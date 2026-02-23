Ion Ceban acuză Guvernul de blocarea reabilitării Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”
Democracy.md, 23 februarie 2026 16:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, critică dur Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI), acuzându-i de sabotarea proiectului de modernizare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare". Potrivit edilului, autoritățile centrale refuză avizarea lucrărilor, condiționând proiectul de utilizarea unor plăci de granit „extrem de costisitoare". Ceban susține că municipalitatea deține întreaga documentație necesară
• • •
Acum 15 minute
16:40
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților.Perioada planificată pentru întrerupere este:26 februarie, 00:00 – 09:00 ora MoldoveiÎn acest interval, clienții nu vor putea
16:40
Acum 2 ore
15:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță confirmarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor de laborator realizate de Laboratorul Național de Referință al instituției. Potrivit autorităților, persoana a solicitat asistență medicală prezentând simptome precum slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. În
Acum 4 ore
14:40
Armata mexicană a anunțat că Nemesio Oseguera, cunoscut drept „El Mencho" și lider al cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fost ucis duminică, 22 februarie. Moartea sa este considerată una dintre cele mai semnificative lovituri date traficului de droguri din Mexic în ultimii ani, după arestarea fondatorilor cartelului Sinaloa, Joaquin „El Chapo" Guzmán și Ismael
13:30
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațieri unor persoane implicate în coordonarea unor presupuse scheme de amploare legate de droguri. Într-o declarație publică, edilul a subliniat că, în opinia sa, responsabilitatea pentru aceste situații revine instituțiilor centrale și nu poate fi trecută asupra comisiilor prezidențiale. „Există
13:10
Krasnoselski afirmă că relațiile cu Moldova sunt tensionate și subliniază importanța securității Transnistriei # Democracy.md
Liderul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene (RMN), Vadim Krasnoselski, a menționat că „Moldova este un stat vecin care nu a fost niciodată prieten cu Transnistria", în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație al așa-numitului minister al apărării al regiunii nerecunoscute. Krasnoselski a descris situația militar-politică din regiune ca fiind „extrem de complexă și instabilă", menționând
Acum 6 ore
12:20
Moartea unui copil după transplant în Italia: șase medici anchetați pentru ucidere din culpă # Democracy.md
Un copil de doi ani, Domenico, a decedat sâmbătă la spitalul Monaldi din Napoli, la două luni după ce a primit un transplant de inimă, potrivit BBC. Ancheta a scos la iveală că organul transplantat a suferit leziuni grave în timpul transportului, iar șase medici sunt acum vizați pentru ucidere din culpă. Operația a avut
11:30
Serviciile municipale din Chișinău încep lucrări de reparație pe drumurile deteriorate # Democracy.md
Primarul Ion Ceban a anunțat că, începând din această săptămână, municipalitatea va demara intervenții ample pentru repararea drumurilor afectate de condițiile meteorologice din ultimele două luni. Ceban a subliniat că situații similare se înregistrează nu doar în Chișinău, ci și în alte localități din țară, precum și în regiunea vecină. Lucrările vor fi desfășurate simultan
Acum 8 ore
10:50
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidul Democrat din Moldova, este audiat astăzi în instanță în dosarul „Frauda bancară". La ședința de judecată, Plahotniuc a prezentat mai multe materiale explicative, printre care scheme și diagrame, pregătite la solicitarea avocatului său, Lucian Rogac, care vor fi folosite pe parcursul audierii. Magistrații au stabilit ca ședința să se
10:00
Președinția explică etapele care au dus la grațierea și ulterior revocarea lui Nicolai Șepeli # Democracy.md
Tânărul Nicolai Șepeli, menționat recent în informații privind o presupusă implicare în pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești, a fost grațiat în aprilie 2022 de președinta Maia Sandu. Decizia a fost luată în urma demersurilor înaintate de Procuratura Generală și a avizului Comisiei pentru problemele grațierii, potrivit unui comunicat al
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
În Republica Moldova, 761 de copii aflați în evidența autorităților ca fiind adoptabili așteaptă să fie integrați într-o familie, potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Persoanele care doresc să adopte pot accesa lista copiilor și să depună cererea pentru obținerea atestatului de adoptator la autoritatea tutelară din localitatea de domiciliu. Procesul de adopție presupune
