Consilierul lui Plahotniuc, care a transmis anchetatorilor înregistrarea cu sacoșa neagră, audiat: „Au fost confirmate aspectele factuale”
Radio Moldova, 25 februarie 2026 14:00
Adrian Radu, consilierul lui Vladimir Plahotniuc care a transmis organelor de drept înregistrarea video care stă la baza dosarului „kuliok”, a fost audiat pe 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit de corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor (PSRM) din surse ilicite.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
14:00
Consilierul lui Plahotniuc, care a transmis anchetatorilor înregistrarea cu sacoșa neagră, audiat: „Au fost confirmate aspectele factuale” # Radio Moldova
Adrian Radu, consilierul lui Vladimir Plahotniuc care a transmis organelor de drept înregistrarea video care stă la baza dosarului „kuliok”, a fost audiat pe 25 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este învinuit de corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor (PSRM) din surse ilicite.
Acum o oră
13:40
Alexander Zverev s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP de la Acapulco # Radio Moldova
Tenismanul german Alexander Zverev a început cu dreptul turneul ATP de la Acapulco, din Mexic, pe care l-a câștigat în anul 2021. Zverev l-a învins pe francezul Corentin Moutet cu 6-2, 6-4 și s-a calificat în optimile de finală.
13:30
Lista drumurilor care vor fi reabilitate în 2026: 210 km de trasee regionale și opt poduri reconstruite de la zero # Radio Moldova
Drumuri regionale pe o distanță de 210 kilometri vor fi reparate, iar mai multe poduri și podețe de pe arterele naționale vor fi reconstruite în 2026. Guvernul a aprobat, pe 25 februarie, o hotărâre privind repartizarea celor 1.8 miliarde de lei din Fondul Rutier, prevăzuți pentru anul curent.
13:20
Ministru: „Vânzarea cartelelor în baza unui act de identitate îi protejează pe cetățenii de bună-credință” # Radio Moldova
Cartelele de telefonie mobilă ar putea fi vândute în R. Moldova doar în baza buletinului de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) elaborează, în prezent, un proiect care să prevadă această obligație, ca răspuns la mai multe infracțiuni comise cu cartele preplătite.
Acum 2 ore
13:00
Lista drumurilor care vor fi reabilitate în 2026: 210 km de trasee regionale și opt poduri reconstruite # Radio Moldova
Peste 210 kilometri de drumuri regionale vor fi reparați în 2026, iar mai multe poduri și podețe de pe drumurile naționale vor intra în reparație capitală sau reconstrucție. În total, Guvernul a aprobat miercuri, 25 februarie, un buget de 1.8 miliarde de lei din Fondul rutier pentru anul viitor, bani destinați întreținerii, modernizării și creșterii siguranței infrastructurii rutiere în toate regiunile Republicii Moldova.
13:00
Perchezițiile la mai multe primării din R. Moldova: Procurorii cer mandate de arest pentru patru învinuiți # Radio Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță reținerea unui angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii în dosarul ce vizează delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Acesta este bănuit de pretinderea și acceptarea a 3.000 de euro pentru mușamalizarea unui incident de muncă, soldat cu prejudicierea unui salariat.
12:50
Platformă digitală nouă: Instituțiile vor raporta și urmări politicile publice pe „e-Monitorizare” # Radio Moldova
Instituțiile publice vor planifica, raporta și urmări în timp real implementarea politicilor Guvernului prin intermediul unei noi platforme digitale unice, aprobată de Executiv: e-Monitorizare.
12:40
Zeci de grădinițe din Chișinău vor fi renovate și eficientizate energetic în următorii ani # Radio Moldova
Cincizeci și două grădinițe din Chișinău, frecventate de peste 10.000 de micuți și cu aproape 1.500 de angajați vor fi modernizate în cadrul unui proiect de reabilitare energetică a instituțiilor preșcolare. Prima etapă a proiectului se va concentra pe modernizarea a 30 de grădinițe, cele mai mari din toate sectoarele capitalei.
