„Petreceți câteva săptămâni trăind ca noi, iar nemulțumirile voastre față de viața de acasă vor dispărea rapid.” Gândurile unui scriitor devenit soldat în armata ucraineană, la 4 ani de război

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de unul dintre avocații fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care a fost respinsă cererea acestuia privind antrenarea în litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în calitate de terți, a lui Alexandru...