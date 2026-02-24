VIDEO/ Președinția R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean la patru ani de război
Ziarul de Garda, 24 februarie 2026 20:30
În ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, clădirea Președinției R. Moldova este iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu subliniază că „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
20:50
Din 24 februarie, exporturile moldovenești către SUA se taxează cu 10% suprataxă, în urma unei decizii a Curții Supreme a SUA # Ziarul de Garda
Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) într-un comunicat. Începând cu 24 februarie, SUA au introdus o suprataxă temporară de 10% la toate importurile de mărfuri, în conformitate cu legislația comercială...
Acum 30 minute
20:30
VIDEO/ Președinția R. Moldova, iluminată în culorile drapelului ucrainean la patru ani de război # Ziarul de Garda
În ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, clădirea Președinției R. Moldova este iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, președinta Maia Sandu subliniază că „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina...
Acum o oră
20:10
LIVE TEXT/ Autoritățile din Canada vor livra circa 500 de vehicule blindate Ucrainei: „Ne asigurăm că Ucraina dispune de instrumentele necesare pentru a-și apăra suveranitatea”. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:03 Canada alocă un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, care va include 449 de vehicule blindate, scrie Ukrinform. „Anunțul de astăzi privind asistența militară suplimentară și reînnoirea Operațiunii UNIFIER subliniază angajamentul neclintit al Canadei față de lupta Ucrainei pentru libertate. Ne asigurăm că Ucraina dispune de instrumentele necesare pentru a-și apăra suveranitatea,...
Acum 2 ore
19:30
FOTO/ Protest la Ambasada Rusiei la Chișinău în ziua marcării a patru ani de război în Ucraina. Oamenii scandează: „Putin criminal” și „Slava ZSU” # Ziarul de Garda
Peste o sută de persoane s-au adunat la un marș de solidaritate cu Ucraina, în ziua în care se marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă. Protestul a început la ora 18:00, de la statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău, și s-a îndreptat către clădirea Ambasadei Rusiei. Manifestanții au mers...
19:10
Supermarket-urile ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. „Proiectul nu este doar despre denumiri de țări, ci față de munca producătorilor noștri locali” # Ziarul de Garda
Un proiect de lege care să introducă obligativitatea pentru supermarket-uri să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare și care să încurajeze și afișarea drapelelor țărilor respective, a fost înregistrat marți, 24 februarie, anunță deputatul Partidului Acțiune și Solidaritatea (PAS), Radu Marian. „Este o inițiativă prin care vrem să transformăm un act simplu...
19:00
„Petreceți câteva săptămâni trăind ca noi, iar nemulțumirile voastre față de viața de acasă vor dispărea rapid.” Gândurile unui scriitor devenit soldat în armata ucraineană, la 4 ani de război # Ziarul de Garda
Andriy Lyubka, scriitor, poet și traducător, devenit recent soldat în armata ucraineană, scrie, într-un eseu cu ocazia celor 4 ani de la invazia rusească în Ucraina, despre motivația poporului ucrainean de a duce în continuare lupta pentru supraviețuire. Optimism, reziliență și speranță sunt cuvintele pe care le folosește ca să descrie situația actuală a poporului...
Acum 4 ore
18:50
SURSE/ Cazul minorilor din Ungheni: expertiza nu a identificat substanțe stupefiante sau psihotrope # Ziarul de Garda
În substanța găsită asupra celor doi minori, din Ungheni, nu au fost identificate substanțe stupefiante sau psihotrope, conform unor surse ale Ziarului de Gardă. Aceleași surse mai spun că Raportul de constatare tehnico-științifică a fost emis pe 24 februarie 2026, iar în urma examinării substanței solide și cristaline, nu au fost depistate substanțe stupefiante, psihotrope...
18:10
„Petreceți câteva săptămâni trăind ca noi, iar nemulțumirile voastre față de acasă vor dispărea rapid.” Gândurile unui scriitor devenit soldat în armata ucraineană, la 4 ani de război # Ziarul de Garda
Andriy Lyubka, scriitor, poet, și traducător, devenit recent soldat în armata ucraineană, scrie, într-un eseu ocazia celor 4 ani de la invazia rusească în Ucraina despre motivația poporului ucrainean de a duce în continuare lupta pentru supraviețuire. Optimism, reziliență și speranță sunt cuvintele pe care le folosește ca să descrie situația actuală a poporului ucrainean,...
