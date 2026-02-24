„Opriți omorul civililor”: Protest cu pancarte și solicitări în fața Ambasadei Rusiei din Chișinău VIDEO
NewsMaker, 24 februarie 2026 16:10
Pe 24 februarie, la patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în fața Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău a avut loc un protest. Manifestanții au venit cu pancarte, și-au exprimat susținerea față de Ucraina și au cerut pedepsirea celor vinovați. Acțiunea a fost organizată de organizația pentru drepturile omului, Amnesty International Moldova.
• • •
Jardan, despre circulara semnată: fiecare solicitare de a invita artiști străini va fi verificată # NewsMaker
Circulara, prin care s-a cerut ca Ministerul Culturii să fie informat despre intenția de a invita artiști străini la evenimente în Moldova, a fost semnată ca urmare a mai multor cereri de a lua atitudine. Precizarea a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan. El a spus că fiecare solicitare a instituțiilor publice de cultură […] The post Jardan, despre circulara semnată: fiecare solicitare de a invita artiști străini va fi verificată appeared first on NewsMaker.
Prima moțiune de cenzură în guvernul Munteanu: ministra Muncii „nu s-a remarcat prin nimic”. Reacție: „Acuzațiile, contrazise de realitate” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) a cerut demisia ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și a anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva ei. Deputații Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au motivat solicitarea prin situația gravă din domeniul social, creșterea alarmantă a sărăciei, anularea compensațiilor la energia electrică, reducerea plăților pentru încălzire și refuzul […] The post Prima moțiune de cenzură în guvernul Munteanu: ministra Muncii „nu s-a remarcat prin nimic”. Reacție: „Acuzațiile, contrazise de realitate” appeared first on NewsMaker.
Exact acum patru ani, pe 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. Războiul care a urmat a schimbat profund viața Republicii Moldova, influențând în mod decisiv atât politica internă, cât și cea externă a țării. La patru ani de la începutul conflictului, NewsMaker a analizat cum ne-a afectat invazia militară pe scară largă din țara […] The post Patru ani de război în Ucraina: impactul asupra Republicii Moldova (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Protest la Ambasada Rusiei/ Ceban i-a răspuns lui Dodon/ Ministerul Culturii interzice concertele? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Artiștii străini, în concerte în Moldova, doar cu aprobarea autorităților?— Ceban, după ce dodon l-a acuzat de aroganță: nu știam dacă vrea să fie menționat— Patru ani de război: Moldova reconfirmă susținerea pentru Ucraina— Deputați din Parlamentul Moldovei au plecat la Kiev— […] The post (VIDEO) Protest la Ambasada Rusiei/ Ceban i-a răspuns lui Dodon/ Ministerul Culturii interzice concertele? appeared first on NewsMaker.
Declarație: 77 de organizații din Moldova cer o pace durabilă și garanții reale de securitate pentru Ucraina # NewsMaker
77 de organizații din Republica Moldova au făcut apel la o pace justă și durabilă în Ucraina. Potrivit organizațiilor, aceasta trebuie să includă garanții reale de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga Europă. Totodată, organizațiile cer tragerea la răspundere a celor responsabili de crime de război și atrocități. Apelul se regăsește într-o declarație comună a […] The post Declarație: 77 de organizații din Moldova cer o pace durabilă și garanții reale de securitate pentru Ucraina appeared first on NewsMaker.
Ceban, după ce premierul Munteanu a spus că l-a sunat, dar nu i s-a răspuns: „Nu am niciun apel. Aș putea demonstra” # NewsMaker
Primarul capitalei, Ion Ceban, a reacționat după ce premierul Alexandru Munteanu a spus că edilul nu i-ar fi răspuns la telefon în legătură cu ninsorile și vremea rea de săptămâna trecută. La o conferință de presă din 24 februarie, Ceban a explicat că nu a primit apelurile și că poate dovedi acest lucru dacă este […] The post Ceban, după ce premierul Munteanu a spus că l-a sunat, dar nu i s-a răspuns: „Nu am niciun apel. Aș putea demonstra” appeared first on NewsMaker.
