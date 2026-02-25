Caz șocant în Moldova: Doi copii, bătuți și filmați în timp ce erau abuzați sexual de un tânăr. Individul, condamnat
EA.md, 25 februarie 2026 07:40
Un tânăr din capitală a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de pușcărie pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice, scrie UNIMEDIA. „Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani.
• • •
„Voi îngheța ovule”: Natalia Morari vorbește deschis despre dorința de a deveni din nou mamă # EA.md
După ce a recunoscut că a mințit în privința procedurii de fertilizare in vitro folosite pentru a concepe primul copil — al cărui tată s-a dovedit a fi controversatul om de afaceri Veaceslav Platon — jurnalista Natalia Morari spune că este acum hotărâtă să apeleze cu adevărat la această metodă. Declarația a fost făcută într-un
Oligarhul Vladimir Plahotniuc afirmă că s-a întâlnit cu Ilan Șor de doar două ori până în anul 2019. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei audieri în dosarul „Fraudei Bancare", în care Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, relatează agora.md. La ședința de judecată, Plahotniuc
În Moldova a fost aprobat pentru prima dată constituirea unui fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare. Decizia deschide, în sfârșit, calea lansării mecanismului, după mai multe încercări nereușite. Potrivit instituției, apariția fondurilor de pensii facultative oferă o alternativă suplimentară la pensia de stat și deschide un nou capitol în sistemul
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat după perchezițiile efectuate într-un dosar de corupție și delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură prin programul „Satul European". În urma perchezițiilor din 23 februarie, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore, relatează newtv.md. "Detest corupția și salut acțiunile CNA. Programele de infrastructură
Primăvara bate la ușă: Temperaturile în Moldova urcă până la +10°C până la sfârșitul săptămânii # EA.md
Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi care ar putea ajunge până la +10°C în weekend. Totuși, instabilitatea vremii va persista. În special, precipitațiile sunt posibile în noaptea de marți spre miercuri, motiv pentru care șoferii ar trebui să fie mai atenți – pe drumuri este posibil formarea poleiului, relatează tv8.md. Dacă în
Fostul procuror general și actual deputat Alexandr Stoianoglo a depus o solicitare oficială la Procuratura Generală, cerând informații despre decesul militarilor Potrivit acestuia, în baza informațiilor publice, doar în ultimii doi ani au fost semnalate cel puțin 8 decese în rândul militarilor din Forțele Armate. În același timp, despre aceste tragedii aflăm aproape exclusiv
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a evitat să spună dacă va participa la ședința de judecată în dosarul „Kuliok", unde apare ca martor. Cauza îl vizează pe fostul său coleg de partid, Igor Dodon. În cadrul unei conferințe de presă susținute pe 24 februarie, liderul Mișcării Alternativa Națională a declarat că nu are legătură cu
Crescut într-un sat bulgar din sudul Moldovei, Mihai Peicov era convins că viitorul lui este în străinătate și că liderul de la Kremlin reprezintă un model. Astăzi, el promovează integrarea minorităților etnice și se implică activ în lupta împotriva dezinformării. Originar din satul Corten, raionul Taraclia, Mihai Peicov a învățat într-o școală cu predare
În trei școli din Chișinău au fost descoperite produse alimentare expirate. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), controalele au fost efectuate în urma unei solicitări oficiale transmise de un consilier municipal către ANSA. Produsele au fost găsite în depozitele școlilor, iar specialiștii precizează că nu pot confirma dacă acestea au fost utilizate la
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat marți, 24 februarie, că Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune un referendum național împotriva închiderii arbitrare a 600 de primării din Moldova. În replică, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că Ceban răspândește acuzații false despre reforma administrației publice locale. Primarul de Chișinău și liderul Partidului
Caz șocant în Moldova: Doi copii, bătuți și filmați în timp ce erau abuzați sexual de un tânăr. Individul, condamnat # EA.md
Un tânăr din capitală a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de pușcărie pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice, scrie UNIMEDIA. „Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani.