17:40
Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac afirmă că a fost supusă unor presiuni și avertismente voalate după ce a relatat despre anularea unor grațieri. Potrivit acesteia, mesajele au venit din partea lui Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, și ar fi făcut referire la sursele sale de
16:20
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare,
16:00
Guvernul Moldovei actualizează lista companiilor aeriene cu restricții în spațiul aerian # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un ordin prin care stabilește listele actualizate ale companiilor aeriene care nu pot opera în țară sau care sunt supuse unor restricții operaționale. Măsura, semnată de vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a intrat în vigoare pe 19 februarie 2026, la publicarea în Monitorul Oficial, și va rămâne valabilă până
15:20
Român arestat în Italia după ce ar fi încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate: susține că a confundat copilul cu o jucărie # Democracy.md
Un cetățean român acuzat că ar fi încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate în Italia a oferit, în fața anchetatorilor, explicații pe care procurorii le consideră contradictorii. Bărbatul a declarat că nu ar fi realizat că este vorba despre un copil și că ar fi încercat să ia din mâinile mamei
14:20
Autoritățile ucrainene și moldovenești opresc o rețea care pregătea asasinate contra cost # Democracy.md
Procuratura Generală a Ucrainei a anunțat că o grupare suspectată de pregătirea unor omoruri la comandă a fost destructurată, membrii acesteia urmând să primească până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat. Ancheta a fost realizată de o echipă comună de investigație formată din autoritățile ucrainene și cele moldovenești. Potrivit procurorilor ucraineni, gruparea ar fi
13:50
Premierul Munteanu: TVA-ul pentru sectorul HoReCa ar putea fi majorat, ceea ce va influența prețurile serviciilor # Democracy.md
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și unități de cazare ar putea înregistra majorări de preț în perioada următoare, ca urmare a unui plan guvernamental de unificare fiscală, a anunțat premierul Alexandru Munteanu la emisiunea „Cutia Neagră" de la TV8. Șeful Executivului a explicat că obiectivul este armonizarea cotelor reduse de TVA, exemplificând cu sectorul HoReCa,
13:10
Un cetățean al României a fost identificat în apropierea frontierei moldo-ucrainene, după ce camerele de supraveghere au surprins mișcarea sa din localitatea Drepcăuți spre linia de frontieră. Incidentul a avut loc pe 18 februarie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva. O patrulă mobilă a localizat bărbatul în apropierea frontierei, constatând că
12:50
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!", a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii
12:20
Fostul prinț Andrew, eliberat după arestul efectuat în ancheta legată de Jeffrey Epstein # Democracy.md
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost reținut timp de peste 11 ore de poliția britanică în cadrul unei anchete care vizează presupusele sale legături cu Jeffrey Epstein. Andrew este suspectat că ar fi furnizat documente comerciale confidențiale către Epstein, însă a fost ulterior eliberat sub anchetă, autoritățile anunțând că verificările
11:40
PCCOCS cere revenirea în penitenciar a unui complice implicat în asasinatul de pe terasa din Chișinău # Democracy.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus un demers în instanță prin care solicită ca unul dintre complicii implicati în omorul comis pe o terasă din sectorul Râșcani să revină în arest preventiv, după ce a fost plasat anterior în arest la domiciliu. „După plasarea în arest la domiciliu a organizatorului
11:30
Platforma de mesagerie Telegram a negat recent afirmațiile unui oficial rus conform cărora serviciile de informații străine ar fi avut acces la mesajele soldaților ruși desfășurați în Ucraina. Declarațiile vin pe fondul unei campanii crescute a autorităților de la Moscova pentru limitarea utilizării aplicației, relatează TVPWorld. Săptămâna trecută, Roskomnadzor a impus restricții asupra Telegram, invocând
11:00
Juristul Alexandru Zubco câștigă la CEDO împotriva restricțiilor impuse de autoritățile transnistrene # Democracy.md
Juristul și apărătorul drepturilor omului Alexandru Zubco a obținut o hotărâre favorabilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după ce, în 2015, autoritățile separatiste de la Tiraspol i-au interzis accesul în regiunea transnistreană pentru 15 ani. Curtea a constatat că Federația Rusă a încălcat dreptul său la libertatea de exprimare în exercitarea activității profesionale.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat decretul de grațiere emis în 2022 pentru Șepeli Nicolae Andrei, condamnat în trecut în Federația Rusă și transferat ulterior în Moldova pentru a-și ispăși pedeapsa. Decizia a fost luată în urma apariției unor informații noi care sugerează că Șepeli ar fi fost implicat în activități legate de o
