Patru ani de război în Ucraina. Cum au influențat ostilitățile militare securitatea R. Moldova?

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles, în Consiliul Afaceri Externe, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, în ajunul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei. Pe agendă: sprijinul militar și financiar pentru Kiev, garanțiile de securitate și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Însă unitatea europeană este pusă din nou la încercare, după ce Ungaria a anunțat că ar putea bloca atât noile sancțiuni, cât și împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. De la Bruxelles, trimisul special TVR MOLDOVA Carina Muller ne oferă detalii.