CSJ ia decizia în cazul Rogac: Avocatul lui Plahotniuc, obligat să-și justifice banii în instanță # EA.md
Pe 18 februarie, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea lui Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Rogac ceruse anularea integrală a actului prin care inspectorul de integritate a constatat o diferență de 539.824 de lei între veniturile sale declarate și averea acumulată între 19 martie și 13 mai
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a dezvăluit pentru prima dată buncărul aflat sub biroul său de pe strada Bankova din Kiev, arătând totodată și cabinetul său de lucru. În discursul său cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei de amploare a Rusiei în Ucraina, Vladimir Zelenski a prezentat buncărul în care și-a petrecut primele luni
„Băiețelul nostru scump…”: Trei ani de dor și durere pentru familia Coșcodan, după pierderea lui Valerian # EA.md
La trei ani de la moartea tragică a lui Valerian, ciclistul lovit mortal de un automobil, familia retrăiește durerea pierderii. Mama tânărului a publicat un mesaj sfâșietor în memoria fiului său: „În această zi, inima ta a încetat să mai bată. Scumpul nostru…", a scris ea. „Pe data de 24.02.2023 a încetat să mai bată
Președinția a anunțat luni că grațierea lui Nicolae Șepeli a fost acordată la solicitarea Procuraturii Generale, depusă în 2021, în timpul mandatului lui Alexandr Stoianoglo. Stoianoglo a susținut că inculpatul și alte persoane condamnate în Rusia ar fi fost victime ale traficului de ființe umane. În urmă cu un an, deputatul Lilian Carp l-a acuzat
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe pe 25 februarie trecerea la ora de vară, păstrând actualul sistem de schimbare sezonieră a ceasului, în linie cu practica statelor membre ale Uniunii Europene. Conform proiectului, ora de vară va începe în ultima duminică din martie, la ora 03:00, când ceasurile vor fi date înainte, devenind ora 04:00,
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, în Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a aflat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria. Evenimentul, organizat la Casa Albă, face parte din seria întâlnirilor oficiale dintre
Sergiu Lazărencu, deputat PAS, explică că facturile mari la energie nu trebuie analizate doar prin prisma prețurilor, ci și a consumului crescut într-un ianuarie geroase, scrie UNIMEDIA. „În ultimii patru ani, Guvernul a oferit miliarde de lei pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, iar anul acesta, doar prin măsuri de îndurare, ajutăm peste 600 de familii și
„O cresc să-mi fie femeie”. Un individ de 77 de ani, condamnat la închisoare după ce a violat copila vecinilor, de 7 ani # EA.md
Un bărbat de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de violul unei copile de doar 7 ani, într-un sat din centrul țării. Cazul a ieșit la iveală după ce micuța le-a povestit părinților prin ce a trecut,
Un bărbat din Fălești a fost reținut după ce, într-un conflict izbucnit din gelozie, și-a ucis vecinul și și-a agresat soția, care a ajuns la spital. Incidentul a avut loc pe 21 februarie, iar autoritățile l-au plasat pe suspect în arest. „La 21 februarie, în jurul orei 23:50, Poliția din Fălești a fost sesizată
Igor Cobileanski, regizorul cunoscut pentru serialul „Plaha", a povestit cum l-a întâlnit pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Cobileanski a precizat că întâlnirile au avut loc în perioada în care lucra la Prime TV, interacționând de mai multe ori cu ex-parlamentarul, scrie UNIMEDIA. „Modalitatea lui de a convinge era de nota 10", a declarat
Trotinetele electrice, interzise în trafic? Șeful IGP îi trimite indirect mesaj primarului Ceban # EA.md
Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale, consideră că trotinetele electrice reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră și nu ar trebui permise în trafic. „Să vedem ce spune și primarul general, că și el circulă cu ele", a declarat acesta în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea. Potrivit acestuia, trotinetele ar trebui să fie reglementate strict,
Salariul mediu al unui angajat de la Energocom depășește 40.000 de lei, a anunțat Eugeniu Buzatu, directorul general interimar al companiei, în cadrul unei ședințe a Parlamentului. Problema salariilor angajaților întreprinderii a fost ridicată de deputatul din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Adrian Domentiuc, scrie point.md „Am o întrebare interesantă, la Energocom în
Se discută implementarea unui mecanism prin care amenzile aplicate șoferilor moldoveni în străinătate să fie recunoscute și executate și în Republica Moldova. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, există deja solicitări din alte state pentru furnizarea datelor, iar ajustarea acestui compartiment este necesară inclusiv în contextul procesului de aderare europeană, transmite realitatea.md. În ultimii ani s-a

Costul vizei de intrare în Egipt va crește de la 1 martie, ajungând la 30 de dolari. Viza este necesară turiștilor care sosesc pe aeroporturile din Cairo și Hurghada. Anul trecut, autoritățile țării au intenționat sămajoreze această taxă până la 45 de dolari, însă ulterior au renunțat la această decizie, a anunțatpublicația Cairo 24, […] Articolul Atenție călători: costul vizei pentru Egipt crește de la 1 martie apare prima dată în ea.md.
