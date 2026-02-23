Munteanu, despre promisiunile vs realitate: „Depinde cu cine vorbiți”
EA.md, 23 februarie 2026 07:10
Premierul Alexandru Munteanu le-a răspuns moldovenilor nemulțumiți de scumpirile recente la produse și servicii, inclusiv la energia electrică. La emisiunea Cutia Neagră, șeful Guvernului a declarat: „Sunt oameni pozitivi, chiar și cu toate problemele și scumpirile. Nu putem să trăim, cum zicea bunica mea, de pomană." „În percepția oamenilor, începutul mandatului dvs, ceea ce […]
• • •
Acum 15 minute
07:20
Guvernul Republica Moldova intenționează să abroge Hotărârea Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești nr. 132 din 1990, actul care a stabilit până acum modul de calcul al timpului în țară. Măsura, inclusă într-un nou proiect privind ora oficială și orarul de vară, urmează să fie discutată și aprobată în ședința Guvernului din 25 februarie. Documentul […]
07:20
„Ce facem cu raioanele? Se lichidează satele?” Alexei Buzu, despre reforma teritorial-administrativă # EA.md
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, a explicat în Podcastul ZdCe detaliile reformei administrativ-teritoriale propuse de guvern. El a răspuns la întrebări despre reducerea numărului de primării și raioane, a comentat acuzațiile privind lichidarea satelor și a clarificat ce competențe administrative și financiare vor avea noile primării unite, precum și ce servicii vor oferi cetățenilor, […]
07:20
Anul acesta, Postul Paștelui începe pe 23 februarie și durează 48 de zile, până pe 11 aprilie, fiind cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox. Lăsata Secului și Săptămâna Albă Postul începe cu Lăsata Secului, marcând trecerea de la mesele obișnuite la rigorile postului. Urmează Săptămâna Albă, cunoscută și ca […]
07:20
Anul trecut, internetul a fost zguduit de scandalul dintre Victoria și Valeria Lungu, mamă și fiică. Cântăreața a rupt atunci orice legătură cu fiica sa, susținând că tânăra ar fi fost pusă să aleagă între ea și iubitul ei. Victoria a mai dezvăluit că Valeria a blocat-o pe toate rețelele de socializare. Relația lor s-a […]
07:20
Gropi adânci și asfalt sfărâmat transformă șoselele din Republica Moldova într-un coșmar pentru șoferi.Drumurile, deja fragile, au cedat sub efectul alternanței de îngheț și dezgheț, iar fiecare deplasare a devenit o adevărată probă de răbdare… și de buzunar, din cauza vizitelor la service. Autoritățile anunță că reparațiile vor începe abia după ce vremea se va […]
Acum 30 minute
07:10
Premierul Alexandru Munteanu a ironizat speculațiile potrivit cărora Dorin Recean ar controla mai multe domenii din actualul Guvern. Întrebat direct despre o presupusă influență extinsă a acestuia în Executiv, șeful Cabinetului de miniștri a reacționat vizibil iritat: „Nu știu de la cine ați auzit acest lucru". „Sigur că noi ne cunoaștem. Mi-a fost student, […]
07:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat scenariul unei eventuale majorări a tarifelor la energia electrică, subliniind că orice decizie trebuie să se bazeze exclusiv pe calculele prezentate de autoritatea de reglementare. Liderul Partidul Acțiune și Solidaritate a declarat că speră să nu existe motive pentru o astfel de scumpire. „Eu consider că ANRE trebuie […]
07:10
Apartament de 1,3 milioane, rată de 310 euro? Radu Marian: „Am ajuns la o înțelegere cu proprietarul” # EA.md
Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, a explicat cum a reușit să achiziționeze un apartament de aproximativ 70 de mii de euro în rate, cu o plată lunară de 310 euro, pe o perioadă de 14 ani, scrie UNIMEDIA. Parlamentarul a precizat că tranzacția a […]
07:10
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. „Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne. Manualele digitale sprijină procesul […]
07:10
