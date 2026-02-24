Peter Thiel și alți miliardari din tehnologie au ajuns să își protejeze copiii tocmai de produsele care i-au îmbogățit
Realitatea.md, 24 februarie 2026 22:20
În 2010, Steve Jobs spunea că acasă „a pus limite pentru câtă tehnologie folosesc copiii" lui. De atunci, tot mai mulți investitori și directori generali de companii au ajuns să impună reguli drastice în acest sens, iar miliardari din industrie își cresc copiii ținându-i cât mai departe exact de afacerile pe care ei le dezvoltă,
• • •
Acum 30 minute
22:20
Peter Thiel și alți miliardari din tehnologie au ajuns să își protejeze copiii tocmai de produsele care i-au îmbogățit # Realitatea.md
În 2010, Steve Jobs spunea că acasă „a pus limite pentru câtă tehnologie folosesc copiii" lui. De atunci, tot mai mulți investitori și directori generali de companii au ajuns să impună reguli drastice în acest sens, iar miliardari din industrie își cresc copiii ținându-i cât mai departe exact de afacerile pe care ei le dezvoltă,
Acum o oră
21:50
Tentativă de asasinat în Serbia: Declarațiile șocante ale președintelui, doi suspecți reținuți # Realitatea.md
Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, a declarat că a fost victima unei tentative de asasinat, acuzând că și copilul său a fost vizat de actele de violență. Doi suspecți din Kraljevo au fost arestați pentru 30 de zile de autoritățile sârbe, fiind acuzați de complot pentru răsturnarea ordinii constituționale și de procurarea de arme pentru a-l
Acum 2 ore
21:30
„Nu mai avem frică de moarte”: Mărturia unei moldovence care trăiește la Kiev, la patru ani de război # Realitatea.md
La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, viața pentru locuitorii Kievului continuă să fie un coșmar zilnic. Lena David, moldoveancă în vârstă de 46 de ani, stabilită în capitala Ucrainei din 2014, mamă a doi copii și femeie de afaceri, povestește pentru RFI prin ce trec ucrainenii de patru ani încoace. „Credeam că
21:00
De ce Lukoil rămâne singurul furnizor la Aeroportul Chișinău? Explicația directorului instituției, Sergiu Spoială # Realitatea.md
Directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, a declarat că decizia privind menținerea companiei Lukoil în calitate de furnizor unic de combustibil pe aeroport, precum și lipsa diversificării pieței, aparține autorităților statului, nu administrației aeroportuare. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea TV. Potrivit acestuia, diversificarea furnizorilor de combustibil în domeniul aviației
Acum 4 ore
20:30
Fostul prim-ministru al Norvegiei ar fi încercat să se sinucidă, după dezvăluirile din dosarele Epstein # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Norvegiei Thorbjørn Jagland a fost spitalizat în urma unei presupuse tentative de sinucidere, la scurt timp după ce autoritățile au deschis o anchetă pentru corupție legată de dosarele Jeffrey Epstein, potrivit informațiilor obținute de Faytuks Network, scrie antena3.ro. Fostul premier norvegian a fost pus sub acuzare pentru „corupție gravă" din cauza legăturilor
19:40
Taxa vamală de 25% pentru produsele moldovenești în SUA, anulată. Este înlocuită cu o taxă temporară # Realitatea.md
Taxa vamală de 25% aplicată anterior produselor moldovenești exportate în SUA nu se mai aplică, însă, începând cu 24 februarie 2026, aceasta este înlocuită cu o suprataxă temporară de 10%, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Potrivit instituției, decizia vine în contextul recentelor decizii ale administrației americane privind politica tarifară. „Măsura actuală are caracter general
19:20
Numărul pasagerilor care au utilizat transportul public în 2025 a crescut cu 8,3% față de anul precedent, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Pe parcursul anului trecut, 333 de milioane de pasageri au circulat cu transportul public în Republica Moldova. Creșterea a fost susținută în special de transportul aerian, care a înregistrat
18:40
Pista moldovenească: cum a ajuns metronidazolul în furajele pentru păsări aduse din Ucraina în Moldova # Realitatea.md
Republica Moldova susține că vrea să afle cum a ajuns antibioticul metronidazol în furajele pentru păsări, care ajung din Ucraina pe piața moldovenească. După ce substanța a fost depistată în aceste furaje, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a interzis, în urmă cu o lună, importul total al cărnii de pasăre și al produselor derivate
Acum 6 ore
18:20
