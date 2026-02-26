Trei de ZERO pentru un start bun în agricultură: oferta AGRO de la Moldindconbank

16:10

Vinul Republicii Moldova își consolidează tot mai vizibil poziția pe piața internațională, iar ediția din acest an a expoziției Wine Paris a reconfirmat acest fapt. Sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, 26 de vinificatori au reprezentat țara la unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei […]