Atacuri nocturne asupra mai multor orașe din Ucraina: incendii și persoane rănite
BreakingNews, 26 februarie 2026 10:00
În noaptea de 26 februarie, mai multe orașe din Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog au fost ținta unui nou val de atacuri cu drone și rachete balistice lansate de forțele ruse, potrivit autorităților ucrainene și reprezentanților armatei. Conform informațiilor preliminare oferite de oficialii locali, bombardamentele au provocat incendii și distrugeri în zone rezidențiale și
• • •
Acum 5 minute
10:20
Polițiștii de patrulare și cei ai Brigăzii de Poliție a Patrimoniului și Ordinii (BPRO) au oprit în trafic, pe strada Prieteniei din comuna Grătiești, un autoturism Renault care se deplasa neuniform. Mașina era condusă de un bărbat de 33 de ani, vizibil în stare de ebrietate avansată. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 1,74
Acum 30 minute
10:00
Acum 24 ore
17:40
Polițiștii din sectorul Centru al Chișinăului au descoperit și ridicat hașiș în valoare estimativă de 250.000 de lei, în cadrul unei operațiuni care vizează destructurarea unei rețele de trafic de droguri. În cadrul anchetei, a fost reținut un minor de 17 ani, cetățean străin, surprins în flagrant într-o zonă forestieră din municipiu, în momentul în
17:10
Casier și 21 de polițiști, anchetați în Italia pentru furturi dintr-un magazin de lux # BreakingNews
Autoritățile italiene anchetează un caz în care un casier și 21 de polițiști ar fi furat articole de lux dintr-un magazin Coin din centrul Romei, folosind case de marcat trucate, informează Euronews. Printre cei 44 de suspecți se află 9 polițiști feroviari și 12 carabinieri, toți cercetați pentru furt calificat. Potrivit anchetei, managerul magazinului din
17:10
Moldovean reținut în Ucraina după ce a pierdut controlul volanului sub influența alcoolului # BreakingNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 41 de ani a fost reținut de poliția din regiunea Ivano-Frankovsk, după ce a provocat un accident rutier în satul Rojniv. Șoferul se afla sub influența alcoolului și a pierdut controlul volanului, provocând un impact violent cu o construcție de beton destinată drenajului apei. În urma accidentului, o pasageră
16:10
Elev de opt ani, internat cu comoție cerebrală după ce ar fi fost împins de colegi la Liceul „Natalia Gheorghiu” # BreakingNews
Un elev de opt ani din clasa întâi a Liceul Natalia Gheorghiu a fost internat la Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco" cu diagnosticul de comoție cerebrală, după ce ar fi fost împins de doi colegi și s-ar fi lovit cu capul de podeaua de beton, pe 24 februarie 2026, informează breakingnews.md cu referire
15:40
Șase persoane vizate în urma perchezițiilor din Drochia pentru droguri și comerț ilegal cu tutun # BreakingNews
Polițiștii din Drochia au efectuat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează consumul, păstrarea și comercializarea drogurilor, precum și vânzarea ilegală a produselor din tutun. Acțiunile procesual-penale au fost desfășurate la domiciliile a șase persoane din raion, cu vârste cuprinse între 28 și 50 de ani, în urma unor informații operative obținute de oamenii legii.
