Trump și Zelenski au discutat la telefon înaintea negocierilor de la Geneva. SUA vor ca războiul să se încheie într-o lună
Ziua, 26 februarie 2026 08:40
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice, care a avut loc miercuri seara, că ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie în aproximativ o lună, relatează Axios, citând surse familiarizate cu discuția. Convorbirea de aproximativ 30 de minute a fost prima discuție dintre Trump
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
09:00
Incident sângeros în apele Cubei. Patru morți după ce paza de coastă a deschis focul asupra unei ambarcațiuni din SUA # Ziua
Patru persoane au murit după un schimb de focuri între agenții de frontieră cubanezi și o ambarcațiune înregistrată în statul american Florida, a anunțat Ministerul de Interne al Cubei. Autoritățile de la Havana susțin că au acționat pentru a-și proteja apele teritoriale. Potrivit comunicatului oficial, incidentul a avut loc miercuri dimineață, în largul insulei-barieră Cayo
Acum 30 minute
08:40
Acum o oră
08:30
Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete asupra Ucrainei. Zeci de răniți la Zaporojie și Harkov # Ziua
În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un nou atac de amploare asupra mai multor orașe din Ucraina, folosind drone de atac și rachete balistice, potrivit autorităților ucrainene și armatei. Canalele de monitorizare au indicat că printre posibilele ținte s-au aflat substații energetice, un aerodrom, precum și obiective din sectorul energetic și al
Acum 24 ore
19:00
Plahotniuc denunță un dosar bazat pe „supoziții”: Nu au nicio probă că aș fi condus o organizație criminală și nici dovezi legate de escrocherie sau de spălare de bani # Ziua
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat" și spune că nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa „creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii". Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii,
19:00
Comisia de politică externă a Senatului României îi cere Kievului să garanteze drepturile românilor, în cadrul negocierilor Ucraina-UE # Ziua
Comisia de politică externă a Senatul României a subliniat, în unanimitate, necesitatea ca, pe parcursul negocierilor de aderare dintre Ucraina și Uniunea Europeană, autoritățile de la Kiev să asigure prezervarea identității naționale a etnicilor români, în conformitate cu standardele europene, informează Agenția BucPress, cu referire la Agerpres. Poziția a fost exprimată luni, 23 februarie, în
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rachetele ucrainene „Flamingo" au demonstrat o eficiență ridicată în ultimele operațiuni, subliniind că toate proiectilele lansate au ajuns la țintă. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, transmite Suspilne. „Am avut lovituri precise cu rachete „Flamingo" la o
18:30
Evacuări în regiunea Smolensk după atacul cu drone asupra combinatului chimic. Bilanțul a ajuns la șapte morți # Ziua
Autoritățile din regiunea Smolensk au început evacuarea temporară a locuitorilor din raionul Dorogobuj, unde se află combinatul chimic „Dorogobuj", cuprins de incendiu după un atac cu drone atribuit Ucrainei, relatează presa rusă. Potrivit unor surse citate de Lenta.ru, primele persoane au fost deja evacuate din satul Pușkarevo, situat în apropierea uzinei. Localnicii afirmă că ar
18:20
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului vor avea prima întrevedere, după o pauză de aproape un an # Ziua
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, va avea mâine prima întrevedere, în mandatul său, cu reprezentantul politic al regiunii separatiste transnistrene, Vitali Ignatiev. Întâlnirea celor doi va avea loc la Tiraspol, la sediul Misiunii OSCE, anunță Biroul pentru Reintegrare. Precedentul vicepremier pentru Reintegrare, Roman Roșca, care a deținut acest post mai puțin de patru luni, nu
17:50
Un an fără scriitorul basarabean Vladimir Beșleagă, un apărător al culturii și identității românești # Ziua
Astăzi se împlinește un an de la moartea omului de cultură și scriitorului basarabean Vladimir Beșleagă. Cunoscutul eseist și romancier s-a stins din viață în 25 februarie 2025, la vârsta de 93 de ani. Scriitorul a fost înmormânat în 28 februarie 2025, care a fost declarată zi de doliu în R. Moldova, în semn de omagiu pentru