„Krîșa” de la Biroul Vamal Centru: 2,4 milioane lei pentru „servicii” de urgentare a vămuirii # EA.md
50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată reprezentau „taxa” pentru facilitarea și accelerarea procesului de vămuire la Punctul Vamal Căușeni. În total, aproximativ 135.000 de dolari (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost plătiți brokerului vamal Anastasia Arșinova pentru aceste „servicii”, care erau puse în aplicare prin intermediul funcționarilor de la […] Articolul „Krîșa” de la Biroul Vamal Centru: 2,4 milioane lei pentru „servicii” de urgentare a vămuirii apare prima dată în ea.md.
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, susține că degradarea drumurilor nu are nicio legătură cu iarna aspră. Potrivit acesteia, în 2026 autoritățile au diminuat bugetul destinat infrastructurii rutiere cu 800 de milioane de lei, iar consecințele acestei decizii sunt resimțite acum direct de cetățeni. „Oamenii plătesc prețul unei hotărâri nechibzuite – prin mașini avariate, […] Articolul Irina Vlah: Nu gerul distruge drumurile. Adevărul e altul apare prima dată în ea.md.
Ion Crișciuc, adjunctul Procuraturii raionului Glodeni, depistat în stare de ebrietate la volan, a fost eliberat din funcție. Hotărârea a fost adoptată de Colegiul de Disciplină și Etică din cadrul Consiliul Superior al Procurorilor. „Procurorul Ion Crișciuc a fost sancționat disciplinar cu – eliberarea din funcție! La data de 20 februarie 2026, Colegiul de […] Articolul Scandal la Procuratura Glodeni: adjunctul, prins beat la volan, demis apare prima dată în ea.md.
Fostul deputat Constantin Țuțu, recent condamnat la opt ani de închisoare, a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care susține că dosarul său a fost influențat din exterior și că sentința ar fi fost „decisă cu mult timp înainte”. „Am contestat la Curtea de Apel Centru”, a precizat acesta. Țuțu mai afirmă în mesaj […] Articolul Țuțu, din Penitenciarul 13: „Pentru toți cei care își mai fac griji pentru mine…” apare prima dată în ea.md.
Destin reunit după 45 de ani: el și-a cerut iubita de la tinerețe în căsătorie la Aeroportul Chișinău # EA.md
Scene ca desprinse dintr-un film s-au petrecut în zona „Sosiri” a Aeroportul Internațional Chișinău. Un bărbat a îngenuncheat în fața femeii pe care a iubit-o în tinerețe și, cu un inel și un buchet de flori, i-a cerut mâna în căsătorie după 45 de ani de despărțire. Povestea lor ar fi început cu zeci de […] Articolul Destin reunit după 45 de ani: el și-a cerut iubita de la tinerețe în căsătorie la Aeroportul Chișinău apare prima dată în ea.md.
Vlad Plahotniuc, după audieri: „Dosar politic, comandat de guvernare. Prezumția nevinovăției a fost încălcată” # EA.md
Vlad Plahotniuc s-a prezentat, în această dimineață, în fața instanței, unde a făcut primele declarații în dosarul în care este vizat. Fostul lider al PDM acuză guvernarea de ingerințe grave în actul de justiție, susținând că ar fi exercitat presiuni asupra procurorilor și judecătorilor. Totodată, acesta afirmă că în spațiul public ar fi fost promovate […] Articolul Vlad Plahotniuc, după audieri: „Dosar politic, comandat de guvernare. Prezumția nevinovăției a fost încălcată” apare prima dată în ea.md.
