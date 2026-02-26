Alerta cu bombă pe aeroportul din Chișinău, falsă. Pasagerii își pot continua deplasările
Moldova1, 26 februarie 2026 18:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă privind minarea obiectivului. Subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise, de urgență, la fața locului.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
18:20
Alerta cu bombă de la aeroportul din Chișinău, falsă. Pasagerii își pot continua deplasările # Moldova1
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea aerogării a fost reluată.
18:20
Daniella Misail-Nichitin, în Parlament: „Creșterea numărului de cauze de droguri reflectă controlul asupra traficului” # Moldova1
Marijuana și hașișul rămân principalele droguri care circulă în Republica Moldova, însă traficanții se orientează tot mai mult către drogurile sintetice. Capturile de PVP, așa-numita „sare”, și mefedronă au crescut semnificativ și reflectă adaptabilitatea traficanților de a diversifica substanțele pentru a evita controlul legal. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul audierilor parlamentare din 26 februarie.
Acum 15 minute
18:10
Bani pentru declarații: Consilierii municipali ridică mii de lei pe lună fără a lua nicio decizie pentru municipalitate # Moldova1
Vin la ședințe care nu mai au loc din cauza lipsei de forum, fac declarații politice fără să aprobe vreo decizie utilă pentru chișinăuieni, după care se duc acasă cu buzunarele pline. Consilierii municipali din Chișinău, care nu au aprobat bugetul capitalei de aproape doi ani și nu reușesc să ajungă la consens pentru a rezolva problemele capitalei, primesc câte circa 3.000 de lei inclusiv pentru fiecare tentativă eșuată de a organiza ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
Acum 30 minute
18:00
Alerta cu bombă pe aeroportul din Chișinău, falsă. Pasagerii își pot continua deplasările # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă privind minarea obiectivului. Subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise, de urgență, la fața locului.
Acum o oră
17:30
Negocieri la Geneva: Delegația Ucrainei se întâlnește cu emisarii americani pentru a discuta „pachetul de prosperitate” # Moldova1
O întâlnire bilaterală între delegația Ucrainei și negociatorii americani va avea loc, pe 26 februarie, la Geneva, Elveția. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Ucrainei, urmează să poarte discuții cu trimisul special al Statelor Unite (SUA), Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.
Acum 2 ore
17:20
Școlile profesionale, premiate cu jumătate de milion de lei pentru performanțele din învățământul dual # Moldova1
Unsprezece instituții de învățământ profesional-tehnic din R. Moldova au fost premiate, inclusiv financiar, pentru rezultatele obținute în dezvoltarea învățământului dual și pentru inițierea unor noi programe adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.
17:10
Jumătate de tonă de biscuiți de import au fost retrași de pe piață și distruși de Inspectorii Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Rezultatele de laborator au arătat că produsele depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans, fapt ce poate duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare.
17:00
Notificări FALSE pentru cetățeni despre o pretinsă reținere a temporară a mijloacelor financiare: Atenționare de la fisc # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu expediază cetățenilor notificări privind pretinse rețineri temporare de mijloace financiare, semnate de directoarea instituției, Olga Golban. Imaginea SFS este utilizată ilegal cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în activitatea instituției, atenționează responsabilii de la fisc.
17:00
Alertă cu bombă pe aeroportul din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, înregistrarea - suspendată # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă de minare. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră.
16:40
Numirea noilor membri în Comisia de evaluare a procurorilor, blocată în Parlament: Voturi insuficiente pentru Bernard Lavigne și Herman von Hebel # Moldova1
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului pentru a fi numiți în funcție. Pentru cele două candidaturi au votat 53 de deputați, în condițiile în care era necesară susținerea a trei cincimi dintre parlamentari, adică 61 de voturi „pentru”.
16:40
Valeriu Chiveri, la Tiraspol: „Vom promova soluționarea conflictului transnistrean exclusiv prin negocieri pașnice” # Moldova1
Guvernul R. Moldova va promova soluționarea conflictului transnistrean exclusiv prin negocieri pașnice, politice și diplomatice, având ca bază respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în granițele sale recunoscute internațional, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 26 februarie, la întâlnirea în formatul „1+1”, care a avut loc la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
Acum 4 ore
16:20
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, vor completa componența Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor începând cu 1 mai. Candidaturile au fost aprobate de Parlament în ședința din 26 februarie, cu 53 de voturi. Opoziția a votat împotrivă.
