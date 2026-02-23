Țuțu, din Penitenciarul 13: „Pentru toți cei care își mai fac griji pentru mine…”

14:20

Facturile mari la curent, energie termică și gaze au ajuns să-i lovească și pe deputați. Declarațiile au fost făcute chiar în ședința Parlamentului, unde opoziția a înaintat o moțiune pe politicile Ministerului Energiei, iar ministrul Dorin Junghietu a răspuns la întrebări, scrie UNIMEDIA. „Avem un salariu de 16 mii de lei, dar când vine o […] Articolul Facturi care ard buzunarele: „7.000 de lei pe lună la un salariu de 16.000” Deputații îl confruntă pe Junghietu: Cum supraviețuiesc pensionarii cu venituri mult mai mici? apare prima dată în ea.md.