Moldova alocă 60 de milioane de lei pentru promovarea produselor autohtone peste hotare. Programul „BRIDGE Export” a fost lansat pe 23 februarie: asociațiile de business vor concura cu strategii de promovare, iar cele mai bune vor primi finanțare. Agenția de Investiții este pregătită să acopere până la 60% din cheltuielile pentru implementarea proiectelor. Experții vor […] The post (VIDEO) Deficit record, plan – ambițios: Moldova își va promova produsele peste hotare appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) „Mai multă UE în Moldova”: ambasadoarea Uniunii Europene s-a întâlnit cu elevii din Chișinău # NewsMaker
Peste 80 de elevi din clasele superioare din Chișinău s-au întâlnit cu ambasadoarea UE în Moldova, Iwona Piórko, și cu participanții programului „Tinerii Ambasadori Europeni” – însă nu la o lecție plictisitoare, ci într-un format interactiv, cu dialog viu. Elevii au aruncat mingea, au răspuns la întrebări despre Uniunea Europeană și au aflat despre oportunitățile […] The post (VIDEO) „Mai multă UE în Moldova”: ambasadoarea Uniunii Europene s-a întâlnit cu elevii din Chișinău appeared first on NewsMaker.
Artiștii străini vor putea susține concerte în Moldova doar cu permisiunea Guvernului? Circulara Ministerului Culturii # NewsMaker
Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii, precum și companiile de impresariat, trebuie să informeze dacă intenționează să invite artiști din străinătate, în special din statele CSI, la evenimentele organizate în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut pe 24 februarie de Ministerul Culturii, care a precizat că le-a transmis o circulară prin care le-a […] The post Artiștii străini vor putea susține concerte în Moldova doar cu permisiunea Guvernului? Circulara Ministerului Culturii appeared first on NewsMaker.
Ceban, după ce Dodon l-a acuzat de aroganță, pentru că nu i-a rostit numele: „Nu știam dacă vrea să fie menționat” # NewsMaker
Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat declarațiile liderului PSRM, Igor Dodon, care l-a acuzat de aroganță după ce nu i-a menționat numele într-o postare despre întrevederea lor. Ceban a spus că nu a evitat pe nimeni și că formularea „reprezentantul PSRM” nu are nimic ieșit din comun. Edilul a subliniat că la Primărie au fost […] The post Ceban, după ce Dodon l-a acuzat de aroganță, pentru că nu i-a rostit numele: „Nu știam dacă vrea să fie menționat” appeared first on NewsMaker.
Ceban va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul său șef, Igor Dodon? Răspunsul primarului # NewsMaker
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a evitat să răspundă dacă se va prezenta la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, care îl vizează pe fostul său coleg de partid, Igor Dodon. La o conferință de presă din 24 februarie, liderul Mișcării Alternativa Națională a comentat că nu are „nicio treabă cu aceste lucruri” și că […] The post Ceban va depune mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul său șef, Igor Dodon? Răspunsul primarului appeared first on NewsMaker.
Stoianoglo, prima reacție după grațierea lui Șepeli, suspectat de planificarea unor omoruri în Ucraina: „Se fabrică un vinovat” # NewsMaker
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a reacționat public după ce numele său a fost invocat în contextul grațierii lui Nicolai Șepeli – principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina, la comanda Rusiei. Stoianoglo susține că demersurile au fost inițiate la nivel instituțional și că decizia prin care Șepeli a fost grațiat a fost luată […] The post Stoianoglo, prima reacție după grațierea lui Șepeli, suspectat de planificarea unor omoruri în Ucraina: „Se fabrică un vinovat” appeared first on NewsMaker.
Socialiștii înaintează noi solicitări, după ce Ceban nu a convocat ședința CMC în ziua cerută. Reacția primarului # NewsMaker
Socialiștii au nevoie de buget, nu de funcții. Declarația a fost făcută pe 24 februarie de președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), Alexandr Odințov. PSRM solicitase convocarea ședinței CMC pentru 24 februarie, însă aceasta nu a avut loc. Potrivit lui Odințov, primarul general nu are nevoie de buget. Socialistul Dinari Cojocaru a anunțat că fracțiunea va cere ca ședința […] The post Socialiștii înaintează noi solicitări, după ce Ceban nu a convocat ședința CMC în ziua cerută. Reacția primarului appeared first on NewsMaker.