16:20
„Furtul miliardului” | Declarațiile martorului secret, citite în instanță: „Confirmă structura activității financiare a lui Plahotniuc” # Moldova1
Un investigator sub acoperire a documentat activitatea financiară gestionată de Vladimir Plahoniuc, iar declarațiile acestuia au fost citite, pe 26 februarie, în ședința de judecată. În timp ce procurorii consideră informațiile prezentate de martorul secret relevante, apărarea a contestat valoarea lor probatorie și a solicitat expertize și audieri suplimentare.
16:00
Jurnalistă DW, despre negocierile „1+1”: „Chișinăul se impune. Tiraspolul ar putea da dovadă de mai mult compromis” # Moldova1
Reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol are loc într-un context regional complicat, în care presiunea economică, războiul din Ucraina și aspirațiile europene ale Republicii Moldova se intersectează. „Important este că există un dialog”, a remarcat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, la jurnalul amiezii de la Moldova 1.
15:40
Veste surprinzătoare în fotbalul mondial! Celebrul Cristiano Ronaldo, acționar la un club spaniol # Moldova1
Cristiano Ronaldo revine în fotbalul spaniol, dar nu ca fotbalist, ci ca investitor. Portughezul a achiziționat 25 la sută din acțiunile clubului Unión Deportiva Almería, aflat în prezent pe locul trei în a doua divizie valorică a fotbalului spaniol.
15:20
Avocat, la Moldova 1: Legislația nu impune semnarea tuturor contractelor în fața unui notar, dar anumite elemente sunt esențiale # Moldova1
Legislația R. Moldova recunoaște trei forme de contracte: autentificate notarial, în formă scrisă și verbale. Toate au, în principiu, aceeași forță juridică, însă diferă condițiile de formă și modalitatea de probare. Doar anumite contracte, în special cele ce țin de bunuri imobile, trebuie în mod obligatoriu autentificate notarial pentru a fi valabile, atenționează avocații.
15:00
Începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, anunță Premier Energy Distribution. În ianuarie curent, consumul total a înregistrat o creștere cu aproximativ 17.6% față de aceeași perioadă din 2025 și cu aproape 15% comparativ cu ianuarie 2024.
14:40
Proprietatea statului versus libertatea comunităților: Dosarul celor 800 de biserici cu statut de monument istoric # Moldova1
Peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric ar putea reveni în posesia statului după anularea, în instanță, a contractelor prin care acestea au fost date în folosință gratuită și pe termen nelimitat Mitropoliei Moldovei, pe timpul guvernării comuniste. În așteptarea deciziei finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), autoritățile recunosc că nu au capacitatea administrativă de a gestiona un număr atât de mare de monumente.
Acum 6 ore
14:20
Presupusul organizator al omorului la comandă din sectorul Râșcani revine în arest preventiv. Curtea de Apel a admis contestația PCCOCS # Moldova1
Presupusul complice la omorul la comandă al unui cetățean turc, comis în vara anului 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei, revine în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
14:00
Chișinăul a reiterat, la Viena, obligația Federației Ruse de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
R. Moldova pledează ferm pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și a reiterat, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), desfășurată la Viena pe 26 februarie, obligația Federației Ruse de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul țării noastre, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate.
14:00
Premiul a ajuns la destinație! Claudia Chiper a primit trofeul pentru cea mai bună fotbalistă a anului trecut # Moldova1
Premiul pentru cea mai bună fotbalistă a țării din 2025 i-a fost înmânat în cantonamentul echipei naționale care se pregătește de debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Claudia Chiper este componentă a clubului Farul Constanța din 2023, iar în ultimii doi ani a cucerit titlul de campioană a României. Ea este fotbalista cu cele mai multe meciuri jucate la prima reprezentativă a Republicii Moldova și totodată golgheterul all-time al selecționatei.