17:40
Prețurile petrolului ating maximele ultimelor șapte luni pe fondul riscului unui conflict SUA–Iran # Ziua
Prețurile petrolului s-au menținut în apropierea celor mai ridicate niveluri din ultimele șapte luni, pe fondul temerilor investitorilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite și Iran, care ar putea perturba aprovizionarea globală. Informația a fost relatată de Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 43 de cenți (0,6%), ajungând la 71,20
17:30
Germania își avertizează cetățenii din Orientul Mijlociu privind riscul unui conflict SUA-Iran # Ziua
Ministerul german de Externe a emis un avertisment pentru cetățenii germani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul riscului unei eventuale confruntări militare între Statele Unite și Iran. Autoritățile de la Berlin au îndemnat cetățenii germani din regiune să ia măsuri de precauție, în contextul speculațiilor privind o posibilă lovitură americană asupra Iranului. Potrivit evaluărilor, în
17:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în
16:50
Ministrul Apărării, despre cele două decese ale soldaților: Nu s-a depistat încălcarea mânuirii armei din dotare # Ziua
Cercetările interne ale Ministerului Apărării nu a depistat încălcarea mânuirii armelor din dotare în cazul celor două decese ale soldaților Armatei Naționale, tragedii înregistrate în lunile ianuarie și februarie. Despre acest lucru a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. „Cercetarea desfășurată de Ministerul Apărării nu a depistat cazuri de încălcare a măsurilor tehnicii securității, precum și
16:20
Telegram, amendat cu 7 milioane de ruble în Rusia pentru refuzul de a restricționa accesul la conținut # Ziua
Un tribunal din Moscova a amendat aplicația de mesagerie Telegram cu 7 milioane de ruble (echivalentul a aproximativ 70.000 de euro) pentru neîndeplinirea repetată a obligațiilor de monitorizare a conținutului și de limitare a accesului la informații interzise. Potrivit materialelor prezentate în instanță, procesul-verbal contravențional a fost întocmit de Roskomnadzor. Autoritatea susține că Telegram nu
16:00
După ce i-a „pre-vetting-uit” pe judecători, olandezul Herman von Hebel este ales de PAS să „vetting-uiască” procurorii # Ziua
Olandezul Herman von Hebel, care a condus anterior Comisia de Pre-Vetting pentru judecători, se va ocupa și de evaluarea procurorilor. Decizia a fost luată de deputații PAS din Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, care au votat pentru ca acesta să fie numit în Comisia de Vetting. Potrivit deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschi, în
15:50
Primăria Capitalei anunță că va moderniza, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău # Ziua
Primăria Capitalei anunță că va moderniza și eficientiza energetic, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a adăugat că au fost selectate cele mai mari grădinițe din toate sectoarele municipiului. Prima etapă vizează reabilitarea a 30 de instituții. Lucrările presupun reabilitarea clădirilor, a pereților,
15:40
Bill Gates a recunoscut că a avut relații extraconjugale și „și-a asumat responsabilitatea” pentru legăturile cu Jeffrey Epstein # Ziua
Bill Gates și-a asumat responsabilitatea pentru relațiile sale cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein, a transmis un purtător de cuvânt al Fundației Gates, după o reuniune internă cu angajații, relatează Reuters. Declarația vine ca reacție la un material publicat de The Wall Street Journal, potrivit căruia cofondatorul Microsoft și-ar fi cerut scuze angajaților
15:30
Autocarele și microbuzele de pe cursele naționale, supuse controalelor în cadrul unor razii organizate de ANTA # Ziua
Autocarele și microbuzele de pasageri de pe cursele locale și naționale vor fi supuse unor verificări în trafic, organizate de inspectorii Agenției Naționale pentru Transport Auto. Raziile vor începe joi, 26 februarie și vor continua până în 12 martie. ANTA precizează că a decis să organizeze controalele în urma mai multor sesizări transmise de pasageri.
