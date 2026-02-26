TOPCONTROL SRL marchează 10 ani de suport pentru exportatorii de cereale

10:10

Compania de consultanță Expana și-a redus din nou prognoza privind exporturile de grâu moale din Uniunea Europeană în anul de piață 2025/26, cu încă 1,2 milioane de tone, până la 27,6 milioane de tone, din cauza concurenței puternice pe piața globală. Aceasta este a patra reducere lunară consecutivă a estimării. Reamintim că, în bilanțul din […]