Europarlamentara Diana Șoșoacă, prin parlamentarii săi din Parlament, a depus un proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, scrie presa română. „Parlamentarii S.O.S. România, împreună cu Av. Europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președintele S.O.S. România au depus astăzi la Parlamentul României un proiect legislativ privind unirea României cu Republica Moldova, într-un context geopolitic tensionat, în […]
07:10
07:10
Tot mai mulți moldoveni optează să-și achiziționeze pe cont propriu polița de asigurare medicală obligatorie la început de an. Din 1 ianuarie, 68.000 de oameni au valorificat oportunitatea de a se asigura la prețul redus, de 2.527 de lei. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) amintește că măsura este valabilă până la sfârșitul lunii […]
07:10
Apărarea a cerut ca inculpatul Vladimir Plahotniuc să fie audiat direct de la tribună și să fie utilizate materiale vizuale în proces. Instanța a dispus audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară" pentru luni, 23 februarie 2026, transmite zdg.md. „Dacă nu se va prezenta neîntemeiat, instanța va trata acest fapt ca refuz de […]
Acum 24 ore
10:30
Sistemul imunitar joacă un rol esențial în protecția organismului împotriva infecțiilor și bolilor, dar studiile arată că anumite obiceiuri cotidiene îl pot slăbi fără ca majoritatea oamenilor să-și dea seama. Efectele nu apar imediat, dar pe termen lung reduc capacitatea organismului de a răspunde eficient la agenții patogeni. Un obicei frecvent și subtil care afectează […]
10:30
Fericirea și starea de bine nu depind doar de experiențe sau meditație, ci și de alimentație. Studiile recente în nutriție și neuroștiințe arată că anumite alimente, cunoscute ca superalimente, pot influența pozitiv starea de spirit prin reglarea neurotransmițătorilor, reducerea inflamației și susținerea sănătății intestinale, care are un impact direct asupra creierului. Ciocolata neagră este unul […]
10:30
Hidratarea este esențială pentru funcționarea optimă a organismului, însă modul în care bem apă contează la fel de mult ca volumul consumat. Numeroase studii arată că greșelile de hidratare, aparent minore, pot afecta nivelul de energie, concentrarea și performanța fizică, chiar și în absența senzației acute de sete. Una dintre cele mai frecvente greșeli este […]
10:30
Mulți oameni cred că anumite alimente sunt sănătoase și că le oferă energie, dar studiile arată că unele pot avea efecte opuse, contribuind la oboseală, la scăderea concentrării sau la fluctuații ale glicemiei. Aceste efecte apar mai ales atunci când alimentele sunt consumate în cantități mari, procesate sau combinate greșit cu alte produse. Astfel, înțelegerea […]
10:30
Femeile inteligente înțeleg că o relație sănătoasă nu se bazează pe evitarea completă a conflictelor, ci pe modul în care acestea sunt gestionate. Studiile în psihologia relațiilor arată că persoanele care știu să comunice eficient și să gestioneze emoțiile au relații mai stabile și mai satisfăcătoare. În loc să se supună sau să ignore problemele, […]
10:30
Ideea că fitnessul eficient necesită ore întregi petrecute la sală este contrazisă tot mai des de cercetările din ultimul deceniu. Studiile din fiziologia efortului arată că durata antrenamentului este mai puțin importantă decât structura, intensitatea și consecvența. Chiar și 10 minute pe zi pot aduce beneficii reale pentru sănătate, condiție fizică și metabolism, dacă sunt […]
10:30
Grăsimea abdominală este una dintre cele mai persistente și, în același timp, cele mai periculoase forme de țesut adipos. Studiile o asociază cu un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și inflamație cronică. Deși rețelele sociale sunt pline de exerciții „miracol" și diete extreme, cercetările arată că arderea grăsimii abdominale ține mai […]
10:30