18:00
VIDEO/ Mesaje pentru Ucraina și Putin la 4 ani de război: „Suntem feriți de această năpastă datorită ucrainenilor” # Ziarul de Garda
La patru ani de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, conflictul rămâne fără o soluție clară. În pofida tentativelor de negociere și a sprijinului oferit de partenerii internaționali, războiul continuă să facă victime și să provoace suferință. Trăind la granița acestui conflict, Ziarul de Gardă a întrebat câțiva cetățeni ai R. Moldova cum văd ei...
17:10
LIVE TEXT/ Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a semnat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat despre semnarea unui împrumut de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026–2027. Oficiala a precizat că fondurile vor fi utilizate „pentru a consolida funcționarea serviciilor publice esențiale, pentru a menține apărarea Ucrainei puternică, pentru a proteja securitatea și libertatea...
17:00
„Discuții despre planurile de dezvoltare a activelor”. Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu companiei, care urmează să preia activele Lukoil # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat...
17:00
La 4 ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Kremlinul recunoaște că obiectivele războiului „nu au fost pe deplin atinse” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut pe 24 februarie că, la patru ani de la lansarea invaziei sale la scară largă, Rusia încă nu și-a atins obiectivele în Ucraina, scrie The Kyiv Independent. Mărturisirea evidențiază discrepanța dintre așteptările inițiale ale Kremlinului privind o victorie rapidă și războiul prelungit și costisitor care a...
Acum 6 ore
16:40
Autoritățile din Ungheni și Iași au semnat un acord de cooperare. Parteneriatul prevede mai multe domenii de dezvoltare # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, la Iași a fost semnat un acord de colaborare pentru dezvoltarea regiunii Ungheni–Iași de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, a declarat Dionisie Ternovschi, președintele raionului Ungheni. Potrivit semnatarilor, parteneriatul vizează domenii precum dezvoltarea urbană și regională, mobilitatea și conectivitatea, protecția mediului, infrastructura verde,...
16:30
Marea Britanie anunță cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din ultimii patru ani: „Sancțiunile l-au privat pe Putin de echivalentul a încă doi ani de finanțare a războiului” # Ziarul de Garda
Guvernul Marii Britanii a anunțat un pachet istoric de sancțiuni, care taie veniturile esențiale din petrol și degradează și mai mult capacitatea Kremlinului de a-și purta războiul ilegal, potrivit unui comunicat al instituției britanice de stat. „Aproape 300 de sancțiuni noi au fost anunțate, în timp ce Marea Britanie ia măsuri drastice împotriva veniturilor esențiale...
16:20
36 din 66. Lista partidelor cu drept de participare la alegerile și referendumul local din 17 mai # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat marți, 24 februarie, lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi și la referendumul local din 17 mai 2026. Potrivit unui comunicat al CEC, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, admisibilitatea participării...
15:40
LIVE TEXT/ Armata ucraineană a lovit mai multe posturi de comandă militare rusești și depozite de aprovizionare. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Armata ucraineană a atacat mai multe posturi de comandă militare rusești, depozite de aprovizionare și o bază de reparații, folosind, printre altele, rachete ATACMS, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele ore ale zilei de 24 februarie, mai multe unități ucrainene de rachete și artilerie au atacat un post...
15:30
„Discuții despre planurile de dezvoltare mai departe a activelor” Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu companiei, care urmează să preia activele Lukoil # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat...
15:10
Elevii din R. Moldova au scris peste 20 de mii de scrisori de sprijin pentru copiii ucraineni. Mesajele vor fi transmise Ambasadei Ucrainei, care le va expedia copiilor din Ucraina # Ziarul de Garda
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” a adunat peste 20 de mii de scrisori, de la elevi din 800 de școli din întreaga țară, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Primele scrisori...
15:00
Ministrul Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu reprezentanții Băncii Mondiale și compania Carlyle Group, care urmează să preia activele Lukoil # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale și cu cu reprezentantul Fondului de Investiții Carlyle Group, care gestionează global active în valoare de peste 400 de miliarde de dolari SUA, având în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa. Discuțiile s-au axat...
