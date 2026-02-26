Zelenski anunță o reuniune tripartită SUA-Ucraina-Rusia, „la începutul lui martie”, în Emiratele Arabe Unite, în urma unor „progrese” în Elveția
Moldova1, 27 februarie 2026 00:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evocat joi o viitoare reuniune tripartită între Ucraina, Rusia și Statele Unite „la începutul lui martie”, în Emiratele Arabe Unite (EAU), și a apreciat că negocierile de joi, la Geneva, cu americanii au permis progrese, relatează AFP, citată de news.ro.
• • •
Procesul electoral din Republica Moldova s-a modernizat semnificativ în ultimii ani, însă rămâne vulnerabil la interferențe externe, dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de corupere a alegătorilor. Concluziile au fost formulate în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, la care au participat reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai societății civile și ai clasei politice.
Șase morți și aproximativ 20 de răniți într-o explozie de gaz într-o cafenea din Kazahstan # Moldova1
Preliminar, șase persoane au murit, iar alte aproximativ 20 au fost rănite în urma unei explozii de gaz într-o cafenea din Kazahstan. Informația a fost transmisă pe 26 februarie de către departamentul regional pentru situații de urgență, citat de presa rusă.
ÎN CONTEXT | Alexandru Flenchea: „Singura utilitate a formatului «1+1» este de a ține Rusia în afara negocierilor” # Moldova1
Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol „este util pentru a limita rolul Federației Ruse în procesul de negocieri”, însă soluțiile fiscale, energetice și educaționale trebuie să pornească consecvent din partea autorităților constituționale. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, consideră că puterea de decizie aparține Republicii Moldova, iar unificarea economică deschide calea pentru reintegrarea țării.
Două persoane și-au pierdut viața în urma a două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, produse în municipiul Chișinău și în apropierea satului Elizaveta, municipiul Bălți. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), tragediile s-au produs în seara zilei de joi, 26 februarie.
Franța blochează 35 de site-uri rusești și restricționează accesul la posturi de televiziune și radio din Rusia # Moldova1
Autoritatea franceză de reglementare a audiovizualului (ARCOM) a dispus blocarea a 35 de site-uri ale unor publicații rusești și accesul la posturi de televiziune și de radio rusești pe platforme de streaming, punând astfel în aplicare sancțiuni europene, a anunțat instituția joi, 26 februarie.
„Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, campanie pentru a proteja locuitorii din clădirile cu risc major # Moldova1
Un număr de 238 din peste o mie de clădiri înalte și blocuri cu mansardă din Republica Moldova prezintă risc major în caz de incendiu sau alte situații excepționale. Majoritatea acestora se află în municipiul Chișinău, unde aproximativ 8.700 de persoane locuiesc în condiții ce le-ar putea pune viața în pericol. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat campania națională „Cunoașterea riscurilor - primul pas spre siguranță”, menită să informeze populația și să reducă riscurile prin implicarea autorităților responsabile.
Bani pentru declarații: Consilierii municipali ridică mii de lei pe lună fără a lua vreo decizie pentru municipalitate # Moldova1
Vin la ședințe care nu mai au loc din cauza lipsei de cvorum, fac declarații politice fără să aprobe vreo decizie utilă pentru chișinăuieni, după care se duc acasă cu buzunarele pline. Consilierii municipali din Chișinău, care nu au aprobat bugetul capitalei de aproape doi ani și nu reușesc să ajungă la consens pentru a rezolva problemele capitalei, primesc câte circa 3.000 de lei inclusiv pentru fiecare tentativă eșuată de a organiza ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
Valeriu Chiveri propune trecerea tuturor școlilor din raioanele de est la predarea în limba română, din 1 septembrie 2026 # Moldova1
După o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa negocierilor în formatul 1+1. Vicepremierul pe Reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
Afganistanul a lansat „atacuri masive” împotriva Pakistanului și anunță că a cucerit 15 avanposturi militare pakistaneze # Moldova1
Autoritățile talibane afgane au lansat „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze, de-a lungul frontierei și anunță că au au ucis sau luat prizonieri mai mulți militari inamici ca represalii în urma unor bombardamente recente, anunță joi un purtător de cuvânt al armatei afgane în estul Afganistanului, relatează AFP, citată de news.ro.
Deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative în acest an, dintre care 314 proiecte prevăzute în Programul Național de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029. De asemenea, va fi examinată ratificarea a 18 tratate internaționale, o serie de acte care rezultă din executarea hotărârilor Curții Constituționale, precum și audierea a 48 de rapoarte anuale ale autorităților și instituțiilor publice. Programul legislativ pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare din 26 februarie.