Acum 4 ore
12:10
Grațierea cu bucluc: Bărbatul care ar fi recrutat oameni să ucidă personalități din Ucraina va trebui să execute și pedeapsa dictată în Federația Rusă # Radio Moldova
Nicolae Șepeli, tânărul grațiat în 2022 prin decret prezidențial și reținut recent în dosarul atentatelor pregătite în R. Moldova la adresa unor persoane publice din Ucraina, urmează să-și ispășească și pedeapsa pentru care a fost condamnat în Federația Rusă. Precizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, înaintea ședinței Guvernului din 25 februarie.
12:00
Drept la muncă în Ucraina pentru familiile diplomaților moldoveni: Acord aprobat de Guvern # Radio Moldova
Membrii de familie ai personalului Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina și ai Consulatului General de la Odesa se vor putea angaja la muncă remunerată pe teritoriul acestei țări. Executivul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 25 februarie, acordul întocmit la Kiev pe 10 februarie 2026.
11:40
Percheziții într-un dosar de delapidare a banilor destinați programului de extindere a pădurilor. Prejudiciu de patru milioane de lei # Radio Moldova
În acte figurează ca suprafețe împădurite, dar în realitate nu ar fi fost plantat niciun copac. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii și cu sprijinul Agenției Moldsilva, desfășoară, în dimineața zilei de miercuri, 25 februarie, acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează gestionarea banilor alocați pentru Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.
11:30
Demisii, mustrări aspre și retrogradări în domeniul silvic, după defrișările ilegale descoperite în cadrul unor controale # Radio Moldova
Șeful Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, șefii de ocoale silvice de la Ghidighici, Vadul lui Vodă și Criuleni, inginerul pentru pază și protecție de la Fondul Forestier și șeful Pepinierii Silvice din Bălțata, raionul Criuleni, au fost demiși în urma „concluziilor revoltătoare” ale controalelor efectuate la solicitarea Ministerului Mediului.
11:30
Bărbat de 37 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a omorât o femeie la Anenii Noi # Radio Moldova
A pătruns forțat în casa unei consătence cu scopul de a o jefui, omorând femeia care a opus rezistență. Totuși, hoțul nu a găsit niciun ban în casa victimei.
11:20
Dezastru pentru Internazionale Milano în Liga Campionilor. Discipolii lui Cristian Chivu au fost eliminați în play-off de formația norvegiană Bogo/Glimt. După înfrângerea cu 1-3 în prima manșă, „nerazzurrii” au cedat cu 1-2 a doua manșă, disputată pe stadionul Giuseppe Meazza.
11:20
Pensii și alte garanții sociale pentru moldovenii din Quebec: Acord aprobat de Guvern # Radio Moldova
Moldovenii din Quebec vor beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unui acord în domeniul securității sociale, aprobat de Guvernul Republicii Moldova pe 25 februarie.
11:10
Demisii, mustrări aspre și retrogradări în domeniul silvic, după defrișările ilegale stabilite în cadrul unor controale # Radio Moldova
Șeful Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, șefii de ocoale silvice de la Ghidighici, Vadul lui Vodă și Criuleni, inginerul pentru pază și protecție de la Fondul Forestier și șeful Pepinierii Silvice din Bălțata, raionul Criuleni, au fost demiși în urma „concluziilor revoltătoare” ale controalelor efectuate la solicitarea Ministerului Mediului.
11:10
TVA pentru HoReCa: Autoritățile invocă echitate pentru angajați, industria avertizează asupra falimentelor # Radio Moldova
O eventuală majorare a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), de la 8% la 18%, pentru sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) este încă la etapa de analiză, revizuirea sistemului fiscal urmărind să aducă „mai multă corectitudine”, astfel încât economia să funcționeze echitabil pentru cei care muncesc, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița. De cealaltă parte, asociațiile din domeniul ospitalității avertizează că o asemenea decizie ar duce la falimente și concedieri masive în sector.
10:50
Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie, când ora 3:00 va deveni ora 4:00. O decizie aprobată de Guvern pe 25 februarie stabilește că orarul de vară aplicat pe teritoriul țării este corelat cu cel practicat în statele membre ale Uniunii Europene.