15:10
O femeie de 63 de ani păcălită de un grup infracțional specializat în investiții false # BreakingNews
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au anihilat activitatea unei grupări specializate în escrocherii cu investiții online, prejudiciul estimat fiind de peste un milion de lei. Potrivit oamenilor legii, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și promiteau profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase
14:40
CNA investighează delapidarea fondurilor pentru programul național de împădurire în Iargara # BreakingNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind delapidarea fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor". Perchezițiile vizează conducerea Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara". Potrivit anchetei, în perioada noiembrie 2024 – prezent, directorul și contabila-șefă
14:40
Cetățenii moldoveni angajați legal în Québec vor primi acces la prestații sociale și pensii # BreakingNews
Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui Acord privind securitatea socială cu provincia Québec din Canada, care va permite cetățenilor moldoveni angajați legal în Québec să beneficieze de prestații sociale, inclusiv pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale sau accidente de muncă, precum și pensii de urmaș. Documentul prevede și
13:40
Fostul prim-ministru norvegian Thorbjørn Jagland, spitalizat după ancheta pentru corupție legată de dosarele Epstein # BreakingNews
Fostul prim-ministru al Norvegiei, Thorbjørn Jagland, a fost spitalizat după o presupusă tentativă de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile norvegiene au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit Faytuks Network. Jagland a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă", ca urmare a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey
13:40
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina”. Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului # BreakingNews
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă". Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
13:30
Protest cu facturi reale la Guvern: Cetățenii cer revizuirea tarifelor și demisia ministrului Energiei # BreakingNews
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!" printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus
13:10
PCCOCS: bărbat extrădat din Germania, acuzat că ar fi abuzat doi copii în perioada 2013–2014 # BreakingNews
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind învinuit de abuzarea a doi copii din Moldova, fapte comise în perioada 2013–2014. Extrădarea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Poliției, după ce bărbatul fusese anunțat în căutare
12:40
Chișinău: inculpați condamnați după atacuri tâlhărești asupra victimei cu rucsac de bani și bunuri personale # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanțele de judecată au pronunțat două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie. În primul caz, trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul originar din Georgia, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 7 și 9 ani, cu executarea în penitenciar de tip
12:00
Lucrările de asfaltare în Chișinău vor începe pe drumurile principale și pe cele degradate # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău anunță că au demarat lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor, utilizând materiale adecvate condițiilor actuale. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de importanța drumurilor și starea acestora. Conform informațiilor transmise de autorități, temperaturile din următoarele zile permit efectuarea unor lucrări de amploare pe toate arterele Capitalei. Echipele municipale vor începe cu
11:40
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi, informează că un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor din interes material, săvârșit cu o deosebită cruzime. Sentința prevede executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea de 25 mai 2025, inculpatul ar fi pătruns ilegal
10:50
Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, fiind acuzate de implicare într-o schemă de migrație ilegală care ar fi degenerat într-o tentativă de tâlhărie, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conform anchetei, în decembrie 2025, suspecții, cu vârste între 32 și 58 de ani, ar fi încercat să transporte
Ieri
10:20
Peste 425 de mii de lei, depistați nedeclarați la control vamal: instanța a dispus confiscarea # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău anunță că o femeie de 33 de ani a fost condamnată pentru tentativă de contrabandă, după ce a încercat să scoată din țară o sumă considerabilă de bani fără a o declara autorităților vamale. Potrivit hotărârii instanței, inculpata, originară din Ucraina, a fost găsită vinovată de tentativa scoaterii bunurilor de pe teritoriul
09:50
Un elev al unui liceu din municipiul Chișinău ar fi fost transportat în stare de intoxicație, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Informația a apărut inițial pe un canal de Telegram, unde se menționează că adolescentul nu ar fi frecventat orele timp de câteva zile înainte ca situația să devină publică. În reacție, Ministerul
24 februarie 2026
18:00
Accident la Ungheni: un camion cu 27 de tone de grâu s-a răsturnat într-o curbă periculoasă # BreakingNews
Un autocamion care transporta aproximativ 27 de tone de grâu s-a răsturnat marți, 24 februarie, în satul Petrești, raionul Ungheni, după ce șoferul a pierdut controlul vehiculului într-o curbă deosebit de periculoasă. Potrivit poliției, camionul MAN TGA cu semiremorcă a derapat și s-a răsturnat pe partea carosabilă. La volan se afla un bărbat de 55
17:50
Partidul pentru Viitorul Moldovei, condus de deputatul Vasile Tarlev, va avea suspendată plata alocațiilor de la bugetul de stat începând cu luna februarie, până la recuperarea sumei de aproximativ 590 de mii de lei. Decizia a fost adoptată pe 24 februarie de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit CEC, în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024
