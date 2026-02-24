„Patru ani de când Putin cucerește Kievul în trei zile”. Zelenski a publicat un discurs la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Și-a arătat buncărul de unde a lucrat în primele luni după atac
Ziarul de Garda, 24 februarie 2026 14:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor cu ocazia celei de-a patra aniversări a începutului invaziei ruse din 24 februarie 2022. El a vorbit despre parcursul dificil pe care l-au traversat țara și poporul său de la declanșarea războiului și a arătat biroul din buncărul de pe strada Bankova din Kiev, unde a lucrat în...
• • •
Acum 15 minute
14:20
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:40
Cerințele de intrare în spațiul Schengen conform sistemului EES vor fi introduse la încă cinci puncte de trecere a frontierei din R. Moldova # Ziarul de Garda
Începând cu data de 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional la încă cinci puncte de trecere a frontierei, anunță Poliția de Frontieră. Noile reguli de acces în UE au scopul de a moderniza gestionarea frontierelor prin creșterea eficienței proceselor la frontieră și simplificarea deplasărilor. Punctele de trecere a...
Acum 2 ore
13:30
Un bărbat a încercat să treacă vama cu lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 19 milioane de lei. Șoferul și organizatorul schemei au fost reținuți # Ziarul de Garda
La intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, un șofer a afirmat că nu are bunuri care trebuie declarate în vamă, potrivit legii. În schimb, după verificarea mașinii de către inspectorii vamali, au fost depistate cele șapte lingouri de aur, camuflate la fundul unei lăzi cu piese auto de schimb și scule. Potrivit calculelor estimative,...
13:20
Premierul Munteanu, la patru ani de la războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Eram la Kiev. M-am trezit odată cu primele explozii. Rusia a dus războiul în casa fiecărui ucrainean” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu, a venit marți, 24 februarie, cu un mesaj la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Prim-ministrul susține că atunci era la Kiev și că „în câteva clipe, realitatea a milioane de ucraineni s-a schimbat”. „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kiev. M-am trezit odată...
13:10
LIVE TEXT/ Ministrul ucrainean al Apărării a prezentat trei obiective pentru încheierea războiului. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:09 Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a publicat obiectivele planului Ucrainei pentru încheierea războiului. „Rusia continuă să lupte pentru că crede că ne poate înfrânge cu forță și resurse. Prin urmare, președintele a stabilit o sarcină clară pentru echipa Ministerului Apărării: să consolideze apărarea, alături de diplomație, pentru a forța inamicul la pace....
13:00
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a intrat în al patrulea an astăzi, 24 februarie, iar R. Moldova, deși nu este stat beligerant, resimte direct efectele militare ale conflictului. Zeci de drone rusești au survolat neautorizat spațiul aerian moldovenesc din 2022 încoace, iar în mai multe cazuri fragmente de aparate de zbor, inclusiv cu...
12:50
VIDEO/ „Pe mine m-a salvat Moldova, iar cei care au venit să mă «salveze» au vrut să mă distrugă”. Patru ani de război rusesc în Ucraina – un rezumat ZdG # Ziarul de Garda
Pe 24 februarie 2022, Rusia a început un război agresiv împotriva Ucrainei. În fiecare zi, în țara vecină mor oameni nevinovați, sunt distruse orașe și familii întregi. Milioane de oameni, majoritatea femei, copii și bătrâni, sunt forțați să-și părăsească casele și să plece pentru a se salva de război. În primele 24 de ore de...
Acum 4 ore
12:30
La patru ani de război, MEC a prezentat bilanțul integrării refugiaților în sistemul educațional. Peste 2 800 de elevi refugiați învață în școlile din R. Moldova # Ziarul de Garda
De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) susține că a implementat în acești patru ani mai multe măsuri pentru asigurarea accesului „egal și neîngrădit” la educație pentru copiii și tinerii refugiați. În învățământul general, au fost eliminate barierele administrative la înscriere, prin scutirea de autentificare notarială și traducere a documentelor,...
12:10
După patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Ministerul Culturii cere instituțiilor să fie informat despre invitarea artiștilor din țările „condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată” # Ziarul de Garda
Instituțiile publice de cultură și companiile private ar urma să informeze Ministerul Culturii când intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special din statele CSI, în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. Ministerul a anunțat măsura abia la patru ani de la invazia rusă la scară largă...
11:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Judecătoarea Ana Bologan a fost transferată temporar la Curtea de Apel Centru. Urmează să fie organizat un concurs pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe agendă sunt 19 subiecte care urmează să fie examinate, inclusiv două rapoarte întocmite de Comisia de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru. La fel, membrii CSM vor anunța concursul...
