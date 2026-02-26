Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă”

13:50

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat marţi Palatul Élysée, informează AFP. „Jaful secolului”, aşa cum a fost botezat de presă, a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulţi răufăcători au fost filmaţi în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă, potrivit hotnews.ro.