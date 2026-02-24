LIVE TEXT/ Ședința CSM: Examinarea rapoartelor Comisiei de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru
Ziarul de Garda, 24 februarie 2026 09:30
Astăzi, 24 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe agendă sunt 19 subiecte care urmează să fie examinate, inclusiv două rapoarte întocmite de Comisia de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru. La fel, membrii CSM vor anunța concursul...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
09:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Examinarea rapoartelor Comisiei de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe agendă sunt 19 subiecte care urmează să fie examinate, inclusiv două rapoarte întocmite de Comisia de evaluare a judecătorilor și organizarea concursului pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la CSJ și Curtea de Apel Centru. La fel, membrii CSM vor anunța concursul...
Acum o oră
09:10
Acuzații reciproce care au ajuns în instanță. Directoarea unei grădinițe din comuna Pepeni îl acuză pe primarul Oleg Cernei că ar fi fost „umilită” și „indusă într-o situație în care să depună cerere de demisie” # Ziarul de Garda
Directoarea unei grădinițe din comuna Pepeni spune că ar fi „umilită timp de mai mulți ani” de către primarul localității, fost consilier municipal Chișinău pe lista PAS, Oleg Cernei. În luna ianuarie, Judecătoria Bălți a acceptat cererea de chemare în judecată depusă de femeie împotriva primarului. Drept motiv pentru cererea de judecată au fost invocate...
09:00
Maia Sandu: „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”. Deputații Parlamentului participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Astăzi, 24 februarie, este marcat cel de-al patrulea an de război în Ucraina. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean. La fel, deputații din Parlamentul R. Moldova participă la evenimente comemorative, anunță Legislativul. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a...
Acum 2 ore
08:30
Ceață și polei pe mai multe drumuri naționale: au fost mobilizate 32 de utilaje și 13 muncitori rutieri # Ziarul de Garda
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce, în timpul nopții, s-au înregistrat ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Sursa citată informează că au avut loc intervenții în raioanele din nordul și centrul...
08:20
LIVE TEXT/ Bilanț la patru ani de invazie: mii de civili uciși și milioane de locuințe afectate. Război în Ucraina, ziua 1462 # Ziarul de Garda
8:13 Acum patru ani, pe 24 februarie 2022, în jurul orei 3:40, prima coloană de tancuri rusești a intrat în regiunea Luhansk din Ucraina, în timp ce locuitorii multor orașe ucrainene s-au trezit în urma primelor atacuri cu rachete ale forțelor ruse. Potrivit agenției Ukrinform, în patru ani de război la scară largă, Ucraina a...
Acum 12 ore
22:30
LIVE TEXT/ Rușii au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu rachete de zbor, drone și artilerie. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:20 Pe parcursul zilei, armata rusă a efectuat peste 40 de atacuri asupra a două cartiere din regiunea Dnipropetrovsk folosind drone, a bombardat cu artilerie și a lansat bombe planante (KAB). O persoană a fost ucisă, iar o alta a fost rănită, a relatat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, pe Telegram. În comunitățile...
22:10
Mai multe ONG-uri îndeamnă guvernul ucrainean să renunțe la ideea unui referendum privind acordul de pace # Ziarul de Garda
Aproximativ 50 de grupuri ale societății civile ucrainene au cerut autorităților să abandoneze ideea aprobării unui potențial acord de pace printr-un referendum, potrivit unei declarații publicate de Detector Media, organizația de supraveghere a presei ucrainene, pe 23 februarie, transmite The Kyiv Indepedent. Ideea organizării unui referendum a fost inițiată în contextul în care SUA îndeamnă...
21:30
LIVE TEXT/ O explozie din Mîkolaiv a rănit 7 ofițeri de poliție, la o zi după atacul fatal din Lviv. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Explozii au rănit șapte ofițeri de poliție în orașul Mîkolaiv, a declarat Ivan Vihivskii, șeful Poliției Naționale a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent. Potrivit lui Vihivskii, șapte angajați ai Departamentului de Poliție de Patrulare au ajuns la o benzinărie dezafectată din Mîkolaiv pentru schimbarea turei. Vihivskii a declarat că exploziile au avut loc la ora 18:10,...