Ion Ceban a comentat starea străzii Nicolae Testemițanu din capitală, care, deși a fost reabilitată în 2020, este în prezent afectată de numeroase gropi. Edilul a explicat că au trecut deja șase ani de la efectuarea lucrărilor, iar pe anumite porțiuni au apărut defecte, scrie UNIMEDIA. „Este o zonă pe care o cunoaștem și care […] Articolul Strada Testemițanu, din nou ca după bombardament. Ion Ceban: „Nu fac eu lucrările” apare prima dată în ea.md.
Dietele restrictive pot aduce beneficii atunci când sunt bine structurate, însă pot deveni problematice atunci când reduc excesiv aportul caloric sau varietatea alimentară. Una dintre cele mai frecvente carențe care pot apărea în astfel de contexte este anemia feriprivă, cauzată de un aport insuficient sau de o absorbție deficitară a fierului. Prevenirea ei nu înseamnă […] Articolul Cum previi anemia atunci când ții o dietă restrictivă apare prima dată în ea.md.
Guvernul Republica Moldova intenționează să abroge Hotărârea Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești nr. 132 din 1990, actul care a stabilit până acum modul de calcul al timpului în țară. Măsura, inclusă într-un nou proiect privind ora oficială și orarul de vară, urmează să fie discutată și aprobată în ședința Guvernului din 25 februarie. Documentul […] Articolul Sfârșit de epocă: Moldova renunță la ora oficială sovietică după 36 de ani apare prima dată în ea.md.
„Ce facem cu raioanele? Se lichidează satele?” Alexei Buzu, despre reforma teritorial-administrativă # EA.md
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, a explicat în Podcastul ZdCe detaliile reformei administrativ-teritoriale propuse de guvern. El a răspuns la întrebări despre reducerea numărului de primării și raioane, a comentat acuzațiile privind lichidarea satelor și a clarificat ce competențe administrative și financiare vor avea noile primării unite, precum și ce servicii vor oferi cetățenilor, […] Articolul „Ce facem cu raioanele? Se lichidează satele?” Alexei Buzu, despre reforma teritorial-administrativă apare prima dată în ea.md.
Anul acesta, Postul Paștelui începe pe 23 februarie și durează 48 de zile, până pe 11 aprilie, fiind cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Lăsata Secului și Săptămâna Albă Postul începe cu Lăsata Secului, marcând trecerea de la mesele obișnuite la rigorile postului. Urmează Săptămâna Albă, cunoscută și ca […] Articolul Postul Paștelui începe astăzi: cel mai lung și provocator din calendarul bisericesc apare prima dată în ea.md.
Anul trecut, internetul a fost zguduit de scandalul dintre Victoria și Valeria Lungu, mamă și fiică. Cântăreața a rupt atunci orice legătură cu fiica sa, susținând că tânăra ar fi fost pusă să aleagă între ea și iubitul ei. Victoria a mai dezvăluit că Valeria a blocat-o pe toate rețelele de socializare. Relația lor s-a […] Articolul Valeria vs Victoria Lungu: certuri din dragoste? „De când a apărut acel băiat…” apare prima dată în ea.md.
Gropi adânci și asfalt sfărâmat transformă șoselele din Republica Moldova într-un coșmar pentru șoferi.Drumurile, deja fragile, au cedat sub efectul alternanței de îngheț și dezgheț, iar fiecare deplasare a devenit o adevărată probă de răbdare… și de buzunar, din cauza vizitelor la service. Autoritățile anunță că reparațiile vor începe abia după ce vremea se va […] Articolul De ce au ajuns drumurile din Moldova după iarnă un calvar pentru șoferi? apare prima dată în ea.md.
Premierul Alexandru Munteanu a ironizat speculațiile potrivit cărora Dorin Recean ar controla mai multe domenii din actualul Guvern. Întrebat direct despre o presupusă influență extinsă a acestuia în Executiv, șeful Cabinetului de miniștri a reacționat vizibil iritat: „Nu știu de la cine ați auzit acest lucru”. „Sigur că noi ne cunoaștem. Mi-a fost student, […] Articolul „Recean e omul care controlează Guvernul?” Munteanu: Poate un student…? apare prima dată în ea.md.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat scenariul unei eventuale majorări a tarifelor la energia electrică, subliniind că orice decizie trebuie să se bazeze exclusiv pe calculele prezentate de autoritatea de reglementare. Liderul Partidul Acțiune și Solidaritate a declarat că speră să nu existe motive pentru o astfel de scumpire. „Eu consider că ANRE trebuie […] Articolul Grosu, despre scumpirea luminii: „ANRE trebuie să spună dacă există temei” apare prima dată în ea.md.
