Începând de astăzi, pentru a intra în Marea Britanie este necesar un document special

17:50

S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către ANRE. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandru… Articolul Reducerea tarifelor la gaz, aproape de aprobare apare prima dată în Good News.