Partidul lui Ceban vrea referendum național: subiectul – reforma administrativ-teritorială. Apel către opoziție # NewsMaker
Mișcarea Alternativa Națională – condusă de primarul capitalei, Ion Ceban, – cere organizarea unui referendum național cu privire la reforma administrativ-teritorială inițiată de guvernare. MAN face public apel la partidele parlamentare de opoziție să susțină inițiativa. Partidul condus de Ion Ceban acuză guvernarea că ar intenționa să „lichideze” aproximativ 600 de primării prin intermediul reformei […] The post Partidul lui Ceban vrea referendum național: subiectul – reforma administrativ-teritorială. Apel către opoziție appeared first on NewsMaker.
VIDEO Transnistria: Krasnoselski își extinde paza / România — împotriva trupelor ruse / Idei pentru fondul de convergență # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: The post VIDEO Transnistria: Krasnoselski își extinde paza / România — împotriva trupelor ruse / Idei pentru fondul de convergență appeared first on NewsMaker.
4 ani de război în Ucraina: deputați de la Chișinău au plecat la Kiev. Cine conduce delegația? # NewsMaker
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova – membri ai Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina – participă la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina. Delegația este condusă de președintele Grupului de prietenie, Alexandr Trubca. La Kiev, deputații vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la […] The post 4 ani de război în Ucraina: deputați de la Chișinău au plecat la Kiev. Cine conduce delegația? appeared first on NewsMaker.
„Patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile”. Zelenski și-a arătat buncărul și s-a adresat ucrainenilor VIDEO # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat un mesaj video la patru ani de la invazia rusă. El a spus că „astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile”, iar aceste declarații reflectă rezistența ucrainenilor. Zelenski a menționat că Ucraina a parcurs drumul de la momentul în care primea veste antiglonț, până […] The post „Patru ani de când Putin ia Kievul în trei zile”. Zelenski și-a arătat buncărul și s-a adresat ucrainenilor VIDEO appeared first on NewsMaker.
Сompania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA # NewsMaker
Volvo Car Moldova a fost distinsă cu cea mai prestigioasă distincție internațională a mărcii — Volvo Excellence Club Award 2025. În urma rezultatelor anuale, DAAC-Hermes Moldova a fost din nou desemnat cel mai bun importator Volvo dintre cele 37 de țări din regiunea EMEA, reconfirmându-și poziția de lider incontestabil și superioritatea strategică pe piață. Aceasta […] The post Сompania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA appeared first on NewsMaker.
„Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare”. Maia Sandu, la patru ani de război în țara vecină # NewsMaker
Ucraina merită o pace dreaptă. Iar Republica Moldova o va sprijini cu solidaritate neștirbită. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 24 februarie la patru ani de război în Ucraina. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean […] The post „Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare”. Maia Sandu, la patru ani de război în țara vecină appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: În Moldova au fost delapidate fondurile programului «Satul european», Plahotniuc a «desenat» schema furtului miliardului, la Dereneu se vor așeza la masa negocierilor? # NewsMaker
Percheziții în Moldova În Moldova au avut loc 40 de percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor naționale și europene, destinate reparației drumurilor, sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din cadrul programului «Satul european». Perchezițiile s-au desfășurat în primăriile din Căușeni, Sângerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni, precum și la sediile Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală și al unei companii private din Chișinău. În dosar au fost reținute cinci persoane. Ministrul Infrastructurii, Vladimir […] The post NM Espresso: În Moldova au fost delapidate fondurile programului «Satul european», Plahotniuc a «desenat» schema furtului miliardului, la Dereneu se vor așeza la masa negocierilor? appeared first on NewsMaker.
Controale la spălătoriile auto din Republica Moldova. Ministrul Mediului: Avem sesizări de la cetățeni # NewsMaker
Începând cu luna martie și până în luna mai vor fi verificate toate spălătoriile auto din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit oficialului, prin această acțiune, autoritățile își propun să afle unde este deversată apa provenită de la spălătorii și să se asigure că aceasta nu poluează mediul. Potrivit […] The post Controale la spălătoriile auto din Republica Moldova. Ministrul Mediului: Avem sesizări de la cetățeni appeared first on NewsMaker.
