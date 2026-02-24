Un tânăr de 19 ani, condamnat pentru că a abuzat sexual doi minori, a înregistrat scenele pornografice și le-a publicat pe Instagram

17:50

Tinerii sub 15 ani nu ar avea voie să aibă conturi de rețele sociale, iar conturile deja existente sub această limită de vârstă să fie suspendate, prevede un proiect de lege pentru protecţia minorilor împotriva riscurilor utilizării rețelelor sociale, depus în Parlamentul României. În plus, telefonul să fie interzis în timpul programului școlar, mai precizează inițiatorii...