Încă 17 medicamente noi, autorizate pe piața din R. Moldova
25 februarie 2026 18:20
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în ședința din 25 februarie, 31 de medicamente, dintre care 17 au fost avizate în premieră pentru piața…
Parlamentul Republicii Moldova a inaugurat ieri, 24 februarie, o expoziție fotografică ce ilustrează impactul războiului din Ucraina asupra oamenilor. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova. Expoziția…
Începând cu 25 februarie, vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, SUA, Canada și statele UE, trebuie să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra…
Undă verde pentru strada 31 August: Municipalitatea lansează licitația după ani de dispute cu Ministerul Culturii
După o așteptare de aproape trei ani și multiple blocaje birocratice, porțiunea străzii 31 August 1989, cuprinsă între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va intra în reparație. Primarul General…
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit…
Unirea Basarabiei cu România va fi marcată la Chișinău prin două spectacole prezentate de Teatrul Național „Vasile Alecsandri" Iași pe scena Teatrul Național „Mihai Eminescu", în cadrul Turneului Unirii „Teatrul…
Copiii din localitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia gratuit și în acest an de servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice, finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale…
Vot final pentru inițiativa Partidului Nostru: Plafonul de înregistrare ca plătitor TVA a fost majorat
Parlamentul a aprobat în lectura a doua, finală, proiectul de lege a Fracțiunii Partidului Nostru, care majorează plafonul de înregistrare în calitate de plătitor TVA. Pentru aceasta au votat 86…
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la…
Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri
Ziua Îndrăgostiților este momentul ideal pentru a petrece clipe frumoase alături de cei dragi și pentru a sărbători iubirea. În acest an, Wizz Air a adus un plus de romantism…
Coreea de Sud lansează autobuze de noapte dedicate exclusiv femeilor: Siguranță sporită și pază specială
Autoritățile din Coreea de Sud au introdus o inițiativă inedită pentru a spori siguranța pasagerelor pe timp de noapte: autobuze dedicate exclusiv femeilor. Această măsură vine ca răspuns direct la…
Hogewey, o localitate situată lângă Amsterdam, pare la prima vedere un sat pitoresc cu grădini, cafenele și un mic supermarket, însă în realitate acesta este primul cartier din lume conceput…
Norvegia a anunțat oficial implementarea unei politici stricte de „zero defrișări", devenind astfel primul stat din lume care își asumă un astfel de angajament pentru protejarea mediului. Guvernul norvegian a…
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac". Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției.…
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja…
Renato Usatîi va dona deputaților 100 de exemplare ale cărții lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea rapidă a statului Singapore
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că, în contextul apropierii Zilei Lecturii, a comandat pentru toți deputații câte un exemplar al cărții scrise de Lee Kuan Yew „From…
Clubul CFR Cluj a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile atacantului Nicolae Sula, din Republica Moldova. „CFR-işti, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae…
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai…
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 marchează, la 11 februarie, Ziua Numărului European de Urgență 112, instituită pentru a sublinia rolul și importanța acestui serviciu în statele europene.…
Vaticanul a anunțat luni, 9 februarie, trimiterea unui transport masiv de ajutoare în Ucraina, constând în 80 de generatoare electrice și mii de materiale medicale, ca răspuns la criza energetică…
Arheologii au scos la suprafață fragmente uriașe, de 80 de tone, din Farul din Alexandria
Arheologii au ridicat blocuri uriașe din Farul din Alexandria, descoperind urme ale unei intrări monumentale și permițând o reconstrucție digitașă detaliată. Timp de secole, Farul din Alexandria a existat la…
Un cetățean moldovean pe nume Sergiu a devenit principala senzație a emisiunii de la cel mai renumit canal de televiziune din Brazilia, TV Globo, câștigând 150.000 de reali (aproximativ 500.000…
Încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 814,13 milioane de lei în perioada 2-8 februarie. De la persoanele fizice, care au introdus bunuri a căror valoare…
Luptătorul de stil greco-roman Mihail Bradu a urcat pe podium la turneul internațional Zagreb Open 2026. Moldoveanul a intrat în posesia medaliei de argint în categoria de greutate de până…
În aproape doi ani, în cadrul proiectului „Farmacie în Satul Tău" până la finele anului 2025 au fost deschise în total 125 de farmacii, relevă raportul anual al Agenției Medicamentului…
Primăria Chișinău anunță mobilizarea autospecialelor „Exdrupo" în contextul Codului Galben de polei
Primăria Municipiului Chișinău informează că autospecialele Regiei „Exdrupo" sunt pregătite să intervină în contextul unui nou val de temperaturi negative, însoțite de lapoviță și formare a poleiului. Tehnica a fost…
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco", cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul…
Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) anunță lansarea ediției 2026 a Campaniei Naționale „Citim cu voce tare împreună", organizată în contextul Zilei Internaționale a Cititului cu Voce Tare (World Read…
Caravana de Sănătate a Crucii Roșii din România a ajuns, pentru prima dată, și în localități din Republica Moldova unde accesul la servicii medicale este limitat. Primii beneficiari ai consultațiilor…
Freelancerii din Moldova vor beneficia de aceleași indemnizații ca și angajații oficiali
Guvernul Republicii Moldova a făcut un pas decisiv în sprijinirea economiei creative și a antreprenoriatului independent. Printr-o hotărâre aprobată recent, antreprenorii independenți care își achită contribuțiile de asigurări sociale vor…
Primăria Chișinău a anunțat că echipele specializate de intervenție activează în regim continuu pe întreg teritoriul municipiului, pentru a combate efectele poleiului și a asigura siguranța deplasării cetățenilor. Potrivit municipalității,…
Calea Ferată din Moldova a pus în funcțiune un centru modern de monitorizare și supraveghere video, realizat cu sprijinul Guvernului Statelor Unite, destinat creșterii securității infrastructurii feroviare, protejării obiectivelor critice…
Cooperarea culturală dintre Republica Moldova și Polonia a fost discutată în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în Polonia, unde acesta a avut o întrevedere…
Săptămâna internațională de prevenire a cancerului de col uterin, o campanie care își propune să reducă semnificativ impactul acestei boli în rândul femeilor din Republica Moldova, a fost lansată, luni,…
S.A. „Energocom" urmează să depună solicitarea de ajustare a tarifului la gazele naturale imediat după aprobarea costurilor de bază de către ANRE. Potrivit informațiilor comunicate de membrul Consiliului Energocom, Alexandru…