21:30
„N-am vină. Nu-s vinovat”. Plahotniuc insinuează că ar fi victima actualei puteri politice # Ziarul de Garda
„Eu nu mă consider vinovat”, iar „dosarul e o făcătură mare”, a declarat inculpatul Vladimir Plahotniuc, în timp ce-și susținea discursul în dosarul „Frauda bancară”, la tribună, făcând trimitere periodic la schemele imprimate pe foi A1 pe care le avea la îndemână. După finalizarea discursului pregătit din timp, a urmat o serie de întrebări adresate...
21:10
Președintele Ucrainei va avea o adresare în Parlamentul European, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina # Ziarul de Garda
La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, președintele Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul European unde se va adresa eurodeputaților reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, anunță Parlamentul luni, 23 februarie. Ședința va începe la ora locală 11:15 (ora R. Moldova). După intervenția președintelui Zelenski, prin conexiune la distanță...
21:00
Președintele Ucrainei va avea o adresare mâine în Parlamentul European, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina # Ziarul de Garda
La patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina pe scară largă, președintele Volodimir Zelenski va avea un discurs în Parlamentul European unde se va adresa eurodeputaților reuniți într-o sesiune plenară extraordinară, anunță Parlamentul luni, 23 februarie. Ședința va începe la ora locală 11:15 (ora R. Moldova). După intervenția președintelui Zelenski, prin conexiune la distanță...
Acum 24 ore
20:30
Dosarul privind abuzul de putere al fosului șef SIS Vasile Botnari se întoarce în prima instanță pentru rejudecarea pedepsei # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a decis, luni, 23 februarie, rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova, Vasile Botnari, condamnat în 2020 pentru abuz de serviciu în dosarul expulzării profesorilor turci din 2018, menținând însă constatarea vinovăției. Instanța a dispus reexaminarea individualizării sancțiunii și a laturii civile, după ce...
19:20
DOC/ Fratele și cumnatul lui Igor Dodon rămân în afara procesului. CSJ respinge recursul avocatului socialistului în litigiul cu ANI. Apărător: „Este la modă acum să aveți interese față de dosarele lui Dodon” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de unul dintre avocații fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care a fost respinsă cererea acestuia privind antrenarea în litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în calitate de terți, a lui Alexandru...
18:00
Costurile estimate pentru reconstrucția Ucrainei ajung la 588 de miliarde de dolari. Procesul ar putea dura 10 ani # Ziarul de Garda
Un raport realizat în comun de către Banca Mondială, Națiunile Unite, Comisia Europeană și guvernul ucrainean arată că reconstrucția economiei Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari în următorii zece ani, informeză Reuters. Raportul a fost publicat cu zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă. Ultima evaluare a instituțiilor menționate,...
17:40
Nisporeni devine Capitala Sportului în 2026. Ce activități urmează să găzduiască orașul # Ziarul de Garda
Orașul Nisporeni ar urma să devină, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din R. Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”. Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate...
17:30
Aproape 200 de cazuri de rujeolă, depistate în R. Moldova în 2025. ANSP: „Vaccinarea este singura soluție eficientă. La nivel național, rata este sub 85%” # Ziarul de Garda
În contextul menținerii riscului de răspândire a rujeolei, specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă populația la vaccinare, aceasta fiind singura măsură eficientă de prevenire a îmbolnăvirii și a complicațiilor grave, potrivit unui comunicat al instituției. Potrivit datelor raportate, în anului 2025 au fost înregistrate 193 de cazuri de rujeolă, în 16...
17:20
Danemarca a oferit 20 de milioane de euro pentru un program menit să „consolideze sectorul de apărare și mecanismele de combatere a dezinformării” # Ziarul de Garda
R. Moldova urmează să implementeze un program de sprijin al Danemarcei, în valoare de 20 de milioane de euro, pentru a consolida sectorul de apărare, combaterea dezinformării și capacitățile de gestionare a situațiilor de criză, anunță vicepreședinta Parlamentului și președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman. Subiectul a fost discutat de oficialii de la Chișinău...
17:10
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național # Ziarul de Garda
Maib și Mastercard își reconfirmă angajamentul față de dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova. Parteneriatul strategic cu Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a fost prelungit pentru doi ani consecutivi, consolidând o colaborare dedicată susținerii și promovării fotbalului la nivel național. În continuare, maib și Mastercard vor contribui activ la inițiativele FMF, inclusiv la susținerea Echipei Naționale...