Tensiunile dintre Ucraina, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba # Moldova1
Tensiunile dintre Ucraina și țările europene, Ungaria și Slovacia persistă după întreruperea livrărilor de petrol rusesc prin conductele Drujba, ca urmare a unui atac rus. Premierul ungar, Viktor Orban, îl acuză pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, de blocarea conductelelor în încercarea de a forța Ungaria să intre în război. Iar premierul slovac, Robert Fico, amenință cu noi măsuri împotriva Ucrainei dacă tranzitul petrolului către rafinăria Slovnaft nu va fi reluat.
Petrocub Hâncești face ultimele retușuri înaintea startului celei de-a doua părți a sezonului competițional. Discipolii lui Șota Maharadze au jucat un meci amical cu Real Sireți, pregătindu-se astfel de partidele de săptămâna viitoare, din Cupa Moldovei și liga națională.
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Ucraina ar putea limita importul vinurilor moldovenești, după disputa privind carnea de pasăre # Moldova1
La aproape o lună de la suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, autoritățile de la Kiev pregătesc măsuri de răspuns care ar putea afecta direct exporturile vinicole ale Republicii Moldova. Potrivit presei ucrainene, Guvernul a elaborat deja un proiect de hotărâre ce prevede introducerea licențierii pentru importul unor produse moldovenești, măsură care ar putea limita semnificativ accesul vinurilor moldovenești pe piața ucraineană.
Socialiștii cer crearea unei comisii de anchetă privind grațierea lui Șepeli. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară # Moldova1
Socialiștii au cerut crearea unei comisii de anchetă în scandalul grațierii lui Nicolai Șepeli, care a fost reținut și arestat săptămâna trecută, fiind bănuit că ar fi organizatorul unui grup criminal care urma să asasineze mai multe persoane publice din Ucraina. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară, catalogând situația drept o „fumigenă”. În același timp, fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că solicitarea de grațiere a lui Șepeli a ajuns la Președinție după plecarea lui din funcție.
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE # Moldova1
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene (UE). Un document în acest sens a fost votat pe 26 februarie, de Parlament, în prima lectură. O prevedere se referă la cerințele de conservare a biodiversității. Grădinile zoologice vor avea obligația de a elabora, implementa și publica propria strategie de conservare a biodiversității, care va include programe de reproducere în captivitate, activități educaționale și proiecte de cercetare științifică.
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat # Moldova1
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.
Alerta cu bombă de la aeroportul din Chișinău, falsă. Pasagerii își pot continua deplasările # Moldova1
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea aerogării a fost reluată.
Daniella Misail-Nichitin, în Parlament: „Creșterea numărului de cauze de droguri reflectă controlul asupra traficului” # Moldova1
Marijuana și hașișul rămân principalele droguri care circulă în Republica Moldova, însă traficanții se orientează tot mai mult către drogurile sintetice. Capturile de PVP, așa-numita „sare”, și mefedronă au crescut semnificativ și reflectă adaptabilitatea traficanților de a diversifica substanțele pentru a evita controlul legal. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul audierilor parlamentare din 26 februarie.
Negocieri la Geneva: Delegația Ucrainei se întâlnește cu emisarii americani pentru a discuta „pachetul de prosperitate” # Moldova1
O întâlnire bilaterală între delegația Ucrainei și negociatorii americani va avea loc, pe 26 februarie, la Geneva, Elveția. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Ucrainei, urmează să poarte discuții cu trimisul special al Statelor Unite (SUA), Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.
Școlile profesionale, premiate cu jumătate de milion de lei pentru performanțele din învățământul dual # Moldova1
Unsprezece instituții de învățământ profesional-tehnic din R. Moldova au fost premiate, inclusiv financiar, pentru rezultatele obținute în dezvoltarea învățământului dual și pentru inițierea unor noi programe adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.
Jumătate de tonă de biscuiți de import au fost retrași de pe piață și distruși de Inspectorii Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Rezultatele de laborator au arătat că produsele depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans, fapt ce poate duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare.
Notificări FALSE pentru cetățeni despre o pretinsă reținere a temporară a mijloacelor financiare: Atenționare de la fisc # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu expediază cetățenilor notificări privind pretinse rețineri temporare de mijloace financiare, semnate de directoarea instituției, Olga Golban. Imaginea SFS este utilizată ilegal cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în activitatea instituției, atenționează responsabilii de la fisc.
