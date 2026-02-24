Au fost reținuți doi suspecți în pregătirea atentatului asupra lui Vučić
24 februarie 2026
Autoritățile de ordine din Serbia au reținut două persoane suspectate de pregătirea unui atentat asupra președintelui țării, Aleksandar Vučić.Despre aceasta se menționează într-un comunicat al serviciului de presă al Ministerului Afacerilor Interne al țării.{{864340}}„Angajații Ministerului Afacerilor Interne i-au arestat pe D. R. (1975) și M. R. (1983). Aceștia sînt suspectați de complici
Toate spălătoriile auto din țară vor fi supuse controalelor pentru verificarea respectării normelor de mediu # Noi.md
Această măsură a fost dispusă de Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni.Inspectoratul pentru Protecția Mediului va verifica modul în care spălătoriile utilizează sistemele de filtrare și tratare a apei, dacă separatoarele de hidrocarburi sînt instalate și funcționale, dacă apele uzate sînt deversate corect și dacă operatorii respectă oblig
ANRE a aprobat ajustarea tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile # Noi.md
La data de 24 februarie 2026 a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în cadrul căreia au fost examinate și aprobate ajustările tarifelor fixe și ale prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile.Decizia a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 10/2016 privind p
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană, reuniți în Consiliul Afaceri Externe, au adoptat oficial luni prima listă la nivelul UE a țărilor de origine sigure și o revizuire a conceptului de țară terță sigură, indică un comunicat al Consiliului UE.Aceste două acte legislative urmăresc să armonizeze și să eficientizeze și mai mult cadrul UE în materie de migrație și azil.Lista la nivelul U
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei # Noi.md
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova participă la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Delegația este condusă de președintele Grupului de prietenie, deputatul Alexandr Trubca. La Kiev, deputații vor participa, alătur
De-a lungul celor aproape șase secole de existență, Chișinăul a parcurs o cale lungă de dezvoltare - de la un mic punct comercial în Principatul Moldovei la un centru regional, apoi provincial, administrativ și social-cultural în componența Imperiului Rus. A fost centru administrativ al comitatului Lăpușna și capitala provinciei Basarabia în perioada României Regale. Orașul a devenit capitala RSS
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va desfășura astăzi concursul pentru suplinirea unor posturi vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.La concurs participă șase candidați: Dumitru Calendari — procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul; Iurie Chirica — avocat; Gheorghe Stratulat — judecător la Judecătoria Chișinău; Alexandru Negru — judecător la Judecăto
Peste 41 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. 27 de străini, refuzați la intrare # Noi.md
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 41 031 de traversări ale persoanelor și 9 793 de traversări ale mijloacelor de transport, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 12 955 traversări persoane;
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba de stat și literatură (pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale) - probe incluse în lista examenelor naționale de absolvire a gimnaziului.Pretestările republicane sînt organizate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), note
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducînd ninsori-record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate.În unele zone din Rhode Island şi Massachusetts, au căzut aproape 94 cm de omăt, iar în Central Park din New York City au căzut peste 48 cm, a declarat Serviciul Naţional de Meteorologie.{{866529}}Condiţiile de călătorie în New York au f
Сompania DAAC-Hermes își reconfirmă statutul de lider: cel mai bun importator Volvo din regiunea EMEA # Noi.md
Volvo Car Moldova a fost distinsă cu cea mai prestigioasă distincție internațională a mărcii — Volvo Excellence Club Award 2025.În urma rezultatelor anuale, DAAC-Hermes Moldova a fost din nou desemnat cel mai bun importator Volvo dintre cele 37 de țări din regiunea EMEA, reconfirmându-și poziția de lider incontestabil și superioritatea strategică pe piață.Aceasta este deja a șaptea distinc
Fraudele digitale capătă amploare în țara noastră, iar escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține acces la conturile bancare și la datele personale ale oamenilor.Specialiștii avertizează că orice cod primit prin SMS, parolă sau date ale cardului bancar trebuie să rămînă strict personale.{{865656}}„Cele mai vulnerabile pentru cetățeni sînt fraudele ce țin de escrocherie on
SFS și PCCOCS au descins cu percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 000 000 de lei # Noi.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei.Compania vizată ar fi implementat schema de evaziune