16:50
Comisia Europeană declară că nu va accepta o creștere a tarifelor americane, după decizia Curții Supreme de a anula tarifele impuse de Trump # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a cerut duminică, 22 februarie, Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE-SUA încheiat în 2025, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Donald Trump, iar acesta a răspuns cu noi taxe generale de 15%, potrivit Reuters. Comisia, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state...
16:40
Restaurarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” – noua dispută dintre Primărie și Ministerul Culturii. „Ei propun să le facem mofturile și să o transformăm în Grădina din granit din municipiul Chișinău” # Ziarul de Garda
Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) a respins de două ori proiectul Primăriei municipiului Chișinău de restaurare și reabilitare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din cauza folosirii dalelor „similare cu cele pe care Primăria le folosește la reconstrucția trotuarelor”. Ministerul Culturii a venit cu precizări luni, 23 februarie, după ce primarul Ion...
16:40
LIVE TEXT/ Rusia a limitat recrutarea mercenarilor din țările „prietenoase”. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:35 Rusia ar fi întocmit o listă cu cel puțin 36 de țări din care, începând cu acest an, este interzisă recrutarea de mercenari pentru războiul împotriva Ucrainei, relatează publicația independentă „Vajnîe istorii”. Nu este clar cine a elaborat lista, însă jurnaliștii presupun că aceasta ar fi rezultat al unor eforturi diplomatice. Pe listă...
16:20
Restaurarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” – noua dispută dintre Primărie și Ministerul Culturii. „Ei propun să le facem mofturile și să transformăm grădina în Grădina din granit din municipiului Chișinău” # Ziarul de Garda
Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) a respins de două ori proiectul Primăriei municipiului Chișinău de restaurare și reabilitare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din cauza folosirii dalelor „similare cu cele pe care Primăria le folosește la reconstrucția trotuarelor”. Ministerul Culturii a venit cu precizări luni, 23 februarie, după ce primarul Ion...
15:40
„Eu sunt o mamă care a fost umilită și aruncată într-un război public.” Reacția mamei minorei expuse public de deputatul Vasile Costiuc # Ziarul de Garda
ZdG a discutat cu mama fetei despre care, anterior, deputatul Vasile Costiuc a declarat că ar fi fost transportată de urgență în stare gravă, „în urma unei intoxicații cu droguri”. Deputatul a punctat atunci că acest caz ar fi „mușamalizat și ascuns de Cernăuțeanu și de guvernarea sorosistă PAS”. Potrivit femeii, declarațiile deputatului sunt false,...
15:40
VIDEO/ Fosta corespondentă a televiziunii regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina și vizată în dosarul omorurilor la comandă, anunță că este în libertate # Ziarul de Garda
Alina Bondarenco, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, despre care ZdG a scris că a fost reținută în Ucraina în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni, a publicat luni, 23 februarie, un mesaj video în care anunță că este în libertate. Mesajul a apărut pe un cont...
15:30
SUA și Iran reiau discuțiile nucleare la Geneva. Trump a avertizat că „se vor întâmpla lucruri foarte grave” dacă nu se va ajunge la un acord # Ziarul de Garda
Iranul și SUA vor desfășura joi, 26 februarie, la Geneva, a treia rundă de discuții privind programul nuclear, a declarat ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de riscul unui conflict militar, notează agenția britanică de știri Reuters. SUA și-au consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu, iar președintele...
15:00
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței, funcție pe care o deținea din 2022. Cererea de demisie urmează să fie examinată și aprobată de Legislativ. Alexei Gherțescu a confirmat pentru ZdG că a depus cererea de demisie din funcția de președinte al Consiliului Concurenței pe 20 februarie 2026. Acesta a mai adăugat...
14:10
Două echipe AMU, agresate în timpul intervențiilor. O tânără a încercat să lovească asistentul medical cu un topor # Ziarul de Garda
Două cazuri de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, au fost înregistrate pe 21 februarie, conform Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Potrivit reprezentanților, unul din cazuri a avut loc într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău. Potrivit mesajului publicat de CNAMUP, primul incident a...
12:50
Procurorul din Glodeni, Ion Crișciuc, care ar fi fost prins beat la volan, sancționat disciplinar cu eliberarea din funcție # Ziarul de Garda
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată pe 20 februarie de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Am încercat...
