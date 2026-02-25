DECRET | Maia Sandu a retras cetățenia pentru nouă persoane din structurile separatiste din stânga Nistrului

17:00

Tot mai multe primării din Republica Moldova decid să se antreneze în procesul de amalgamare voluntară, iar numărul acestora crește de la o zi la alta. Autoritățile susțin că procesul avansează prin decizii adoptate la nivel local, iar în această vară ar putea fi prezentată o imagine clară asupra numărului de primării și de raioane care vor rămâne în urma reformei administrației publice locale.