Mușchii nu se pierd doar atunci când nu faci sport. Cercetările din ultimii ani arată că o serie de obiceiuri cotidiene, aparent inofensive, pot accelera degradarea masei musculare chiar și la persoane active. Procesul este lent, tăcut și adesea ignorat până când apar slăbiciunea, durerile sau schimbările vizibile de tonus. Unul dintre cele mai dăunătoare […]
10:20
Multe persoane se antrenează regulat, dar nu obțin rezultatele dorite, iar studiile în domeniul fitnessului arată că tehnica incorectă este unul dintre principalii factori. Executarea greșită a exercițiilor nu doar că reduce eficiența antrenamentului, ci poate crește și riscul de accidentări. Un exercițiu frecvent efectuat greșit sunt genuflexiunile. Cercetările indică faptul că îndoirea incompletă a […]
10:20
Mersul pe jos este adesea subestimat în comparație cu antrenamentele intense din sală, însă cercetările recente arată că această formă simplă de mișcare poate avea efecte comparabile, iar în anumite situații chiar superioare, asupra sănătății și controlului greutății. Studiile publicate în British Journal of Sports Medicine indică faptul că mersul pe jos regulat reduce semnificativ […]
10:20
Pielea radiantă nu este rezultatul unui produs „minune", ci al unor mecanisme biologice bine documentate, pe care dermatologii le cunosc și le aplică zilnic în practică. În spațiul public, aceste detalii sunt adesea simplificate sau omise, pentru că nu sună spectaculos și cer consecvență, nu promisiuni rapide. Unul dintre cele mai subestimate secrete ale pielii […]
10:20
Citirea emoțiilor partenerului fără a pune întrebări directe este o abilitate esențială pentru relații sănătoase și armonioase. Cercetările în psihologia socială și în inteligența emoțională arată că persoanele care își dezvoltă această capacitate au relații mai satisfăcătoare, cu mai puține conflicte și cu o comunicare mai profundă. Observarea atentă a limbajului nonverbal, a tonului vocii […]
10:20
Viața socială este influențată nu doar de mediul în care ne aflăm, ci și de obiceiurile și comportamentele pe care le adoptăm. Studiile în psihologia socială arată că anumite greșeli frecvente pot limita oportunitățile de a construi relații sănătoase și de a menține conexiuni autentice. O greșeală comună este critica constantă a celorlalți. Cercetările indică […]
Ieri
13:50
Moment rar la „Românii au talent”. O pensionară de 83 de ani a primit Golden Buzz și a ridicat sala în picioare # EA.md
O apariție care a emoționat întreaga sală și i-a lăsat fără cuvinte pe jurați a avut loc în cea mai recentă ediție a emisiunii Românii au talent. Doina Andronachi, în vârstă de 83 de ani, a demonstrat că pasiunea și energia nu țin cont de vârstă și a fost trimisă direct în semifinală după ce […]
13:50
Cum a ajuns să fie grațiat Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul asasinatelor la comandă # EA.md
Cazul lui Nicolae Șepeli, considerat principalul suspect într-un dosar ce vizează pregătirea unor asasinate la comandă în Ucraina, readuce în atenție modul în care a fost emis decretul de grațiere în 2022. O analiză realizată de TVR Moldova asupra actelor judiciare arată traseul juridic care a precedat eliberarea sa. Condamnarea în Rusia și transferul în […]
13:50
Corpul uman are nevoie de o gamă largă de vitamine pentru a funcționa optim, dar stilul de viață modern și alimentația dezechilibrată fac ca multe persoane să nu primească suficiente cantități. Deficiențele vitaminice nu apar întotdeauna cu simptome evidente, dar pot influența starea de spirit, energia, metabolismul și sănătatea generală. Studiile nutriționale evidențiază că anumite […]
13:50
Atracția nu ține doar de aspectul fizic, ci și de modul în care ne prezentăm și interacționăm cu cei din jur. Psihologii relaționali și cercetătorii în comportament social subliniază că anumite strategii subtile pot spori atractivitatea fără efort aparent. Contactul vizual și expresiile faciale joacă un rol esențial.
