Patru ani de război în Ucraina. Cum au influențat ostilitățile militare securitatea R. Moldova?
TVR Moldova, 24 februarie 2026 14:20
Războiul sângeros din Ucraina a afectat şi securitatea naţională a Republicii Moldova. Zeci de rachete și drone ruseşti au traversat ilegal spaţiul aerian, iar unele au căzut la sol, provocând pagube materiale şi panică printre oameni. Creşterea cazurilor de contrabandă cu armament și muniții, a traficului de droguri și de persoane, precum și a migrației ilegale - sunt alte provocări despre care vorbesc autorităţile de la Chişinău.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
14:20
Patru ani de război în Ucraina. Cum au influențat ostilitățile militare securitatea R. Moldova? # TVR Moldova
Războiul sângeros din Ucraina a afectat şi securitatea naţională a Republicii Moldova. Zeci de rachete și drone ruseşti au traversat ilegal spaţiul aerian, iar unele au căzut la sol, provocând pagube materiale şi panică printre oameni. Creşterea cazurilor de contrabandă cu armament și muniții, a traficului de droguri și de persoane, precum și a migrației ilegale - sunt alte provocări despre care vorbesc autorităţile de la Chişinău.
Acum 30 minute
14:10
Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a anunțat că rezoluția adoptată în Parlamentul European, pe care a co-semnat-o, stabilește șapte direcții principale privind poziția Uniunii Europene față de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Documentul votat cu 437 de voturi pentru, 82 împotrivă și 70 de abțineri include următoarele elemente:
Acum o oră
13:40
În ziua când se împlinesc patru ani de la debutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, Republica Moldova transmite un mesaj de pace. În semn de solidaritate cu poporul greu încercat de această agresiune militară brutală şi ilegală, Parlamentul de la Chişinău a fost iluminat aseară în culorile drapelului Ucrainei. Iar în scuarul clădirii Legislativului au fost aprinse lumânări aranjate în forma cuvântului "pace".
Acum 2 ore
13:30
Inspectoratul General pentru Migrație: sprijin, acte și integrare pentru zeci de mii de refugiați # TVR Moldova
În 2022, Biroul Migrație și Azil cu un potențial limitat, astăzi Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) este o instituție care a oferit asistență pentru peste 12.000 de persoane în centre provizorii și a integrat susținerea logistică cu parteneri naționali și externi.
13:10
Funcţionarii vamali americani au anunţat că colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă va înceta începând de marţi, la miezul nopţii, ora Washingtonului (05:00 GMT), când intră în vigoare noile tarife globale de 15% anunţate de preşedintele Donald Trump, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
13:00
Decizia CSJ în cazul lui Rogac. Avocatul lui Plahotniuc, obligat să-și demonstreze banii în instanță # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție a respins, pe 18 februarie, cererea lui Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Rogac Lucian a solicitat în instanță anularea integrală a actului de constatare în care inspectorul de integritate a stabilit că fostul membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a acumulat o diferență 539.824 de lei între veniturile declarate și averea deținută în perioada 19 martie – 13 mai 2021.
12:40
Pentru a patra oară la rând, Norvegia încheie pe primul loc în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de Iarnă. Pe podiumul de la Olimpiada Albă de la Milano-Cortina au urcat sportivi din 29 de țări.
12:40
Suntem recunoscători poporului ucrainean şi vom sprijini Ucraina oricât timp este necesar. De patru ani Ucraina luptă pentru noi toţi şi pentru securitatea întregului continent european. Este mesajul preşedintelui României, Nicuşor Dan, transmis pe reţelele sociale.
Acum 4 ore
12:20
Opt butelii de gaz evacuate dintr-un garaj în flăcări: o casă din Cantemir, salvată de pompieri # TVR Moldova
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu s-a produs în interiorul garajului din curtea gospodăriei situate pe strada Tamara Ciobanu din orașul Cantemir.