10:10
În primele săptămâni ale anului, zeci de mii de cetățeni au decis să își procure polița de asigurare medicală obligatorie în mod individual, profitând de tariful redus oferit în această perioadă. Datele furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină arată că peste 68.000 de persoane au achitat prima în sumă fixă de 2.527 de
19 februarie 2026
18:20
Capitala alocă resurse importante pentru funcționarea și extinderea instituțiilor de învățământ # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat alocările bugetare pentru sectorul educației în acest an. Potrivit declarației sale, pentru educație au fost prevăzuți peste 5 miliarde de lei din bugetul total al capitalei de 9,2 miliarde de lei, sumă care include și TDS-urile. Fondurile vor acoperi salariile celor aproape 17.000 de angajați din învățământ, întreținerea
17:30
Statul american New Mexico a anunțat că analizează o acuzație potrivit căreia Jeffrey Epstein ar fi dispus îngroparea cadavrelor a două fete în apropierea fermei sale izolate din acest stat. Informația apare în documente făcute publice recent de United States Department of Justice, care fac parte din dosarele legate de cazul Epstein. Potrivit autorităților statale,
16:10
Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat # Democracy.md
Parlamentul a aprobat în lectura a doua, finală, proiectul de lege a Fracțiunii Partidului Nostru, care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor TVA. Pentru aceasta au votat 86 de deputați. Astfel, de la 1 martie, agenții economici vor trebui să se înregistreze ca plătitori de TVA doar după ce cifra lor de afaceri
14:40
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis integral demersul procurorilor anticorupție privind prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arest preventiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost pronun
12:40
Ofițerii de investigație desfășoară, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale care ar fi fost dirijate de servicii speciale rusești. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală acționează în comun cu […] Articolul Anchetatorii moldoveni investighează pregătirea unor asasinate în Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Polițiști moldoveni și ucraineni desfășoară o operațiune comună împotriva unui presupus plan criminal # Democracy.md
Astăzi, începând cu ora 06:00, ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investig, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară o serie de acțiuni de urmărire penală în cadrul unei echipe comune de investigație cu autoritățile de aplicare a legii din Ucraina. […] Articolul Polițiști moldoveni și ucraineni desfășoară o operațiune comună împotriva unui presupus plan criminal apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Autoritățile de frontieră au depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant asupra unui pasager, în cadrul unui control de rutină. Incidentul a avut loc la trecerea frontierei, când un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene a fost oprit pentru verificări. La volan se afla un cetățean al Ucrainei, iar în calitate de pasager era […] Articolul Cetățean ucrainean reținut la frontieră cu substanțe narcotice apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Macron subliniază importanța transparenței algoritmilor, în timp ce SUA critică reglementările europene # Democracy.md
Într-o declarație recentă susținută în India, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că libertatea de exprimare are puțin sens dacă oamenii nu înțeleg modul în care algoritmii care le ghidează experiențele online funcționează. „Toți algoritmii au bias-uri, știm asta. Impactul lor asupra rețelelor sociale este considerabil, iar lipsa transparenței poate avea implicații democratice semnificative”, a […] Articolul Macron subliniază importanța transparenței algoritmilor, în timp ce SUA critică reglementările europene apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Tauber contestă informațiile despre presupuse active de sute de milioane în Rusia și acuză un atac politic # Democracy.md
Fosta deputată Marina Tauber a reacționat public la materialul apărut în presă în care se afirmă că ar deține peste 500 de milioane de dolari într-o bancă din Federația Rusă, sume care nu ar fi fost incluse în declarațiile sale de avere. Ea respinge acuzațiile și susține că informațiile fac parte dintr-o campanie de discreditare. […] Articolul Tauber contestă informațiile despre presupuse active de sute de milioane în Rusia și acuză un atac politic apare prima dată în DemocracyMD.