13:50
Manipularea emoțională este o formă subtilă de control care afectează relațiile și starea psihologică a persoanei vizate. Cercetările în psihologie arată că aceasta poate fi dificil de recunoscut la început, deoarece agresorii folosesc tactici indirecte și comportamente aparent inofensive pentru a influența emoțiile și deciziile partenerului. Un semn frecvent al manipulării este vinovăția constantă. Persoanele […] Articolul Cum să recunoști manipularea emoțională în relații apare prima dată în ea.md.
13:50
Metabolismul este influențat nu doar de genetică, ci și de obiceiurile zilnice, alimentație și nivelul de activitate fizică. Studiile arată că introducerea unor rutine scurte, concentrate și regulate poate stimula rata metabolică, îmbunătăți arderea caloriilor și susține menținerea masei musculare, fără a fi necesare antrenamente lungi sau epuizante. O rutină de 10 minute care poate […] Articolul Rutina de 10 minute care îți schimbă metabolismul apare prima dată în ea.md.
11:10
Arderea grăsimii abdominale nu depinde doar de diete drastice sau restricții severe, ci de obiceiuri sănătoase și strategii susținute de cercetări nutriționale și fiziologice. Studiile arată că reducerea excesului de grăsime viscerală are beneficii semnificative asupra sănătății, inclusiv scăderea riscului de boli cardiovasculare, diabet și inflamație cronică. Un factor esențial este activitatea fizică regulată, cu […] Articolul Cum să arzi grăsimea abdominală fără dietă drastică apare prima dată în ea.md.
11:10
Mineralele joacă un rol esențial în buna funcționare a organismului, susținând metabolismul, sănătatea oaselor, funcția musculară și echilibrul hormonal. Studiile arată că multe femei nu ating aportul optim pentru anumite minerale, chiar dacă dieta lor pare variată, ceea ce poate conduce la oboseală, dezechilibre hormonale și probleme de sănătate pe termen lung. Magneziul este implicat […] Articolul Minerale vitale pe care majoritatea femeilor le ignoră apare prima dată în ea.md.
11:10
Digestia eficientă este esențială pentru sănătatea generală, iar studiile arată că obiceiurile zilnice influențează direct modul în care organismul procesează alimentele și absoarbe nutrienții. Multe persoane se confruntă cu balonare, disconfort abdominal sau constipație fără să realizeze că vinovate sunt anumite greșeli comune, adesea ignorate în rutina zilnică. O primă greșeală este consumul rapid al […] Articolul Cum să eviți aceste 5 greșeli care îți distrug digestia apare prima dată în ea.md.
10:50
Procesul de îmbătrânire cutanată este influențat de o combinație de factori genetici și, într-o proporție mult mai mare, de factori externi ce țin de stilul de viață, fenomen cunoscut sub numele de expozom. Deși industria cosmetică promovează intens soluții topice costisitoare, dovezile științifice din domeniul dermatologiei sugerează că integritatea colagenului și a elastinei depinde în […] Articolul Cum să previi ridurile fără creme scumpe apare prima dată în ea.md.
10:50
Sănătatea părului este adesea privită prin prisma produselor cosmetice de suprafață, însă biologia firului de păr este mult mai complexă și strâns legată de procesele interne ale organismului și de micro-gesturile cotidiene. Dincolo de strălucirea oferită de serumuri, un păr rezistent și dens se bazează pe o structură proteică bine întreținută și pe un scalp […] Articolul Secretele părului sănătos pe care nimeni nu ți le spune apare prima dată în ea.md.
10:50
În contextul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, organizează Masa rotundă „UCRAINA: patru ani de rezistență împotriva invadatorilor ruși”. Masa rotundă își propune să ofere un cadru de reflecție și dialog […] Articolul Masa rotundă „UCRAINA: patru ani de rezistență împotriva invadatorilor ruși” apare prima dată în ea.md.