15:00
Șapte cetățeni moldoveni, judecați la Paris pentru „demoralizarea” armatei franceze. Procurorii cer între 18 luni și trei ani de închisoare # Ziua
Procurorii francezi au cerut, pe 23 februarie, unui tribunal din Paris să condamne șapte cetățeni moldoveni la pedepse cuprinse între 18 luni și trei ani de închisoare, acuzați că au desenat sicrie pe clădiri publice, făcând referire la războiul din Ucraina. Verdictul tribunalului este așteptat pe 16 aprilie. Potrivit presei franceze, astfel de graffitiuri au
14:50
SUA mizează pe un summit Zelenski–Putin: „Am încercat să rezolvăm majoritatea celorlalte probleme, iar liderilor le revine chestiunea teritoriilor” # Ziua
Trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul crede în posibilitatea unei întâlniri directe între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care ar urma să abordeze, printre altele, chestiunea teritoriilor și garanțiilor de securitate. Declarația a fost făcută online, pe 24 februarie 2026, în cadrul reuniunii
14:30
Orban acuză Ucraina că pregătește noi acțiuni împotriva sistemului energetic și desfășoară militari pentru protecția infrastructurii critice # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că a convocat Consiliul de Apărare din cauza a ceea ce a numit o „blocadă petrolieră ucraineană", susținând că Budapesta nu mai primește țiței prin conducta „Drujba" din 27 ianuarie. „Din 27 ianuarie nu mai ajunge petrol în Ungaria prin conducta Drujba. Datele arată clar că această oprire fără
14:20
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în 2026. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea sezonului estival, tarifele orientative pentru o zi de tabără vor crește, în medie, cu aproximativ 4,7% față de anul trecut, pe fondul inflației și al majorării prețurilor la alimente și servicii, scrie bani.md. Astfel,
14:10
Dinu Plîngău, deranjat de „tăcerea” PAS în cazul unor șefi de instituții: Cât de drag ar fi omul pentru partid, clemența nu trebuie să prevaleze # Ziua
Deputatul Dinu Plîngău, ales pe listele PAS, este deranjat de „reticența" și lipsa de acțiune a colegilor de fracțiune și a partidului de la putere în cazul unor șefi de instituție, plătiți cu zeci de mii de lei lunar, dar care „dorm în funcție". Parlamentarul face trimitere la recenta demisie a șefului Consiliului Concurenței, Alexei
13:40
Briefing secret la Washington pe dosarul Iranului. Marco Rubio a prezentat Congresului planurile „clasificate” ale administrației Trump # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut un briefing clasificat pentru principalii lideri ai Congresului privind situația din Iran, cu doar câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să avertizeze, în discursul despre Starea Națiunii, că Teheranul nu va fi lăsat să obțină arma nucleară. Potrivit The Guardian, briefingul a fost prezentat așa-numitului
13:30
Kievul și Washingtonul reiau mâine negocierile la Geneva. Posibilă reuniune trilaterală cu Rusia la începutul lui martie # Ziua
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta „pachetul de prosperitate" și reconstrucția postbelică a Ucrainei, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Întrevederea va fi prima în format bilateral SUA–Ucraina după mai multe runde de discuții trilaterale SUA–Ucraina–Rusia desfășurate la Abu Dhabi și Geneva. Zelenski le-a transmis jurnaliștilor,
13:20
„Partidul Nostru” denunță externalizarea actului de guvernare către societatea civilă a apropiată puterii: „Asta nu este reformă” # Ziua
Deputatul „Partidului Nostru", Alexandr Berlinschii, critică modul în care actuala guvernare gestionează reformele, acuzând o „externalizare" a actului de guvernare către organizații neguvernamentale apropiate puterii. Potrivit unui comunicat de presă, „în timp ce cetățenii așteaptă soluții concrete pentru problemele economice, creșterea prețurilor și lipsa locurilor de muncă", Cancelaria de Stat semnează memorandumuri cu organizația „Parteneriate
13:10
Patru morți după un atac cu drone asupra unui combinat chimic din Rusia. Autoritățile analizează evacuarea locuitorilor din apropiere # Ziua
Patru persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra combinatului chimic PАО „Dorogobuj" din orașul Dorogobuj, regiunea Smolensk, a anunțat guvernatorul Vasili Anohin. Potrivit oficialului rus, armata ucraineană ar fi atacat întreprinderea în noaptea de miercuri. În urma loviturii, patru angajați ai uzinei au murit, iar alți zece au fost răniți și transportați
12:50
Circuitul onegiștilor pe timpul guvernării PAS pare veșnic
12:40
Procurorii cer plasarea în arest a patru suspecți în dosarul delapidării fondurilor din programul „Satul European” # Ziua
Procurorii solicită mandate de arestare pe numele a patru persoane reținute de Centrul Național Anticorupție în dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură realizate în cadrul Programului „Satul European”. Demersurile au fost înaintate instanței după ce, în 23 februarie, CNA și Procuratura municipiului Bălți au anunțat reținerea a cinci persoane în […] Articolul Procurorii cer plasarea în arest a patru suspecți în dosarul delapidării fondurilor din programul „Satul European” apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Fonduri delapidate din programul Guvernului de împădurire. Patru milioane de lei, furate în urma unei scheme la Întreprinderea silvică Iargara # Ziua