11:20
LIVE TEXT/ Zelenski: Încercările de avansare prin teritoriul ucrainean în 2025 au costat trupele ruse, în medie, 167 de soldați pe kilometru de teritoriu ocupat. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:10 Încercările de avansare prin teritoriul ucrainean în 2025 au costat trupele ruse, în medie, 167 de soldați pe kilometru de teritoriu ocupat, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat Financial Times. El a respins afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin, conform cărora Ucraina ar putea folosi încetarea temporară a ostilităților pentru a...
11:10
Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru că a abuzat sexual doi minori, a înregistrat scenele pornografice și le-a publicat pe Instagram # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru viol și pornografie infantilă, anunță marți, 24 februarie, Procuratura Generală (PG). Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de...
11:10
Astăzi, de Dragobete, 14 cupluri din R. Moldova au ales să își spună „da” și să își unească destinele, a anunțat Agenția Servicii Publice (ASP). De la începutul anului 2026 și până în prezent, ASP a înregistra 1 388 de căsătorii la nivel național. În ultimul an, instituția notează că „a celebrat curajul și înțelepciunea”...
11:00
MAN vrea un referendum pentru reforma teritorial-administrativă. Ceban se declară „împotriva lichidării primăriilor”. Reacția Guvernului # Ziarul de Garda
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul capitalei, Ion Ceban, anunță că va iniția un referendum privind reforma administrației publice locale. Reforma se află la etapa consultărilor publice și este una dintre prioritățile declarate ale Guvernului Munteanu. Ion Ceban a amintit că pentru inițierea referendumului este necesar sprijinul a cel puțin 33 de deputați...
10:50
Acum 6 ore
10:20
Oamenii legii au desfășurat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 40 de milioane de lei, în domeniul fabricării geamurilor termopan # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 milioane de lei. Cazul este investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat. Conform comunicatului PCCOCS, compania vizată ar fi implementat schema de...
09:30
09:10
Acuzații reciproce care au ajuns în instanță. Directoarea unei grădinițe din comuna Pepeni îl acuză pe primarul Oleg Cernei că ar fi fost „umilită” și „indusă într-o situație în care să depună cerere de demisie” # Ziarul de Garda
Directoarea unei grădinițe din comuna Pepeni spune că ar fi „umilită timp de mai mulți ani” de către primarul localității, fost consilier municipal Chișinău pe lista PAS, Oleg Cernei. În luna ianuarie, Judecătoria Bălți a acceptat cererea de chemare în judecată depusă de femeie împotriva primarului. Drept motiv pentru cererea de judecată au fost invocate...
09:00
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”. Deputații Parlamentului participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, este marcat cel de-al patrulea an de război în Ucraina. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. La fel, deputații din Parlamentul R. Moldova participă la evenimente comemorative, anunță Legislativul. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a...
Acum 8 ore
08:30
Ceață și polei pe mai multe drumuri naționale: au fost mobilizate 32 de utilaje și 13 muncitori rutieri # Ziarul de Garda
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce, în timpul nopții, s-au înregistrat ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Sursa citată informează că au avut loc intervenții în raioanele din nordul și centrul...
08:20
LIVE TEXT/ Bilanț la patru ani de invazie: mii de civili uciși și milioane de locuințe afectate. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
8:13 Acum patru ani, pe 24 februarie 2022, în jurul orei 3:40, prima coloană de tancuri rusești a intrat în regiunea Luhansk din Ucraina, în timp ce locuitorii multor orașe ucrainene s-au trezit în urma primelor atacuri cu rachete ale forțelor ruse. Potrivit agenției Ukrinform, în patru ani de război la scară largă, Ucraina a...
Acum 24 ore
22:30
LIVE TEXT/ Rușii au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu rachete de zbor, drone și artilerie. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:20 Pe parcursul zilei, armata rusă a efectuat peste 40 de atacuri asupra a două cartiere din regiunea Dnipropetrovsk folosind drone, a bombardat cu artilerie și a lansat bombe planante (KAB). O persoană a fost ucisă, iar o alta a fost rănită, a relatat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, pe Telegram. În comunitățile...
22:10
Mai multe ONG-uri îndeamnă guvernul ucrainean să renunțe la ideea unui referendum privind acordul de pace # Ziarul de Garda
Aproximativ 50 de grupuri ale societății civile ucrainene au cerut autorităților să abandoneze ideea aprobării unui potențial acord de pace printr-un referendum, potrivit unei declarații publicate de Detector Media, organizația de supraveghere a presei ucrainene, pe 23 februarie, transmite The Kyiv Indepedent. Ideea organizării unui referendum a fost inițiată în contextul în care SUA îndeamnă...
