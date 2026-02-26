Kremlinul pune sub semnul întrebării un summit Putin–Zelenski: Ce piedici invocă

19:00

Circulație paralizată astăzi la granița României cu Bulgaria. Mii de șoferi au așteptat ore întregi să traverseze Dunărea, după ce traficul a fost restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Coloane de TIR-uri s-au format încă de dimineață, iar vama s-a blocat rapid. La anumite intervale, circulația a fost oprită complet pentru lucrări la carosabil, pe partea bulgară a podului. Șoferii spun că au stat pe loc ore în șir, fără alternative reale de ocolire. Autoritățile anunță că lucrările vor continua și în perioada următoare, scrie observatornews.ro.