O nouă schemă de corupție în delapidarea fondurilor publice. După scandalul privind sustragerile frauduloase din proiectele de infrastructură din programul „Satul European”, CNA a constatat furturi considerabile și în programul național de împădurire. Mii de puieți nu au mai fost plantați pe o suprafață de 60 de hectare, după ce sumele alocate pentru lucrări ar […] Articolul Fonduri delapidate din programul Guvernului de împădurire. Patru milioane de lei, furate în urma unei scheme la Întreprinderea silvică Iargara apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Trump, cel mai lung discurs din istorie despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a Americii!” # Ziua
Cu o durată de 1 oră şi 47 de minute, Donald Trump a ţinut cel mai lung discurs despre Starea Uniunii în faţa Congresului SUA. Astfel, președintele american a depăşit ca durată discursul de 1 oră şi 20 de minute susţinut de democratul Bill Clinton în 2000. Liderul de la Casa Albă și-a început discursul […] Articolul Trump, cel mai lung discurs din istorie despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a Americii!” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Natalia Gavrilița revine la Guvern…în calitate de ong-istă. ONG-ul ei „va oferi expertiză” pentru îmbunătățirea modului în care sunt elaborate proiectele finanțate de UE # Ziua
Fostul premier, Natalia Gavrilița, revine la Guvern. De data asta în calitate de șefă a unei organizații neguvernamentale. Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” (PNE), condusă de fostul prim-ministru, au semnat un memorandum de colaborare pentru „sprijinirea implementării Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova”. Potrivit unui comunicat de presă […] Articolul Natalia Gavrilița revine la Guvern…în calitate de ong-istă. ONG-ul ei „va oferi expertiză” pentru îmbunătățirea modului în care sunt elaborate proiectele finanțate de UE apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană nu poate stabili în acest moment o dată precisă pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar. Declarația a fost făcută marți, la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată dacă Ucraina ar putea deveni membră a UE până în 2027, șefa executivului european […] Articolul Kievul se află pe „un drum bun” spre aderare, însă UE nu poate fixa o dată precisă apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Străzile din Capitală intră în reparații ample de astăzi, după ce au rămas cu gropi în urma gerurilor și ninsorilor # Ziua
Străzile și drumurile din municipiul Chișinău intră de astăzi în ample reparații, iar serviciile responsabile vor interveni, pentru început, pe cele mai distruse porțiuni. Anunțul repetat a fost făcut de edilul Ion Ceban, care precizează că în contextul lucrărilor va fi îngreunat traficul din oraș. „De astăzi încep intervențiile masive care vor avea loc […] Articolul Străzile din Capitală intră în reparații ample de astăzi, după ce au rămas cu gropi în urma gerurilor și ninsorilor apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Statele Unite au transmis Ucrainei să se abțină de la atacuri care ar putea afecta interese economice americane din Rusia, după o operațiune ucraineană asupra portului rus Novorossiisk. Informația a fost confirmată de ambasadoarea Ucrainei la Washington, Olga Stefanișina. Diplomatul ucrainean a declarat, în cadrul unui briefing de presă, că Washingtonul a transmis un demers […] Articolul SUA au cerut Ucrainei să evite loviturile asupra terminalului petrolier din Novorossiisk apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
O nouă instituție de supraveghere. Guvernul creează la Ministerul Apărării un inspectorat anticorupție și de integritate # Ziua
Guvernul anunță crearea unei noi instituții de supraveghere în cadrul Ministerului Apărării, care va fi responsabilă de verificarea integrității, de prevenire a cazurilor de corupție și de organizare a anchetelor interne privind suspiciunile de fraudă. Noua structură se va numi Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, iar proiectul privind organizarea acestei instituții va fi supus votului […] Articolul O nouă instituție de supraveghere. Guvernul creează la Ministerul Apărării un inspectorat anticorupție și de integritate apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:00
După ministrul Energiei, și cel al Economiei pleacă în SUA. Eugen Osmochescu va merge la Washington să discute despre politicile tarifare # Ziua
Ministrul Dezvoltării Economice, Eugen Osmochescu, va merge, în martie, într-o vizită de lucru la Washington. Despre acest lucru a anunțat ambasadorul R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski. „În martie, la Washington va avea loc vizita ministrului Economie, Eugeniu Osmochescu. Vor avea loc întâlniri la nivel înalt și va fi discutată politica tarifară și cooperarea economică”, […] Articolul După ministrul Energiei, și cel al Economiei pleacă în SUA. Eugen Osmochescu va merge la Washington să discute despre politicile tarifare apare prima dată în ZIUA.md.