10:40
Revista presei internaționale | ONU: SUA evită votul pentru o pace durabilă în Ucraina; UE promite să depășească blocajul Ungariei asupra noilor sancțiuni # Radio Moldova
Presa internațională este dominată de evoluțiile legate de războiul din Ucraina, de presiunile occidentale asupra Rusiei și de tensiunile crescânde dintre Washington și Teheran. Presa străină analizează dificultățile adoptării unui nou pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei, precum și modalitățile prin care Moscova își menține veniturile din petrol în pofida restricțiilor. În paralel, publicațiile occidentale urmăresc consolidarea prezenței militare americane în Europa și Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării disputelor cu Iranul.
10:30
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale găsim numeroase articole în care este analizat impactul celor patru ani de război din țara vecină, Ucraina, și asupra R. Moldova. Din presă mai aflăm că la patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Ministerul Culturii cere instituțiilor să fie informat despre invitarea artiștilor din țările „condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată”.
10:30
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice rusești # Radio Moldova
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA) i-a cerut Guvernului ucrainean să se abțină de la a ataca interesele americane, în urma unui atac ucrainean asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, a afirmat ambasadoarea Kievului la Washington, Olha Stefanișina, citată de Reuters.
10:20
Permis obligatoriu de intrare în Marea Britanie începând cu 25 februarie: Costă aproape 19 euro # Radio Moldova
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sunt obligați să prezinte, începând cu data de 15 februarie, o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Acum 6 ore
09:40
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
09:20
Ucraina. în al cincilea an de război: pierderi comparabile cu populația a trei Republici Moldova # Radio Moldova
Războiul declanșat de Rusia a provocat un exod fără precedent: numărul ucrainenilor plecați din țară este echivalent cu populația a trei Republici Moldova, o pierdere demografică uriașă care afectează profund economia și viitorul Ucrainei, constată experții.
09:00
Accidente minore, raportate prin aplicația EVO: limita despăgubirilor ajunge la 50.000 de lei # Radio Moldova
Șoferii implicați în accidente rutiere minore vor putea depune constatarea amiabilă și online. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Documentul prevede și majorarea limitelor pentru daunele materiale.
08:30
„Epoca de aur a Americii”: Trump își apără bilanțul economic în cel mai lung discurs despre Starea Națiunii, pe fondul confruntărilor dure cu democrații # Radio Moldova
Donald Trump și-a apărat bilanțul economic și a vorbit despre o „epocă de aur” pentru Statele Unite în cel mai lung discurs despre Starea Națiunii din istorie, susținut marți seară, 24 februarie, în Congres. Președintele american a încercat să proiecteze imaginea unei administrații de succes, într-un moment marcat de scăderea popularității și de tensiuni politice în creștere înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, notează Reuters.
08:30
Exporturi fără taxe și noi investiții: agenda economică a întrevederii Popșoi–Cassis # Radio Moldova
Un forum de afaceri organizat la Zürich, menit să atragă investiții și să apropie mediile de business din Republica Moldova și Elveția, s-a aflat în centrul discuțiilor dintre ministrul de externe Mihai Popșoi și omologul său elvețian, Ignazio Cassis, la Berna.
Acum 8 ore
08:00
Regal aniversar la Teatrul Național: Nicolae Darie, omagiat pentru aproape șase decenii de artă # Radio Moldova
A marcat pe scenă 80 de ani de viață și aproape 56 de ani de activitate teatrală. Este vorba despre maestrul Nicolae Darie, actorul care, de-a lungul deceniilor, a rămas fidel Teatrul Național „Mihai Eminescu” și a dăruit publicului roluri memorabile. Printre cele mai îndrăgite interpretări se numără Ștefan cel Mare din spectacolul „Apus de soare”.
07:30
Aeroportul Internațional Chișinău începe modernizarea și extinderea cu investiții de 180 milioane lei în prima etapă # Radio Moldova
Aeroportul Internațional„Eugen Doga” – Chișinău intră într-o amplă etapă de modernizare și extindere, investițiile urmând să ajungă la aproape 180 de milioane de lei doar în prima etapă. „Extinderea presupune construcția unor spații suplimentare de aproximativ 5.000 de metri pătrați, ceea ce constituie circa 20% din suprafața actuală a aeroportului”, a declarat directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
07:00
Ambasadorii SUA la Bruxelles și Paris convocați pentru proteste: Cum se amestecă oamenii lui Trump în politica țărilor gazdă # Radio Moldova
Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța, a primit o interdicție de a se mai întâlni cu membrii guvernului francez, după ce nu s-a prezentat luni la o convocare la Ministerul francez de Externe, în legătură cu remarcile administrației Trump de pe rețelele de socializare privind evenimente interne din Franța; iar la Bruxelles, ambasadorul Bill White s-a prezentat marți, 24 februarie, la Ministerul de Externe, unde fusese, la rândul lui, convocat în urma unor remarci brutale despre politicienii țării gazdă.