„Totul a fost decis înainte de mine”. Plahotniuc a depus mărturii în dosarul „Frauda bancară” # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de complicitate în dosarul „Frauda bancară”, a depus mărturie în instanță pe 23 februarie. Timp de trei ore, ex-politicianul a explicat cum Guvernul alianței aflate atunci la putere a luat decizia privind acordarea garanțiilor de stat pentru cele trei bănci, unde și când s-a întâlnit […] The post „Totul a fost decis înainte de mine”. Plahotniuc a depus mărturii în dosarul „Frauda bancară” appeared first on NewsMaker.
Explicațiile Procuraturii Generale privind grațierea unor persoane condamnate pentru trafic de droguri # NewsMaker
Procuratura Generală (PG) a publicat astăzi, 23 februarie, o declarație cu privire la grațierea unor persoane condamnate pentru trafic de droguri, pe fondul cazului lui Nicolai Șepeli. PG a menționat că rudele mai multor cetățeni moldoveni condamnați în Rusia, după ce ar fi fost traficați și implicați forțat în traficul de droguri, i-au solicitat să […] The post Explicațiile Procuraturii Generale privind grațierea unor persoane condamnate pentru trafic de droguri appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Plahotniuc e „șeful șefilor”?/Mașină închiriată și vândută/Biserica din Dereneu, împărțită la toți? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— „Capo di tutti capi” și „nașul”: Plahotniuc a apărut în fața instanței— Guvernul mizează pe exporturi: 60 de milioane pentru strategii de promovare— Economii de €5mln de la aderarea Moldovei la SEPA— Procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la […] The post (VIDEO) Plahotniuc e „șeful șefilor”?/Mașină închiriată și vândută/Biserica din Dereneu, împărțită la toți? appeared first on NewsMaker.
Bolea, după ce 5 persoane au fost reținute pentru fraudare în construcția de drumuri: „Corupția se traduce direct în risc de moarte” # NewsMaker
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a avertizat că corupția din sectorul construcțiilor pune direct în pericol siguranța oamenilor și a salutat acțiunile de amploare ale CNA, care au dus la reținerea a cinci persoane pentru deturnarea fondurilor publice destinate infrastructurii. Oficialul a anunțat că ministerul va continua să închidă „portițele prin care s-au […] The post Bolea, după ce 5 persoane au fost reținute pentru fraudare în construcția de drumuri: „Corupția se traduce direct în risc de moarte” appeared first on NewsMaker.
„Alternativa” vrea comisie în Parlament care să ancheteze grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri. Inițiativă legislativă # NewsMaker
Blocul „Alternativa” propune constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind grațierea persoanelor condamnate pentru circulația ilegală de droguri, pe fondul cazului lui Nicolai Șepeli. Un grup de deputați „Alternativa”, în frunte cu Gaik Vartanean, a anunțat astăzi, 23 februarie, într-o conferință de presă, că fracțiunea a înaintat un proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de […] The post „Alternativa” vrea comisie în Parlament care să ancheteze grațierea persoanelor condamnate pentru trafic de droguri. Inițiativă legislativă appeared first on NewsMaker.
Comisia Electorală Centrală constată o creștere a participării femeilor la alegeri. Potrivit unei analize comparative a scrutinelor parlamentare din 2021 și 2025, prezentate pe 23 februarie, ponderea femeilor în rândul alegătorilor a crescut de la 53,48% în 2021 la 54,33% în 2025. Datele mai arată că, deși femeile reprezintă majoritatea alegătorilor și domină structurile de […] The post Femeile votează mai mult decât bărbații, dar candidează mai rar: datele CEC appeared first on NewsMaker.