Acum 8 ore
14:40
Liderii europeni au vizitat Kievul pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina: „Ne amintim de comunitățile sfâșiate, de casele distruse și de copiii luați de lângă familiile lor” # Ziarul de Garda
Ppreședinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa au sosit la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei la scară largă de către Rusia, țara găzduind o serie de întâlniri la nivel înalt menite să consolideze sprijinul occidental, potrivit The Kyiv Independent. Printre cei...
14:20
„Patru ani de când Putin cucerește Kievul în trei zile”. Zelenski a publicat un discurs la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Și-a arătat buncărul de unde a lucrat în primele luni după atac # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor cu ocazia celei de-a patra aniversări a începutului invaziei ruse din 24 februarie 2022. El a vorbit despre parcursul dificil pe care l-au traversat țara și poporul său de la declanșarea războiului și a arătat biroul din buncărul de pe strada Bankova din Kiev, unde a lucrat în...
14:10
„Patru ani de când Putin cucerește Kievul în trei zile”. Zelenski a publicat un discurs la patru ani de la invazia Rusia în Ucraina. Și-a arătat buncărul de unde a lucrat în primele luni după atac # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor cu ocazia celei de-a patra aniversări a începutului invaziei ruse din 24 februarie 2022. El a vorbit despre parcursul dificil pe care l-au traversat țara și poporul său de la declanșarea războiului și a arătat biroul din buncărul de pe strada Bankova din Kiev, unde a lucrat în...
13:40
Cerințele de intrare în spațiul Schengen conform sistemului EES vor fi introduse la încă cinci puncte de trecere a frontierei din R. Moldova # Ziarul de Garda
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, anunță Poliția de Frontieră. Noile reguli de acces în UE au scopul de a moderniza gestionarea frontierelor prin creșterea eficienței proceselor la frontieră și simplificarea deplasărilor. Punctele de trecere a...
13:30
Un bărbat a încercat să treacă vama cu lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 19 milioane de lei. Șoferul și organizatorul schemei au fost reținuți # Ziarul de Garda
La intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, un șofer a afirmat că nu are bunuri care trebuie declarate în vamă, potrivit legii. În schimb, după verificarea mașinii de către inspectorii vamali, au fost depistate cele șapte lingouri de aur, camuflate la fundul unei lăzi cu piese auto de schimb și scule. Potrivit calculelor estimative,...
13:20
Premierul Munteanu, la patru ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Eram la Kiev. M-am trezit odată cu primele explozii. Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu, a venit marți, 24 februarie, cu un mesaj la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Prim-ministrul susține că atunci era la Kiev și că „în câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”. „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kiev. M-am trezit odată...
13:10
LIVE TEXT/ Ministrul ucrainean al Apărării a prezentat trei obiective pentru încheierea războiului. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:09 Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a publicat obiectivele planului Ucrainei pentru încheierea războiului. „Rusia continuă să lupte pentru că crede că ne poate înfrânge cu forță și resurse. Prin urmare, președintele a stabilit o sarcină clară pentru echipa Ministerului Apărării: să consolideze apărarea, alături de diplomație, pentru a forța inamicul la pace....
13:00
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a intrat în al patrulea an astăzi, 24 februarie, iar R. Moldova, deși nu este stat beligerant, resimte direct efectele militare ale conflictului. Zeci de drone rusești au survolat neautorizat spațiul aerian moldovenesc din 2022 încoace, iar în mai multe cazuri fragmente de aparate de zbor, inclusiv cu...
Acum 12 ore
12:50
VIDEO/ „Pe mine m-a salvat Moldova, iar cei care au venit să mă «salveze» au vrut să mă distrugă”. Patru ani de război rusesc în Ucraina – un rezumat ZdG # Ziarul de Garda
Pe 24 februarie 2022, Rusia a început un război agresiv împotriva Ucrainei. În fiecare zi, în țara vecină mor oameni nevinovați, sunt distruse orașe și familii întregi. Milioane de oameni, majoritatea femei, copii și bătrâni, sunt forțați să-și părăsească casele și să plece pentru a se salva de război. În primele 24 de ore de...
12:30
La patru ani de război, MEC a prezentat bilanțul integrării refugiaților în sistemul educațional. Peste 2 800 de elevi refugiați învață în școlile din R. Moldova # Ziarul de Garda
De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) susține că a implementat în acești patru ani mai multe măsuri pentru asigurarea accesului „egal și neîngrădit” la educație pentru copiii și tinerii refugiați. În învățământul general, au fost eliminate barierele administrative la înscriere, prin scutirea de autentificare notarială și traducere a documentelor,...
