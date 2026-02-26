(video) Sondaj IMAS: Aproape jumătate dintre moldoveni nu cred că RM va adera la UE până în 2030. Ce spun despre Guvernul Munteanu, unire și „o alterantivă” pentru actuala guvernare
UNIMEDIA, 26 februarie 2026 10:00
Compania de cercetare sociologică IMAS a prezentat rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
10:10
(live/update) Ședința Parlamentului: Codul Educației, la aprobare. Ministra de Interne, așteptată la raport pe problema drogurilor # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
Acum 30 minute
10:00
(video) Sondaj IMAS: Aproape jumătate dintre moldoveni nu cred că RM va adera la UE până în 2030. Ce spun despre Guvernul Munteanu, unire și „o alterantivă” pentru actuala guvernare # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS a prezentat rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026.
10:00
Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump i-a transmis omologului ucrainean, Volodimir Zelenski, că își dorește încheierea războiului din Ucraina „în cel mult o lună”, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu discuția. Rămâne neclar dacă Moscova împărtășește același calendar ambițios – și, mai ales, dacă liderul de la Kremlin a fost informat despre această intenție, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
09:50
(live) Sondaj IMAS: Aproape jumătate dintre moldoveni nu cred că RM va adera la UE până în 2030 # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:50
Atenție, călători: Circulația troleibuzelor, afectată după o pană de curent într-o intersecție din centrul capitalei # UNIMEDIA
Un deranjament la rețeaua de contact s-a produs la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni cu M. Kogălniceanu, anunță RTEC.
09:50
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF # UNIMEDIA
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din Capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață activ în Republica Moldova.
09:40
(video) Trei polițiști, filmați cum astupă gropile de pe podul Ismail: „Ceban, adu 2 găleți de asflat”. Imaginile au devenit virale # UNIMEDIA
Trei polițiști au fost filmați pe podul de pe strada Ismail, nu dirijând traficul, ci astupând gropile. Imaginile au fost filmate de martori și postate pe rețelele de socializare.
09:40
Expertiză financiar-contabilă în dosarul Plahotniuc: De ce instanța trebuie să dispună efectuarea acesteia # UNIMEDIA
Dosarul în care este judecat Vlad Plahotniuc ridică o problemă care depășește cazul concret și ține de modul în care justiția gestionează cauzele complexe cu componente financiare. În cadrul audierilor, au fost demonstrate lipsa soldurilor la zi, lipsa unor extrase pentru anumite perioade și erori aritmetice exprimate prin neconcordanțe între sumele prezentate de acuzare și cele care ar rezulta din documentele prezentate, scrie telegraph.md
Acum 2 ore
09:20
Compania de cercetare sociologică IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:10
Pe 28 februarie, showroom-ul BYD din Șoseaua Muncești 795 va deveni punctul de atracție pentru pasionații de tehnologie și mobilitate modernă. Cu ocazia Anului Nou Chinezesc, brandul invită clienții și partenerii la un eveniment dedicat automobilelor electrice și plug-in hybrid, punând accent pe inovație, eficiență și sustenabilitate.
09:10
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
09:00
Pe 26 februarie, Napoleon a evadat de pe Insula Elba, iar a doua republică franceză a fost proclamată.
08:50
Lucrări de reabilitare intensificate pe străzile Chișinăului: Șoferii și pietonii, rugați să manifeste atenție sporită în zonele afectate # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță că lucrările de reabilitare a drumurilor continuă cu intervenții active pe arterele principale și pe străzile secundare. Autoritățile solicită șoferilor și pietonilor să fie atenți în zonele unde se desfășoară lucrările, pentru a asigura siguranța circulației.
08:30
Capricornii au parte de surprize, iar Săgetătorii riscă să piardă bani: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere majoră planetară aduce astăzi schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice specifice. Ce secrete vă vor dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin provocările și oportunitățile care vă așteaptă.