„Nu am un copil de rezervă”: De ce unii părinți din Moldova se tem de vaccinuri și care sunt riscurile? ANALIZĂ # NewsMaker
În ultimele decenii, vaccinarea a redus semnificativ îmbolnăvirile în rândul copiilor la nivel global. Cu toate acestea, rata de vaccinare în Republica Moldova rămâne în continuare neuniformă: o parte dintre părinți continuă să refuze imunizarea sau să o amâne. NewsMaker a analizat ce vaccinuri sunt incluse în calendarul național, care sunt indicatorii reali ai vaccinării […] The post „Nu am un copil de rezervă”: De ce unii părinți din Moldova se tem de vaccinuri și care sunt riscurile? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
„Granit” vs „beton ca pe trotuare”: Ceban și Ministerul Culturii, în dezacord pe tema reabilitării parcului „Ștefan cel Mare și Sfânt” # NewsMaker
Primarul capitalei a acuzat Ministerul Culturii că blochează proiectul municipalității de reabilitare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Potrivit lui Ceban, Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI), organ consultativ al ministerului, cere ca parcul să fie pavat cu granit, iar propunerea este costisitoare. Ministerul a declarat că grădina nu este un parc simplu, […] The post „Granit” vs „beton ca pe trotuare”: Ceban și Ministerul Culturii, în dezacord pe tema reabilitării parcului „Ștefan cel Mare și Sfânt” appeared first on NewsMaker.
Zelenski susține că Putin a început al treilea război mondial: „Întrebarea este cât de mult teritoriu poate ocupa și cum poate fi oprit” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, consideră că omologul său rus, Vladimir Putin, a început deja al treilea război mondial și că acesta poate fi oprit doar prin presiune militară și economică puternică. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru BBC, publicat pe 23 februarie. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât de mult teritoriu […] The post Zelenski susține că Putin a început al treilea război mondial: „Întrebarea este cât de mult teritoriu poate ocupa și cum poate fi oprit” appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Mai multă pază pentru Krasnoselski?/ Moldova, hub pentru reconstrucția Ucrainei?/ Banii UE furați? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Gherman și Stamate, replici acide despre grațierea lui Șepeli— Președinția explică grațierea lui Șepeli în 2022— Oana Țoiu: trupele ruse din stânga nistrului trebuie să se retragă— Moldova ar putea deveni „un hub” în procesul de reconstrucție a Ucrainei— Krasnoselski a propus […] The post (VIDEO) Mai multă pază pentru Krasnoselski?/ Moldova, hub pentru reconstrucția Ucrainei?/ Banii UE furați? appeared first on NewsMaker.
Procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan, eliberat din funcție. S-a constatat „atitudine nedemnă” # NewsMaker
Procurorul din Glodeni Ion Crișciuc, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie și a refuzat testarea, a fost sancționat disciplinar cu eliberarea din funcție. Decizia a fost luată pe 20 februarie de Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului […] The post Procurorul din Glodeni care ar fi fost prins beat la volan, eliberat din funcție. S-a constatat „atitudine nedemnă” appeared first on NewsMaker.
Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu a demisionat din funcție. Informația a fost confirmată de către acesta pentru NewsMaker. Despre cauzele demisie acesta a invocat motive personale, și nu țin de audierile parlamentare de săptămâna trecută, unde deputatul Dinu Plîngău a criticat lipsa de reforme la Consiliul Concurenței. Cererea de demisie a fost depusă la data […] The post Șeful Consiliului Concurenței a demisionat. Cum explică appeared first on NewsMaker.
Weekendul trecut, echipajele de pe două ambulanțe au fost insultate și lovite cu pumnul și cu piciorul. Într-unul dintre cazuri, o pacientă a scos un topor și a încercat să lovească asistentul medical. Incidentele au fost raportate pe 23 februarie de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), care a precizat că s-a solicitat […] The post Înjurați, loviți și amenințați cu un topor: echipaje de ambulanță, agresate în Moldova appeared first on NewsMaker.
Doi consilieri PAS au dat buzna la ședința Primăriei pentru a-i înmâna un demers lui Ceban: „Nu știam când o să vă mai văd”. Reacție # NewsMaker
Ion Melnic și Sergiu Crețu, consilieri ai Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, au întrerupt ședința serviciilor operative a Primăriei capitalei din 23 februarie pentru a înmâna edilului Ion Ceban un demers cu solicitări privind controale în școlile și întreprinderile de alimentație publică din oraș. Primarul Chișinăului, care a luat documentul, a catalogat […] The post Doi consilieri PAS au dat buzna la ședința Primăriei pentru a-i înmâna un demers lui Ceban: „Nu știam când o să vă mai văd”. Reacție appeared first on NewsMaker.
