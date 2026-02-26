De la arest la domiciliu, înapoi după gratii: Curtea de Apel admite contestația PCCOCS

16:10

Un elev de opt ani din clasa întâi a Liceul Natalia Gheorghiu a fost internat la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” cu diagnosticul de comoție cerebrală, după ce ar fi fost împins de doi colegi și s-ar fi lovit cu capul de podeaua de beton, pe 24 februarie 2026, informează breakingnews.md cu referire … Articolul Elev de opt ani, internat cu comoție cerebrală după ce ar fi fost împins de colegi la Liceul „Natalia Gheorghiu” apare prima dată în BreakingNews.