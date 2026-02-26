Comitetul de siguranță al EMA recomandă retragerea unor medicamente de pe piață: Două sunt comercializate și în R. Moldova
Moldova1, 26 februarie 2026 11:50
Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) recomandă retragerea de pe piață a substanțelor ce conțin levamisol, în urma unei reevaluări a siguranței la nivelul Uniunii Europene (UE). Două tipuri de astfel de medicamente sunt comercializate și în R. Moldova și pot afecta creierul.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
12:00
Consiliul Concurenței rămâne fără președinte: Demisia lui Alexei Gherțescu, aprobată de Parlament # Moldova1
Mandatul președintelui Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, va înceta începând cu 1 martie. Parlamentul a aprobat, pe 26 februarie, cererea de demisie depusă de Gherțescu, invocând „motive personale”.
Acum 30 minute
11:50
R. Moldova își reafirmă sprijinul neclintit pentru Ucraina: Declarație votată în Parlament # Moldova1
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la inițiativa fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
11:50
11:40
Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump.
Acum o oră
11:10
Chișinăul va elimina treptat facilitățile fiscale pentru agenții economici din stânga Nistrului. Grosu: „Vom apropia încet, dar sigur, ambele maluri” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău vor începe eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stânga Nistrului și vor institui un fond special de convergență destinat procesului de reintegrare.
Acum 2 ore
11:00
Principalul suspect în dosarul atentatelor din Ucraina, afiliat lui Șor și amendat cu 25.000 de lei pentru corupere electorală # Moldova1
Nicolae Șepeli, cel care ar fi recrutat 11 persoane pentru a comite atentate împotriva unor militari și jurnaliști ucraineni, la comanda serviciilor speciale ruse, ar avea conexiuni cu rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor pentru a deturna alegerile din R. Moldova.
11:00
A violat sistematic două fetițe cu vârste de opt ani până acestea au împlinit câte 12 ani: Ce pedeapsă a primit violatorul # Moldova1
Un bărbat de 67 de ani a violat două fetițe timp de patru ani. Acțiunile cu caracter sexual au început când copilele aveau doar câte opt ani și au continuat până ce acestea au împlinit vârsta de 12 ani. Făptașul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
10:50
Momente de reculegere în Parlament: Deputații au comemorat victimele războiului din Ucraina și eroii căzuți la Nistru # Moldova1
Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au ridicat de două ori în picioare, în ședința din 26 februarie, pentru a păstra momente de reculegere în memoria celor care și-au sacrificat viața pentru suveranitatea Republicii Moldova, precum și a victimelor războiului din Ucraina.
Acum 4 ore
09:50
Elveția se aliniază la deciziile UE și interzice importul de gaze naturale lichefiate rusești # Moldova1
Guvernul elvețian a anunțat interdicție totală pentru achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se, astfel, la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.
09:30
ÎN CONTEXT | Aleși locali: Amalgamarea voluntară este necesară, dar insuficient de reglementată # Moldova1
Reforma administrației publice locale prin mecanismul amalgamării voluntare va viza, în mare parte, localitățile rurale, în condițiile în care peste 60% din primării gestionează comunități extrem de mici, iar pentru o funcționalitate eficientă e necesară consolidarea autonomiei locale și ajustarea cadrului legal. Unii aleși locali consideră că perioada destinată amalgamării voluntare a fost suficientă și solicită trecerea la o etapă normativă a reformei.
08:40
Alertă sanitar-veterinară: focare de rabie și pestă porcină africană în mai multe raioane # Moldova1
Alertă sanitar-veterinară în raionul Dondușeni. În satul Boroseni au fost confirmate trei focare de rabie: la un câine, o bovină și o vulpe, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
08:40
Sindicatele și angajatorii, sceptici vizavi de introducerea voucherelor digitale pentru zilierii din agricultură: „Nu știu dacă o să aibă succes la noi” # Moldova1
Autoritățile iau în calcul implementarea unui mecanism de vouchere digitale în agricultură, pentru remunerarea muncitorilor zilieri. Sindicatele din domeniul agriculturii și fermierii se arată sceptici vizavi de schimbările pe care ar urma să le genereze inițiativa.