12:10
Postul Mare reprezintă, din punct de vedere nutrițional, o dietă vegană care aduce cu sine un șir de beneficii (îmbunătățirea profilului lipidic, fortificarea microflorei intestinale prin sporirea aportului de fibre și reducerea consumului de alcool), dar și unele riscuri de deficiențe nutriționale și dezechilibre metabolice, în cazul în care alimentația nu este organizată corespunzător. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să adopte un regim alimentar echilibrat pentru menținerea sănătății prin respectarea recomandărilor ce urmează.
12:00
Ion Ceban vrea „referendum” pentru reforma administrației locale. Alexei Buzu: „Populism” # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat astăzi, 24 februarie, că Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune organizarea unui referendum național împotriva închiderii și lichidării, în mod arbitrar, a 600 de primării din Republica Moldova. Pe de altă parte, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că Ion Ceban lansează acuzații false privind reforma administrației publice locale.
11:50
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, au deconspirat o încercare de introducere ilegală în Moldova a șapte lingouri de aur din România.
11:50
Ion Ceban vrea „referendum” contra reformei administrației locale. Alexei Buzu: „Populism” # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat astăzi, 24 februarie, că Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune organizarea unui referendum național împotriva închiderii și lichidării, în mod arbitrar, a 600 de primării din Republica Moldova. Pe de altă parte, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că Ion Ceban lansează acuzații false privind reforma administrației publice locale.
11:40
Președintele rus Vladimir Putin a împărțit luni decorații unui grup de militari ruși dintre care cei mai mulți au luptat pe frontul din Ucraina, în cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin cu ocazia Zilei apărătorului patriei (fosta zi a armatei sovietice din perioada sovietică), cu o zi înaintea împlinirii a patru ani de când liderul rus a dat ordin armatei sale să invadeze Ucraina vecină, relatează EFE. În discursul rostit cu această ocazie, Putin s-a referit strict la 'operațiunea militară specială' - așa cum numește oficial Kremlinul războiul pe care l-a declanșat în Ucraina - fără să rostească numele țării vecine invadate.
11:30
La 20 februarie, editura „Dharana” din București a trimis la tipar ultimul volum din proiectul „Eugen Doga – Mergând după soare”, intitulat „Între Cuvânt și Zbor”. Astfel, proiectul inițiat și realizat ca urmare a unei promisiuni tacite, făcută Maestrului încă în viață, a ajuns la final.
11:20
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului al României, Ambrozie-Irineu Darău, efectuează, marți, 24 februarie 2026, o vizită la Chișinău, pentru a discuta cu oficialii moldoveni despre investițiile statului român în Republica Moldova și pentru a reitera sprijinul Bucureștiului în parcursul european al Chișinăului.
11:10
Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina s-au încheiat cu o ceremonie spectaculoasă, care nu a celebrat doar sportul, ci și moștenirea culturală a Italiei. Organizată la Verona, festivitatea numită "Frumusețe în Acțiune", a impresionat spectatorii.
11:00
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă.
10:40
Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin lua Kievul în trei zile, a transmis în această dimineață, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Putin nu și-a atins obiectivele, nu ne-a înfrânt, nu a câștigat acest război, a subliniat Zelenski.
Acum 6 ore
10:20
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, participă marţi la o ceremonie memorială la Kiev, alături de alţi lideri europeni, pentru a-şi exprima solidaritatea cu Ucraina, care rezistă de patru ani invaziei ruse, transmit dpa şi AFP.
10:10
Trei persoane, cercetate penal într-un dosar de evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.
09:30
Bolea, despre perchezițiile CNA în dosarul de delapidare din infrastructură: Corupția ucide # TVR Moldova
„Programele de infrastructură sunt mai mult decât linii de buget, sunt contracte morale cu oamenii. Este un angajament ferm că statul nu își bate joc de siguranța lor, iar corupția care lovește aceste programe nu este „șmecherie”, ci este furt direct din banii publici, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, cu referire la perchezițiile efectuate de CNA într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor destinate proiectelor de infrastructură.
08:40
Patru ani de război în Ucraina: Parlamentul European organizează o sesiune extraordinară # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa marți dimineață membrilor Parlamentului European reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, la patru ani după ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în țara vecină, informează luni legislativul european, potrivit Agerpres.
