Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge

17:20

Arheologii au ridicat blocuri uriașe din Farul din Alexandria, descoperind urme ale unei intrări monumentale și permițând o reconstrucție digitașă detaliată. Timp de secole, Farul din Alexandria a existat la… Articolul Arheologii au scos la suprafață fragmente uriașe, de 80 de tone, din Farul din Alexandria apare prima dată în Good News.