Ambasadorii SUA la Bruxelles și Paris convocați pentru proteste: Cum se amestecă oamenii lui Trump în politica țărilor gazdă
Radio Moldova, 25 februarie 2026 07:00
Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța, a primit o interdicție de a se mai întâlni cu membrii guvernului francez, după ce nu s-a prezentat luni la o convocare la Ministerul francez de Externe, în legătură cu remarcile administrației Trump de pe rețelele de socializare privind evenimente interne din Franța; iar la Bruxelles, ambasadorul Bill White s-a prezentat marți, 24 februarie, la Ministerul de Externe, unde fusese, la rândul lui, convocat în urma unor remarci brutale despre politicienii țării gazdă.
• • •
Acum 30 minute
07:30
Aeroportul Internațional Chișinău începe modernizarea și extinderea cu investiții de 180 milioane lei în prima etapă # Radio Moldova
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmând să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă. „Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
Acum o oră
07:00
07:00
7.200 de hectare vor fi împădurite în această primăvară. Autoritățile investesc în modernizarea pepinierelor # Radio Moldova
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
Acum 12 ore
22:40
ÎN CONTEXT | Experți: În patru ani de război, Ucraina a devenit scutul de securitate al Republicii Moldova # Radio Moldova
Bilanțul celor patru ani de război indică un eșec al obiectivelor maximale ale Kremlinului. Reziliența Ucrainei a salvat Republica Moldova de o tentativă de revizuire a securității regionale, constată expertul Comunității WatchDog, Ștefan Bejan. Totodată, politologul Marin Gherman susține că singura cale de a opri „mașinăria de război” este cea economică și avertizează asupra pericolului unei „păci mimate”. Declarațiile au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
22:00
Pavel Durov: Rusia a deschis un dosar penal împotriva mea pentru „complicitate la terorism” # Radio Moldova
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat că în Rusia ar fi fost deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea activității teroriste”. El a precizat că autoritățile ruse „în fiecare zi inventează noi pretexte” pentru a restricționa accesul cetățenilor la aplicație și a calificat situația drept „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni”.
21:30
Dispute aprinse pe reforma administrației locale: acuzații de condiționări și apel la referendum # Radio Moldova
Reforma administrației publice locale provoacă dispute aprinse. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) acuză că unii primari sunt supuși presiunilor pentru a accepta demararea procesului de amalgamare voluntară. Reprezentanții organizației cer ca reforma să nu fie făcută în grabă, ci etapizat, astfel încât interesul cetățenilor să primeze. Guvernul a respins acuzațiile și a transmis că proiectul se află în etapa dezbaterilor publice, iar autoritățile vor ține cont de toate sugestiile venite din teritoriu.
21:00
Solidaritate cu Ucraina la Chișinău: Manifestanții cer tragerea la răspundere a criminalilor de război # Radio Moldova
În semn de solidaritate cu Ucraina, zeci de oameni au protestat în fața Ambasadei Federației Ruse din Chișinău. Participanții au reclamat crimele de război comise de Moscova și au cerut dreptate pentru victime. Manifestația a fost una pașnică, iar Ambasada Federației Ruse nu a comentat deocamdată acțiunea.
20:50
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după tăierile ilegale de la Ocolul Silvic Ghidighici. Hajder: „Nu mai putem tolera incompetența” # Radio Moldova
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani, iar anunțul oficial privind sancțiunile și persoanele vizate va fi făcut mâine. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.
20:20
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
20:00
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit marți într-o piață de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar și a doi comercianți, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
19:50
Într-o zi de Dragobete, când iubirea este sărbătorită în casele românilor, povestea familiei Spancioc capătă o lumină aparte. Nina și Dumitru sunt împreună de jumătate de secol. S-au cunoscut într-un moment în care viața îi încercase deja pe amândoi – el era divorțat și creștea un băiat, ea rămăsese văduvă, cu o fată.
19:50
Tiraspolul introduce un regim special de plată a salariilor pentru bugetari până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmând să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stânga Nistrului.
19:20
Exporturile moldovenești în SUA: taxa de 25% anulată, înlocuită cu o suprataxă generală de 10% # Radio Moldova
Taxa vamală de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești exportate în Statele Unite ale Americii a fost anulată, iar în locul acesteia va fi percepută o suprataxă temporară de 10%, aplicată tuturor importurilor, inclusiv celor din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a informat mediul de afaceri despre modificările recente ale politicii tarifare americane.
