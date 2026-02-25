Comisia Europeană actualizează limitele maxime de reziduuri pentru mai multe pesticide
Agrobiznes, 25 februarie 2026 15:20
Comisia Europeană a actualizat limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru mai multe pesticide prezente în alimente. Noile reguli, prevăzute în Regulamentul (UE) 2026/215, publicat la 30 ianuarie 2026, modifică anexele Regulamentului (CE) nr. 396/2005, în special în ceea ce privește dimoxistrobin, etefon și propamocarb. Regulamentul va intra în vigoare la 19 august 2026 și va […]
Acum 30 minute
15:20
Acum 4 ore
13:20
Orange Business devine partener AgTech 2026. Mihai Bejenari: „Tehnologia trebuie să susțină decizia agricolă, nu să o complice” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 aduce în prim-plan companiile care pot accelera digitalizarea agriculturii din Republica Moldova. În acest context, Orange Business se alătură evenimentului în calitate de partener, asumându-și rolul de furnizor de soluții tehnologice pentru fermele și companiile agricole care urmăresc eficiență operațională și competitivitate. În cadrul conferinței, Mihai Bejenari, Head of Innovations and B2B […]
12:50
Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, înregistrate în Moldova # Agrobiznes
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 11 – 23 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de pestă porcină africană (PPA). Potrivit instituției, un focar de PPA a fost depistat la un mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși, iar un alt focar – la porci domestici în […]
Acum 6 ore
09:50
După creșterea puternică de la sfârșitul săptămânii trecute, piața grâului se consolidează pe Euronext, în așteptarea unor noi informații. Operatorii urmăresc ceea ce par a fi negocieri tensionate în cadrul licitației în curs pentru achiziția de grâu de panificație de către OAIC (Oficiul Algerian Interprofesional al Cerealelor), deoarece prețurile internaționale au crescut față de ultima […]
Acum 12 ore
06:20
AgroForum 2026: tehnologie completă pentru cereale, porumb și floarea-soarelui, prezentată de partenerii Fertilitatea Chișinău # Agrobiznes
Fertilitatea-Chișinău, alături de Lidea, Libra Agro și BASF, a organizat evenimentul AgroForum 2026, reunind fermieri din țară pentru o analiză aplicată a tehnologiilor la porumb, floarea-soarelui, sorg și cereale păioase. Evenimentul a fost construit pe ideea integrării celor trei verigi decisive din fermă: genetică, nutriție și protecție aplicate în momentul optim. În deschidere, Roman Chetruș, […]
Acum 24 ore
20:10
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite ale Americii privind politica tarifară. Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026. Ca urmare, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă […]
18:10
UE suspendă taxele vamale la importurile de îngrășăminte, cu excepția Rusiei și Belarusului # Agrobiznes
Uniunea Europeană a confirmat marți suspendarea, pentru o perioadă de un an, a taxelor vamale la importurile de îngrășăminte, măsură care nu se aplică produselor provenite din Rusia și Belarus. Decizia vine în contextul creșterii accentuate a costurilor de producție suportate de fermierii europeni și are ca obiectiv reducerea presiunii financiare asupra sectorului agricol. Suspendarea […]
17:00
Ferma „Gifis-Farm” modernizată prin robotizare și energie verde va fi prezentată la AgTech 2026 # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 va aduce în fața publicului și exemple aplicate din teren. Printre speakeri se va afla Marian Bîtiu, administratorul SRL „Gifis-Farm” din satul Năvîrneț, raionul Fălești, care va prezenta procesul de transformare a fermei sale și lecțiile învățate în etapa de modernizare. Exploatația pe care o conduce a trecut, în ultimul an, printr-un […]
Ieri
15:30
Bioprotect încheie seria celor 7 seminare tehnice dedicate sezonului 2026: soluții integrate pentru un an agricol sub presiune climatică # Agrobiznes
Seria întâlnirilor tehnice organizate de Bioprotect pentru pregătirea sezonului agricol 2026 a ajuns la final, după un parcurs care a inclus 7 seminare de informare desfășurate în diferite regiuni ale țării. Evenimentele au reunit fermieri, consultanți, parteneri internaționali și experți în domeniu, într-un dialog fundamentat agronomic și orientat spre eficiență economică. Ultima etapă a consolidat […]