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, războiul continuă să influențeze profund viața de zi cu zi în Republica Moldova. De la criza refugiaților și presiunea economică, până la temerile legate de securitate și viitorul regiunii, conflictul de la hotar rămâne o preocupare majoră pentru cetățeni. Vedeți ce spun moldovenii în VOX-ul
18:10
Energocom a epuizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, utilizând circa 134 de milioane de metri cubi pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al companiei, aceste volume au provenit din rezervele constituite până la 1
17:50
VIDEO Gropile din Galați ating un alt nivel: o mașină de gunoi a rămas blocată exact în craterul urban # Realitatea.md
O mașină de gunnoi a fost „înghițită" de o groapă în centrul orașului Galați, România. Incidentul a fost surprins de trecători, iar autoritățile au intervenit în regim de urgență pentru a extrage vehiculul. Pentru aceasta, a fost folosit un tractor cu cuvă, iar zona a fost semnalizată pentru siguranța participanților la trafic. Totodată, șoferul camionului
17:50
VIDEO Un camion încărcat cu 27 de tone de grâu s-a răsturnat la Ungheni. Șoferul, transportat la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost implicat într-un accident rutier. Camionul era încărcat cu aproximativ 27 de tone de grâu. Impactul s-a produs astăzi, 24 februarie, în satul Petrești, raionul Ungheni. Potrivit poliției, preliminar s-a stabilit că un bărbat de 55 de
17:40
Ungaria a înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria turismului său, cu aproape 20 de milioane de vizitatori și 47 de milioane de înnoptări, potrivit Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency. Numărul total al turiștilor cazați în unități turistice a ajuns la 19,5 milioane, cu 7,3% mai mult decât în 2024. Alte aproximativ
17:20
Rusia acuză Marea Britanie și Franța că ar plănui să furnizeze arme nucleare Ucrainei # Realitatea.md
Serviciile secrete rusești au declarat astăzi, 24 februarie, că Marea Britanie și Franța ar lucra la furnizarea de arme nucleare Ucrainei și că transferul acestora ar fi mascat ca arme dezvoltate de Ucraina. „Este vorba despre transferul secret de componente, echipamente și tehnologii europene din acest domeniu către Ucraina. Fogosița franceză de dimensiuni mici TN75
17:10
Partidul lui Tarlev trebuie să restituie statului aproape 600.000 de lei. A primit donații de la minori în electorală # Realitatea.md
Partidul „Viitorul Moldovei", condus de Vasile Tarlev, nu va mai primi alocații de la bugetul de stat începând cu luna februarie. Din alocația suspendată urmează să fie reținută suma de circa 587.000 de lei, pentru restituirea fondurilor utilizate ilegal în campania electorală prezidențială din 2024. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorale Centrale. Reprezentanții autorității
17:10
VIDEO Impact puternic în Chișinău! Un autobuz și un autovehicul, implicate într-un accident # Realitatea.md
Două autovehicule s-au tamponat în această seară, 24 februarie, pe strada Kiev din Chișinău. În urma impactului, unul dintre automobile a fost grav avariat. Potrivit poliției, în coliziune au fost implicate un autobuz și un Mercedes. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii. Pentru
17:00
Alegeri locale noi și referendum pe 17 mai: Lista celor 36 de partide politice care pot participa la scrutin # Realitatea.md
La alegerile locale noi și referendumul local de pe 17 mai 2026 pot participa 36 de partide politice. Lista loc a fost făcută publică de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform legislației în vigoare, partidele politice pot participa la alegeri dacă prezintă Agenției Servicii Publice, până la data începerii perioadei electorale, lista numerică și nominală a
17:00
VIDEO Omagii la Kiev alături de liderii europeni: rugăciune pentru soldați și victime ale războiului # Realitatea.md
O rugăciune unitară pentru Ucraina a avut loc astăzi, 24 februarie, la Catedrala Sfânta Sofia din Kiev, la care au participat lideri europeni, alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și prima doamnă, Elena Zelenski. Zelenski a publicat imagini de la eveniment și a transmis un mesaj pentru soldații ucraineni, pentru eliberarea prizonierilor și pentru cei
16:40
VIDEO Manifestație la ambasada rusă din Chișinău, la patru ani de război: Crimele să fie documentate și recunoscute # Realitatea.md
O manifestație dedicată comemorării celor patru ani de război a fost organizată de Amnesty International în fața ambasadei Rusiei din Republica Moldova. Organizația internațională transmite că documentează, încă de la declanșarea agresiunii rusești, atacurile asupra civililor și infrastructurii civile, detențiile ilegale, tortura, deportările forțate și alte crime care necesită investigare și sancționare, conform dreptului internațional.