24 februarie 2026
18:50
Thorbjorn Jagland ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul premier norvegian e în spital # Ziua
Fostul prim-ministru al Norvegiei Thorbjorn Jagland a fost spitalizat în urma unei presupuse tentative de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit informațiilor obținute de Faytuks Network, relatează Antena3 CNN. Fostul premier norvegian a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă” din cauza […] Articolul Thorbjorn Jagland ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein. Fostul premier norvegian e în spital apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
După proiectul privind securitatea judecătorilor, și procurorii cer protecție suplimentară și sancțiuni mai dure # Ziua
Consiliul Superior al Procurorilor a expediat autorităților un proiect de lege privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor. Inițiativa urmărește completarea cadrului legislativ existent prin includerea expresă a procurorilor în mecanismele de protecție, anterior fiind elaborat și aprobat în Parlament un document ce îi vizează doar pe magistrați. Documentul a fost trimis Comisiei juridice a legislativului și Ministerului […] Articolul După proiectul privind securitatea judecătorilor, și procurorii cer protecție suplimentară și sancțiuni mai dure apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
FOTO | Cinci tineri scandinavi au îmbrăcat haina Ortodoxiei, la Episcopia românească a Europei de Nord, cu sediul la Copenhaga # Ziua
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru cinci tineri convertiți la dreapta credință, în cadrul Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Copenhaga, Danemarca. Ierarhul a subliniat că prin acest gest „dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată”, exprimându-și bucuria de a-i primi pe cei cinci în sânul Bisericii Ortodoxe. Fiecare dintre […] Articolul FOTO | Cinci tineri scandinavi au îmbrăcat haina Ortodoxiei, la Episcopia românească a Europei de Nord, cu sediul la Copenhaga apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Bloomberg: Trump ar vrea să încheie războiul din Ucraina până la 4 iulie. Negocierile rămân însă blocate # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie până la 4 iulie 2026, când Statele Unite marchează 250 de ani de la declararea independenței, relatează Bloomberg, citând aliați occidentali. Potrivit sursei, oficiali europeni și NATO de rang înalt nu văd, însă, semne că Rusia și Ucraina ar fi dispuse să […] Articolul Bloomberg: Trump ar vrea să încheie războiul din Ucraina până la 4 iulie. Negocierile rămân însă blocate apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Spălătoriile auto vor fi supuse unor controale în această primăvară. Verificările, organizate de Ministerul Mediului # Ziua
Spălătoriile auto urmează să fie supuse controalelor din partea Ministerului Mediului. Verificările vor fi organizate în lunile martie, aprilie și mai. Autoritățile anunță că vor controla dacă spălătoriile dispun de echipamente necesare și dacă apa uzată nu poluează mediul. „Lansăm o acțiune națională de control. În perioada martie-mai vom verifica toate spălătoriile auto pentru a […] Articolul Spălătoriile auto vor fi supuse unor controale în această primăvară. Verificările, organizate de Ministerul Mediului apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Putin invocă informații operative despre tentative de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că există informații operative privind posibile încercări de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream” din Marea Neagră. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ședinței colegiului FSB. „Avem acum informații operative. Probabil că deja au apărut sau vor apărea astăzi în mass-media, nu am reușit să verific, […] Articolul Putin invocă informații operative despre tentative de aruncare în aer a gazoductelor „TurkStream” și „Blue Stream” apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Proiectul reabilitării caldarâmului de pe str. 31 august din Chișinău este gata, iar în martie vor fi lansate licitațiile pentru lucrări # Ziua