09:00
Starea de spirit este un proces neurochimic dinamic pe care îl putem influența prin intervenții directe asupra fiziologiei și sistemului cognitiv. Neuroștiința modernă confirmă legătura bidirecțională între corp și minte, demonstrând capacitatea noastră de a recalibra compoziția hormonală a creierului prin gesturi simple și schimbări de perspectivă. Aceste tehnici susțin sistemul nervos în menținerea unui […] Articolul Trucuri psihologice care îți schimbă dispoziția instant apare prima dată în ea.md.
09:00
Problemele de postură și durerile lombare sau cervicale au încetat de mult să fie o afecțiune a vârstei a treia, devenind o provocare constantă pentru femeia modernă. Orele petrecute în fața monitorului, utilizarea prelungită a telefonului mobil și sedentarismul contribuie la ceea ce specialiștii numesc sindromul de decondiționare musculară. Menținerea unei coloane sănătoase nu este […] Articolul 11 pași simpli pentru un spate fără dureri și o postură de invidiat apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
„Au aruncat-o și i-a rupt coloana” – O fată de 17 ani în comă după o petrecere între amici, la Bucovăț # EA.md
O petrecere între prieteni s-a transformat într-un coșmar. Alina, o adolescentă de 17 ani din Bucovăț, a ajuns la spital cu un traumatism grav la coloană, după un incident petrecut în noaptea de 13 spre 14 februarie. Ce s-a întâmplat în acea noapte la petrecerea din Bucovăț? Ce spun prietenii care au fost alături de […] Articolul „Au aruncat-o și i-a rupt coloana” – O fată de 17 ani în comă după o petrecere între amici, la Bucovăț apare prima dată în ea.md.
14:20
Facturi care ard buzunarele: „7.000 de lei pe lună la un salariu de 16.000” Deputații îl confruntă pe Junghietu: Cum supraviețuiesc pensionarii cu venituri mult mai mici? # EA.md
Facturile mari la curent, energie termică și gaze au ajuns să-i lovească și pe deputați. Declarațiile au fost făcute chiar în ședința Parlamentului, unde opoziția a înaintat o moțiune pe politicile Ministerului Energiei, iar ministrul Dorin Junghietu a răspuns la întrebări, scrie UNIMEDIA. „Avem un salariu de 16 mii de lei, dar când vine o […] Articolul Facturi care ard buzunarele: „7.000 de lei pe lună la un salariu de 16.000” Deputații îl confruntă pe Junghietu: Cum supraviețuiesc pensionarii cu venituri mult mai mici? apare prima dată în ea.md.
14:10
„Aș putea 500 € pe lună” Explozie pe Instagram: „Anonymous” publică presupuse conversații cu Daniela Cotețchi, în care aceasta i-ar fi cerut „protecție” digitală # EA.md
Scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova capătă o nouă turnură. După ce Daniela Costețchi a declarat că a fost amenințată și șantajată pentru a nu-și pierde pagina de Instagram, contul „Anonymous”, presupus a fi în spatele acestor acțiuni, a publicat conversații care spun o altă poveste. Potrivit mesajelor făcute publice, bloggerița […] Articolul „Aș putea 500 € pe lună” Explozie pe Instagram: „Anonymous” publică presupuse conversații cu Daniela Cotețchi, în care aceasta i-ar fi cerut „protecție” digitală apare prima dată în ea.md.
14:00
Final de capitol în viața Nataliei Morari Jurnalista a anunțat despărțirea de Veaceslav Platon # EA.md
Jurnalista Natalia Morari a anunțat că s-a despărțit de Veaceslav Platon, tatăl copilului său, Rem. Relația lor, ținută mult timp departe de ochii publicului, a fost intens discutată în ultimii ani, mai ales pe fondul controverselor care l-au urmărit pe omul de afaceri. Acum, povestea de iubire ajunge la final — dar ecoul ei rămâne, […] Articolul Final de capitol în viața Nataliei Morari Jurnalista a anunțat despărțirea de Veaceslav Platon apare prima dată în ea.md.