21:30
LIVE TEXT/ O explozie din Mîkolaiv a rănit 7 ofițeri de poliție, la o zi după atacul fatal din Lviv. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Explozii au rănit șapte ofițeri de poliție în orașul Mîkolaiv, a declarat Ivan Vihivskii, șeful Poliției Naționale a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent. Potrivit lui Vihivskii, șapte angajați ai Departamentului de Poliție de Patrulare au ajuns la o benzinărie dezafectată din Mîkolaiv pentru schimbarea turei. Vihivskii a declarat că exploziile au avut loc la ora 18:10,...
21:30
„N-am vină. Nu-s vinovat”. Plahotniuc insinuează că ar fi victima actualei puteri politice # Ziarul de Garda
„Eu nu mă consider vinovat”, iar „dosarul e o făcătură mare”, a declarat inculpatul Vladimir Plahotniuc, în timp ce-și susținea discursul în dosarul „Frauda bancară”, la tribună, făcând trimitere periodic la schemele imprimate pe foi A1 pe care le avea la îndemână. După finalizarea discursului pregătit din timp, a urmat o serie de întrebări adresate...
21:10
Președintele Ucrainei va avea o adresare în Parlamentul European, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina # Ziarul de Garda
La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, președintele Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul European unde se va adresa eurodeputaților reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, anunță Parlamentul luni, 23 februarie. Ședința va începe la ora locală 11:15 (ora R. Moldova). După intervenția președintelui Zelenski, prin conexiune la distanță...
21:00
20:30
Dosarul privind abuzul de putere al fosului șef SIS Vasile Botnari se întoarce în prima instanță pentru rejudecarea pedepsei # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a decis, luni, 23 februarie, rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova, Vasile Botnari, condamnat în 2020 pentru abuz de serviciu în dosarul expulzării profesorilor turci din 2018, menținând însă constatarea vinovăției. Instanța a dispus reexaminarea individualizării sancțiunii și a laturii civile, după ce...
19:20
DOC/ Fratele și cumnatul lui Igor Dodon rămân în afara procesului. CSJ respinge recursul avocatului socialistului în litigiul cu ANI. Apărător: „Este la modă acum să aveți interese față de dosarele lui Dodon” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de unul dintre avocații fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care a fost respinsă cererea acestuia privind antrenarea în litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în calitate de terți, a lui Alexandru...
18:00
Costurile estimate pentru reconstrucția Ucrainei ajung la 588 de miliarde de dolari. Procesul ar putea dura 10 ani # Ziarul de Garda
Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și guvernul ucrainean arată că reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari în următorii zece ani, informeză Reuters. Raportul a fost publicat cu zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă. Ultima evaluare a instituțiilor menționate,...
17:40
Nisporeni devine Capitala Sportului în 2026. Ce activități urmează să găzduiască orașul # Ziarul de Garda
Orașul Nisporeni ar urma să devină, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din R. Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”. Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate...
17:30
Aproape 200 de cazuri de rujeolă, depistate în R. Moldova în 2025. ANSP: „Vaccinarea este singura soluție eficientă. La nivel național, rata este sub 85%” # Ziarul de Garda
În contextul menținerii riscului de răspândire a rujeolei, specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă populația la vaccinare, aceasta fiind singura măsură eficientă de prevenire a îmbolnăvirii și a complicațiilor grave, potrivit unui comunicat al instituției. Potrivit datelor raportate, în anului 2025 au fost înregistrate 193 de cazuri de rujeolă, în 16...
17:20
Danemarca a oferit 20 de milioane de euro pentru un program menit să „consolideze sectorul de apărare și mecanismele de combatere a dezinformării” # Ziarul de Garda
R. Moldova urmează să implementeze un program de sprijin al Danemarcei, în valoare de 20 de milioane de euro, pentru a consolida sectorul de apărare, combaterea dezinformării și capacitățile de gestionare a situațiilor de criză, anunță vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman. Subiectul a fost discutat de oficialii de la Chișinău...
17:10
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național # Ziarul de Garda
Maib și Mastercard își reconfirmă angajamentul față de dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova. Parteneriatul strategic cu Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a fost prelungit pentru doi ani consecutivi, consolidând o colaborare dedicată susținerii și promovării fotbalului la nivel național. În continuare, maib și Mastercard vor contribui activ la inițiativele FMF, inclusiv la susținerea Echipei Naționale...
16:50
Comisia Europeană declară că nu va accepta o creștere a tarifelor americane, după decizia Curții Supreme de a anula tarifele impuse de Trump # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a cerut duminică, 22 februarie, Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat în 2025, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns cu noi taxe generale de 15%, potrivit Reuters. Comisia, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state...