Reabilitarea porțiunii cu pavaj vechi de pe strada 31 august din Chișinău este tot mai aproape. Proiectul tehnic este gata, iar la începutul lunii martie urmează să aibă loc achizițiile publice pentru realizarea lucrărilor. Despre acest lucru a anunțat primarul Capitalei, Ion Ceban, care precizează că, din cauza neînțelegerilor cu Ministerul Culturii, specialiștii au lucrat […] Articolul Proiectul reabilitării caldarâmului de pe str. 31 august din Chișinău este gata, iar în martie vor fi lansate licitațiile pentru lucrări apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Kremlinul: Informațiile despre un posibil transfer de arme nucleare Ucrainei sunt „extrem de importante” # Ziua
Kremlinul a calificat drept „extrem de importante” datele serviciilor ruse de informații privind presupusele planuri ale Franței și Marii Britanii de a furniza Ucrainei arme nucleare, invocând riscuri pentru regimul global de neproliferare. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Desigur, aceste informații sunt extrem de importante. Ele sunt […] Articolul Kremlinul: Informațiile despre un posibil transfer de arme nucleare Ucrainei sunt „extrem de importante” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit la Washington cu reprezentantul companiei care urmează să preia activele Lukoil # Ziua
Ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, care se află într-o vizită oficială în Statele Unite, s-a întâlnit cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., care intenționează să preia Lukoil International GmbH (LIG). Compania gestionează active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari, la nivel global, potrivit unui comunicat remis presei. Junghietu […] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit la Washington cu reprezentantul companiei care urmează să preia activele Lukoil apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
În ultimii ani, piața cărnii din Moldova traversează o perioadă de turbulență reală. Și nu mai este vorba doar despre știri din cronica agricolă, ci despre siguranța noastră de zi cu zi. • 2022: din cauza pestei porcine africane (PPA) au fost sacrificați aproximativ 30.000 de porci la una dintre cele mai mari ferme din […] Articolul Epidemii pe piața cărnii. De ce controlul începe la frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Fondatorului Telegram, Pavel Durov, vizat de un dosar penal în Rusia pentru presupus sprijin terorist # Ziua
Autoritățile din Rusia investighează acțiunile fondatorului Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind presupusa „facilitare a activității teroriste” (articolul 205.1, partea 1.1 din Codul Penal al Federației Ruse), potrivit publicațiilor „Rossiiskaia Gazeta” și „Komsomolskaia Pravda”, care citează materiale ale FSB, transmite The Moscow Times. În articole se susține că, în condițiile războiului, Telegram […] Articolul Fondatorului Telegram, Pavel Durov, vizat de un dosar penal în Rusia pentru presupus sprijin terorist apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Garajul unei gospodării din orașul Cantemir a fost distrus de flăcări în urma suprasolicitării centralei de încălzire alimentată de combustibil solid. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, care au reușit să scoată din clădirea incendiată opt butelii de gaz, evitând astfel o explozie. De asemenea, salvatorii au reușit să evite răspândirea flăcărilor […] Articolul Un garaj, distrus de flăcări la Cantemir în urma suprasolicitării unei centrale de încălzire apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Vlad Plahotniuc nu este acuzat de „întreaga fraudă bancară”, susține procurorul de caz Alexandru Cernei # Ziua
Procurorul Alexandru Cernei a confirmat, în cadrul audierii din 23 februarie a lui Vlad Plahotniuc, că fostul lider al PDM nu este acuzat pe întreg dosarul privind frauda bancară, ci doar pe un anumit segment. Precizarea acuzatorului a fost făcută, potrivit unimedia.md, în timpul etapei de întrebări-răspunsuri de la audierile în cadrul cărora Plahotniuc a declarat că […] Articolul Vlad Plahotniuc nu este acuzat de „întreaga fraudă bancară”, susține procurorul de caz Alexandru Cernei apare prima dată în ZIUA.md.