13:50
Vot final pentru modificările la Codul Educației: Reorganizarea școlilor și al treilea mandat pentru rectori # Moldova1
Parlamentul a votat în lectură finală, pe 26 februarie, modificările la Codul Educației, care prevăd reorganizarea rețelei școlare și posibilitatea ca rectorii care gestionează procese de integrare a altor comunități universitare să candideze pentru un al treilea mandat. Prevederile contestate de opoziție au rămas în vigoare.
13:40
Cele mai multe cazuri de escrocherii online sunt la Chișinău, Bălți și Cahul. Experții recomandă creșterea nivelului de educație digitală a populației # Moldova1
Escrocheriile online se concentrează în marile orașe, iar recuperarea banilor depinde și de rapiditatea intervenției. Cele mai multe cazuri de escrocherii sunt înregistrate la Chișinău, Bălți și Cahul, acolo unde utilizarea serviciilor de internet și mobile banking este mai intensă, anunță oamenii legii. Experții susțin că un element esențial în prevenirea fraudelor online este creșterea nivelului de educație digitală a populației, care rămâne insuficient de dezvoltată în Republica Moldova.
12:50
Saskia de Vries părăsește Comisia de evaluare a procurorilor: Cerere aprobată de Parlament cu 54 de voturi # Moldova1
Experta internațională în domeniul justiției, Saskia de Vries, își încheie activitatea în cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor. Parlamentul a luat act, pe 26 februarie, de cererea de demisie a expertei și a aprobat încetarea calității de membru începând cu data de 1 mai.
12:50
Real Madrid și Paris Saint Germain s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor # Moldova1
Real Madrid a învins-o pe Benfica Lisabona cu 2-1 în cea de-a doua manșă a play-off-ului. În tur, a fost 1-0 pentru gruparea spaniolă. Echipa portugheză a început curajos meciul de pe "Bernabeu" și în minutul 14 a deschis scorul prin Rafa Silva. Echipa-gazdă nu s-a lăsat intimidată și după doar 2 minute a egalat, prin Aurelien Tchouameni. Mai târziu Arda Guler a marcat, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid la Gonzalo Garcia.
12:30
Mașini lăsate la periferia capitalei: Cele patru intrări în Chișinău unde ar urma să fie construite parcări cu sute de locuri # Moldova1
Cetățenii care vin zilnic la Chișinău din alte localități își vor putea lăsa autoturismele la intrările în oraș, în parcări speciale, urmând să-și continue deplasarea cu transportul public. Municipalitatea anunță construirea a patru parcări de captare („park & ride”), însă fără să avanseze un termen concret de începere a lucrărilor.
Acum 8 ore
12:10
Moțiunea inițiată de PSRM, prezentată în Parlament: Opoziția acuză eșecuri grave în politicile de protecție socială # Moldova1
Moțiunea simplă privind politicile Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), inițiată de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a fost prezentată pe 26 februarie în plenul Parlamentului.
12:00
Consiliul Concurenței rămâne fără președinte: Demisia lui Alexei Gherțescu, aprobată de Parlament # Moldova1
Mandatul președintelui Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, va înceta începând cu 1 martie. Parlamentul a aprobat, pe 26 februarie, cererea de demisie depusă de Gherțescu, invocând „motive personale”.
11:50
R. Moldova își reafirmă sprijinul neclintit pentru Ucraina: Declarație votată în Parlament # Moldova1
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la inițiativa fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
11:50
Comitetul de siguranță al EMA recomandă retragerea unor medicamente de pe piață: Două sunt comercializate și în R. Moldova # Moldova1
Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) recomandă retragerea de pe piață a substanțelor ce conțin levamisol, în urma unei reevaluări a siguranței la nivelul Uniunii Europene (UE). Două tipuri de astfel de medicamente sunt comercializate și în R. Moldova și pot afecta creierul.
11:40
Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump.
11:10
Chișinăul va elimina treptat facilitățile fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului. Grosu: „Vom apropia încet, dar sigur, ambele maluri” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău vor începe eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stânga Nistrului și vor institui un fond special de convergență destinat procesului de reintegrare.