12:40
Trei cetățeni străini, reținuți în timp ce ar fi încercat să vândă un automobil de lux pe care îl închiriaseră # Ziarul de Garda
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în timp ce ar fi încercat să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău, conform unui comunicat de presă. Potrivit materialelor...
12:20
LIVE TEXT/ Morți și răniți la Odesa: printre victime este o tânără de 20 de ani. Atac ucrainean la o stație de pompare a petrolului din Tatarstan. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 În noaptea de 23 februarie, trupele ruse au atacat regiunea Odesa cu drone. În urma loviturilor, o tânără de 20 de ani și un bărbat de aproximativ 45 de ani au murit. Informațiile au fost comunicate de șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, și de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al...
11:50
Percheziții într-un hotel din capitală, în cadrul unui dosar de trafic de droguri: trei persoane, care ar fi avut rol de curieri, au fost arestate # Ziarul de Garda
Trei persoane au fost arestate în cadrul unei cauze penale privind traficul ilicit de droguri, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP) în dimineața zilei de luni, 23 februarie. Conform unui comunicat de presă, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire...
11:40
AUDIO/ „Tu i-ai dat lui Sașa numa 3000”. Detalii despre perchezițiile efectuate în mai multe primării, într-un dosar de delapidare în proiecte de infrastructură. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Organele de drept au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum...
11:30
Ceban anunță lucrări „masive” de reparație a drumurilor. Acesta compară drumurile din Chișinău cu cele din București # Ziarul de Garda
Serviciile municipale vor demara, începând din această săptămână, lucrări „masive” de reparație a drumurilor deteriorate din capitală, a anunțat primarul general Ion Ceban, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 23 februarie. În același context, edilul a făcut referire și la starea unor drumuri din București: „A ajuns să arate ca drumurile nereparate de...
11:20
DOC/ „De doi ani caută oameni prin dulapuri… O bate cu orice îi nimerește sub mână”. Un bărbat din Uzbekistan, condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție. Detalii din sentință # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 6 februarie 2026. Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă,...
10:20
Plahotniuc, mărturii în fața instanței. Și-a început discursul cu acuzații la adresa guvernării # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a compărut în fața instanție, luni, 23 februarie 2026, pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc acuză „intervenții politice”, menționând că dosarul său este unul politic. „Am fost introdus în acest dosar de către clasa politică, pentru a sustrage atenția de la nereușitele guvernării vremurilor bune. Guvernarea politică a făcut declarații...
Ieri
09:50
Membrii Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în R. Moldova # Ziarul de Garda
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în R. Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas. Parlamentarii lituanieni vor avea întrevederi cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, se spune într-un comunicat al Parlamentului....
09:40
ULTIMA ORĂ/ Delapidarea banilor, inclusiv a celor europeni, destinați drumurilor și apeductelor, în atenția CNA. Percheziții la mai multe primării # Ziarul de Garda
La mai multe primării din raioanele Căușeni, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, Edineț, Taraclia, Strășeni și Glodeni au loc percheziții și ridicări de acte, într-un dosar ce vizează suspiciuni de delapidare a fondurilor „naționale și externe” destinate proiectelor de infrastructură. Anunțul a fost făcut de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dimineața zilei de luni, 23 februarie. Potrivit...
09:00
Grațierea lui Nicolai Șepeli, suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, acordată la solicitarea Procuraturii pe baza statutului de victimă a traficului de persoane # Ziarul de Garda
Președinția susține că grațierea lui Nicolai Șepeli, suspectat de organizarea tentativei de asasinat a unor persoane publice din Ucraina, acordată în 2022, a fost decisă „în baza demersurilor Procuraturii Generale” și a concluziilor Comisiei de profil, care l-a considerat victimă a traficului de ființe umane. Decretul a fost revocat în februarie 2026 după ce autoritățile...
08:10
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat că Putin a declanșat deja cel de-al Treilea Război Mondial. Război în Ucraina, ziua 1461 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:07 Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declanșat deja, de facto, cel de-al Treilea Război Mondial, iar oprirea acestuia este posibilă doar prin presiuni militare și economice. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC. Potrivit lui Zelenski, războiul mondial nu a escaladat într-o fază pe deplin...
