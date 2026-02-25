Zelenski respinge acuzațiile Rusiei privind presupusele planuri nucleare ale Ucrainei: „Din păcate, nu există”

12:10

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, consideră că guvernarea actuală nu știe la modul real cum trăiesc oamenii din Republica Moldova. Într-o postare pe pagina sa, ea spune că, în ultimul timp, diferiţi reprezentanţi ai partidului de guvernare au declarat deschis sau au lăsat să se înţeleagă că ei consideră că oamenii din Republicii Moldova sunt bogaţi şi nu văd o problemă că primesc facturi mari sau că vor trebui să plătească impozite mai mari.