Primăria Chișinău și Ministerul Culturii au poziții care nu coincid referitoare la reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfînt”, situate în centrul capitalei.Primarul afirmă că, după „lungi discuții, proiectări și tentative de comunicare”, autoritățile locale s-ar fi confruntat cu refuzul autorităților centrale de a reabilita cel mai vechi parc din capitală. Potrivit primarului, pr
Se circulă în condiții de ceață pe unele drumuri naționale. Partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu polei, notează Noi.md.Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma ploilor și burniței înregistrate în mai multe regiuni, pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări de prevenire și combatere a poleiului în zonele de centru și nord ale țării.Drumarii au intervenit în s
Clădirea Parlamentul Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului Ucrainei, la patru ani de la declanșarea războiului. Gestul simbolic marchează solidaritatea autorităților de la Chișinău cu poporul ucrainean.Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. Speakerul a amintit că, în noaptea de 23 spre 24 februarie 202
Canada a anunțat luni că a convocat oficiali de rang înalt ai OpenAI la Ottawa pentru a explica decizia companiei americane de a nu raporta activitatea online a tinerei care a ucis opt persoane în vestul Canadei în această lună, relatează AFP.OpenAI, care a dezvoltat ChatGPT, cel mai utilizat chatbot din lume, a confirmat că a identificat în iunie un cont legat de tînăra de 18 ani responsabilă
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – aproape 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1808 lei pentru un euro (-1,28 bani) și 17,1241 lei pentru un dolar (
În Republica Moldova, pentru prima dată, a fost avizată constituirea primului fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia permite, în sfîrșit, lansarea mecanismului, după mai multe tentative nereușite.Potrivit instituției, apariția fondurilor de pensii facultative oferă o alternativă suplimentară la pensia de stat și deschide un nou capitol în siste
Astăzi, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, se așteaptă cer variabil. Pe alocuri vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie.Pe drumuri se va semnala polei. Izolat sînt posibile ceață slabă și chiciură. Vîntul va sufla din sud-vest, slab pînă la moderat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperaturile vor oscila între +6 și +8°C, în regiunile centrale între +4 și +6°
Într-un răspuns la solicitarea redacției Noi.md, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chişinău a venit cu anumite precizări despre soarta clădirii istorice amplasată pe strada Veronica Micle, 5."Prin Hotărîrea Guvernului nr. 958 din 06.12.2023, cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (crearea Centrului Cultural „Eugen Doga"), s-au transmis, cu acordul
Grigore Moga: „Polițistul de sector trebuie să cunoască teritoriul, să se bucure de încrederea cetățenilor și de sprijinul statului” # Noi.md
Polițistul de sector poate să-și îndeplinească eficient atribuțiile numai atunci cînd cunoaște teritoriul pe care îl are în subordine, se bucură de încrederea populației locale și simte sprijinul social și protecția statului.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Generale Urmărire Penală a Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne din Moldova, co
Consilierul președintelui Moldovei, Maia Sandu, ar trebui să fie cel mai înverșunat opozant, la fel ca în Israel.Această opinie a fost exprimată de sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Федорова Show”, relatează Noi.md.Comentînd schimbarea consilierului Maiei Sandu (Igor Zaharov), el a menționat că poate greșește, dar că, cel mai probabil, este vorba de anumite con
Membrul Consiliului Politic Național al Partidului Alianța „Moldovenii”, Radj Cărbune, a atras atenția asupra mai multor aspecte problematice legate de reforma de amalgamare a primăriilor, pe care o consideră una artificială și dezechilibrată, cu efecte negative asupra comunităților locale și asupra funcționării administrației publice în Republica Moldova.Radj Cărbune a subliniat că, în ultime
Schimbarea pregatita de compania Apple pentru iPhone 18, încurajată de succesul avut de iPhone 17 Pro # Noi.md
Trecerea la designul unibody din aluminiu a permis Apple să experimenteze culori mai aprinse în 2025, iar acest trend ar putea continua şi în 2026.Cel puţin versiunile Pro şi Pro Max de iPhone 18, care este încă la mai bine de jumătate an distanţă de lansare, ar putea să fie disponibile într-un roşu aprins, transmite stirileprotv.roÎn prezent, Apple realizează teste pentru a vedea cum se c
O femeie din China a renunțat la slujba sa de manager într-o mare companie din Beijing după douăzeci de ani pentru a lucra pe o insulă nelocuită.În ciuda unui salariu de doar 3.000 de yuani (430 de dolari americani) pe lună, acest loc de muncă izolat a stîrnit un val de invidie pe internet, transmite stirileprotv.roYue Li, născută în anii 1980, postează online despre noul său loc de muncă
Titan, cea mai mare lună saturniană, ar putea fi rezultatul unui impact cu o altă lună a planetei # Noi.md
Cel mai mare satelit al lui Saturn, Titan, ar putea fi alcătuit din două luni diferite care s-au ciocnit acum sute de milioane de ani, iar din această coliziune ar fi rezultat și inelele emblematice ale giganticei planete gazoase, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la Institutul SETI și acceptat pentru publicare în The Planetary Science Journal.Dacă se confirmă, această coliziu