18 februarie 2026
18:10
Ministerul Mediului propune reguli stricte pentru deșeurile din construcții și demolări # Democracy.md
Ministerul Mediului a anunțat elaborarea unui proiect de regulament care stabilește modul de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor provenite din construcții și demolări. Potrivit autorităților, o parte dintre aceste materiale va putea fi reutilizată, inclusiv în lucrări de construcție sau reabilitare a drumurilor. Noile reguli urmăresc reducerea depozitărilor ilegale și stimularea reciclării, contribuind la […] Articolul Ministerul Mediului propune reguli stricte pentru deșeurile din construcții și demolări apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Fostul prim-ministru Dorin Recean a participat, pe 16 februarie 2026, la ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), din postura de reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării. Reuniunea a fost organizată în format mixt, cu prezență fizică și participare online. La ședință au luat parte, printre alții, rectorul Universității Transilvania […] Articolul Fostul prim-ministru Dorin Recean, delegat al Ministerului Educației în cadrul UTM apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Ucraina a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, pe fondul sprijinului acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, declanșat în 2022. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare, subliniind că liderul de la Minsk reprezintă o amenințare directă la adresa poporului ucrainean. „Astăzi, Ucraina a […] Articolul Ucraina impune un nou pachet de sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Autoritățile moldovenești vor evalua activele Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” după reorganizarea acesteia și înființarea societății pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă”, pentru a stabili capitalul social al noii structuri. Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietății Publice, a precizat că procedura va costa aproximativ 7,8 milioane de lei, sumă care va fi alocată din […] Articolul 7,8 milioane de lei pentru evaluarea capitalului social al noii structuri CFM apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # Democracy.md
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională […] Articolul Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Organizațiile de media condamnă comportamentul lui Igor Dodon față de jurnaliste la CSJ # Democracy.md
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), împreună cu mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass-media, a condamnat public comportamentul deputatului PSRM Igor Dodon, calificat drept intimidant și degradant, față de jurnaliste care reflectau ședința de judecată din dosarul „Kuliok”. Incidentul a avut loc pe 17 februarie, la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit declarației, Igor Dodon ar […] Articolul Organizațiile de media condamnă comportamentul lui Igor Dodon față de jurnaliste la CSJ apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Un atacator a ucis șase persoane în două localități din statul american Florida, Fort Lauderdale și Sarasota după care s-a sinucis, au anunțat autoritățile. Primul incident a avut loc în Fort Lauderdale, unde două persoane au fost împușcate mortal, una dintre victime fiind fosta parteneră a suspectului. Ulterior, bărbatul s-a deplasat în Sarasota. Acolo, într-un […] Articolul Crime în lanț în Florida: toate victimele, rude între ele apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament # Democracy.md
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare […] Articolul Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Moldova devine mai atractivă pentru investitori și specialiști străini prin noua legislație # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege care reglementează drepturile și obligațiile străinilor pe teritoriul țării, vizând admisia, șederea și supravegherea acestora. Noua legislație urmărește să facă procesele mai clare, digitale și accesibile, atât pentru cetățenii străini, cât și pentru stat. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că legea aduce beneficii multiple: […] Articolul Moldova devine mai atractivă pentru investitori și specialiști străini prin noua legislație apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Noi documente din dosarul Jeffrey Epstein scot la iveală interesul pentru plante asociate cu substanțe periculoase # Democracy.md
