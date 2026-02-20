Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă,

19:10

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 18 februarie 2026, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale BNM (privind raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii derivă din necesitatea aprobării noului format de raportare a cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional, precum și ajustării cadrului normativ național la cel al Uniunii Europene ca urmare a aprobării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/451 al Comisiei. În acest sens, proiectul hotărârii transpune parțial prevederile art.6 alin.(4), rapoartele C 16.01, C 17.01 și C 17.02 din anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117, precum și instrucțiunile de completare a acestora din anexa II Instrucțiuni EBA pentru raportarea fondurilor proprii și a cerințelor de fonduri proprii în partea ce se referă la raportarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional. Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 4 martie 2026 la adresa electronică reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon 022 822 358 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii, nota de fundamentare aferentă acestuia și tabelul de concordanță sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română