15:10
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală invită producătorii agricoli interesați de cultura cânepei la seminarul „Cânepa industrială – o soluție reală pentru un viitor sustenabil”, organizat în trei regiuni ale țării, după cum urmează: – 27 februarie 2026 – Chișinău – 28 februarie 2026 – Bălți – 2 martie 2026 – Comrat În cadrul seminarului […]
13:30
În prezent, Portul Constanța indică un reper de 616 USD/t, iar în piața internă din Drochia nivelul de tranzacționare a urcat la 10,60 lei/kg, după ce anterior s-au înregistrat 10,35 lei/kg. Cursul dolarului este de 17,1241 lei/USD, într-o ușoară corecție, ceea ce înseamnă că mișcarea în lei este influențată direct de raportul valutar. Raportat la […]
12:30
Brutăria Bardar: „Gustul tradiției – de la noi, pentru voi”. 20 de ani de muncă dusă mai departe prin parteneriatul cu Kaufland # Agrobiznes
În satul Bardar, la câțiva kilometri de Chișinău, pâinea are o istorie care se coace în fiecare dimineață. De peste 20 de ani, la Brutăria Bardar, cuptoarele pornesc înainte de răsărit, iar mirosul de aluat dospit și coajă rumenă adună în jurul lui o comunitate întreagă. Pentru echipa de aici, panificația înseamnă a devenit tradiția […]
11:00
Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative comune pot accesa granturi de până la 50 000 EUR. Sprijinul financiar susține proiecte realizate în parteneriat pentru producerea, multiplicarea, prelucrarea și comercializarea semințelor, cu accent pe consolidarea lanțurilor valorice sustenabile. Au prioritate inițiativele din sectorul semințelor de porumb, sorg, […]
09:30
Sectorul de soia din Republica Moldova traversează o perioadă de transformări accelerate, marcată de schimbări climatice, concurență regională intensificată, volatilitatea piețelor agricole și necesitatea alinierii la politicile și standardele Uniunii Europene. În acest context, Donau Soja organizează masa rotundă „Context regional și perspective de dezvoltare a sectorului de soia în Republica Moldova”, eveniment dedicat evaluării […]
09:00
O nouă ediție a Programului „BRIDGE Export”: Granturi pentru consolidarea prezenței produselor moldovenești pe piețele externe # Agrobiznes
Agenția de Investiții a deschis o nouă etapă de recepționare a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, instrument financiar destinat implementării strategiilor și activităților sectoriale de promovare a exportatorilor din Republica Moldova. Programul vizează eficientizarea eforturilor de promovare a exporturilor prin facilitarea accesului la resurse financiare nerambursabile, acoperind până la 60% din costurile eligibile ale proiectelor […]
23 februarie 2026
17:20
DR GREEN AMIN-ACTIVE – biostimulator foliar cu 30% aminoacizi și peptide pentru intervenții rapide în condiții de stres # Agrobiznes
Agricultura modernă impune intervenții rapide și bine fundamentate atunci când plantele sunt expuse la stres termic, hidric sau nutrițional. În astfel de situații, de eficiența tehnologiei aplicate depinde mult recolta. DR GREEN AMIN-ACTIVE este un biostimulator lichid, organic, conceput pentru a susține plantele în perioadele dificile și pentru a optimiza procesele metabolice. Formulat pe bază […]
16:20
Corteva prezintă soluții pentru vița de vie 2026: control avansat al bolilor, dăunătorilor și susținerea potențialului de producție # Agrobiznes
Recent, Corteva Agriscience Moldova a organizat un seminar dedicat producătorilor de struguri de masă și pentru vin, cu participarea specialiștilor din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost axat pe analiza sezonului precedent, pe principalele presiuni fitosanitare și pe soluțiile tehnologice care pot susține stabilitatea producției și calitatea strugurilor într-un context climatic tot mai dificil. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat al cincilea apel de granturi în cadrul proiectului AGGRI, iar una dintre cele mai importante modificări este includerea culturilor horticole de nișă. Pentru mulți fermieri mici și mijlocii, aceasta poate fi o oportunitate de a intra pe segmente de piață cu valoare adăugată mai mare, pe suprafețe reduse. […]
14:20
Învățământul superior veterinar din Moldova se aliniază la standardele europene prin implementarea proiectului EDUVET # Agrobiznes