Acum 6 ore
08:00
Căminul unei școli din Criuleni, loc de refugiu pentru 85 de ucraineni: „Am cunoscut oameni noi, dar îmi lipsește familia” # Moldova1
Republica Moldova a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni. În acest cămin s-au născut doi copii, semn că speranța nu moare niciodată. Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.
08:00
„Tot ce este făcut forțat este vremelnic”: fermierii critică obligativitatea aderării la camerele agricole # Moldova1
Camerele agricole, instituite prin legea intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, continuă să provoace controverse în rândul reprezentanților sectorului agricol. Unii fermieri și lideri ai organizațiilor de profil susțin că obligativitatea aderării riscă să compromită proiectul încă de la început, afirmând că „tot ce este făcut forțat este vremelnic”, în timp ce alți reprezentanți ai ramurii consideră că noua structură ar putea contribui la consolidarea agriculturii și la facilitarea accesului la fonduri europene.
07:30
Rusia a atacat din nou mai multe orașe din Ucraina cu drone și rachete balistice. Zeci de răniți la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog # Moldova1
Forțele ruse au lansat în noaptea de joi, 26 februarie, un nou atac asupra mai multor orașe din Ucraina, folosind drone și rachete balistice, au anunțat autoritățile ucrainene. Lovituri și pagube au fost raportate la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog, iar numărul victimelor este în curs de actualizare.
06:50
Începând de săptămâna aceasta, Belgia a introdus reguli noi, mult mai stricte decât până acum, pentru naturalizare, implementând o serie de măsuri în domeniul imigrației care afectează procesul de obținere a cetățeniei sau de reîntregire a familiei. Propuse deja în vara anului 2025, aceste noi reguli impun criterii mai stricte și costuri crescute pentru solicitanții care doresc să obțină cetățenia belgiană.
Acum 12 ore
23:40
Trump a discutat cu Zelenski la telefon, înaintea unor negocieri joi la Geneva, anunță Casa Albă # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut pe 25 februarie o convorbire telefonică cu omologul său american, Donald Trump, înaintea unor discuții planificate între oficiali de rang înalt ai celor două țări la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
Acum 24 ore
22:20
ÎN CONTEXT | Expert, despre cazul Șepeli: „La capitolul revocarea grațierii nu avem nicio reglementare” # Moldova1
Precedentul lui Nicolae Andrei Șepeli readuce în prim-plan vulnerabilitățile mecanismului de acordare și revocare a clemenței prezidențiale. Expertul în justiție, Alexandru Bot semnalează lacune legislative în procesul de acordare a clemenței și sugerează o revizuire a cadrului legal pentru a asigura rigoarea deciziilor de revocare.
22:20
Dacian Cioloș, mesaj pentru fermierii din R. Moldova: Camerele agricole sunt vitale pentru dezvoltarea agriculturii # Moldova1
Camerele agricole sunt esențiale pentru organizarea fermierilor, reprezentarea intereselor acestora și accesarea fondurilor europene, iar ele trebuie să fie gestionate exclusiv de agricultori, nu de stat sau politicieni – a declarat fostul premier al României și fost comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloș, într-un interviu pentru Moldova 1, difuzat în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”.
22:10
ÎN CONTEXT | Expert: Cazul Șepeli scoate la iveală vidul legislativ din mecanismul grațierii prezidențiale # Moldova1
Precedentul lui Nicolae Andrei Șepeli readuce în prim-plan vulnerabilitățile mecanismului de acordare și revocare a clemenței prezidențiale. Expertul în justiție, Alexandru Bot semnalează lacune legislative în procesul de acordare a clemenței și sugerează o revizuire a cadrului legal pentru a asigura rigoarea deciziilor de revocare.