12:10
După patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Ministerul Culturii cere instituțiilor să fie informat despre invitarea artiștilor din țările „condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată” # Ziarul de Garda
Instituțiile publice de cultură și companiile private ar urma să informeze Ministerul Culturii când intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special din statele CSI, în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. Ministerul a anunțat măsura abia la patru ani de la invazia rusă la scară largă...
11:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Judecătoarea Ana Bologan a fost transferată temporar la Curtea de Apel Centru. Urmează să fie organizat un concurs pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe agendă sunt 19 subiecte care urmează să fie examinate, inclusiv două rapoarte întocmite de Comisia de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru. La fel, membrii CSM vor anunța concursul...
11:20
LIVE TEXT/ Zelenski: Încercările de avansare prin teritoriul ucrainean în 2025 au costat trupele ruse, în medie, 167 de soldați pe kilometru de teritoriu ocupat. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:10 Încercările de avansare prin teritoriul ucrainean în 2025 au costat trupele ruse, în medie, 167 de soldați pe kilometru de teritoriu ocupat, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Financial Times. El a respins afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin, conform cărora Ucraina ar putea folosi încetarea temporară a ostilităților pentru a...
11:10
Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru că a abuzat sexual doi minori, a înregistrat scenele pornografice și le-a publicat pe Instagram # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru viol și pornografie infantilă, anunță marți, 24 februarie, Procuratura Generală (PG). Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de...
11:10
Astăzi, de Dragobete, 14 cupluri din R. Moldova au ales să își spună „da” și să își unească destinele, a anunțat Agenția Servicii Publice (ASP). De la începutul anului 2026 și până în prezent, ASP a înregistra 1 388 de căsătorii la nivel național. În ultimul an, instituția notează că „a celebrat curajul și înțelepciunea”...
11:00
MAN vrea un referendum pentru reforma teritorial-administrativă. Ceban se declară „împotriva lichidării primăriilor”. Reacția Guvernului # Ziarul de Garda
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că va iniția un referendum privind reforma administrației publice locale. Reforma se află la etapa consultărilor publice și este una dintre prioritățile declarate ale Guvernului Munteanu. Ion Ceban a amintit că pentru inițierea referendumului este necesar sprijinul a cel puțin 33 de deputați...
10:50
Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru că a abuzat sexual doi minori, a înregistrat scenele pornografice și le-a distribuit pe Instagram, prietenilor săi # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 anu a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru viol și pornografie infantilă, anunță marți, 24 februarie, Procuratura Generală (PG). Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de...
10:20
Oamenii legii au desfășurat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 40 de milioane de lei, în domeniul fabricării geamurilor termopan # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 milioane de lei. Cazul este investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat. Conform comunicatului PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de...
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Examinarea rapoartelor Comisiei de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe agendă sunt 19 subiecte care urmează să fie examinate, inclusiv două rapoarte întocmite de Comisia de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru. La fel, membrii CSM vor anunța concursul...
09:10
Acuzații reciproce care au ajuns în instanță. Directoarea unei grădinițe din comuna Pepeni îl acuză pe primarul Oleg Cernei că ar fi fost „umilită” și „indusă într-o situație în care să depună cerere de demisie” # Ziarul de Garda
Directoarea unei grădinițe din comuna Pepeni spune că ar fi „umilită timp de mai mulți ani” de către primarul localității, fost consilier municipal Chișinău pe lista PAS, Oleg Cernei. În luna ianuarie, Judecătoria Bălți a acceptat cererea de chemare în judecată depusă de femeie împotriva primarului. Drept motiv pentru cererea de judecată au fost invocate...
09:00
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”. Deputații Parlamentului participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, este marcat cel de-al patrulea an de război în Ucraina. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. La fel, deputații din Parlamentul R. Moldova participă la evenimente comemorative, anunță Legislativul. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a...
08:30
Ceață și polei pe mai multe drumuri naționale: au fost mobilizate 32 de utilaje și 13 muncitori rutieri # Ziarul de Garda
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce, în timpul nopții, s-au înregistrat ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Sursa citată informează că au avut loc intervenții în raioanele din nordul și centrul...
