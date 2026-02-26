Indignări în Parlament pe subiectul indexării pensiei cu 68 de lei: „Cît pentru o „deseatkă” de ouă”

11:30

Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tîlhării. Un al treilea suspect, cu vîrsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională.Potrivit materialelor cauzei penale, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, cei trei, avînd fețele acoperite, ar fi pătruns în locuința unei femei de 66 de ani din localitatea Micl