21:50
Violența domestică afectează în egală măsură femeile și copiii, în timp ce centrele de adăpost rămân insuficiente # Moldova1
Doi din cinci copii suferă de abuzuri fizice și doar una din trei femei raportează violența domestică. Iar cele care au curajul să ceară ajutor să ciocnesc de alte probleme. În țară sunt prea puține centre de adăpost, iar în mediul rural, aproape lipsesc. Sunt câteva dintre problemele scoase la iveală de un studiu la care au participat asistenți sociali, polițiști și prestatori de servicii esențiale în combaterea acestui fenomen. Specialiștii au abordat legătura profundă dintre abuzul asupra mamelor și cel asupra copiilor lor.
21:30
Peste 800 de biserici și monumente istorice ar putea ajunge în proprietatea statului. Ministrul Culturii: „Nu avem capacitatea să le administrăm” # Moldova1
Peste 800 de biserici și monumente istorice ar putea ajunge în proprietatea statului. Autoritățile sunt în așteptarea unei decizii finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), după ce Curtea de Apel a anulat în noiembrie anul trecut, dreptul Mitropoliei Moldovei de a folosi gratuit și pe un termen nelimitat clădirile acestor biserici. Chiar dacă recunoaște că nu are capacitatea de a gestiona un număr atât de mare de monumente religioase, Ministerul Culturii spune că va face o evaluare a acestor clădiri.
21:20
Lucrări de reparație la drumurile din capitală: „De 46 de ani sunt șofer de taxi, prima dată văd așa drumuri” # Moldova1
După săptămâni în care șoferii din capitală au făcut slalom printre gropi, Primăria Chișinău anunță mobilizarea tuturor drumarilor. În următoarele zile, vor avea loc intervenții în toate sectoarele, dar prioritate au străzile principale. Conducătorii auto s-au bucurat să-i vadă pe muncitori puși pe treabă și au așteptat cu răbdare în ambuteiajele care s-au format din cauza lucrărilor.
21:00
Reparațiile la conducta Drujba vor dura mult mai mult decât solicită UE și Ungaria, avertizează Volodimir Zelenski # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că reparațiile la conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa Centrală și de Est, nu pot fi finalizate rapid, în pofida presiunilor exercitate de Uniunea Europeană și a protestelor venite din partea Ungariei, relatează Reuters.
20:50
Drumuri cu strat gros de asfalt doar în acte: 30 de zile de arest pentru patru persoane din cele cinci reținute # Moldova1
Treizeci de zile de arest pentru patru persoane din cele cinci reținute în dosarul ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Decizia a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Bălți, pe 25 februarie. Învinuiții au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
20:40
Facturi și saci cu tizic în fața Guvernului. Membrii și simpatizanții MAN critică gestionarea sectorului energetic # Moldova1
Facturi și saci cu tizic în fața Guvernului. Așa au protestat pe 25 februarie, membrii și simpatizanții Mișcării Alternative Naționale (MAN). Oamenii au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa guvernării și au cerut asumarea responsabilității pentru situația creată în domeniul energetic. La finalul acțiunii, facturile și sacii cu tizic au fost transmiși simbolic Guvernului, iar MAN a reiterat solicitarea de demisie a ministrului Energiei, invocând gestionarea dezastruoasă a sectorului și consecințele sociale generate de nivelul actual al tarifelor.
20:00
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina. Locuitorii, sfătuiți să intre în beciuri sau adăposturi # Moldova1
Populația din nordul județului Tulcea, România, a primit, miercuri seara, în jurul orei 18.15, un mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, transmite digi24.ro.
19:50
După o lună de pauză, importurile de carne de pasăre din Ucraina ar putea fi deblocate, sub control strict # Moldova1
La aproape o lună de la suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina, autoritățile anunță un posibil mecanism de reluare etapizată a livrărilor, în condiții stricte de siguranță alimentară. Precizările au fost făcute de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga miercuri, 25 februarie.
19:10
Președintele ucrainean a anunțat data următoarelor negocieri cu SUA: „Reconstrucția Ucrainei, în discuție” # Moldova1
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi, 26 februarie, cu oficialii americani pentru a discuta despre reconstrucția postbelică a Ucrainei, inclusiv despre un „pachet de prosperitate”, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.