07:00
7.200 de hectare vor fi împădurite în această primăvară. Autoritățile investesc în modernizarea pepinierelor # Radio Moldova
Campania de împădurire din această primăvară va acoperi cel puțin 7.200 de hectare la nivel național, pentru care vor fi utilizați aproximativ 32 de milioane de puieți, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, capacitatea actuală a pepinierelor silvice permite asigurarea necesarului de material săditor, însă autoritățile își propun modernizarea acestora, astfel încât să fie îmbunătățită calitatea puieților și, implicit, rata de prindere a plantațiilor.
Acum 24 ore
22:40
ÎN CONTEXT | Experți: În patru ani de război, Ucraina a devenit scutul de securitate al Republicii Moldova # Radio Moldova
Bilanțul celor patru ani de război indică un eșec al obiectivelor maximale ale Kremlinului. Reziliența Ucrainei a salvat Republica Moldova de o tentativă de revizuire a securității regionale, constată expertul Comunității WatchDog, Ștefan Bejan. Totodată, politologul Marin Gherman susține că singura cale de a opri „mașinăria de război” este cea economică și avertizează asupra pericolului unei „păci mimate”. Declarațiile au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
22:00
Pavel Durov: Rusia a deschis un dosar penal împotriva mea pentru „complicitate la terorism” # Radio Moldova
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a anunțat că în Rusia ar fi fost deschis un dosar penal pe numele său pentru „sprijinirea activității teroriste”. El a precizat că autoritățile ruse „în fiecare zi inventează noi pretexte” pentru a restricționa accesul cetățenilor la aplicație și a calificat situația drept „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriii cetățeni”.
21:30
Dispute aprinse pe reforma administrației locale: acuzații de condiționări și apel la referendum # Radio Moldova
Reforma administrației publice locale provoacă dispute aprinse. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) acuză că unii primari sunt supuși presiunilor pentru a accepta demararea procesului de amalgamare voluntară. Reprezentanții organizației cer ca reforma să nu fie făcută în grabă, ci etapizat, astfel încât interesul cetățenilor să primeze. Guvernul a respins acuzațiile și a transmis că proiectul se află în etapa dezbaterilor publice, iar autoritățile vor ține cont de toate sugestiile venite din teritoriu.
21:00
Solidaritate cu Ucraina la Chișinău: Manifestanții cer tragerea la răspundere a criminalilor de război # Radio Moldova
În semn de solidaritate cu Ucraina, zeci de oameni au protestat în fața Ambasadei Federației Ruse din Chișinău. Participanții au reclamat crimele de război comise de Moscova și au cerut dreptate pentru victime. Manifestația a fost una pașnică, iar Ambasada Federației Ruse nu a comentat deocamdată acțiunea.
20:50
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după tăierile ilegale de la Ocolul Silvic Ghidighici. Hajder: „Nu mai putem tolera incompetența” # Radio Moldova
Cel puțin cinci persoane vor fi demise după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani, iar anunțul oficial privind sancțiunile și persoanele vizate va fi făcut mâine. Declarația a fost făcută de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1.
20:20
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
20:00
Un elicopter al armatei iraniene s-a prăbușit marți într-o piață de fructe din provincia centrală Isfahan, accidentul soldându-se cu moartea pilotului, a copilotului, dar și a doi comercianți, a relatat presa de stat iraniană, preluată de Reuters.
19:50
Într-o zi de Dragobete, când iubirea este sărbătorită în casele românilor, povestea familiei Spancioc capătă o lumină aparte. Nina și Dumitru sunt împreună de jumătate de secol. S-au cunoscut într-un moment în care viața îi încercase deja pe amândoi – el era divorțat și creștea un băiat, ea rămăsese văduvă, cu o fată.