08:40
Maia Sandu: Dârzenia Ucrainei - o lumină pentru lumea liberă. Suntem solidari pentru o pace dreaptă # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj puternic de solidaritate cu Ucraina, la patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă. Șefa statului a subliniat curajul și reziliența poporului ucrainean, reafirmând sprijinul ferm al Chișinăului pentru o pace justă și durabilă în regiune.
Acum 8 ore
08:10
Nu este pentru prima dată când Republica Moldova și Ucraina cooperează eficient în dosare de rezonanță, asemenea celui cu privire la tentativele de asasinat din Ucraina, a spus ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei. În cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA, oficialul a precizat, luni seară, că grație colaborării dintre cele două state au fost depistate și prevenite infracțiuni economice și alte tipuri de crime.
08:00
Paun Rohovei: Kremlinul a crezut că luptă cu o armată, dar, de fapt, luptă cu un popor # TVR Moldova
Atunci când a invadat Ucraina pe scară largă, Kremlinul se pare că a subestimat un element esențial – determinarea profundă a societății ucrainene de a-și apăra nu doar teritoriul, dar valorile și dreptul la un viitor liber și democratic, a spus ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, luni seară, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.
07:20
Ambasadorul Ucrainei în RM: Kremlinul a crezut că luptă cu o armată, dar, de fapt, luptă cu un popor # TVR Moldova
Atunci când a invadat Ucraina pe scară largă, Kremlinul pare să fi subestimat un element esențial – determinarea profundă a societății ucrainene de a-și apăra nu doar teritoriul, dar valorile și dreptul la un viitor liber și democratic, spune ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
06:40
Un război ce a schimbat destine: Patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina # TVR Moldova
Se împlinesc patru ani de când Rusia a lansat invazia la scară largă în Ucraina, declanșând unul dintre cele mai grave conflicte armate din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Războiul a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească locuințele. Orașe întregi au fost distruse sau grav avariate, iar infrastructura critică – de la rețele energetice la spitale și școli – a fost afectată în mod repetat. Războiul a a provocat pierderi umane uriașe. În cei patru ani de conflict, Ucraina a pierdut controlul asupra unor teritorii. Cu toate acestea, armata ucraineană a reușit să recâștige o parte dintre zonele ocupate, în special în urma contraofensivelor susținute cu ajutor militar și financiar din partea aliaților occidentali.
Acum 24 ore
22:00
Oana Țoiu, mesaj de la Bruxelles: Trupele ruse trebuie să fie retrase din Transnistria # TVR Moldova
Ministrul de Externe al României a reafirmat sprijinul României pentru demersul Republicii Moldova de a obține retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă Transnistria. Oana Țoiu susține că a avut mai multe discuții pe această temă cu oficialii de la Chișinău, potrivit Euronews.ro.
21:30
Ce se întâmplă cu contractul cu Gazprom? Strategia Chișinăului pentru a scăpa de litigii inutile # TVR Moldova
Contractul semnat între Moldovagaz și Gazprom este valabil până în octombrie 2026, a precizat șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, dar în prezent nu există posibilități tehnice pentru a relua livrările de gaze din Rusia. În același timp, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a spus că rezilierea acestui contract ar duce la litigii în instanță și, din acest considerent, Republica Moldova îl ține în vigoare, preferând să lase domeniul furnizărilor în competența Energocom. Problemele legate de reluarea furnizărilor gazelor rusești sunt însă legate de pretinsele datorii pentru malul drept al Nistrului pe care le pretinde Gazprom - 709 milioane de dolari.
20:10
Companiile din Moldova vor primi ajutor de stat pentru extinderea pe piețele internaționale # TVR Moldova
Antreprenorii din Republica Moldova vor fi ajutați de stat să-şi exporte produsele sau serviciile pe pieţele internaţionale. Companiile vor primi sprijin pentru diverse activități, în funcție de necesitățile fiecăreia, prin intermediul Programului "BRIDGE EXPORT", lansat astăzi la Guvern. Programul va fi implementat timp de trei ani și are o valoare totală de 60 de milioane de lei.