18:50
Capacitate-record de gaze naturale, rezervată pentru luna martie pe coridorul vertical din care face parte și R. Moldova # Moldova1
O capacitate record de 2.4 milioane de metri cubi de gaze pe zi a fost rezervată pentru luna martie pe coridorul vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina. Autoritățile susțin că atragerea unor volume mai mari prin acest coridor ar putea crea premise pentru reducerea tarifelor de transport, care contribuie la formarea prețului final al gazului pentru consumatori.
18:20
Piața hotelieră din R. Moldova, în creștere: Hotelurile de 3 și 4 stele, cele mai sustenabile # Moldova1
Sectorul hotelier din Republica Moldova câștigă avânt, iar Chișinăul devine tot mai atractiv pentru investitori. Mihai Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții, susține că piața are nevoie de mai multe francize și branduri internaționale și evidențiază zone cu potențial ridicat pentru noi proiecte, precum Moldexpo și Stăuceni, care ar putea deveni centre importante pentru investiții hoteliere.
18:00
Un număr-record de 129 de jurnaliști și lucrători media au fost uciși în 2025, în timpul ce își exercitau profesia, două treimi dintre aceștia fiind omorâți de Israel, conform datelor Organizației americane Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), citate de Reuters.
17:40
Prima fabrică ucraineană de producție a dronelor și-a început activitatea pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a anunțat, pe 25 februarie, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, în prezent ambasador al Ucrainei la Londra, Valeri Zalujnîi.
17:30
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană se vor reuni pe 26 februarie la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din stânga Nistrului.
17:20
Orlando Magic i-a învins pe Los Angeles Lakers chiar la ei acasă cu 110-109 într-o partidă decisă în ultimele secunde. Paolo Banchero a acumulat 36 de puncte pentru Magic.
17:20
Medicamente noi pe piața din R. Moldova: 17 preparate, autorizate de Comisia Medicamentului # Moldova1
Încă 17 medicamente noi pe piața din R. Moldova. Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 25 februarie, 31 de medicamente, inclusiv 17 în premieră.
17:10
Majorarea TVA pentru sectorul HoReCa pune în pericol competitivitatea turistică, averizează experții # Moldova1
Inițiativa de a majora cota Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) de la 8% la 18% este orientată spre suplinirea bugetului de stat, însă ar putea afecta competitivitatea turistică a Republicii Moldova. Directorul executiv al Centrului Analitic „Economica”, Marin Gospodarenco, susține că o astfel de măsură nu este sustenabilă și ar putea împinge afacerile spre economia tenebră.
17:00
Reforma administrației publice locale: Cifra primăriilor și a raioanelor rămase, stabilită până în luna iulie # Moldova1
Tot mai multe primării din Republica Moldova decid să se antreneze în procesul de amalgamare voluntară, iar numărul acestora crește de la o zi la alta. Autoritățile susțin că procesul avansează prin decizii adoptate la nivel local, iar în această vară ar putea fi prezentată o imagine clară asupra numărului de primării și de raioane care vor rămâne în urma reformei administrației publice locale.
16:50
Nouă persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, după ce președinta Maia Sandu a semnat, pe 25 februarie, decretul de retragere a acesteia. Potrivit Președinției, măsura vizează persoane care au deținut sau dețin funcții în structuri neconstituționale din stânga Nistrului, iar în două cazuri este vorba despre persoane care au luptat de partea separatiștilor în conflictul armat din 1992.
16:30
ANI cere demiterea unei magistrate de la Judecătoria Chișinău: Nu poate justifica zeci de mii de euro # Moldova1
O judecătoare din Chișinău riscă să rămână fără funcție, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în sumă de peste 739 de mii de lei, echivalentul a 36.6 mii de euro. Este vorba despre magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria mun. Chișinău, sediul Buiucani.