22 februarie 2026
17:50
Fără acces la rețele de socializare pentru copiii sub 15 ani și fără telefon în timpul programului școlar. Proiect de lege depus în Parlamentul României # Ziarul de Garda
Tinerii sub 15 ani nu ar avea voie să aibă conturi de rețele sociale, iar conturile deja existente sub această limită de vârstă să fie suspendate, prevede un proiect de lege pentru protecţia minorilor împotriva riscurilor utilizării rețelelor sociale, depus în Parlamentul României. În plus, telefonul să fie interzis în timpul programului școlar, mai precizează inițiatorii...
17:10
În 2025, principalele surse de import ale medicamentelor ajunse pe piața farmaceutică din R. Moldova sunt Germania, România, Slovenia, Ungaria și Turcia. Totalul de medicamente importate în R. Moldova, constituind 92,9%, cu 1,3% mai mult decât în 2024, procentul de producție autohtonă fiind în descreștere. Printre producătorii locale se numără SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Farmaprim...
16:20
Condamnat la 8 ani de închisoare, ex-deputatul Constantin Țuțu contestă sentința. Acuzații din Penitenciar: „imixtiune și influențe externe” în proces # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, găsit vinovat pentru escrocherie și trafic de influență și condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, contestă sentința. Printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Țuțu, deținut în Penitenciarul nr. 13 din capitală, acuză „imixtiune și influențe externe” în procesul său. Sentința a fost contestată și de Procuratura...
16:10
Moldova, Ucraina și România, împotriva amenințărilor cibernetice. A fost înființată Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Ziarul de Garda
Moldova, Ucraina și România au semnat vineri, 20 februarie 2026, un Memorandum trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția pentru Securitate Cibernetică. Memorandumul a fost semnat în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026,...
15:30
Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională. Moldova, Ucraina și România, aliniate împotriva amenințărilor cibernetice # Ziarul de Garda
Moldova, Ucraina și România au semnat vineri, 20 februarie 2026, un Memorandum trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, a anunțat, printr-un comunicat, Agenția pentru Securitate Cibernetică. Memorandumul a fost semnat, în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026,...
14:40
Substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, ridicate dintr-un apartament din capitală. Cinci persoane reținute # Ziarul de Garda
Cinci persoane au fost reținute în noapte de 21 spre 22 februarie 2022, ca urmare a unor percheziții efectuate într-un apartament din capitală, de unde oamenii legii au ridicat substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, potrivit unui comunicat. Acțiunile au fost realizate de olițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de...
14:10
Fina de 21 de ani a lui Vladimir Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de euro # Ziarul de Garda
Daria Marchenko, fiica fostului deputat ucrainean Viktor Medvedciuk și fina lui Vladimir Putin, a devenit, începând cu 13 februarie, director general al companiilor Rad-Ev și Almirida Investments, conform datelor kontur.focus, anunță publicația rusă independentă Verstka Media, potrivit Libertatea. La sfârșitul anului 2024, aceste firme funcționau pe pierdere: Rad-Ev a înregistrat pierderi de 780.000 de euro...
14:00
LIVE TEXT/ Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului terorist din Liov. Război în Ucraina, ziua 1460 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:50 Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al unui atac, considerat a fi terorist, la Lvov, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. UPDATE 11:00 O polițistă a fost ucisă și peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist,...
12:50
„Krîșa” de la Biroul vamal Centru. 2,4 milioane de lei pentru „servicii” de urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor. Mărturiile celei care intermedia coruperea # Ziarul de Garda
50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată, aceasta reprezintă „taxa” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor prin Punctul vamal Căușeni. Astfel, circa 135 de mii de dolari SUA (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost transmiși brokerului vamal Anastasiei Arșinova, pentru achitarea „serviciilor” de facilitare și urgentare...
11:50
Când culorile sărbătorilor de iarnă se sting, iar clinchetul clopoțeilor și vocile colindătorilor sunt puse pe pauză, înțelegem că vine primăvara. Acest schimb de anotimpuri aduce inspirație și multă speranță celor pasionați de muzică, iar acest lucru îl confirmă și Ion Migalatiev, interpret de muzică populară, conducător artistic al Ansamblului „Ștefăneii”. Dragostea de folclor sau...
11:10
LIVE TEXT/ Două bombe artizanale au explodat lângă un centru comercial din Liov. O polițistă a murit. Război în Ucraina, ziua 1460 # Ziarul de Garda
O polițistă a fost ucisă și peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din orașul ucrainean Liov, a informat primarul localității, Andrii Sadovii, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, în zonă a fost auzită...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.