19:20
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, prins beat la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, a fost dat afară din sistemul procuraturii în urma unei decizii luate pe 20 februarie de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).
19:10
În Chișinău, drumurile recent reparate sunt din nou acoperite de gropi. Primăria anunță plombări # TVR Moldova
Mai multe străzi din Chişinău, unele recent reparate, au devenit impracticabile, din cauza gropilor care au părut în urma ninsorilor şi a gheţuşului din ultimele săptămâni. Este dezastru şi pe strada Bucovinei. Şoferii abia reuşesc să ocolească craterele de pe carosabil, iar uneori sunt nevoiţi să intre pe contrasens pentru ca să nu-şi strice maşinile. Autorităţile municipale susţin că deja au început plombarea gropilor.
18:40
„Nicio oră”. Jurnalista de la Tiraspol, racolată să participe la omoruri în Ucraina e în libertate # TVR Moldova
Alina Bondarenko, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina, a publicat un mesaj video în care anunță că este în libertate, potrivit Zona de Securitate. Ea este una dintre cele șapte persoane reținute petru presupusă implicare în organizarea asasinării unor persoane publice în Ucraina la comanda serviciilor secrete rusești.
18:40
„Totul este frumos, dar fără probe”: Cum a fost furat miliardul în versiunea lui Vladimir Plahotniuc # TVR Moldova
Vladimir Plahotniuc a fost audiat astăzi în dosarul „Frauda bancară" în care este acuzat că ar fi organizat și coordonat o grupare criminală, dar şi scheme de spălare de bani sau escrocherii. Fostul lider al Partidul Democrat din Moldova a adus la ședință mai multe diagrame, susținând că procesul se desfășoară cu încălcări procedurale. Procurorii susţin însă că inculpatul și-a prezentat propria versiune privind dispariţia miliardului de dolari din cele trei banci, dar nu a oferit detalii despre tranzacțiile efectuate în interesul companiilor al căror beneficiar era, potrivit probelor.
18:10
Ucraina a recucerit circa 400 de kilometri pătrați și opt așezări de la sfârșitul lunii ianuarie # TVR Moldova
Ucraina a recăpătat de la sfârşitul lunii ianuarie controlul asupra a circa 400 de kilometri pătraţi de teritoriu, inclusiv a opt aşezări, pe o secţiune din partea de sud a frontului, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, scrie TVRInfo.ro.
17:50
11 ani de închisoare pentru un bărbat în vârstă de 77 de ani, care a violat o fată de şapte ani. Vă atenționăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în luna mai 2024, într-un sat din centrul Republicii Moldova.
17:40
Chiar dacă e abia început de săptămână, o vacanţă e doar binevenită. Despre călătoriile accesibile și escapadele romantice, potrivite pentru Dragobete și 8 Martie, a vorbit Alex Filipschi, directorul unei agenţii de turism în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR MOLDOVA.
17:20
Curtea de Conturi a depistat la Chişinău Arena pierderi de aproape 40 de milioane de lei # TVR Moldova
În 2024, Chişinău Arena a fost ineficientă şi a produs pierderi de aproape 40 de milioane de lei. Este constatarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova în urma auditului privind gestionarea complexului. Potrivit raportului, au fost depistate mai multe abateri - achiziţii de bunuri efectuate neconform, prime salariale fără acte administrative şi lipsa unei inventarieri a patrimoniului, în valoare de peste un milliard de lei. În replică, administraţia a precizat că Arena Chişinău este un complex foarte costisitor şi nu doar un generator de venituri.
17:10
Violență împotriva personalului medical: Două echipe de urgență, atacate în Chișinău și Nisporeni # TVR Moldova
Două echipe de asistență medicală de urgență au fost agresate în timpul intervențiilor. Incidentele au avut loc în weekendul care a trecut, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Personalul medical a fost lovit şi ameninţat cu un topor de persoane aflate în stare de ebrietate pe care încerca să le ajute.