11:00
Principalul suspect în dosarul atentatelor din Ucraina, afiliat lui Șor și amendat cu 25.000 de lei pentru corupere electorală # Moldova1
Nicolae Șepeli, cel care ar fi recrutat 11 persoane pentru a comite atentate împotriva unor militari și jurnaliști ucraineni, la comanda serviciilor speciale ruse, ar avea conexiuni cu rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor pentru a deturna alegerile din R. Moldova.
11:00
A violat sistematic două fetițe cu vârste de opt ani până acestea au împlinit câte 12 ani: Ce pedeapsă a primit violatorul # Moldova1
Un bărbat de 67 de ani a violat două fetițe timp de patru ani. Acțiunile cu caracter sexual au început când copilele aveau doar câte opt ani și au continuat până ce acestea au împlinit vârsta de 12 ani. Făptașul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
10:50
Momente de reculegere în Parlament: Deputații au comemorat victimele războiului din Ucraina și eroii căzuți la Nistru # Moldova1
Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au ridicat de două ori în picioare, în ședința din 26 februarie, pentru a păstra momente de reculegere în memoria celor care și-au sacrificat viața pentru suveranitatea Republicii Moldova, precum și a victimelor războiului din Ucraina.
Acum 12 ore
09:50
Elveția se aliniază la deciziile UE și interzice importul de gaze naturale lichefiate rusești # Moldova1
Guvernul elvețian a anunțat interdicție totală pentru achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se, astfel, la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.
09:30
ÎN CONTEXT | Aleși locali: Amalgamarea voluntară este necesară, dar insuficient de reglementată # Moldova1
Reforma administrației publice locale prin mecanismul amalgamării voluntare va viza, în mare parte, localitățile rurale, în condițiile în care peste 60% din primării gestionează comunități extrem de mici, iar pentru o funcționalitate eficientă e necesară consolidarea autonomiei locale și ajustarea cadrului legal. Unii aleși locali consideră că perioada destinată amalgamării voluntare a fost suficientă și solicită trecerea la o etapă normativă a reformei.
08:40
Alertă sanitar-veterinară: focare de rabie și pestă porcină africană în mai multe raioane # Moldova1
Alertă sanitar-veterinară în raionul Dondușeni. În satul Boroseni au fost confirmate trei focare de rabie: la un câine, o bovină și o vulpe, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
08:40
Sindicatele și angajatorii, sceptici vizavi de introducerea voucherelor digitale pentru zilierii din agricultură: „Nu știu dacă o să aibă succes la noi” # Moldova1
Autoritățile iau în calcul implementarea unui mecanism de vouchere digitale în agricultură, pentru remunerarea muncitorilor zilieri. Sindicatele din domeniul agriculturii și fermierii se arată sceptici vizavi de schimbările pe care ar urma să le genereze inițiativa.
08:00
Căminul unei școli din Criuleni, loc de refugiu pentru 85 de ucraineni: „Am cunoscut oameni noi, dar îmi lipsește familia” # Moldova1
Republica Moldova a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni. În acest cămin s-au născut doi copii, semn că speranța nu moare niciodată. Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.
08:00
„Tot ce este făcut forțat este vremelnic”: fermierii critică obligativitatea aderării la camerele agricole # Moldova1
Camerele agricole, instituite prin legea intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, continuă să provoace controverse în rândul reprezentanților sectorului agricol. Unii fermieri și lideri ai organizațiilor de profil susțin că obligativitatea aderării riscă să compromită proiectul încă de la început, afirmând că „tot ce este făcut forțat este vremelnic”, în timp ce alți reprezentanți ai ramurii consideră că noua structură ar putea contribui la consolidarea agriculturii și la facilitarea accesului la fonduri europene.
07:30
Rusia a atacat din nou mai multe orașe din Ucraina cu drone și rachete balistice. Zeci de răniți la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog # Moldova1
Forțele ruse au lansat în noaptea de joi, 26 februarie, un nou atac asupra mai multor orașe din Ucraina, folosind drone și rachete balistice, au anunțat autoritățile ucrainene. Lovituri și pagube au fost raportate la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog, iar numărul victimelor este în curs de actualizare.