17:10
Consilierii municipali ai fracțiunii MAN din Consiliul Municipal Chișinău, Valentin Cebotari și Dmitrii Mitioglo, au înaintat o sesizare oficială către Agenția Achiziții Publice, prin care cer examinarea legalității contractelor încheiate în cadrul proiectului „Curtea Europeană", precum și a respectării procedurilor legale în procesul de implementare. Proiectul, inițiat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, are un
15:50
Noile tarife globale impuse de președintele Donald Trump au intrat în vigoare marți, 24 februarie, la nivelul de 10%, deși anterior oficialii de la Washington anunțaseră o cotă de până la 15%, scrie BBC. Măsura vine după ce Curtea Supremă a SUA a blocat, vineri, mai multe dintre taxele vamale majorate anterior de Trump. Un
15:10
Procuror: Vlad Plahotniuc nu este acuzat în întreg dosarul fraudei bancare, ci doar pe un segment # BreakingNews
Alexandru Cernei, procuror în dosarul fraudei bancare, a declarat luni, în cadrul audierilor fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, că acesta nu este acuzat pentru întreaga schemă de fraudă, ci doar pentru un anumit segment. Precizarea a fost făcută în timpul etapei de întrebări și răspunsuri, după ce Plahotniuc a afirmat că în societate
14:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 deblocată: Ion Ceban anunță începerea lucrărilor după trei ani de tergiversări # BreakingNews
După o așteptare de aproape trei ani și multiple blocaje birocratice, porțiunea străzii 31 August 1989, cuprinsă între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va intra în reparație. Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că proiectul a primit în sfârșit avizele necesare, iar licitația publică va fi lansată la începutul lunii martie. Edilul
14:40
Trei șoferi au fost documentați de autorități pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă în Republica Moldova mărfuri în cantități comerciale fără a le declara. Primul caz a implicat un Mercedes Sprinter care venea din Germania, transportând pasageri și transmisiuni neînsoțite. În urma verificărilor, autoritățile au depistat produse alimentare, cosmetice, băuturi alcoolice
14:40
Trei indivizi au fost reținuți în comuna Breznița Ocol, la câțiva kilometri de Drobeta-Turnu Severin, după ce au încercat să vândă peste un kilogram de cocaină unui ofițer român sub acoperire, potrivit autorităților. Drogul era oferit la prețul de 35.000 de euro pe kilogram. Potrivit anchetatorilor, suspectii și-au dat seama că tranzacția ar putea fi
13:20
Doi bărbați reținuți pentru fraude online care au prejudiciat victimele cu aproape un milion de lei # BreakingNews
Polițiștii
12:50
Pompierii IGSU au salvat o casă de locuit în urma unui incendiu izbucnit luni seara, 23 februarie 2026, pe strada Tamara Ciobanu din orașul Cantemir. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 21:41, iar flăcările au cuprins în totalitate garajul din curtea gospodăriei, existând risc de extindere la locuință. Trei echipaje au intervenit la … Articolul Pompierii au salvat o locuință din Cantemir, după un incendiu izbucnit într-un garaj apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Un deținut în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat vineri, 20 februarie, în jurul orei 17:50, în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, potrivit informațiilor apărute în presă, care citează surse din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor. Conform surselor, bărbatul a fost descoperit în celulă, iar la fața locului a intervenit medicul legist. … Articolul Un deținut ar fi recurs la un gest extrem pe fondul unor datorii apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Astăzi, 24 februarie, se marchează patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reiterat condamnarea Primăriei față de agresiunea militară și a subliniat implicarea administrației locale în sprijinirea refugiaților ucraineni. Potrivit edilului, municipalitatea a mobilizat resurse materiale, logistice și umane – inclusiv medici, asistenți sociali și psihologi – pentru … Articolul Primăria Chișinău: Educație, asistență și oportunități pentru refugiații din Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Distribuia video-uri cu abuz sexual asupra minorilor pe Instagram: 12 ani de închisoare pentru inculpat # BreakingNews
Procuratura a anunțat pronunțarea unei sentințe împotriva unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă, comise în octombrie 2023 asupra a doi minori, de 11 și 12 ani. Potrivit anchetei, primul copil, în vârstă de 12 ani, a fost agresat la domiciliul unui prieten al inculpatului. La câteva zile distanță, tânărul a … Articolul Distribuia video-uri cu abuz sexual asupra minorilor pe Instagram: 12 ani de închisoare pentru inculpat apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un bărbat de 31 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că și-ar fi omorât un consătean în urma unui conflict izbucnit pe fond de gelozie. Ulterior, acesta și-ar fi agresat și soția. Tragedia s-a produs în seara de 21 februarie, aproape de miezul nopții, transmite Știri.md. … Articolul Caz șocant la Fălești: o altercație din gelozie s-a soldat cu moartea unei persoane apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciu estimat la peste 40 de milioane de lei # BreakingNews
O presupusă schemă de evaziune fiscală, legată de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru producerea geamurilor termopan, a fost documentată de procurori și inspectori fiscali. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu ofițerii Serviciul … Articolul Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciu estimat la peste 40 de milioane de lei apare prima dată în BreakingNews.