Acum 4 ore
08:10
„Nu poți să lași cel mai nebun regim din lume să aibă arme nucleare”: Avertisment de la vârful SUA pentru Iran, după discursul incisiv al lui Trump # UNIMEDIA
Vicepreședintele american JD Vance a avertizat Iranul să ia „în serios” amenințările Washingtonului cu privire la posibilitatea unor acțiuni militare, miercuri, la o zi după ce președintele Donald Trump a părut să pledeze pentru un război în discursul privind Starea Uniunii, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară depreciere în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Theo Rose a vorbit pe șleau: Care este adevăratul motiv pentru care nu mai merge la niciun podcast # UNIMEDIA
Theo Rose a făcut mărturisiri impresionante! Vedeta a vorbit pe șleau și a explicat cu exactitate care este adevăratul motiv pentru care nu mai merge la niciun podcast. Artista nu s-a mai abținut și a pus punctul pe „i” pentru a-și lămuri fanii, scrie spynews.ro.
07:20
Astăzi, în Moldova, vremea se prezintă stabilă și fără precipitații, cu cerul în mare parte noros pe parcursul zilei, conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Kremlinul a transmis miercuri că, în actualul context, o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski nu are sens, invocând poziția Kievului privind intensificarea presiunii economice și militare asupra Moscovei, scrie digi24.ro.
Acum 12 ore
22:30
Vești bune pentru moldovenii care muncesc în Québec: Vor putea primi pensii și indemnizații din această provincie # UNIMEDIA
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Québecului în domeniul securității sociale.
22:10
„Herman vam!” Și blocul Alternativa nu va vota candidatura lui Herman von Hebel, înaintată de PAS în funcția de membru Vetting # UNIMEDIA
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Altenativa” a reacționat ironic după ce majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a propus pe Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor.
21:30
Tump, acuzat că i-a „întins covorul roșu” lui Putin. Oficial german: „A influențat cursul războiului” # UNIMEDIA
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, l-a criticat miercuri pe președintele american Donald Trump, acuzându-l că transmite semnale greșite lui Vladimir Putin și că slăbește poziția Ucrainei în război, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
21:10
Vești bune pentru moldovenii care muncesc în Québec: Vor putea primi pensii și indemnizații din această țară # UNIMEDIA
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Québecului în domeniul securității sociale.
21:00
Fostul șef de la Pre-Vetting, implicat într-un scandal de integritate, revine la muncă în Moldova: PAS îl propune membru la Vetting. Dodon: Nu vom susține această inițiativă # UNIMEDIA
Candidatura lui Herman von Hebel pentru Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a fost înaintată plenului Parlamentului de majoritatea PAS, anunță liderul PSRM, Igor Dodon. Conform ex-președintelui țării, pentru numirea acestuia și lui Bernard Lavigne este necesar votul a 3/5 din deputați, iar socialiștii „nu vor susține această inițiativă”.
20:20
Raport OpenAI: Conturi legate de forțe de ordine din China au folosit ChatGPT pentru a căuta date despre americani. Sute de e-mailuri generate cu ajutorul chatbotului # UNIMEDIA
OpenAI a anunțat că a suspendat mai multe conturi asociate forțelor de ordine din China, unor escroci specializați în înșelătorii romantice și unor operațiuni de influență, inclusiv unei campanii de denigrare îndreptate împotriva primei femei premier din Japonia, potrivit unui raport care detaliază modul în care tehnologia ChatGPT a fost utilizată în mod abuziv, scrie hotnews.ro.
20:00
Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul de la Rîșcani, preluat de o ambulanță de la Curtea de Apel: Acesta și-a pierdut cunoștința în sala de judecată # UNIMEDIA
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, și-a pierdut cunoștința în timpul unei ședințe de judecată desfășurate la Curtea de Apel Centru. Incidentul a avut loc miercuri, 25 februarie, în momentul în care avocatul cetățeanului turc se expunea asupra recursului depus de acesta împotriva încheierii prin care s-a dispus aplicarea măsurii arestului la domiciliu, scrie zdg.md.
19:40
Doliu în justiția din România. A murit Ion Diaconescu, „unul dintre cei mai controversați procurori” # UNIMEDIA
Justiția din România este în doliu. Fostul procuror din dosarul Țundrea, Ion Diaconescu, a murit la vârsta de 76 de ani. Acesta s-a ocupat de unul dintre cele mai controversate cazuri din justiția românească, scrie cancan.ro.
19:20
Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru 9 persoane implicate în structurile separatiste de la Tiraspol. Lista acestora # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane.
