Un moldovean a câștigat la emisiunea „Cine vrea să fie milionar?” din Brazilia
Good News, 9 februarie 2026 14:50
Un cetățean moldovean pe nume Sergiu a devenit principala senzație a emisiunii de la cel mai renumit canal de televiziune din Brazilia, TV Globo, câștigând 150.000 de reali (aproximativ 500.000… Articolul Un moldovean a câștigat la emisiunea „Cine vrea să fie milionar?” din Brazilia apare prima dată în Good News.
Acum 30 minute
14:50
14:50
Încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 814,13 milioane de lei în perioada 2-8 februarie. De la persoanele fizice, care au introdus bunuri a căror valoare… Articolul Serviciul Vamal a încasat peste 814 milioane de lei într-o săptămână apare prima dată în Good News.
14:50
Luptătorul de stil greco-roman Mihail Bradu a urcat pe podium la turneul internațional Zagreb Open 2026. Moldoveanul a intrat în posesia medaliei de argint în categoria de greutate de până… Articolul Luptătorul Mihail Bradu a cucerit argintul la turneul internațional Zagreb Open apare prima dată în Good News.
14:50
În aproape doi ani, în cadrul proiectului „Farmacie în Satul Tău” până la finele anului 2025 au fost deschise în total 125 de farmacii, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului… Articolul În doi ani au fost deschise 125 de noi farmacii în sate apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
10:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația transportului public a fost restabilită integral în raza municipiului. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, transportul… Articolul Vești bune pentru călători: transportul public, reluat integral în municipiul Chișinău apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Primăria Chișinău anunță mobilizarea autospecialelor „Exdrupo” în contextul Codului Galben de polei # Good News
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo” sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost… Articolul Primăria Chișinău anunță mobilizarea autospecialelor „Exdrupo” în contextul Codului Galben de polei apare prima dată în Good News.
14:20
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco”, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul… Articolul Spitalul Clinic Municipal „Valentin Ignatenco” împlinește 40 de ani apare prima dată în Good News.
29 ianuarie 2026
16:30
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) anunță lansarea ediției 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce tare împreună”, organizată în contextul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare (World Read… Articolul Lectura cu voce tare, promovată la nivel național pe 4 februarie apare prima dată în Good News.
14:10
Caravana de Sănătate a Crucii Roșii din România a ajuns, pentru prima dată, și în localități din Republica Moldova unde accesul la servicii medicale este limitat. Primii beneficiari ai consultațiilor… Articolul Medicii români oferă consultații gratuite în satele din Republica Moldova apare prima dată în Good News.
28 ianuarie 2026
13:00
Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali # Good News
Guvernul Republicii Moldova a făcut un pas decisiv în sprijinirea economiei creative și a antreprenoriatului independent. Printr-o hotărâre aprobată recent, antreprenorii independenți care își achită contribuțiile de asigurări sociale vor… Articolul Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali apare prima dată în Good News.
11:50
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității,… Articolul Echipele municipale intervin non-stop pe străzile din Chișinău apare prima dată în Good News.
27 ianuarie 2026
18:10
Calea Ferată din Moldova a pus în funcțiune un centru modern de monitorizare și supraveghere video, realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite, destinat creșterii securității infrastructurii feroviare, protejării obiectivelor critice… Articolul Toate trenurile și depourile din Moldova vor fi monitorizate video apare prima dată în Good News.
18:10
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere… Articolul R. Moldova și Polonia ar putea organiza evenimente culturale comune apare prima dată în Good News.
26 ianuarie 2026
17:50
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni,… Articolul Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, lansată la Chișinău apare prima dată în Good News.
17:50
S.A. „Energocom” urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către ANRE. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandru… Articolul Reducerea tarifelor la gaz, aproape de aprobare apare prima dată în Good News.
23 ianuarie 2026
13:10
Chișinău, 22 ianuarie 2026 – Wizz Air, lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, dar și din Republica Moldova, anunță lansarea unei rute noi de la Chișinău… Articolul Din Chișinău, direct spre Stuttgart: Wizz Air anunță o rută nouă apare prima dată în Good News.
13:00
Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansează un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală. Anunțul a fost făcut de… Articolul 11,5 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a grădinițelor din Chișinău apare prima dată în Good News.
21 ianuarie 2026
10:40
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane de lei, în perioada 2020–2024, în modernizarea Grădiniței nr. 223 din Tohatin, instituție frecventată de 170 de copii, inclusiv preșcolari din familii refugiate… Articolul 170 de copii din Tohatin beneficiază de investiții municipale de 2,3 milioane lei apare prima dată în Good News.
20 ianuarie 2026
16:40
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD… Articolul 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate energetic cu sprijin european apare prima dată în Good News.
15:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării… Articolul Ion Ceban și oficiali greci discută cooperarea locală și sprijinul european apare prima dată în Good News.
12:30
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data… Articolul Chișinăul pregătește un plan complex de prevenire și combatere a consumului de droguri apare prima dată în Good News.
19 ianuarie 2026
16:20
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și… Articolul Femeile antreprenoare pot beneficia de granturi de până la 320 de mii de lei apare prima dată în Good News.
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația… Articolul Ceban: mulțumiri muncitorilor de deszăpezire, dar carențele nu sunt tolerate apare prima dată în Good News.
12:00
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru… Articolul Un proiect unic pentru Moldova: începe reabilitarea albiei râului Bîc apare prima dată în Good News.
10:30
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Botezul Domnului sau Boboteaza, pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul la vârsta de 30… Articolul Creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza pe stil vechi apare prima dată în Good News.
16 ianuarie 2026
18:00
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să… Articolul De la CARBON la HOTARUL: comedia care pune Moldova pe marele ecran apare prima dată în Good News.
15 ianuarie 2026
13:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Edilul a anunțat că, în mod tradițional, au… Articolul Ziua Culturii la Chișinău: omagiu pentru Mihai Eminescu și oamenii culturii apare prima dată în Good News.
13:00
Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați # Good News
Wizz Air, una dintre principalele companii aeriene low-cost din Europa, anunță atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Această realizare marchează un moment-cheie în… Articolul Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați apare prima dată în Good News.
13 ianuarie 2026
15:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu.… Articolul Primarul Chișinăului felicită oamenii de cultură de Ziua Culturii apare prima dată în Good News.
12:40
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # Good News
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind… Articolul Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! apare prima dată în Good News.
12:10
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat… Articolul Republica Moldova va concura în prima semifinală la Eurovision 2026 apare prima dată în Good News.
12 ianuarie 2026
16:20
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează… Articolul Chișinăul funcționează normal în baza unui buget provizoriu apare prima dată în Good News.
14:50
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a… Articolul Chișinău prelungește activitatea Târgului de Crăciun apare prima dată în Good News.