Ministra de externe a României, la Bruxelles: „Trupele ruse trebuie să se retragă din Transnistria” # NewsMaker
România susține retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, necontrolată de autoritățile constituționale, și salută faptul că această poziție a devenit una oficială la nivelul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de ministra de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, transmite Agerpres. „Aceasta este poziția noastră de […] The post Ministra de externe a României, la Bruxelles: „Trupele ruse trebuie să se retragă din Transnistria” appeared first on NewsMaker.
Funcții în schimbul votului pentru buget? Ceban neagă acuzațiile: „Nu am promis la nimeni nimic” # NewsMaker
Primarul Ion Ceban susține că unii consilieri i-ar fi cerut funcții, în schimbul votării bugetului capitalei pentru 2026. Edilul a precizat, în cadrul ședinței serviciilor primăriei din 23 februarie, că nu ar fi „promis nimănui nimic”. Ceban i-a acuzat pe aleșii locali, în schimb, că absentează de la ședințele CMC de trei luni și i-a […] The post Funcții în schimbul votului pentru buget? Ceban neagă acuzațiile: „Nu am promis la nimeni nimic” appeared first on NewsMaker.
Drum pentru Satul European, cu asfalt „pe jumătate”? Cinci persoane, reținute în urma perchezițiilor din 8 primării AUDIO # NewsMaker
În loc de 170 de tone de asflat pentru reabilitarea unui drum, s-ar fi utilizat doar 84 de tone. Totodată, în locul grosimii de 10 cm, stratul de asfalt ar fi fost aplicat într-o grosime de aproximativ 6–8 cm. În alte cazuri, lucrări care nu au fost efectuate ar fi fost incluse în acte ca […] The post Drum pentru Satul European, cu asfalt „pe jumătate”? Cinci persoane, reținute în urma perchezițiilor din 8 primării AUDIO appeared first on NewsMaker.
Dosarul asasinatelor în Ucraina: Gherman, prima reacție după ce membrii comisiei de grațiere au fost acuzați că au permis eliberarea lui Șepeli din închisoare # NewsMaker
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a reacționat după ce membrii Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate de pe lângă Președintele Republicii Moldova, din care făcea parte și ea, au fost acuzați de către fosta deputată Olesea Stamate, că ar fi contribuit la grațierea, în 2022, a lui Nicolai Șepeli, principal suspect în asasinatele din Ucraina. Gherman […] The post Dosarul asasinatelor în Ucraina: Gherman, prima reacție după ce membrii comisiei de grațiere au fost acuzați că au permis eliberarea lui Șepeli din închisoare appeared first on NewsMaker.
Ministerul Culturii s-a răzgândit? Cheamă cele două mitropolii, care nu pot împărți biserica din Dereneu, la consultări # NewsMaker
Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei, aflate în conflict din cauza bisericii din Dereneu, sunt invitate de Ministerul Culturii la consultări. Scopul întâlnirii este identificarea unor soluții legislative care să prevină repetarea conflictelor legate de biserică. Declarațiile au fost făcute de secretarul de stat la Ministerul Culturii, Corneliu Cirimpei, în ediția din 22 februarie a emisiunii […] The post Ministerul Culturii s-a răzgândit? Cheamă cele două mitropolii, care nu pot împărți biserica din Dereneu, la consultări appeared first on NewsMaker.
O copilă de 7 ani ar fi fost violată de un vecin în vârstă de 77 de ani: „O cresc ca să-mi fie femeie” # NewsMaker
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani închisoare după ce ar fi violat o fetiță în vârstă de 7 ani. Acesta urmează să își execute pedeapsa într-un penitenciar de tip închis, anunță Procuratura Generală. Conform probelor, bărbatul ar fi violat fetița, care era fiica unor vecini, în mai […] The post O copilă de 7 ani ar fi fost violată de un vecin în vârstă de 77 de ani: „O cresc ca să-mi fie femeie” appeared first on NewsMaker.