07:40
„Putea să plece elegant, dar a ratat momentul” Dodon: „Nu cred că Maia Sandu vrea al treilea mandat, dar anturajul ei – cu siguranță da” # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon susține că Maia Sandu nu își dorește un al treilea mandat, afirmând că „a pierdut momentul” de a părăsi funcția. „Cred că anturajul ei vrea să rămână în politică, dar Maia Sandu s-a săturat de moldovenii ăștia săraci”, a declarat Dodon la UNInterviu de la UNIMEDIA. „Maia Sandu putea să plece […] Articolul „Putea să plece elegant, dar a ratat momentul” Dodon: „Nu cred că Maia Sandu vrea al treilea mandat, dar anturajul ei – cu siguranță da” apare prima dată în ea.md.
07:30
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că fostul premier Dorin Recean nu a ieșit neoficial din politică. „El ce, s-a dus undeva? Oricum controlează totul: Poliția, Vama și justiția”, a declarat Dodon în emisiunea UNInterviu de la unimedia. Întrebat dacă revină la primăvară Dorin Recean în Guvern, Igor Dodon a întrebat: „Dar el ce, a plecat […] Articolul Revine Recean la Guvern? Dodon ridică sprânceana: „Dar el ce, a plecat?” apare prima dată în ea.md.
07:30
Marian critică eliminarea TVA la gaz „Această măsură favorizează pe cei bogați, nu pe cei vulnerabili” # EA.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a criticat planul de eliminare a TVA de 8% la gaz, afirmând că această măsură avantajează mai mult persoanele înstărite decât gospodăriile vulnerabile. Potrivit deputatului, doar aproximativ 25% din populația Republicii Moldova se încălzește cu gaze naturale, iar logica este simplă: cu cât consumi […] Articolul Marian critică eliminarea TVA la gaz „Această măsură favorizează pe cei bogați, nu pe cei vulnerabili” apare prima dată în ea.md.
07:30
Mama soldatului împușcat cere răspunsuri „El a făcut asta singur sau a fost ajutat de cineva?” # EA.md
Mama unui soldat de 24 de ani, care, conform informațiilor preliminare, s-ar fi împușcat în timpul serviciului, spune că nimic nu prevestea tragedia. Cu doar câteva zile înainte, fiul ei fusese acasă. „Nu știu care este cauza, parcă totul bine, în familie totul bine, nu știu ce putea să se întâmple la dânsul ca […] Articolul Mama soldatului împușcat cere răspunsuri „El a făcut asta singur sau a fost ajutat de cineva?” apare prima dată în ea.md.
07:30
Apele Nistrului cresc rapid! Fluxul de apă din Carpați în zona moldovenească a râului s-a dublat din cauza vremii mai calde și a precipitațiilor abundente. Inundația de primăvară în Moldova va fi mult mai abundentă decât în anii precedenți, dar cât de mult va depinde de hidroenergia Ucrainei, relatează logos-press.md. De câteva zile, afluxul […] Articolul Atenție, Moldova! Meteorologii avertizează: primăvara aceasta ar putea aduce inundații apare prima dată în ea.md.
07:30
Moldovagaz amenință cu procese! Datoria gospodăriilor pentru gaz a ajuns la 51,8 milioane de lei # EA.md
Șeful Vadim Ceban de la Moldovagaz a declarat că datoria consumatorilor casnici pentru gazele naturale a ajuns la 51,8 milioane de lei. „SA „Moldovagaz” informează că, în temeiul Hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 479 din 04 august 2025, prin care începând cu data de 01 septembrie 2025 companiei i-a fost […] Articolul Moldovagaz amenință cu procese! Datoria gospodăriilor pentru gaz a ajuns la 51,8 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