Documente recente desecretizate din dosarul lui Jeffrey Epstein relevă detalii alarmante despre interesul fostului finanțist pentru așa-numitele „plante trompetă”, suspectate a fi asociate cu scopolamina: o substanță extrem de periculoasă, cunoscută pentru efectele sale asupra comportamentului uman. Potrivit e-mailurilor incluse în cea mai recentă tranșă de documente, Epstein ar fi cerut informații despre „trumpet plants”, […] Articolul Noi documente din dosarul Jeffrey Epstein scot la iveală interesul pentru plante asociate cu substanțe periculoase apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Guvernul aprobă compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță în sectorul privat # Democracy.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul privat din Republica Moldova vor avea dreptul să beneficieze de compensarea cheltuielilor pentru tichetele de vacanță, după ce Guvernul a aprobat un Regulament care stabilește procedura de emitere, utilizare și returnare a acestora. Valoarea anuală a facilității poate ajunge la 50% din salariul mediu lunar pe economie, […] Articolul Guvernul aprobă compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță în sectorul privat apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge # Democracy.md
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență […] Articolul Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Circulație sigură în condiții de iarnă: utilaje, muncitori și verificări în cartierele capitalei # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale rămân active și intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a menține circulația rutieră pe străzile capitalei în condițiile ninsorilor abundente. Regia „Exdrupo” a mobilizat utilaje cu sărărițe, lame și perii, care patrulează pe principalele artere, drumurile secundare, pantele și accesele către suburbii unde operează transportul public. În […] Articolul Circulație sigură în condiții de iarnă: utilaje, muncitori și verificări în cartierele capitalei apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Cristina Pereteatcu demisionează din funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei # Democracy.md
Cristina Pereteatcu a părăsit funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei, demisia sa fiind aprobată de cabinetul de miniștri pe 18 februarie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că Pereteatcu nu va mai exercita atribuțiile postului începând cu această dată și i-a mulțumit pentru activitatea desfășurată și proiectele în derulare. La scurt timp, Cristina […] Articolul Cristina Pereteatcu demisionează din funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Ministerul Energiei: Moldelectrica va fi reorganizată pentru securitatea și integrarea energetică # Democracy.md
Ministerul Energiei a demarat procesul de reorganizare a Moldelectrica, societate pe acțiuni de stat care gestionează sistemul național de transport al energiei electrice și coordonează operativ funcționarea rețelei electroenergetice. Ordinul privind aprobarea Planului de reorganizare a fost semnat la 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul stabilește toate procedurile juridice și contabile necesare, inclusiv […] Articolul Ministerul Energiei: Moldelectrica va fi reorganizată pentru securitatea și integrarea energetică apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Deputata PAS: Moldovenii ar trebui să fie recunoscători pentru siguranța energetică, chiar dacă prețurile sunt ridicate # Democracy.md
Deputata Marcela Adam a comentat critic reacțiile moldovenilor care au publicat pe rețelele sociale facturile la gaz, energie electrică și energie termică, nemulțumiți de sumele ridicate. Într-o intervenție la emisiunea „7 zile” de la Cinema 1, parlamentara a subliniat că, în contextul situației regionale, cetățenii trebuie să fie recunoscători că dispun de resurse energetice. „Vedem […] Articolul Deputata PAS: Moldovenii ar trebui să fie recunoscători pentru siguranța energetică, chiar dacă prețurile sunt ridicate apare prima dată în DemocracyMD.