Krasnoselski vrea să-și asigure pază nelimitată după plecarea din funcție: inițiativă la Tiraspol # NewsMaker
Liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, a înaintat așa-numitului legislativ local un proiect de modificare „a legii” privind garanțiile acordate persoanelor care au deținut funcții de conducere. Inițiativa prevede, în esență, posibilitatea acordării unui număr nelimitat de agenți ai serviciului de protecție de stat pentru foștii demnitari. În nota explicativă care însoțește proiectul se […] The post Krasnoselski vrea să-și asigure pază nelimitată după plecarea din funcție: inițiativă la Tiraspol appeared first on NewsMaker.
Fondurile naționale și europene folosite fraudulos? Peste 40 de percheziții în primării din 8 raioane # NewsMaker
În mai multe primării din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova au loc percheziții și sunt ridicate acte. Acțiuni se desfășoară și la un operator economic, precum și la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală din Chișinău. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție (CNA) […] The post Fondurile naționale și europene folosite fraudulos? Peste 40 de percheziții în primării din 8 raioane appeared first on NewsMaker.
Moldova ar putea deveni „un hub” în procesul de reconstrucție a Ucrainei, după ce războiul se va încheia. Cine va reprezenta Chișinăul? # NewsMaker
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, în ediția din 22 februarie a emisiunii „Dimensiunea diplomatică” de […] The post Moldova ar putea deveni „un hub” în procesul de reconstrucție a Ucrainei, după ce războiul se va încheia. Cine va reprezenta Chișinăul? appeared first on NewsMaker.
Președinția explică: de ce Maia Sandu l-a grațiat, în 2022, pe Nicolae Șepeli – principalul suspect în dosarul asasinatelor în Ucraina # NewsMaker
Grațierea lui Nicolai Șepel, principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, a fost decisă după ce Procuratura Generală a menționat că acesta este o victimă a traficului de ființe umane. Reprezentantul PCCOCS a susținut demersul de clemență și a prezentat informații potrivit cărora persoana avea statut de victimă, iar reprezentantul „La Strada” […] The post Președinția explică: de ce Maia Sandu l-a grațiat, în 2022, pe Nicolae Șepeli – principalul suspect în dosarul asasinatelor în Ucraina appeared first on NewsMaker.
Decolat de la București, un avion cu 186 de persoane la bord a revenit de urgență: explicația # NewsMaker
O aeronavă a companiei HiSky, care opera pe ruta București-Hurghada, a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Comandantul aeronavei a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă București. Incidentul a avut loc în seara zilei de 22 februarie. Potrivit autorităților române, la bord se aflau 186 de persoane. Ministerul român al Sănătății […] The post Decolat de la București, un avion cu 186 de persoane la bord a revenit de urgență: explicația appeared first on NewsMaker.
Săptămâna aceasta, în perioada 23 februarie – 1 martie, temperaturile în Republica Moldova vor varia ziua între +1°C și +10°C, iar noaptea între -6°C și +3°C, în funcție de regiune. În unele zile sunt prognozate ploi sau lapoviță slabă. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În centrul țării, luni, marți și miercuri […] The post Sfârșit de februarie și început de martie: cum va fi vremea în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
O fetiță de 9 luni din Republica Moldova a fost salvată de medicii spitalului „Ohmatdyt” din Kiev, după ce a ajuns în Ucraina pentru un tratament la inimă. Ea a fost internată în stare extrem de gravă și s-a aflat aproape trei săptămâni în secția de anestezie și terapie intensivă. La tratamentul copilului au participat […] The post Viața unei fetițe de 9 luni din Moldova, salvată în Ucraina: 40 de medici au intervenit appeared first on NewsMaker.
Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare, acuză „imixtiune și influențe externe”: a contestat sentința # NewsMaker
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru infracțiunea de escrocherie și trafic de influență, a spus că a contestat sentința la Curtea de Apel Centru. Într-un mesaj postat pe un cont de rețele sociale al ex-deputatului, Țuțu a menționat că i-a fost „încălcat dreptul la un proces corect și echitabil”. Totodată, […] The post Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare, acuză „imixtiune și influențe externe”: a contestat sentința appeared first on NewsMaker.