Apartament de 1,3 milioane, rată de 310 euro? Radu Marian: „Am ajuns la o înțelegere cu proprietarul” # EA.md
Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, a explicat cum a reușit să achiziționeze un apartament de aproximativ 70 de mii de euro în rate, cu o plată lunară de 310 euro, pe o perioadă de 14 ani, scrie UNIMEDIA. Parlamentarul a precizat că tranzacția a […] Articolul Apartament de 1,3 milioane, rată de 310 euro? Radu Marian: „Am ajuns la o înțelegere cu proprietarul” apare prima dată în ea.md.
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. „Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne. Manualele digitale sprijină procesul […] Articolul Manualele școlare, disponibile și online: MEC lansează platforma eduresurse.md apare prima dată în ea.md.
Europarlamentara Diana Șoșoacă, prin parlamentarii săi din Parlament, a depus un proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, scrie presa română. „Parlamentarii S.O.S. România, împreună cu Av. Europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele S.O.S. România au depus astăzi la Parlamentul României un proiect legislativ privind unirea României cu Republica Moldova, într-un context geopolitic tensionat, în […] Articolul Se apropie unirea? Diana Șoșoacă depune proiect de lege pentru România și Moldova apare prima dată în ea.md.
Premierul Alexandru Munteanu le-a răspuns moldovenilor nemulțumiți de scumpirile recente la produse și servicii, inclusiv la energia electrică. La emisiunea Cutia Neagră, șeful Guvernului a declarat: „Sunt oameni pozitivi, chiar și cu toate problemele și scumpirile. Nu putem să trăim, cum zicea bunica mea, de pomană.” „În percepția oamenilor, începutul mandatului dvs, ceea ce […] Articolul Munteanu, despre promisiunile vs realitate: „Depinde cu cine vorbiți” apare prima dată în ea.md.
Tot mai mulți moldoveni optează să-și achiziționeze pe cont propriu polița de asigurare medicală obligatorie la început de an. Din 1 ianuarie, 68.000 de oameni au valorificat oportunitatea de a se asigura la prețul redus, de 2.527 de lei. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că măsura este valabilă până la sfârșitul lunii […] Articolul Timp limitat! Polițele medicale se scumpesc după 31 martie apare prima dată în ea.md.
Apărarea a cerut ca inculpatul Vladimir Plahotniuc să fie audiat direct de la tribună și să fie utilizate materiale vizuale în proces. Instanța a dispus audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” pentru luni, 23 februarie 2026, transmite zdg.md. „Dacă nu se va prezenta neîntemeiat, instanța va trata acest fapt ca refuz de […] Articolul Plahotniuc, ultima șansă să vorbească în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în ea.md.
Sistemul imunitar joacă un rol esențial în protecția organismului împotriva infecțiilor și bolilor, dar studiile arată că anumite obiceiuri cotidiene îl pot slăbi fără ca majoritatea oamenilor să-și dea seama. Efectele nu apar imediat, dar pe termen lung reduc capacitatea organismului de a răspunde eficient la agenții patogeni. Un obicei frecvent și subtil care afectează […] Articolul Obiceiuri despre care nu știai că îți sabotează imunitatea apare prima dată în ea.md.
Fericirea și starea de bine nu depind doar de experiențe sau meditație, ci și de alimentație. Studiile recente în nutriție și neuroștiințe arată că anumite alimente, cunoscute ca superalimente, pot influența pozitiv starea de spirit prin reglarea neurotransmițătorilor, reducerea inflamației și susținerea sănătății intestinale, care are un impact direct asupra creierului. Ciocolata neagră este unul […] Articolul Ce superalimente chiar te fac să te simți mai fericit/ă apare prima dată în ea.md.
Hidratarea este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, însă modul în care bem apă contează la fel de mult ca volumul consumat. Numeroase studii arată că greșelile de hidratare, aparent minore, pot afecta nivelul de energie, concentrarea și performanța fizică, chiar și în absența senzației acute de sete. Una dintre cele mai frecvente greșeli este […] Articolul Greșeli de hidratare care îți afectează performanța și energia zilnică apare prima dată în ea.md.