23 februarie 2026
18:20
Curtea de Conturi descoperă abateri și deficiențe în gestionarea patrimoniului public de către Arena Națională # BreakingNews
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a descoperit deficiențe importante și probleme sistemice în modul în care SRL „Arena Națională” administrează patrimoniul public încredințat. Raportul de audit, publicat pe 23 februarie 2026, a urmărit evaluarea conformității gestionării patrimoniului public și identificarea principalelor neconformități care afectează legalitatea, regularitatea și transparența proceselor de administrare, utilizare și … Articolul Curtea de Conturi descoperă abateri și deficiențe în gestionarea patrimoniului public de către Arena Națională apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Ceban: „Guvernul blochează reabilitarea parcului «Ștefan cel Mare» prin condiții greu de realizat” # BreakingNews
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, critică dur Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI), acuzându-i de sabotarea proiectului de modernizare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”. Potrivit edilului, autoritățile centrale refuză avizarea lucrărilor, condiționând proiectul de utilizarea unor plăci de granit „extrem de costisitoare”. Ceban susține că municipalitatea deține întreaga documentație necesară … Articolul Ceban: „Guvernul blochează reabilitarea parcului «Ștefan cel Mare» prin condiții greu de realizat” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Trei tineri din Botoșani, cu vârste între 20 și 24 de ani, au fost depistați de polițiștii de frontieră în timp ce tăiau cabluri de alimentare cu energie electrică de la un sistem de irigare, în zona Stânca. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 februarie. Potrivit comunicatului Poliția de Frontieră Română, operatorul … Articolul Tineri prinși în flagrant în timp ce tăiau cabluri de la un sistem de irigații apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților. Perioada planificată pentru întrerupere este: 26 februarie, 00:00 – 09:00 ora Moldovei În acest interval, clienții … Articolul Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Autoritățile din București au reținut opt persoane, inclusiv pe Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, într-un dosar de proxenetism, în urma unor descinderi la două saloane de masaj erotic care ar fi fost utilizate pentru practicarea prostituției. Conform surselor Antena 3 CNN, lidera rețelei ar fi o femeie de 80 de ani, care nu a … Articolul Saloane de masaj paravan pentru prostituție: percheziții și rețineri la București apare prima dată în BreakingNews.