Învățământul superior veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin implementarea proiectului Erasmus+ KA2 „Modernisation of Higher Veterinary Education to ensure Food Safety and Public Health in Moldova” – EDUVET, proiect care integrează standardele europene în formarea specialiștilor responsabili de sănătatea animalelor și siguranța alimentelor. La reuniunea de lansare a proiectului, desfășurată în perioada 19–20 […]
14:10
Asociația „Moldova Fruct”, în parteneriat cu Agenția de Investiții anunță selectarea companiilor interesate să participe, în calitate de co-expozant la standul de țară expus în cadrul Expoziției Internaționale SIAL 2026, care se va desfășura în perioada 17-21 Octombrie 2026, la Paris, Franța. SIAL este una dintre cele mai importante expoziții specializate în industria Food&Beverages, un important loc de […]
12:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 16 – 20 februarie 2026. Pe parcursul săptămânii precedente, AIPA a autorizat spre plată 29,29 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 3 mecanisme […]
11:20
Propunerea recentă a UE privind clasificarea uleiului de soia amenință producția sustenabilă de proteine în Europa # Agrobiznes
Donau Soja își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la recenta propunere a Comisiei Europene de a clasifica uleiul de soia ca materie primă cu risc ridicat de schimbare indirectă a destinației terenurilor (iLUC) în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile (RED). Dacă va fi adoptată, această clasificare ar însemna că uleiul de soia […]
10:20
În perioada 23–24 ianuarie am avut ocazia să vizitez a XVI-a ediție a expoziției Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) din orașul Kielce, Polonia. Decizia de a participa la acest târg s-a bazat pe faptul că Polonia este un jucător major pe piața fructelor, legumelor și pomușoarelor, iar evenimentul în sine este cel mai mare din […]
09:40
Uscarea rahisului sau a ciorchinelui poate fi cauzat de agenţi patogeni, precum: putregaiul cenuşiu, fomopsisul, mana viţei de vie, antractnoza viţei de vie, etc. Deseori, însă, este o problemă fiziologică frecventă la strugurii de masă, care duce la uscarea parțială sau totală a rahisului, cu efecte directe asupra aspectului comercial, fermității boabelor și duratei de […]
06:00
Într-un lot semănat cu rapiță aflat în faza de creștere peste 1 m, utilizarea unei tehnologii tradiționale terestre pentru aplicarea automată a tratamentelor poate afecta mult potențialul de recoltă. Acest articol realizat în baza unui audit prezintă în detaliu „pierderile directe prin impact mecanic” și „taxa ascunsă” a tehnicii terestre, explică amenințările biologice generate de […]
22 februarie 2026
17:20
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american, transmite IPN. Într-o postare pe rețele de […]
16:40
Peste 870 ha de teren agricol vor fi irigate în 2026 prin 10 noi obiective finanțate de IFAD # Agrobiznes
Dezvoltarea sistemelor de irigare este o prioritate pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), mai ales în condițiile schimbărilor climatice și al secetelor frecvente. Politicile instituției vizează modernizarea infrastructurii de irigare, utilizarea eficientă a resurselor de apă și creșterea competitivității sectorului agricol. Un rol important în acest proces îl are Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor […]
20 februarie 2026
14:50
Moldova Fruct facilitează dialogul între producătorii de fructe și instituțiile statului: cerințele și utilizarea apei pentru irigare # Agrobiznes
Peste 25 de pomicultori, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, au participat la seminarul practic dedicat etapelor obținerii Autorizației de Mediu pentru Folosința Specială a Apei (AMFSA) și aplicării legislației apelor actualizate în 2025-2026. „La cultivarea fructelor […]
14:00
ONVV a instruit 90 de viticultori privind tăierea viței-de-vie în condițiile anului 2026 # Agrobiznes
În perioada 4–12 februarie 2026, ONVV a organizat patru ateliere regionale cu tema „Particularitățile tăiatului viței-de-vie în condițiile anului 2026”. Evenimentele au avut loc în patru locații din țară. Instruirea a fost susținută de expertul ONVV Valerii Cebotari și de Mariana Godoroja, specialist principal în cercetare, dezvoltare și sustenabilitate în sectorul viticol. Au participat aproximativ […]
13:20