17:10
În 2024, Chişinău Arena a fost ineficientă şi a produs pierderi de aproape 40 de milioane de lei. Este constatarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova în urma auditului privind gestionarea complexului. Potrivit raportului, au fost depistate mai multe abateri - achiziţii de bunuri efectuate neconform, prime salariale fără acte administrative şi lipsa unei inventarieri a patrimoniului, în valoare de peste un milliard de lei. În replică, administraţia a precizat că Arena Chişinău este un complex foarte costisitor şi nu doar un generator de venituri.
17:00
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”. Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale, destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă.
16:40
A început Postul Paștelui: Biserica ne îndeamnă la rugăciune, iertare și întărirea voinței # TVR Moldova
Începând de astăzi, creștinii ortodocși intră în Postul Paștelui. Acesta este cel mai lung și mai aspru dintre toate posturile, pentru că ne pregătește pentru cea mai importantă sărbătoare, Învierea Domnului. Sunt 40 de zile, ce amintesc de perioada de post pe care a ținut-o Mântuitorul Iisus Hristos, după Botezul Său în Iordan.
16:10
Se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, iar mii de oameni şi-au găsit sfârşitul în bombardamentele care lovesc oraşe şi civili. În ciuda negocierilor pentru un acord între cele două părţi, pacea este încă departe. Iar ucrainenii trăiesc în continuare coşmarul războiului. Atacurile ruşilor i-au lăsat în beznă şi ger. Suntem acum în legătură directă cu Alexandru Costache, care se află în Kiev. Alexandru, ai fost de zeci de ori în ultimii ani în zona de conflict, cum ţi se pare acum situaţia, ce spun locuitorii cu care ai stat de vorbă?
15:50
Alexei Gherțescu și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie, la trei zile după ce a fost audiat în Comisia parlamentară pentru integrare europeană. Mai mulți deputați au criticat ritmul lent de aplicare a Programului Național de Aderare la UE în domeniul concurenței, instituția respectivă plasându-se pe ultimul loc între toate autoritățile statului.
15:10
Dacă Rusia vrea ca Ucraina să-și reducă efectivele militare, atunci trebuie să își retragă trupele din fostele republici sovietice - inclusiv din regiunea transnistreană. Este o idee avansată de șefa diplomației europene - și vine în contextul în care România a susținut constant, încă din anii 90, că cei aproximativ două mii de militari ruși trebuie să plece din stanga Nistrului.
14:40
Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles, în Consiliul Afaceri Externe, într-un moment cu puternică încărcătură simbolică, în ajunul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei. Pe agendă: sprijinul militar și financiar pentru Kiev, garanțiile de securitate și adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Însă unitatea europeană este pusă din nou la încercare, după ce Ungaria a anunțat că ar putea bloca atât noile sancțiuni, cât și împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. De la Bruxelles, trimisul special TVR MOLDOVA Carina Muller ne oferă detalii.
Ieri
13:30
Ministerul Culturii caută soluții pentru conflictul din Dereneu: „Referendumul este riscant” # TVR Moldova
Conflictul bisericesc din Dereneu rămâne o provocare pentru autorități. Secretarul de stat al Ministerului Culturii a declarat la TV8 că libertatea credinței, garantată constituțional, este punctul de plecare în gestionarea disputei dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei.
13:10
Rolul lui Stoianoglo în grațierea lui Șepeli, suspect în planificarea omorurilor în Ucraina # TVR Moldova
Președinția a precizat luni că grațierea lui Nicolae Șepeli a fost acordată la solicitarea Procuraturii Generale depusă în 2021, în timpul mandatului lui Alexandr Stoianoglo, care a susținut că inculpatul și alte persoane condamnate în Rusia ar fi fost victime ale traficului de ființe umane. Acum un an, deputatul Lilian Carp, l-a acuzat pe Alexandr Stoianoglo că ar fi cerut ilegal, în 2021, grațierea unui grup de persoane, condamnate pentru transportarea drogurilor în Rusia.
13:00
„Profit ilicit”. Trei străini, reținuți în timp ce încercau să vândă un automobil de lux închiriat # TVR Moldova
Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost reținuți în flagrant în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de marcă BMW, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, în Chișinău, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.