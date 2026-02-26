Socialiștii cer crearea unei comisii de anchetă privind grațierea lui Șepeli. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară

08:00

Republica Moldova a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni. În acest cămin s-au născut doi copii, semn că speranța nu moare niciodată. Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.