19:50
Tiraspolul introduce un regim special de plată a salariilor pentru bugetari până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmând să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stânga Nistrului.
19:20
Exporturile moldovenești în SUA: taxa de 25% anulată, înlocuită cu o suprataxă generală de 10% # Radio Moldova
Taxa vamală de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești exportate în Statele Unite ale Americii a fost anulată, iar în locul acesteia va fi percepută o suprataxă temporară de 10%, aplicată tuturor importurilor, inclusiv celor din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a informat mediul de afaceri despre modificările recente ale politicii tarifare americane.
19:10
„Acceptarea unei păci în termeni rusești ar deschide calea unui nou război”, avertizează experții # Radio Moldova
La 12 ani de la declanșarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei, securitatea în regiunea Mării Negre rămâne fragilă, iar perspectivele unei păci reale sunt încă îndepărtate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, susține că rezistența Ucrainei înseamnă stabilitatea întregii regiuni, iar o eventuală soluție impusă ar putea genera riscuri majore pentru Republica Moldova și România.
19:00
Filmul care a arătat lumii asediul Mariupolului ajunge pe micile ecrane din Republica Moldova # Radio Moldova
Pe 24 februarie, la ora 23:25, telespectatorii Moldova 1 vor putea urmări documentarul „20 de zile în Mariupol”, film distins cu Premiul Oscar pentru Cel mai bun documentar. Difuzarea are loc într-o zi simbolică – la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
18:40
Londra: Declarațiile lui Putin despre arme nucleare sunt false și distrag atenția de la crimele din Ucraina # Radio Moldova
Dictatorul rus Vladimir Putin minte intenționat despre presupusele intenții ale Marii Britanii de a oferi Ucrainei arme nucleare. Prin aceste falsuri, el încearcă să distragă atenția de la crimele comise de Rusia, a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, scrie RBK-Ucraina, citând Sky News.
18:20
Guvernul R. Moldova salută la Washington preluarea activelor Lukoil de către Carlyle Group # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova salută intenția Carlyle Group de a prelua activele Lukoil International GmbH (LIG), prin intermediul unei companii petroliere specializate. Poziția autorităților de la Chișinău a fost reiterată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., la Washington.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis stoparea alocațiilor de la bugetul de stat pentru Partidul „Viitorul Moldovei”, condus de Vasile Tarlev, candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din 2024, pentru mai multe nereguli privind finanțarea formațiunii. Măsura va fi aplicată începând cu cu luna februarie 2026 până la atingerea sumei de 587.590 de lei.
18:00
CNC alocă 20 de milioane de lei pentru proiecte cinematografice: Înscrierea la concurs, lansată # Radio Moldova
Casele de producție și producătorii independenți pot beneficia de finanțări de la stat pentru a produce filme și miniserii pentru televiziune. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) a lansat, pe 24 februarie, sesiunea 2026 a concursului de finanțare pentru proiecte cinematografice.
17:40
Rezervele comerciale de gaze, folosite aproape integral. Energocom: „Ne-a permis să acoperim vârfurile de consum” # Radio Moldova
Stocurile comerciale de gaze naturale, constituite conform obligațiilor legale până la 1 noiembrie 2025, au fost utilizate aproape integral. Societatea Energocom informează că a folosit circa 134 de milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă.
17:30
Mihai Popșoi, la ONU, despre crimele de război din Ucraina: „Nu poate exista impunitate. Cei responsabili trebuie trași la răspundere” # Radio Moldova
Pentru crimele de război comise în Ucraina „nu poate exista impunitate”, iar cei responsabili „trebuie trași la răspundere”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, desfășurat pe 24 februarie la Geneva.
17:20
Rocile de nisip și prundișul, în topul celor mai exploatate minerale din R. Moldova, dar la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani # Radio Moldova
R. Moldova dispune de sute de zăcăminte și exploatează, în mod special, nisip, prundiș, calcar, ghips sau argilă. Totuși, țara noastră are și petrol, gaz combustibil sau gresie, chiar dacă volumele extrase anual sunt destul de mici.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.