Acum 8 ore
16:30
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate, scrie bani.md. Începând cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon
16:20
Cereri de despăgubire pentru refugiații ucraineni: ce tipuri de daune pot fi înregistrate # Realitatea.md
Refugiații ucraineni care au fost forțați să plece în străinătate în urma invaziei rusești din 2022 pot depune cereri la Registrul Internațional al Daunelor Cauzate de Agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei pentru daune morale suferite de persoană sau familie ca urmare a strămutării forțate. Potrivit oficialilor, cuantumul despăgubirilor pentru cererile din această categorie va fi
16:10
Se agravează problemele în Transnistria! Bugetarii vor primi din nou salariii în tranșe până la sfârșitul anului # Realitatea.md
Bugetarii din stânga Nistrului vor primi salariul în tranșe până la sfârșitul anului 2026. Presa transnistreană anunță că există probleme economice în regiune. Conform jurnaliștilor de la Tiraspol, veniturile la bugetul separatist au scăzut. Drept urmare, angajații din domeniul public vor primi o parte din leafă în primele 20 de zile ale lunii. Cea de-a
15:40
Virozele respiratorii continuă să afecteze mii de cetățeni! Câte cazuri de gripă sezonieră au fost raportate # Realitatea.md
În perioada 16-22 februarie 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 4.117 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, numărul acestora fiind în descreștere cu 6% față de săptămâna precedentă. Totodată, în aceeași perioadă au fost raportate 180 de cazuri de gripă sezonieră. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP),
15:30
Serviciile online Wizz Air nu vor fi disponibile în noaptea de 25 spre 26 februarie. Date importante despre check in # Realitatea.md
Serviciile online ale Wizz Air nu vor fi disponibile în noaptea de 25 spre 26 februarie 2026. Compania anunță că va efectua actualizări programate ale sistemelor. Site-ul companiei nu va fi disponibil de la ora 23:00, pe 25 februarie, până la ora 8:00 pe 26 februarie. De asemenea, nu va funcționa nici aplicația mobilă a
15:10
Junghietu, la Washington: Discuții cu Banca Mondială și Carlyle despre proiectele energetice și Lukoil # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care se află în vizită la Washington, a avut întâlniri importante cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și ai Fondului de Investiții Carlyle Group Inc., discutând progresele și provocările proiectelor energetice din Republica Moldova. Junghietu a abordat cu oficialii Băncii Mondiale proiectele finanțate în țară, inclusiv Linia Independenței Energetice Vulcănești – Chișinău,
14:50
Obiectivul lui Trump: stabilirea păcii în Ucraina până la aniversarea independenței SUA # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar dori să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie 2026, data la care vor fi marcați 250 de ani de la independența SUA, transmite Bloomberg, citat de presa ucraineană. În același timp, înalți oficiali europeni și ai NATO nu văd niciun semn că Rusia și Ucraina sunt
14:50
VIDEO PREMIERUL: L-am sunat pe Ceban și nu a răspuns. Primarul Capitalei: Nu am apel. Pot demonstra # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat recent la emisiunea „Cutia Neagră" că a încercat să îl sune pe Ion Ceban în perioada ninsorilor abundente, însă primarul de Chișinău nu i-a răspuns. Drept replică, edilul a spus că nu a avut vreun apel și că poate demonstra acest lucru. După ce a nins puternic în toată țara,
14:40
Ministerul Muncii respinge acuzațiile PSRM și invocă creșteri record ale salariilor și pensiilor # Realitatea.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a respins acuzațiile lansate de PSRM, după ce deputații socialiști au anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva conducerii instituției. Reprezentanții ministerului susțin că afirmațiile PSRM sunt false și contrazise de datele din ultimii patru ani. Potrivit ministerului, în pofida provocărilor globale, instituția și Guvernul au oferit anual compensații pentru plata
Acum 12 ore
14:10
Deputați din Lituania, în vizită la Chișinău. Maia Sandu i-a primit la Președinție. Subiectele abordate # Realitatea.md