Asigurarea activităților agricole este un instrument de protecție a muncii și a capitalului investit. Mecanismul de asigurare subvenționată este reglementat prin Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cadrul normativ stabilește că statul subvenționează o parte din prima de asigurare achitată de producătorii agricoli, în baza contractelor încheiate cu societățile de asigurare pentru riscurile […]
12:20
Cel mai mare producător de gâște și rațe din Ungaria: „Am inclus 30–40% sorg în furaje, fără a compromite calitatea cărnii” # Agrobiznes
Sorgul devine tot mai popular în Moldova, ținând cont de schimbările climatice. Totuși, mulți fermieri din sectorul zootehnic încă ezită să-l includă în rațiile animalelor. Astfel, în acest articol, am decis să vă relatăm mai multe despre experiența celui mai mare producător de gâște și rațe din Ungaria – Tranzit-Ker Zrt. În general, integrarea sorgului […]
10:00
Ludmila Sert, producătoare: „Procesarea ne-a oferit independență” 10 hectare de migdal și primul pekmez produs în Moldova # Agrobiznes
În satul Besalma din UTA Găgăuzia, antreprenoarea Ludmila Sert a construit, pas cu pas, o afacere agricolă modernă, bazată pe produse naturale și pe valorificarea resurselor locale, notează locuri.md. Astăzi, ea este cunoscută pentru producția de migdale, ulei de migdale presat la rece și pentru un produs rar pe piața din Republica Moldova – melasa de struguri (Pekmez). Ludmila Sert […]
09:50
Complexul global al rapiței continuă să fie susținut de bursa MATIF, potrivit analiștilor Spike Brokers. Contractul pentru luna mai a crescut de la 485,75 €/t la 488,00 €/t (plus 2,25 €/t), iar contractul pentru august a înregistrat o corecție minoră la 466,00 €/t. Din punct de vedere tehnic, piața rămâne într-o fază de consolidare peste […]
08:10
Alexei Rusnac, inginer agronom: „Alegem doi hibrizi de floarea-soarelui Syngenta în noul sezon. Maxime de 4,6 tone/ha și stabilitate în condiții de secetă” # Agrobiznes
Compania Inatol Agro din satul Gârbova, raionul Ocnița exploatează 1.600 de hectare, iar floarea-soarelui ocupă anual între 400 și 480 de hectare. Pentru Alexei Rusnac, inginerul-agronom șef cu experiență din 1998, această cultură rămâne una strategică, chiar și într-o zonă cu deficit hidric pronunțat. Structura culturilor din fermă include orz, grâu, orz de primăvară, mazăre, […]
19 februarie 2026
14:40
Înghețurile târzii de primăvară și cele timpurii de toamnă rămân unele dintre cele mai mari riscuri pentru horticultura din Republica Moldova, iar identificarea soluțiilor de protecție este absolut necesară. SRL „Darurile Basarabiei”, distribuitorul oficial al companiei franceze „Agrofrost NV”, aduce pe piața din Republica Moldova una dintre cele mai variate și eficiente game de tehnologii […]
13:50
Plafonul de înregistrare TVA a fost majorat până la 1,7 milioane de lei. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la […]
12:20
Alfa smart agro intensifică dialogul cu fermierii înaintea noului sezon. Portofoliu extins și soluții adaptate culturilor din Moldova # Agrobiznes
Compania alfa smart agro se află în plin sezon de organizare a evenimentelor dedicate fermierilor din diferite regiuni ale țării. În cadrul unei serii de seminare tehnice, compania a prezentat portofoliul actual de produse pentru protecția plantelor, precum și noile recomandări pentru sezonul 2026. Deși este prezentă de relativ puțini ani pe piața din Moldova, […]
11:50
Pomul de moșmon sau Crataegus germanica (sin. Mespilus germanica) apreciat pentru valoarea sa decorativă și pomicolă, devine tot mai interesant pentru grădinarii care caută culturi rezistente și fructe de nișă. Specia aparține familiei Rosaceae și mai este cunoscut sub numele de scoruș nemțesc, moșmon german sau moșmon comun. Deși denumirea sugerează altceva, originea reală a speciei se află în zonele […]
10:20
Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului # Agrobiznes
La data de 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar privind ținerea și completarea corectă a Cărții istoriei câmpului. La eveniment sunt invitați toți producătorii agricoli din regiune, inclusiv din raioanele Cahul, Leova și Vulcănești. Cartea istoriei câmpului este un document oficial în care se înregistrează informațiile […]
18 februarie 2026
20:30
Crescători de porcine din Ștefan Vodă: „Ne simțim ca niște partizani în propria țară. Suntem împinși spre faliment de importuri și indiferență” # Agrobiznes