19:10
„Acceptarea unei păci în termeni rusești ar deschide calea unui nou război”, avertizează experții # Radio Moldova
La 12 ani de la declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, securitatea în regiunea Mării Negre rămâne fragilă, iar perspectivele unei păci reale sunt încă îndepărtate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, susține că rezistența Ucrainei înseamnă stabilitatea întregii regiuni, iar o eventuală soluție impusă ar putea genera riscuri majore pentru Republica Moldova și România.
19:00
Filmul care a arătat lumii asediul Mariupolului ajunge pe micile ecrane din Republica Moldova # Radio Moldova
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
Acum 24 ore
18:40
Londra: Declarațiile lui Putin despre arme nucleare sunt false și distrag atenția de la crimele din Ucraina # Radio Moldova
Dictatorul rus Vladimir Putin minte intenționat despre presupusele intenții ale Marii Britanii de a oferi Ucrainei arme nucleare. Prin aceste falsuri, el încearcă să distragă atenția de la crimele comise de Rusia, a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, scrie RBK-Ucraina, citând Sky News.
18:20
Guvernul R. Moldova salută la Washington preluarea activelor Lukoil de către Carlyle Group # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova salută intenția Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International GmbH (LIG), prin intermediul unei companii petroliere specializate. Poziția autorităților de la Chișinău a fost reiterată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., la Washington.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis stoparea alocațiilor de la bugetul de stat pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din 2024, pentru mai multe nereguli privind finanțarea formațiunii. Măsura va fi aplicată începând cu cu luna februarie 2026 până la atingerea sumei de 587.590 de lei.
18:00
CNC alocă 20 de milioane de lei pentru proiecte cinematografice: Înscrierea la concurs, lansată # Radio Moldova
Casele de producție și producătorii independenți pot beneficia de finanțări de la stat pentru a produce filme și miniserii pentru televiziune. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) a lansat, pe 24 februarie, sesiunea 2026 a concursului de finanțare pentru proiecte cinematografice.
17:40
Rezervele comerciale de gaze, folosite aproape integral. Energocom: „Ne-a permis să acoperim vârfurile de consum” # Radio Moldova
Stocurile comerciale de gaze naturale, constituite conform obligațiilor legale până la 1 noiembrie 2025, au fost utilizate aproape integral. Societatea Energocom informează că a folosit circa 134 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă.
17:30
Mihai Popșoi, la ONU, despre crimele de război din Ucraina: „Nu poate exista impunitate. Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # Radio Moldova
Pentru crimele de război comise în Ucraina „nu poate exista impunitate”, iar cei responsabili „trebuie trași la răspundere”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfășurat pe 24 februarie la Geneva.
17:20
Rocile de nisip și prundișul, în topul celor mai exploatate minerale din R. Moldova, dar la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani # Radio Moldova
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
17:00
Liderii UE, reuniți la Kiev la patru ani de război. Garanții de securitate și noi presiuni asupra Rusiei # Radio Moldova
Liderii Uniunii Europene s-au reunit marți la Kiev, la începutul celui de-al cincilea an al războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, într-un gest puternic de susținere pentru Volodimir Zelenski și pentru efortul de apărare al țării. În paralel, la Paris și Londra, aliații Ucrainei au discutat despre garanțiile de securitate și despre intensificarea presiunii asupra Rusiei, notează Euronews.
16:40
Control biometric la prima intrare în UE: Sistemul EES va funcționa la toate vămile România-R. Moldova din 2 martie # Radio Moldova
Sistemul electronic de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional, din 2 martie 2026, la toate punctele de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră. Măsura face parte din procesul de modernizare a controalelor la frontiera externă a UE și vizează cetățenii statelor non-UE care efectuează șederi de scurtă durată în spațiul comunitar.
16:40
Republica Moldova va trece la un sistem de stabilire liberă a tarifelor pentru asigurările obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), în conformitate cu practicile europene. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege supus consultărilor publice.
16:20
Reconstrucția Ucrainei poate aduce oportunități, dar și riscuri pentru R. Moldova, afirmă experții # Radio Moldova
Cei patru ani de război din Ucraina au avut un impact puternic asupra economiei Republicii Moldova, resimțit prin facturi mai mari la energie, scumpiri ale produselor alimentare și investiții reduse. În același timp, proximitatea conflictului a accelerat procese esențiale de consolidare a rezilienței energetice și de reorientare a exporturilor spre piața europeană, precum și oportunități legate de reconstrucția Ucrainei, afirmă expertul economic Marin Gospodarenco.