Deputați din Lituania se află în vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afac
14:00
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecători în dosarul „kuliok”. Motivul # Realitatea.md
O nouă ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon, a avut loc marți, 24 februarie. Avocații acestuia au depus astăzi o cerere de recuzare a întregului complet de judecători, motivând că la ședințele precedente aceștia ar fi acționat în favoarea procurorului și în detrimentul apărării, iar unul dintre […] Articolul Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecători în dosarul „kuliok”. Motivul apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Doi pietoni au fost loviți aseară de o mașină. Poliția: Traversau pe trecerea de pietoni nedirijată de semafor # Realitatea.md
Două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, după ce au fost lovite de o mașină. Accidentul rutier s-a produs luni seara, 23 februarie, la intersecția străzilor Alexandru Hajdeu și Vasile Alecsandri. Potrivit poliției municipiului Chișinău, un bărbat de 39 de ani, aflat la volanul unei Toyota, a tamponat două femei care traversau strada […] Articolul Doi pietoni au fost loviți aseară de o mașină. Poliția: Traversau pe trecerea de pietoni nedirijată de semafor apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Primăria are nevoie de șase luni de zile, după organizarea licitației și atribuirea contractului, pentru a renova zona pietonală de pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins între străzilor A. Pușkin și M. G. Bănulescu – Bodoni. În zonă nu va avea acces transportul public. Conform primarului Capitalei, Ion Ceban, nu a existat permisiune de […] Articolul VIDEO Fără transport public pe lângă caldarâm. Cât vor costa lucrările de renovare apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins la mai multe puncte de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026 # Realitatea.md
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la Punctele de Trecere a Frontierei: Leușeni-Albița; Sculeni-Sculeni; Leova-Bumbăta; Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; Ungheni-Iași, feroviar. Potrivit Serviciului Vamal, sistemul se aplică cetățenilor din statele care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată […] Articolul Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi extins la mai multe puncte de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Trei traficanți reținuți după ce au încercat să vândă cocaină unui ofițer sub acoperire # Realitatea.md
Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce încercau să vândă unui ofițer român sub acoperire peste un kilogram de cocaină, potrivit autorităților. Incidentul a avut loc în comuna Breznița Ocol, aflată la câțiva kilometri de Drobeta-Turnu Severin, scrie stirileprotv.ro. Grupul de traficanți au încercat să vândă drogul la prețul de 35.000 de […] Articolul Trei traficanți reținuți după ce au încercat să vândă cocaină unui ofițer sub acoperire apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Într-o eră în care industria jocurilor de noroc se extinde rapid, granița dintre divertisment și risc poate deveni fragilă. În acest context, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” (LNM), în calitatea sa de operator cu drept exclusiv de stat, își asumă un rol care depășește sfera economică: protecția activă a cetățenilor prin programul strategic „Joc Responsabil”. […] Articolul Cum implementează Loteria Națională a Moldovei programul „Joc Responsabil” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Grupul Media Realitatea a semnat declarația IPRE pentru o pace justă și durabilă în Ucraina # Realitatea.md
Grupul Media Realitatea a semnat, alături de alte peste 70 de organizații ale societății civile din Republica Moldova, Declarația comună „Pentru o pace justă și durabilă cu protecția oamenilor, a dreptului internațional și de solidaritate cu poporul ucrainean”. Semnatarii documentului cer pace justă și durabilă în Ucraina, bazată pe dreptul internațional, nu pe forță, garanții […] Articolul Grupul Media Realitatea a semnat declarația IPRE pentru o pace justă și durabilă în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Clipe de coșmar pentru o șoferiță. Mașina i-a fost cuprinsă de foc după ce a dus copii la grădiniță # Realitatea.md
