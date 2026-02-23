Grosu, despre scumpirea luminii: „ANRE trebuie să spună dacă există temei”

07:40

Fostul președinte Igor Dodon susține că Maia Sandu nu își dorește un al treilea mandat, afirmând că „a pierdut momentul" de a părăsi funcția. „Cred că anturajul ei vrea să rămână în politică, dar Maia Sandu s-a săturat de moldovenii ăștia săraci", a declarat Dodon la UNInterviu de la UNIMEDIA. „Maia Sandu putea să plece […]