16:10
Discursui lui Volodimir Zelenski în Parlamentul European: „Facem tot ce putem pentru a opri acest război” # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat Parlamentului European (PE), pe 24 februarie, stabilirea unei dăți calendaristice pentru aderarea țării sale la blocul comunitar și garanții de securitate credibile, cele două condiții pe care Kievul le consideră esențiale pentru a împiedica o nouă rundă de agresiune rusă după un eventual armistițiu.
16:10
„Aici am găsit liniștea”. Mărturiile refugiaților ucraineni rămași în centrele din Chișinău # Radio Moldova
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pentru mii de refugiați ucraineni Republica Moldova a devenit nu doar un loc de tranzit, ci un adăpost. Unii dintre ei locuiesc încă în centrele de plasament din Chișinău și trăiesc cu speranța că, într-o zi, se vor putea întoarce acasă.
16:00
Play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal: Internazionale Milano găzduiește pe Bodo-Glimt # Radio Moldova
Internazionale Milano se pregătește pentru manșa secundă a play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor cu FC Bodo/Glimt, după ce au pierdut-o cu 1:3 pe prima, jucată în Norvegia. Prin urmare, Interul are nevoie, diseară, de o victorie cu mai mult de două goluri diferență pentru a continua în competiție. Înfrângerea „nerazzurrilor" din prima manșă a fost destul de surprinzătoare, mai ales având în vedere că Inter este lider incontestabil în Serie A
15:30
„O scrisoare poate ține loc de îmbrățișare”: „Copiii noștri au demonstrat empatie și solidaritate. Au scris de mână, chiar și în ucraineană” # Radio Moldova
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare poate ține loc de îmbrățișare”, lansate de Ministerul Educației și Cercetării la începutul lunii februarie. În total, peste 20.000 de scrisori redactate de elevi din 32 de raioane urmează să fie transmise copiilor din Ucraina, prin intermediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
15:20
Întăriri pentru Dinamo București în vederea play-off-ului Superligii românești de fotbal. Clubul din capitala României l-a transferat pe atacantul George Pușcaș. Conform presei, Pușcaș va avea un salariu lunar de 21 de mii de euro și va fi cel mai bine plătit jucător din cadrul lotului. După ce s-a despărțit de FC Bodrum din Turcia, Pușcaș a ales să-și continue cariera în Superliga românească de fotbal și a acceptat propunerea antrenorului lui Dinamo, croatul Željko Kopić.
15:10
14:50
Originea produselor, la vedere: Parlamentul propune reguli noi pentru etichetele de preț # Radio Moldova
Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat. Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lângă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar încuraja alegerea produselor locale.
14:00
Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru viol și pornografie infantilă: doi minori, printre victime # Radio Moldova
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la ani grei de închisoare, fiind recunoscut vinovat de viol și pornografie infantilă. Acesta a abuzat doi minori, totodată agresându-i fizic, transmite Procuratura Generală.
13:40
„Mi-au pus pistolul la tâmplă și mi-au luat soțul”: Cazul expulzării profesorilor turci, reexaminat # Radio Moldova
Curtea de Apel Chișinău a decis rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018, un caz care a zguduit opinia publică și a atras condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).
13:20
A găsit rețeta succesului?: Manchester United are evoluții bune sub comanda lui Michael Carrick # Radio Moldova
Manchester United își continuă evoluțiile bune sub comanda lui Michael Carrick. În etapa a 27-a a primeii divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au câștigat cu 1:0 partida din deplasare cu FC Everton și au rămas pe locul 4 în clasament. Carrick nu cunoaște gustul înfrângerii la timona lui Manchester United. În 6 meciuri de când a fost instalat pe banca tehnică, a repurtat 5 victorii și a consemnat o remiză.
13:20
„Războiul va mai dura în jur de trei ani”: Ucraina s-ar putea concentra pe producția de energie electrică, afirmă Cristian Nițoiu # Radio Moldova
Ucraina nu este, deocamdată, aproape de o pace durabilă, iar evoluția conflictului va depinde atât de dinamica de pe front, cât și de capacitatea Uniunii Europene de a-și menține unitatea în fața presiunilor interne și externe, susțin experții.
13:20
FCSB mai păstrează șanse de calificare în play-off-ul Superligii românești de fotbal. În etapa a 28-a, echipa cipriotului Elias Charalambous a surclasat cu 4:1, acasă, pe concitadina Metaloglobus. FCSB-ul a deschis scorul deja în minutul 6 prin Daniel Bîrligea, dar „lanterna roșie" a clasamentului a egalat imediat, prin golul marcat de Dragoș Huiban. Discipolii lui Elias Charalambous au preluat din nou conducerea în minutul 27, când a marcat Darius Olaru.