Un BMW a fost distrus de flăcări astăzi dimineața, 24 februarie, în Tiraspol. Potrivit autorităților din regiune, șoferul, o femeie, a dus copiii la grădiniță, a parcat mașina în fața casei și a plecat. La câteva minute, vecinii au telefonat-o și i-au spus că de sub capotă iese fum. Imediat, femeia a apelat pompierii. Până […] Articolul Clipe de coșmar pentru o șoferiță. Mașina i-a fost cuprinsă de foc după ce a dus copii la grădiniță apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Mai mulți șoferi au fost surprinși drogați sau băuți la volan în Chișinău și în raioane # Realitatea.md
Mai mulți șoferi au fost surprinși în ultimele zile conducând sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante, anunță polițiștii Direcției de Patrulare Centru a INSP. Printre cazurile înregistrate: Chișinău, strada Miorița / șoseaua Hîncești – un bărbat de 43 de ani a fost testat pozitiv la marijuana și morfină. Chișinău, bd. Dacia – șofer de […] Articolul Mai mulți șoferi au fost surprinși drogați sau băuți la volan în Chișinău și în raioane apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Patru ani de război în Ucraina: președintele României reafirmă solidaritatea țării cu Ucraina # Realitatea.md
Mesaje de susținere pentru Ucraina au fost transmise pe 24 februarie, cu prilejul împlinirii a patru ani de la începutul invaziei ruse, de către principalii aliați ai Kievului, inclusiv de președintele României, Nicușor Dan. Președintele român a publicat pe rețelele de socializare o adresare de solidaritate în care a amintit că, în urmă cu patru […] Articolul Patru ani de război în Ucraina: președintele României reafirmă solidaritatea țării cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Circa un milion de oameni au părăsit Rusia după începutul războiului. Peskov: Țara s-a consolidat în jurul lui Putin # Realitatea.md
În Rusia s-a înregistrat cel mai mare val de exod al populației timp de 20 de ani, după ce Kremlinul a declanșat războiul din Ucraina. Publicațiile independente estimează că între 600.000 și un milion de persoane au părăsit țara, în timp ce purtătorul de cuvânt al administrației lui Putin insistă că societatea „s-a consolidat în […] Articolul Circa un milion de oameni au părăsit Rusia după începutul războiului. Peskov: Țara s-a consolidat în jurul lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Deputații fracțiunii Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au anunțat în cadrul unui briefing susținut în Parlament inițierea procedurii de moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, invocând situația pe care o califică drept „catastrofală” în domeniul social. Potrivit deputatei Ala Ursu-Antoci, ”în ultima perioadă au fost anulate compensațiile pentru […] Articolul PSRM inițiază moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un polițist a murit și alți doi au fost răniți în urma unui atentat de omor la Moscova # Realitatea.md
O explozie s-a produs în noaptea de 24 februarie în apropierea gării Savelovski din Moscova. Potrivit autorităților incidentul a avut loc în jurul miezului nopții, când o persoană necunoscută s-a apropiat de ofițeri ai poliției rutiere aflați într-un vehicul de serviciu și a detonat un dispozitiv necunoscut. În urma acesteia, un ofițer a murit, iar […] Articolul Un polițist a murit și alți doi au fost răniți în urma unui atentat de omor la Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ghinion! O străină, amendată și lăsată fără bani după ce a încercat să scoată din țară 24.000 $ # Realitatea.md
O femeie de 33 de ani a fost amendată cu 1.688 de unități convenționale, echivalentul a 84.400 de lei, pentru tentativă de contrabandă. Instanța a recunoscut-o vinovată pe cetățeana ucraineană pentru scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor prin locuri stabilite pentru control vamal, prin nedeclarare. La data de 20 martie 2024, aflându-se în […] Articolul Ghinion! O străină, amendată și lăsată fără bani după ce a încercat să scoată din țară 24.000 $ apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Pregătim garderoba de primăvară: piața sau magazin? REALITATEA a aflat diferențele de preț și culoarea sezonului # Realitatea.md