Alertă cu bombă pe aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, înregistrarea - suspendată # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă de minare. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră.
Numirea noilor membri în Comisia de evaluare a procurorilor, blocată în Parlament: Voturi insuficiente pentru Bernard Lavigne și Herman von Hebel # Moldova1
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului pentru a fi numiți în funcție. Pentru cele două candidaturi au votat 53 de deputați, în condițiile în care era necesară susținerea a trei cincimi dintre parlamentari, adică 61 de voturi „pentru”.
Valeriu Chiveri, la Tiraspol: „Vom promova soluționarea conflictului transnistrean exclusiv prin negocieri pașnice” # Moldova1
Guvernul R. Moldova va promova soluționarea conflictului transnistrean exclusiv prin negocieri pașnice, politice și diplomatice, având ca bază respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în granițele sale recunoscute internațional, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 26 februarie, la întâlnirea în formatul „1+1”, care a avut loc la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, vor completa componența Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor începând cu 1 mai. Candidaturile au fost aprobate de Parlament în ședința din 26 februarie, cu 53 de voturi. Opoziția a votat împotrivă.
„Furtul miliardului” | Declarațiile martorului secret, citite în instanță: „Confirmă structura activității financiare a lui Plahotniuc” # Moldova1
Un investigator sub acoperire a documentat activitatea financiară gestionată de Vladimir Plahoniuc, iar declarațiile acestuia au fost citite, pe 26 februarie, în ședința de judecată. În timp ce procurorii consideră informațiile prezentate de martorul secret relevante, apărarea a contestat valoarea lor probatorie și a solicitat expertize și audieri suplimentare.
Jurnalistă DW, despre negocierile „1+1”: „Chișinăul se impune. Tiraspolul ar putea da dovadă de mai mult compromis” # Moldova1
Reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol are loc într-un context regional complicat, în care presiunea economică, războiul din Ucraina și aspirațiile europene ale Republicii Moldova se intersectează. „Important este că există un dialog”, a remarcat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, la jurnalul amiezii de la Moldova 1.
Veste surprinzătoare în fotbalul mondial! Celebrul Cristiano Ronaldo, acționar la un club spaniol # Moldova1
Cristiano Ronaldo revine în fotbalul spaniol, dar nu ca fotbalist, ci ca investitor. Portughezul a achiziționat 25 la sută din acțiunile clubului Unión Deportiva Almería, aflat în prezent pe locul trei în a doua divizie valorică a fotbalului spaniol.
Avocat, la Moldova 1: Legislația nu impune semnarea tuturor contractelor în fața unui notar, dar anumite elemente sunt esențiale # Moldova1
Legislația R. Moldova recunoaște trei forme de contracte: autentificate notarial, în formă scrisă și verbale. Toate au, în principiu, aceeași forță juridică, însă diferă condițiile de formă și modalitatea de probare. Doar anumite contracte, în special cele ce țin de bunuri imobile, trebuie în mod obligatoriu autentificate notarial pentru a fi valabile, atenționează avocații.
Începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, anunță Premier Energy Distribution. În ianuarie curent, consumul total a înregistrat o creștere cu aproximativ 17.6% față de aceeași perioadă din 2025 și cu aproape 15% comparativ cu ianuarie 2024.
Proprietatea statului versus libertatea comunităților: Dosarul celor 800 de biserici cu statut de monument istoric # Moldova1
Peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric ar putea reveni în posesia statului după anularea, în instanță, a contractelor prin care acestea au fost date în folosință gratuită și pe termen nelimitat Mitropoliei Moldovei, pe timpul guvernării comuniste. În așteptarea deciziei finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), autoritățile recunosc că nu au capacitatea administrativă de a gestiona un număr atât de mare de monumente.
Presupusul organizator al omorului la comandă din sectorul Râșcani revine în arest preventiv. Curtea de Apel a admis contestația PCCOCS # Moldova1
Presupusul complice la omorul la comandă al unui cetățean turc, comis în vara anului 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei, revine în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Chișinăul a reiterat, la Viena, obligația Federației Ruse de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
R. Moldova pledează ferm pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și a reiterat, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), desfășurată la Viena pe 26 februarie, obligația Federației Ruse de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul țării noastre, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate.