19:00
Circulaţie paralizată la graniţa României cu Bulgaria. Mii de şoferi, nevoiți să aştepte la Giurgiu # UNIMEDIA
Circulație paralizată astăzi la granița României cu Bulgaria. Mii de șoferi au așteptat ore întregi să traverseze Dunărea, după ce traficul a fost restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Coloane de TIR-uri s-au format încă de dimineață, iar vama s-a blocat rapid. La anumite intervale, circulația a fost oprită complet pentru lucrări la carosabil, pe partea bulgară a podului. Șoferii spun că au stat pe loc ore în șir, fără alternative reale de ocolire. Autoritățile anunță că lucrările vor continua și în perioada următoare, scrie observatornews.ro.
18:50
PAS vrea să lase deputații fără mandatul dat de popor, dacă nu respectă etica. Dodon: Un document anticonstituțional de cenzură și intimidare # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon acuză PAS că vrea să introducă cenzura în Parlament prin proiectul de lege privind statutul, comportamentul și etica deputatului. Dodon avertizează că, sub pretextul „eticii”, proiectul ar putea fi folosit pentru a controla opoziția, a limita drepturile deputaților incomozi și chiar a le retrage mandatul
18:30
O badantă moldoveancă, forțată să muncească non-stop și fără salariu în Italia: „Angajatoarele”, trimise în judecată # UNIMEDIA
O femeie din Republica Moldova susține că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze, iar salariul i-ar fi fost luat integral, scrie rotalianul.com.
18:30
Zelenski respinge acuzațiile Rusiei privind presupusele planuri nucleare ale Ucrainei: „Din păcate, nu există” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins miercuri afirmațiile Kremlinului care sugerează că Ucraina ar intenționa să obțină arme nucleare cu ajutorul Marii Britanii și Franței, scrie adevarul.ro.
18:00
Dosarul delapidării fondurilor în cadrul programului „Satul European”: 4 persoane, plasate în arest pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Patru persoane reținute în dosarul de corupție și delapidare de fonduri publice, cunoscut drept „Satul European”, au fost plasate în arest pentru 30 de zile de arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 februarie, de magistrații Judecătoriei Bălți.
17:40
Bill Gates a recunoscut că și-a înșelat soția și legăturile cu Jeffrey Epstein: Miliardarul și-a cerut scuze # UNIMEDIA
Bill Gates a decis să recunoască tot. Miliardarul a vorbit atât despre legăturile pe care le-a avut cu Jeffrey Epstein, despre care ca spus că le regretă profund, cât și faptul că și-a înșelat soția cu două rusoaice, scrie spynews.ro.
17:20
(galerie foto) „Pentru prima dată în istorie”: Record la Moscova, unde stratul de zăpadă a depăşit 80 de centimetri. Imagini din capitala Rusiei # UNIMEDIA
Grosimea stratului de zăpadă din capitala Rusiei a depăşit 80 de centimetri, doborând recordul istoric anterior din 1994, după ninsorile abundente căzute în ultimele săptămâni, a anunţat miercuri meteorologul rus Evgeny Tishkovets, citat de digi24.ro.
17:20
Victimele tragediei din Crans-Montana vor primi fiecare câte 56.000 de dolari: Anunțul Guvernului elvețian # UNIMEDIA
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni, 56.000 de dolari, către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100, potrivit adevarul.ro.
17:00
Vacanțele în Barcelona vor fi mai scumpe. Orașul dublează taxa turistică pentru a combate criza locuințelor # UNIMEDIA
Turiștii din Barcelona ar putea plăti până la 15 euro pe noapte, după ce autoritățile au anunțat majorarea taxei turistice pentru combaterea supraturismului, scrie protv.ro.
16:20
(foto) Nelu Straciuc, întrevederi cu senatorii Bill Hagherty și Marsha Blackburn, la Washington: Lipsa unui dialog constructiv RM-SUA, în discuții # UNIMEDIA
Politologul Nelu Straciuc, care se află într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a avut întrevederi cu stafful senatorilor americani Bill Hagherty și Marsha Blackburn la Washington. „Am discutat despre rolul opoziției politice în Republica Moldova și despre lipsa unui dialog constructiv cu Statele Unite din partea guvernării actuale”, a percizat Straciuc penru UNIMEDIA.