08:20
LIVE TEXT/ Bilanț la patru ani de invazie: mii de civili uciși și milioane de locuințe afectate. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
8:13 Acum patru ani, pe 24 februarie 2022, în jurul orei 3:40, prima coloană de tancuri rusești a intrat în regiunea Luhansk din Ucraina, în timp ce locuitorii multor orașe ucrainene s-au trezit în urma primelor atacuri cu rachete ale forțelor ruse. Potrivit agenției Ukrinform, în patru ani de război la scară largă, Ucraina a...
Acum 24 ore
22:30
LIVE TEXT/ Rușii au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu rachete de zbor, drone și artilerie. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:20 Pe parcursul zilei, armata rusă a efectuat peste 40 de atacuri asupra a două cartiere din regiunea Dnipropetrovsk folosind drone, a bombardat cu artilerie și a lansat bombe planante (KAB). O persoană a fost ucisă, iar o alta a fost rănită, a relatat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, pe Telegram. În comunitățile...
22:10
Mai multe ONG-uri îndeamnă guvernul ucrainean să renunțe la ideea unui referendum privind acordul de pace # Ziarul de Garda
Aproximativ 50 de grupuri ale societății civile ucrainene au cerut autorităților să abandoneze ideea aprobării unui potențial acord de pace printr-un referendum, potrivit unei declarații publicate de Detector Media, organizația de supraveghere a presei ucrainene, pe 23 februarie, transmite The Kyiv Indepedent. Ideea organizării unui referendum a fost inițiată în contextul în care SUA îndeamnă...
21:30
LIVE TEXT/ O explozie din Mîkolaiv a rănit 7 ofițeri de poliție, la o zi după atacul fatal din Lviv. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Explozii au rănit șapte ofițeri de poliție în orașul Mîkolaiv, a declarat Ivan Vihivskii, șeful Poliției Naționale a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent. Potrivit lui Vihivskii, șapte angajați ai Departamentului de Poliție de Patrulare au ajuns la o benzinărie dezafectată din Mîkolaiv pentru schimbarea turei. Vihivskii a declarat că exploziile au avut loc la ora 18:10,...
21:30
„N-am vină. Nu-s vinovat”. Plahotniuc insinuează că ar fi victima actualei puteri politice # Ziarul de Garda
„Eu nu mă consider vinovat”, iar „dosarul e o făcătură mare”, a declarat inculpatul Vladimir Plahotniuc, în timp ce-și susținea discursul în dosarul „Frauda bancară”, la tribună, făcând trimitere periodic la schemele imprimate pe foi A1 pe care le avea la îndemână. După finalizarea discursului pregătit din timp, a urmat o serie de întrebări adresate...
21:10
Președintele Ucrainei va avea o adresare în Parlamentul European, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina # Ziarul de Garda
La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, președintele Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul European unde se va adresa eurodeputaților reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, anunță Parlamentul luni, 23 februarie. Ședința va începe la ora locală 11:15 (ora R. Moldova). După intervenția președintelui Zelenski, prin conexiune la distanță...
21:00
Președintele Ucrainei va avea o adresare mâine în Parlamentul European, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina # Ziarul de Garda
La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, președintele Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul European unde se va adresa eurodeputaților reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, anunță Parlamentul luni, 23 februarie. Ședința va începe la ora locală 11:15 (ora R. Moldova). După intervenția președintelui Zelenski, prin conexiune la distanță...
Ieri
20:30
Dosarul privind abuzul de putere al fosului șef SIS Vasile Botnari se întoarce în prima instanță pentru rejudecarea pedepsei # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a decis, luni, 23 februarie, rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova, Vasile Botnari, condamnat în 2020 pentru abuz de serviciu în dosarul expulzării profesorilor turci din 2018, menținând însă constatarea vinovăției. Instanța a dispus reexaminarea individualizării sancțiunii și a laturii civile, după ce...
19:20
DOC/ Fratele și cumnatul lui Igor Dodon rămân în afara procesului. CSJ respinge recursul avocatului socialistului în litigiul cu ANI. Apărător: „Este la modă acum să aveți interese față de dosarele lui Dodon” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de unul dintre avocații fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care a fost respinsă cererea acestuia privind antrenarea în litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în calitate de terți, a lui Alexandru...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.