Odată cu venirea primăverii, mulți cumpărători încep să-și reînnoiască garderoba și se confruntă cu aceeași dilemă: să aleagă articolele mai accesibile de la piață sau piesele de calitate din magazine. Diferențele de preț sunt vizibile, iar decizia depinde, de cele mai multe ori, de buget și de preferințele fiecăruia. La piață, hainele și accesoriile pot […] Articolul Pregătim garderoba de primăvară: piața sau magazin? REALITATEA a aflat diferențele de preț și culoarea sezonului apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Incendiu la o casă din Cantemir. Pompierii au evacuat cinci persoane și au prevenit o explozie # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara în orașul Cantemir. Pompierii au intervenit prompt, au evacuat cinci persoane, inclusiv patru copii, și au scos opt butelii de gaz, prevenind o explozie. Incendiul a distrus garajul, dar casa a fost salvată. Apelul la 112 a fost recepționat la 21:41, iar flăcările au izbucnit în garajul unei case. […] Articolul Incendiu la o casă din Cantemir. Pompierii au evacuat cinci persoane și au prevenit o explozie apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Specialiști din Republica Moldova și România vor participa la seminarul financiar SmartFIN@ISF, organizat la Chișinău # Realitatea.md
Chișinăul devine, pe 26 februarie, un punct de întâlnire pentru specialiști, cadre didactice și studenți interesați de domeniul financiar. Institutul de Studii Financiare, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, organizează Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF. Evenimentul va avea loc începând cu […] Articolul Specialiști din Republica Moldova și România vor participa la seminarul financiar SmartFIN@ISF, organizat la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Noile tarife globale impuse de președintele Statelor Unite, Donald Trump, au intrat în vigoare la nivelul de 10%, în pofida promisiunilor anterioare privind introducerea unei rate mai mari. Măsura a fost aplicată începând de marți, 24 februarie, potrivit documentelor oficiale citate de BBC. Decizia vine după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a blocat vineri […] Articolul Tarifele comerciale anunțate de Trump se aplică oficial la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Aur la vamă! Două persoane au încercat să introducă ilegal în țară șapte lingouri # Realitatea.md
Oamenii legii au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România. Două persoane au fost reținute. Potrivit anchetei, la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, șoferul unui Mercedes a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării vamale. În urma verificării vehiculului de către vameși, au fost […] Articolul VIDEO Aur la vamă! Două persoane au încercat să introducă ilegal în țară șapte lingouri apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Alexandru Munteanu despre războiul din Ucraina: „M-am trezit odată cu primele explozii” # Realitatea.md
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Alexandru Munteanu a transmis un mesaj în care afirmă că se afla la Kiev în dimineața de 24 februarie 2022, când au început bombardamentele rusești. „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii, sirenele nici […] Articolul Alexandru Munteanu despre războiul din Ucraina: „M-am trezit odată cu primele explozii” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Mesajul ambasadorului României în Republica Moldova la 4 ani de război în Ucraina: „Mă aflam la Kiev” # Realitatea.md
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de solidaritate la patru ani de la declanșarea invaziei Federației Ruse împotriva Ucrainei, subliniind sprijinul constant al României pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Diplomatul a evidențiat că România a fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului, oferind sprijin umanitar, logistic […] Articolul Mesajul ambasadorului României în Republica Moldova la 4 ani de război în Ucraina: „Mă aflam la Kiev” apare prima dată în Realitatea.md.