16:00
O membră din completul A al Comisei Vetting, care nu a avut unanimitate de voturi pe Alexandru Machidon, demisionează: Cererea, trimisă Parlamentului # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că membra internațională Saskia de Vries își va încheia activitatea începând cu 1 mai 2026. Cererea de demisie a fost transmisă Parlamentului Republicii Moldova.
15:40
A bătut și a sugrumat o femeie, stăpâna casei în care intrase să o jefuiască: Inculpatul și-a aflat sentința # UNIMEDIA
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 37 de ani, învinuit de omor din interes material, comis cu o deosebită cruzime.
15:20
(video) O femeie a pierdut peste un milion de lei, după ce a investit în platforme fictive: Trei suspecți, reținuți # UNIMEDIA
Un grup de escroci, care promitea investiții profitabile online, a fost destructurat de polițiștii din Chișinău. Trei suspecți, acuzați că au cauzat un prejudiciu de peste un milion de lei, au fost reținuți pentru 72 de ore.
15:10
(video) O femeie a pierdut peste un milion de lei, după ce a investit în platforme fictive: Trei suspecți, reținți # UNIMEDIA
Un grup de escroci, care promitea investiții profitabile online, a fost destructurat de polițiștii din Chișinău. Trei suspecți, acuzați că au cauzat un prejudiciu de peste un milion de lei, au fost reținuți pentru 72 de ore.
14:50
Plahotniuc denunță un dosar „bazat pe supoziții”: Nu au nicio probă că aș fi condus o organizație criminală și nici dovezi legate de escrocherie sau de spălare # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat, unde nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii”. Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii, supoziții și erori juridice, care, potrivit lui, ar fi fost incluse intenționat pentru a „umfla” dosarul în urma presiunilor din spațiul public alimentate de declarațiile exponenților guvernării”.
14:50
„Mi-a zis că va veni o domnișoară cu un plic”. Un ex-consilier al lui Plahotniuc a recunoscut că a tăiat, la indicațiile ex-liderului PDM și ale lui Iaralov, secvențe din înregistrările cu Dodon # UNIMEDIA
O nouă ședință în dosarul „Kuliok” are loc astăzi, 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). În fața instanței a fost audiat, prin videoconferință din Tașkent, fostul consilier al lui Vlad Plahotniuc, Radu Adrian. Martorul a afirmat că el ar fi fost persoana care a editat înregistrările video realizate în timpul discuțiilor dintre Plahotniuc și fostul șef de stat, Igor Dodon, potrivit protv.
14:30
Transportatorii de persoane, sub lupa ANTA: Agenția anunță controale ample timp de două saptămâni # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
14:20
(foto) Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini # UNIMEDIA
O fotografie cu Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong alături de două femei în bikini a fost publicată în dosarele Esptein. Imaginea fizicianului britanic a circulat online după ce a apărut în cea mai recentă serie de documente publicate în cadrul anchetei Departamentului de Justiție al Statelor Unite asupra lui Jeffrey Epstein, potrivit The Times, citată de digi24.ro.
14:10
„O veste proastă pentru Europa”. Orban susține că liderii de la Bruxelles „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # UNIMEDIA
Liderii de la Bruxelles, conduşi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, susţine prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook, citat de digi24.ro.
14:10
Liderul Partidului Democrația Acasă ar fi fost amendat în Italia, pentru că nu voia să achite călătoria în autobuz. Deputatul: „Un fals ordinar al guvernării, iar îl fac pe Costiuc vedetă” # UNIMEDIA
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost scos forțat dintr-un autobuz în Italia, pentru că a refuzat să achite călătoria, scrie deschide.md. Contactat de UNIMEDIA pentru o reacție, parlamentarul a respins acuzațiile. „Este un fals ordinar al guvernării”, a menționat acesta.
13:50
Pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat două focare de pestă porcină africană. Cazurile au fost depistate în ultima săptămână, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
13:50
Directoarea de la Muzeul Luvru a demisionat, la patru luni după „Jaful Secolului”: Reproșurile Parlamentului de la Paris # UNIMEDIA
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat marţi Palatul Élysée, informează AFP. „Jaful secolului”, aşa cum a fost botezat de presă, a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulţi răufăcători au fost filmaţi în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă, potrivit hotnews.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.