16:40
Restaurarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” – noua dispută dintre Primărie și Ministerul Culturii. „Ei propun să le facem mofturile și să o transformăm în Grădina din granit din municipiul Chișinău” # Ziarul de Garda
Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) a respins de două ori proiectul Primăriei municipiului Chișinău de restaurare și reabilitare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din cauza folosirii dalelor „similare cu cele pe care Primăria le folosește la reconstrucția trotuarelor”. Ministerul Culturii a venit cu precizări luni, 23 februarie, după ce primarul Ion...
16:40
LIVE TEXT/ Rusia a limitat recrutarea mercenarilor din țările „prietenoase”. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:35 Rusia ar fi întocmit o listă cu cel puțin 36 de țări din care, începând cu acest an, este interzisă recrutarea de mercenari pentru războiul împotriva Ucrainei, relatează publicația independentă „Vajnîe istorii”. Nu este clar cine a elaborat lista, însă jurnaliștii presupun că aceasta ar fi rezultat al unor eforturi diplomatice. Pe listă...
16:20
15:40
„Eu sunt o mamă care a fost umilită și aruncată într-un război public.” Reacția mamei minorei expuse public de deputatul Vasile Costiuc # Ziarul de Garda
ZdG a discutat cu mama fetei despre care, anterior, deputatul Vasile Costiuc a declarat că ar fi fost transportată de urgență în stare gravă, „în urma unei intoxicații cu droguri”. Deputatul a punctat atunci că acest caz ar fi „mușamalizat și ascuns de Cernăuțeanu și de guvernarea sorosistă PAS”. Potrivit femeii, declarațiile deputatului sunt false,...
15:40
VIDEO/ Fosta corespondentă a televiziunii regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina și vizată în dosarul omorurilor la comandă, anunță că este în libertate # Ziarul de Garda
Alina Bondarenco, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, despre care ZdG a scris că a fost reținută în Ucraina în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni, a publicat luni, 23 februarie, un mesaj video în care anunță că este în libertate. Mesajul a apărut pe un cont...
15:30
SUA și Iran reiau discuțiile nucleare la Geneva. Trump a avertizat că „se vor întâmpla lucruri foarte grave” dacă nu se va ajunge la un acord # Ziarul de Garda
Iranul și SUA vor desfășura joi, 26 februarie, la Geneva, a treia rundă de discuții privind programul nuclear, a declarat ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de riscul unui conflict militar, notează agenția britanică de știri Reuters. SUA și-au consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu, iar președintele...
15:00
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deținea din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ. Alexei Gherțescu a confirmat pentru ZdG că a depus cererea de demisie din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie 2026. Acesta a mai adăugat...
14:10
Două echipe AMU, agresate în timpul intervențiilor. O tânără a încercat să lovească asistentul medical cu un topor # Ziarul de Garda
Două cazuri de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, au fost înregistrate pe 21 februarie, conform Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Potrivit reprezentanților, unul din cazuri a avut loc într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău. Potrivit mesajului publicat de CNAMUP, primul incident a...
12:50
Procurorul din Glodeni, Ion Crișciuc, care ar fi fost prins beat la volan, sancționat disciplinar cu eliberarea din funcție # Ziarul de Garda
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată pe 20 februarie de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Am încercat...
12:40
Trei cetățeni străini, reținuți în timp ce ar fi încercat să vândă un automobil de lux pe care îl închiriaseră # Ziarul de Garda
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce ar fi încercat să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău, conform unui comunicat de presă. Potrivit materialelor...
12:20
LIVE TEXT/ Morți și răniți la Odesa: printre victime este o tânără de 20 de ani. Atac ucrainean la o stație de pompare a petrolului din Tatarstan. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 În noaptea de 23 februarie, trupele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone. În urma loviturilor, o tânără de 20 de ani și un bărbat de aproximativ 45 de ani au murit. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al...
11:50
Percheziții într-un hotel din capitală, în cadrul unui dosar de trafic de droguri: trei persoane, care ar fi avut rol de curieri, au fost arestate # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost arestate în cadrul unei cauze penale privind traficul ilicit de droguri, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) în dimineața zilei de luni, 23 februarie. Conform unui comunicat de presă, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire...
11:40
AUDIO/ „Tu i-ai dat lui Sașa numa 3000”. Detalii despre perchezițiile efectuate în mai multe primării, într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Organele de drept au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum...
11:30
Ceban anunță lucrări „masive” de reparație a drumurilor. Acesta compară drumurile din Chișinău cu cele din București # Ziarul de Garda
Serviciile municipale vor demara, începând din această săptămână, lucrări „masive” de reparație a drumurilor deteriorate din capitală, a anunțat primarul general Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 23 februarie. În același context, edilul a făcut referire și la starea unor drumuri din București: „A ajuns să arate ca drumurile nereparate de...