O adresare oficială a fost transmisă Prim-ministrului Alexandru Munteanu, un document semnat de fermierii și producătorii de carne de porc din raionul Ștefan Vodă. Este un apel public care prezintă dificultățile unui sector aflat sub presiune economică majoră. Într-o mărturie despre realitatea din satele Moldovei, producătorii descriu situația actuală astfel: „Ne simțim, cu regret, ca […]
19:40
Apel de finanțare pentru dezvoltarea lanțurilor valorice din sectorul semințelor. Până la 50.000 EUR per inițiativă # Agrobiznes
Sectorul agricol al Republicii Moldova se confruntă cu provocări structurale majore, amplificate de impactul sever al schimbărilor climatice. Secetele recurente, fenomenele meteorologice extreme și degradarea solului, corelate cu volatilitatea prețurilor de piață, periclitează securitatea alimentară și stabilitatea economică a mediului rural. În acest context, consolidarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) prin soluții durabile și adaptate […]
16:10
Vinul Republicii Moldova își consolidează tot mai vizibil poziția pe piața internațională, iar ediția din acest an a expoziției Wine Paris a reconfirmat acest fapt. Sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, 26 de vinificatori au reprezentat țara la unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei […]
15:00
Procesare automatizată a nucilor, ambalaje industriale pentru retail european și sistem anti-îngheț cu infraroșu – Inovații din sectorul agroalimentar prezentate la AgTech 2026 # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026, organizată la Chișinău, aduce în prim-plan companii din Republica Moldova care investesc în tehnologii moderne și soluții aplicate în sectorul agroalimentar, cu sprijinul Elveției. Investițiile au fost susținute prin proiectul OPTIM, implementat de Helvetas Moldova. Evenimentul va prezenta trei exemple concrete de modernizare – de la procesare și ambalare, până la protecția […]
13:30
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009. Acordul, adoptat sub egida Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și intrat în […]
12:40
Ludmila Catlabuga: Nu există riscuri privind restricții ale Ucrainei pentru vinurile moldovenești # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a examinat subiectul unor eventuale restricții impuse de Ucraina vinurilor moldovenești și anunță că, în urma discuțiilor interne, astfel de riscuri nu au fost depistate. Precizările au fost făcute de ministra Ludmila Catlabuga și vin în contextul informațiilor apărute în spațiul public după interdicția aplicată de ANSA pentru carnea de […]
11:30
La 18 februarie, în nordul Republicii Moldova, mai sunt câmpuri cu sfeclă de zahăr încă nerecoltate. Zăpada acoperă grămezile depozitate la marginea terenurilor, dar sunt și câmpuri în care nu pot intra combinele de recoltare, iar prognozele indică noi precipitații solide în următoarele zile. Într-un sector deja fragil afectat de secetă, înghețuri și ploi excesive, […]
10:10
Compania de consultanță Expana și-a redus din nou prognoza privind exporturile de grâu moale din Uniunea Europeană în anul de piață 2025/26, cu încă 1,2 milioane de tone, până la 27,6 milioane de tone, din cauza concurenței puternice pe piața globală. Aceasta este a patra reducere lunară consecutivă a estimării. Reamintim că, în bilanțul din […]
08:20
Surse: Bulgaria va importa 400 000 de floarea-soarelui din Argentina. Fermierii locali nu vând # Agrobiznes
Bulgaria urmează să primească, în următoarele săptămâni, primele transporturi de semințe de floarea-soarelui din Argentina, notează UkrAgroConsult. Potrivit surselor din piață, prima navă, cu aproximativ 40.000 de tone, se află în prezent în largul coastelor Marocului și este așteptată să ajungă în porturile bulgărești la începutul lunii martie. În total, zece nave cu semințe de […]
17 februarie 2026
16:10
Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridică – o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață. Pentru a susține […]
14:30
De la emigrație la antreprenoriat agricol acasă: Nicolae Susan exportă în UE struguri de masă certificați GLOBALG.A.P. # Agrobiznes
Pentru mulți producători mici și mijlocii din Republica Moldova, drumul spre piața Uniunii Europene pare dificil, uneori chiar imposibil. Lipsa certificărilor de calitate, volumele mici, accesul limitat la informație și la exportatori cu experiență sunt obstacole. Istoria lui Nicolae Susan, producător de struguri de masă din satul Ursoaia, raionul Cahul, demonstrează însă că acest drum poate fi parcurs cu succes atunci, […]