16:20
Ministrul Finanțelor: Numerarul păstrat „la saltea” poate crea probleme la justificarea provenienței # Moldova1
Persoanele care își păstrează economiile în numerar pentru perioade îndelungate riscă să întâmpine dificultăți în justificarea provenienței banilor, mai ales atunci când sumele sunt considerabile, chiar dacă au fost obținute legal. Avertismentul vine din partea ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, care le recomandă cetățenilor să evite salariile „în plic” și orice alte plăți nedeclarate.
16:00
Un nou apel pentru programul „Casa Verde” va fi lansat la sfârșitul lunii martie: „Avem asigurat curent în casă” # Moldova1
Al doilea apel al programului „Casa Verde” urmează să fie lansat în martie, cel mai probabil la sfârșitul lunii, dacă toate procedurile administrative vor fi finalizate la timp, anunță reprezentanții Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Potrivit acestora, autoritățile intenționează să ofere, în 2026, mai multe oportunități de eficientizare energetică prin intermediul acestui program și să-l facă mai accesibil pentru cât mai mulți beneficiari.
15:00
Director nou la Inspectoratul de Stat al Muncii: Guvernul a aprobat numirea lui Nicolae Vutcariov # Moldova1
Fostul director adjunct al Serviciului Vamal, Nicolae Vutcariov, va conduce Inspectoratul de Stat al Muncii. Numirea a fost aprobată de Guvern în ședința din 25 februarie.
14:50
Orașe pustiite și destine frânte în Ucraina | La Krașnohorivka, din 15.000 de locuitori au rămas 80 # Moldova1
Războiul din Ucraina a lăsat în urmă orașe pustiite și destine frânte. În Krașnohorivka, la vest de Donețk, din cei aproximativ 15.000 de oameni care trăiau odinioară acolo au mai rămas doar 80. Cei mai mulți au fugit anul trecut, când localitatea a fost ocupată de armata rusă. În prezent, forțele ruse controlează un adevărat oraș-fantomă, în care au rămas doar câțiva vârstnici fără posibilitatea de a se refugia în altă parte. Oameni rămași printre ruinele unei vieți care, cândva, era plină de speranță.
14:40
Republica Moldova vrea să devină membră a Consiliului Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Drepturile Omului, în mandatul 2027 - 2029, în urma alegerilor care vor avea loc în 2026. Interesul a fost exprimat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la Segmentul de Nivel Înalt al celei de-a 61-a Sesiuni Plenare a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, desfășurat la Geneva, Elveția.
14:20
Măsuri de prevenire a tragediilor în Armata Națională, desfășurate „în continuu”, dă asigurări ministrul Apărării # Moldova1
Incidentele soldate cu decese ale soldaților ar putea fi legate de „încălcarea modului de mânuire a armelor din dotare”, afirmă ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.
14:00
Dosarul „kuliok” | „Declarațiile sunt pertinente”: Consilierul lui Plahotniuc, care a transmis înregistrarea video, audiat la CSJ # Moldova1
Adrian Radu, consilierul lui Vladimir Plahotniuc care a transmis organelor de drept înregistrarea video care stă la baza dosarului „kuliok”, a fost audiat pe 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit de corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor (PSRM) din surse ilicite.
13:40
Tenismanul german Alexander Zverev a început cu dreptul turneul ATP de la Acapulco, din Mexic, pe care l-a câștigat în anul 2021. Zverev l-a învins pe francezul Corentin Moutet cu 6-2, 6-4 și s-a calificat în optimile de finală.
13:30
Drumuri în toate raioanele și poduri refăcute de la zero: Cum vor fi cheltuiți cei 1.8 miliarde de lei din Fondul Rutier # Moldova1
Drumuri regionale pe o distanță de 210 kilometri vor fi reparate, iar mai multe poduri și podețe de pe arterele naționale vor fi reconstruite în 2026. Guvernul a aprobat, pe 25 februarie, o hotărâre privind repartizarea celor 1.8 miliarde de lei din Fondul Rutier, prevăzuți pentru anul curent.
13:20