13:10
Șapte persoane au murit într-un accident aviatic care s-a produs în India. O aeronavă de tip ambulanță care transporta un pacient în stare gravă alături de o echipă medicală din Ranchi, statul statul Jharkhand, India, și se îndrepta spre New Delhi, s-a prăbușit în estul Indiei în apropiere de Chatra district pe 23 februarie.
13:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) inițiază o moțiune simplă care o vizează pe ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Parlamentarii socialiști au anunțat acest lucru într-un briefing de presă desfășurat pe 24 februarie.
13:00
„Muzeu în aer liber”: Cum va arăta strada 31 August 1989 din capitală după reabilitare # Radio Moldova
Porțiunea străzii 31 August 1989 dintre str. Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni va deveni o zonă pietonală cu piste pentru bicicliști, iar caldarâmul cu o vechime de peste 150 de ani va fi pus în valoare. Soluția găsită de autorități este păstrarea pavajului istoric, cu amenajarea infrastructurii necesare pentru accesul pietonilor.
12:40
12:20
Ucraina „a ales să reziste” și „*a rămas în picioare”, iar R. Moldova va fi „mereu recunoscătoare” ucrainenilor pentru că „au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe”. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, este mesajul transmis de președinta Maia Sandu pe 24 februarie, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în statul vecin.
12:20
Cancelarul german Friedrich Merz: „Nu există opțiunea reluării gazului rusesc cât timp Putin duce acest război criminal” # Radio Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat una dintre cele mai dure evaluări la adresa regimului de la Kremlin, declarând de două ori, în decurs de cinci zile, că Rusia „se află la cel mai jos nivel al barbariei profunde”. Afirmațiile au fost făcute atât într-un interviu pentru publicația germană Rheinpfalz, cât și la evenimentul „Café Kyiv” de la Berlin, organizat în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei.
12:10
„Economia de război a lui Putin se clatină”: Londra adoptă cel mai amplu pachet de sancțiuni din 2022 # Radio Moldova
Regatul Unit a anunțat marți, 24 februarie, un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, la patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Potrivit Ministerului britanic de Externe, este cel mai extins set de măsuri adoptat de Londra de la începutul războiului.
11:40
Lingouri ascunse într-o ladă cu piese auto: Percheziții și rețineri într-o schemă de contrabandă cu aur # Radio Moldova
O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, evaluate la aproximativ 19 milioane de lei, a fost dejucată de ofițerii Serviciului Vamal. Descoperirea a avut loc la postul vamal de frontieră Leușeni, la intrarea în țară din România.
11:40
Notificări prealabile pentru artiștii din CSI care vin în R. Moldova: „Nu vom admite prejudicii de imagine aduse instituțiilor statului” # Radio Moldova
Instituțiile de cultură și companiile de impresariat vor fi obligate să notifice în prealabil autoritățile dacă intenționează să invite sau să implice în evenimentele organizate în Republica Moldova artiști din Comunitatea Statelor Independente (CSI) sau din state condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată. O circulară în acest sens a fost transmisă de Ministerul Culturii la 24 februarie.
11:30
MAN contestă reforma APL și propune referendum național. Guvernul respinge criticile și invocă necesitatea consolidării administrative # Radio Moldova
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, se declară categoric împotriva reformei administrației publice locale (APL) promovate de Guvern și aflate în proces de consultare publică, acuzând că aceasta ar duce la „lichidarea” a aproximativ 600 de primării și la „slăbirea democrației locale”. De cealaltă parte, Guvernul susține că procesul de amalgamare este unul voluntar, însoțit de stimulente financiare și are drept scop consolidarea comunităților și întărirea capacității administrative a primăriilor.
11:10
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris al patrulea său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 22-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 2:1 în deplasare pe Stal Mielec, iar fundașul central a marcat golul victoriei în minutul 62. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 13 prin spaniolul Israel Puerto Pineda, iar ŁKS Łódź a egalat în minutul 50, prin golul marcat de germanul Jasper Löffelsend.
11:00
„O pace nedreaptă azi înseamnă un nou conflict mâine”: Peste 70 de organizații din R. Moldova cer sprijin pentru o pace justă în Ucraina # Radio Moldova
Războiul din Ucraina trebuie oprit, însă pacea trebuie să fie justă și durabilă. Protecția oamenilor trebuie să rămână o prioritate absolută în orice demers de încetare a focului și de negociere a păcii. Mesajul a fost transmis pe 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, printr-o Declarație comună a organizațiilor societății civile din Republica Moldova.
