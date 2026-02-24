Record istoric! Ungaria a atras aproape 20 de milioane de turiști în 2025

12:20

În Rusia s-a înregistrat cel mai mare val de exod al populației timp de 20 de ani, după ce Kremlinul a declanșat războiul din Ucraina. Publicațiile independente estimează că între 600.000 și un milion de persoane au părăsit țara, în timp ce purtătorul de cuvânt al administrației lui Putin insistă că societatea „s-a consolidat în […]