Premiul a ajuns la destinație! Claudia Chiper a primit trofeul pentru cea mai bună fotbalistă a anului trecut # Moldova1
Premiul pentru cea mai bună fotbalistă a țării din 2025 i-a fost înmânat în cantonamentul echipei naționale care se pregătește de debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Claudia Chiper este componentă a clubului Farul Constanța din 2023, iar în ultimii doi ani a cucerit titlul de campioană a României. Ea este fotbalista cu cele mai multe meciuri jucate la prima reprezentativă a Republicii Moldova și totodată golgheterul all-time al selecționatei.
Vot final pentru modificările la Codul Educației: Reorganizarea școlilor și al treilea mandat pentru rectori # Moldova1
Parlamentul a votat în lectură finală, pe 26 februarie, modificările la Codul Educației, care prevăd reorganizarea rețelei școlare și posibilitatea ca rectorii care gestionează procese de integrare a altor comunități universitare să candideze pentru un al treilea mandat. Prevederile contestate de opoziție au rămas în vigoare.
Cele mai multe cazuri de escrocherii online sunt la Chișinău, Bălți și Cahul. Experții recomandă creșterea nivelului de educație digitală a populației # Moldova1
Escrocheriile online se concentrează în marile orașe, iar recuperarea banilor depinde și de rapiditatea intervenției. Cele mai multe cazuri de escrocherii sunt înregistrate la Chișinău, Bălți și Cahul, acolo unde utilizarea serviciilor de internet și mobile banking este mai intensă, anunță oamenii legii. Experții susțin că un element esențial în prevenirea fraudelor online este creșterea nivelului de educație digitală a populației, care rămâne insuficient de dezvoltată în Republica Moldova.
Saskia de Vries părăsește Comisia de evaluare a procurorilor: Cerere aprobată de Parlament cu 54 de voturi # Moldova1
Experta internațională în domeniul justiției, Saskia de Vries, își încheie activitatea în cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor. Parlamentul a luat act, pe 26 februarie, de cererea de demisie a expertei și a aprobat încetarea calității de membru începând cu data de 1 mai.
Real Madrid și Paris Saint Germain s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor # Moldova1
Real Madrid a învins-o pe Benfica Lisabona cu 2-1 în cea de-a doua manșă a play-off-ului. În tur, a fost 1-0 pentru gruparea spaniolă. Echipa portugheză a început curajos meciul de pe "Bernabeu" și în minutul 14 a deschis scorul prin Rafa Silva. Echipa-gazdă nu s-a lăsat intimidată și după doar 2 minute a egalat, prin Aurelien Tchouameni. Mai târziu Arda Guler a marcat, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid la Gonzalo Garcia.
Mașini lăsate la periferia capitalei: Cele patru intrări în Chișinău unde ar urma să fie construite parcări cu sute de locuri # Moldova1
Cetățenii care vin zilnic la Chișinău din alte localități își vor putea lăsa autoturismele la intrările în oraș, în parcări speciale, urmând să-și continue deplasarea cu transportul public. Municipalitatea anunță construirea a patru parcări de captare („park & ride”), însă fără să avanseze un termen concret de începere a lucrărilor.
Moțiunea inițiată de PSRM, prezentată în Parlament: Opoziția acuză eșecuri grave în politicile de protecție socială # Moldova1
Moțiunea simplă privind politicile Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), inițiată de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a fost prezentată pe 26 februarie în plenul Parlamentului.
Consiliul Concurenței rămâne fără președinte: Demisia lui Alexei Gherțescu, aprobată de Parlament # Moldova1
Mandatul președintelui Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, va înceta începând cu 1 martie. Parlamentul a aprobat, pe 26 februarie, cererea de demisie depusă de Gherțescu, invocând „motive personale”.
R. Moldova își reafirmă sprijinul neclintit pentru Ucraina: Declarație votată în Parlament # Moldova1
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la inițiativa fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
Comitetul de siguranță al EMA recomandă retragerea unor medicamente de pe piață: Două sunt comercializate și în R. Moldova # Moldova1
Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) recomandă retragerea de pe piață a substanțelor ce conțin levamisol, în urma unei reevaluări a siguranței la nivelul Uniunii Europene (UE). Două tipuri de astfel de medicamente sunt comercializate și în R. Moldova și pot afecta creierul.
Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump.
Chișinăul va elimina treptat facilitățile fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului. Grosu: „Vom apropia încet, dar sigur, ambele maluri” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău vor începe eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stânga Nistrului și vor institui un fond special de convergență destinat procesului de reintegrare.
