Peste 400 de primării au acceptat amalgamarea voluntară. Buzu: „În iunie-iulie, vom trage linia”

22:00

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat că în Rusia ar fi fost deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea activității teroriste”. El a precizat că autoritățile ruse „în fiecare zi inventează noi pretexte” pentru a restricționa accesul cetățenilor la aplicație și a calificat situația drept „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni”.