16:00
O femeie care a dispărut în 2001 a fost găsită vie, dar alege să rămână „moartă” pentru rudele sale # BreakingNews
Cazul fascinant al lui Michelle Hundley Smith, femeia care a dispărut fără urmă în ajunul anului 2002, a ajuns la un final neașteptat. După mai bine de două decenii de căutări internaționale și mii de întrebări rămase fără răspuns, autoritățile americane au confirmat că aceasta a fost localizată în februarie 2026, relatează revista People. Michelle … Articolul O femeie care a dispărut în 2001 a fost găsită vie, dar alege să rămână „moartă” pentru rudele sale apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Alexei Gherțescu și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al Consiliul Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru portalul BANI.MD. Potrivit declarațiilor sale, cererea de demisie a fost depusă la 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele deciziei, Gherțescu a precizat că plecarea are la bază rațiuni personale. Demersul urmează să fie analizat și … Articolul Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Două echipe de medici de pe ambulanțe au fost agresate în timpul intervențiilor. Incidentele au fost înregistrate sâmbătă, 21 februarie, într-o localitate din raionul Nisporeni și în Chișinău. Primul incident a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani, care ar fi fost … Articolul O tânără a încercat să lovească un asistent medical de pe ambulanță cu un topor apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Procuror adjunct din Glodeni, eliberat din funcție după refuzul testării alcoolscopice # BreakingNews
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, a fost sancționat disciplinar și eliberat din funcție, după ce a refuzat să se supună testării alcoolscopice în urma unui incident de conducere a unui mijloc de transport, posibil sub influența alcoolului. Decizia a fost luată pe 20 februarie 2026 de Colegiul de Disciplină și Etică, … Articolul Procuror adjunct din Glodeni, eliberat din funcție după refuzul testării alcoolscopice apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Ion Ceban solicită Parlamentului să inițieze anchetă privind grațierea unor persoane implicate în traficul de droguri # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațieri unor persoane implicate în coordonarea unor presupuse scheme de amploare legate de droguri. Într-o declarație publică, edilul a subliniat că, în opinia sa, responsabilitatea pentru aceste situații revine instituțiilor centrale și nu poate fi trecută asupra comisiilor prezidențiale. „Există … Articolul Ion Ceban solicită Parlamentului să inițieze anchetă privind grațierea unor persoane implicate în traficul de droguri apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Trei cetățeni străini reținuți în Chișinău pentru tentativă de vânzare frauduloasă a unui automobil de lux # BreakingNews
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, sprijiniți de mascații din BPDS „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, suspectați că încercau să comercializeze ilegal un automobil de lux în Chișinău. Investigațiile preliminare arată că cei trei făceau parte dintr-o grupare organizată specializată în escrocherii. Aceștia … Articolul Trei cetățeni străini reținuți în Chișinău pentru tentativă de vânzare frauduloasă a unui automobil de lux apare prima dată în BreakingNews.
12:20
O furtună intensă de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite, provocând perturbări majore în transport și întreruperi de energie electrică. În New York, autoritățile au impus restricții de circulație, iar meteorologii avertizează că furtuna ar putea fi cea mai severă din ultimul deceniu. Pentru prima dată în ultimii nouă ani, metropola New York, cel mai … Articolul Nord-estul SUA, afectat de viscol puternic: zboruri anulate și pene de curent apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Chișinău: Încep lucrări de reparație pe drumurile afectate de condițiile meteorologice # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a anunțat că, începând din această săptămână, municipalitatea va demara intervenții ample pentru repararea drumurilor afectate de condițiile meteorologice din ultimele două luni. Ceban a subliniat că situații similare se înregistrează nu doar în Chișinău, ci și în alte localități din țară, precum și în regiunea vecină. Lucrările vor fi desfășurate simultan … Articolul Chișinău: Încep lucrări de reparație pe drumurile afectate de condițiile meteorologice apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratul Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei anchete privind traficul ilicit de droguri. Acțiunile au avut loc în urma unor măsuri speciale de investigație și a procedurilor de urmărire penală. Una dintre percheziții s-a desfășurat într-un hotel din Chișinău, unde era cazat un … Articolul Trei suspecți reținuți pentru distribuirea de PVP printr-un magazin online apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Primării din centru, nord și sud, vizate într-o anchetă privind utilizarea fondurilor publice # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție și procurorii efectuează acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și ridicări de documente, în mai multe primării din zona centrală, nordică și sudică a țării, precum și la un agent economic, într-un dosar ce vizează presupuse delapidări ale fondurilor naționale și externe alocate pentru infrastructura rutieră și pentru construcția rețelelor de apeduct … Articolul Primării din centru, nord și sud, vizate într-o anchetă privind utilizarea fondurilor publice apare prima dată în BreakingNews.