06:50
Începând de săptămâna aceasta, Belgia a introdus reguli noi, mult mai stricte decât până acum, pentru naturalizare, implementând o serie de măsuri în domeniul imigrației care afectează procesul de obținere a cetățeniei sau de reîntregire a familiei. Propuse deja în vara anului 2025, aceste noi reguli impun criterii mai stricte și costuri crescute pentru solicitanții care doresc să obțină cetățenia belgiană.
Acum 24 ore
23:40
Trump a discutat cu Zelenski la telefon, înaintea unor negocieri joi la Geneva, anunță Casa Albă # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut pe 25 februarie o convorbire telefonică cu omologul său american, Donald Trump, înaintea unor discuții planificate între oficiali de rang înalt ai celor două țări la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
22:20
ÎN CONTEXT | Expert, despre cazul Șepeli: „La capitolul revocarea grațierii nu avem nicio reglementare” # Moldova1
Precedentul lui Nicolae Andrei Șepeli readuce în prim-plan vulnerabilitățile mecanismului de acordare și revocare a clemenței prezidențiale. Expertul în justiție, Alexandru Bot semnalează lacune legislative în procesul de acordare a clemenței și sugerează o revizuire a cadrului legal pentru a asigura rigoarea deciziilor de revocare.
22:20
Dacian Cioloș, mesaj pentru fermierii din R. Moldova: Camerele agricole sunt vitale pentru dezvoltarea agriculturii # Moldova1
Camerele agricole sunt esențiale pentru organizarea fermierilor, reprezentarea intereselor acestora și accesarea fondurilor europene, iar ele trebuie să fie gestionate exclusiv de agricultori, nu de stat sau politicieni – a declarat fostul premier al României și fost comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș, într-un interviu pentru Moldova 1, difuzat în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”.
22:10
ÎN CONTEXT | Expert: Cazul Șepeli scoate la iveală vidul legislativ din mecanismul grațierii prezidențiale # Moldova1
Precedentul lui Nicolae Andrei Șepeli readuce în prim-plan vulnerabilitățile mecanismului de acordare și revocare a clemenței prezidențiale. Expertul în justiție, Alexandru Bot semnalează lacune legislative în procesul de acordare a clemenței și sugerează o revizuire a cadrului legal pentru a asigura rigoarea deciziilor de revocare.
21:50
Violența domestică afectează în egală măsură femeile și copiii, în timp ce centrele de adăpost rămân insuficiente # Moldova1
Doi din cinci copii suferă de abuzuri fizice și doar una din trei femei raportează violența domestică. Iar cele care au curajul să ceară ajutor să ciocnesc de alte probleme. În țară sunt prea puține centre de adăpost, iar în mediul rural, aproape lipsesc. Sunt câteva dintre problemele scoase la iveală de un studiu la care au participat asistenți sociali, polițiști și prestatori de servicii esențiale în combaterea acestui fenomen. Specialiștii au abordat legătura profundă dintre abuzul asupra mamelor și cel asupra copiilor lor.
21:30
Peste 800 de biserici și monumente istorice ar putea ajunge în proprietatea statului. Ministrul Culturii: „Nu avem capacitatea să le administrăm” # Moldova1
Peste 800 de biserici și monumente istorice ar putea ajunge în proprietatea statului. Autoritățile sunt în așteptarea unei decizii finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), după ce Curtea de Apel a anulat în noiembrie anul trecut, dreptul Mitropoliei Moldovei de a folosi gratuit și pe un termen nelimitat clădirile acestor biserici. Chiar dacă recunoaște că nu are capacitatea de a gestiona un număr atât de mare de monumente religioase, Ministerul Culturii spune că va face o evaluare a acestor clădiri.
21:20
Lucrări de reparație la drumurile din capitală: „De 46 de ani sunt șofer de taxi, prima dată văd așa drumuri” # Moldova1
După săptămâni în care șoferii din capitală au făcut slalom printre gropi, Primăria Chișinău anunță mobilizarea tuturor drumarilor. În următoarele zile, vor avea loc intervenții în toate sectoarele, dar prioritate au străzile principale. Conducătorii auto s-au bucurat să-i vadă pe muncitori puși pe treabă și au așteptat cu răbdare în ambuteiajele care s-au format din cauza lucrărilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.