Agenția spațială americană a anunțat duminică retragerea masivei rachete Space Launch System (SLS) de pe platforma de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, pentru a remedia o problemă legată de aprovizionarea cu heliu a treptei superioare a rachetei.Decizia nu a fost o surpriză. Șeful NASA, Jared Isaacman, a anunțat sîmbătă că această măsură ar putea fi necesară după ce a fost
Rezultatele acțiunilor de conformare fiscală: 1,2 milioane lei suplimentar la buget din partea plătitorilor de TVA # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă strategia de promovare a conformării voluntare, raportînd rezultate semnificative pentru perioada fiscală octombrie 2025.În urma monitorizării declarațiilor de TVA, autoritatea a identificat divergențe care au condus la declararea unor sume suplimentare considerabile și la ajustarea drepturilor de deducere. Impact financiar și măsuri administrativeÎn
Ministerul Sănătății din Indonezia a anunțat că anticorpii împotriva virusului Nipah au fost găsiți la lilieci în mai multe provincii indoneziene.„Studiile au arătat că prevalența anticorpilor împotriva virusului Nipah este de aproximativ 18-30% în rîndul liliecilor din Medan, Java de Vest și de Est și Kalimantanul de Vest”, a declarat ministerul.{{861150}}Anterior, se știa că virusul Nipa
Wang Yi cere eforturi comune pentru îmbunătățirea guvernării globale în domeniul drepturilor omului # Noi.md
Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru de Externe al Chinei, a participat luni, la Beijing, prin videoconferință, la o reuniune de nivel înalt în cadrul celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, romanian.cgtn.comÎn discursul său, Wang Yi a subliniat că Inițiativa pentru guvernare globală, propu
O acțiune neobișnuită a fost concepută în Suedia, țara cu cel mai mare număr de insule din lume. Numărul acestora este de 267.570, iar pentru cinci dintre ele s-a decis să fie „oferite” temporar oricui dorește.Norocoșii vor primi titlul oficial de „nan al insulei” și vor putea să o folosească timp de un an. În acest timp, cîștigătorii vor putea să-și instaleze campingul, să se scalde sau să-și
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis vineri că guvernul american a depășit limitele constituționale impun înd taxe vamale reciproce și tarife pentru fentanil pe produsele importate din partea unor parteneri comerciali, scrie romanian.cgtn.com.Purtătorul de cuv înt al Ministerului Chinez al Comerțului a declarat că autoritățile chineze analizează cu atenție efectele acestei decizii. China s-
Japonia nu are nicio calitate pentru a solicita intrarea în rîndul membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, în condițiile în care refuză să reflecteze asupra propriilor fapte de agresiune, încalcă flagrant ordinea internațională postbelică și suveranitatea națională a altor țări, și constituie o nouă amenințare la adresa păcii și stabilității regionale, a declarat ambasadorul Fu C
Agenția de Investiții anunță deschiderea etapei de recepționare a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, instrument financiar destinat implementării strategiilor și activităților sectoriale de promovare a exportatorilor din Republica Moldova.Programul vizează eficientizarea eforturilor de promovare a exporturilor prin facilitarea accesului la resurse financiare nerambursabile, acoperind pîn
În Țările de Jos, noul guvern condus de Rob Jetten a depus jurămîntul.Regele Țărilor de Jos, Willem-Alexander, a semnat decretul oficial de numire a lui Jetten în funcția de prim-ministru al țării. {{865634}}De asemenea, acesta a aprobat membrii guvernului său – 17 miniștri și 10 secretari de stat. Noul cabinet a depus jurămîntul în fața regelui, informează Noi.md, cu referire la report.az
S.A. „Energocom”, furnizorul central de energie electrică din Republica Moldova, a anunțat lansarea comercializării directe a garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile.Procedura vine ca urmare a licitației recente, în cadrul căreia au fost recepționate oferte pentru doar o parte din volumul disponibil. Compania informează că garanțiile rămase sînt acum disp
Olesea Stamate reacționează la criticile Doinei Gherman privind cazul grațierii: „SIS unde era?” # Noi.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a venit cu o reacție publică după criticile formulate de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, în contextul cazului de grațiere a unei persoane despre care s-a afirmat că ar avea legături cu mediul criminal. Stamate susține că era de așteptat ca declarațiile sale să provoace reacții și afirmă că subiectul, deși „deranjant pentru guvernare”, nu trebuie evi
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat luni sub suspiciunea de abuz în serviciu, scrie observatornews.ro.Mandelson, un politician veteran al Partidului Laburist, a fost acuzat că a transmis informații infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cînd era secretar de stat pentru afaceri, două dintre proprietățile sale fiind percheziționate de poliție, relat
Ministrul Culturii din Cehia, Oto Klempíř, a ajuns la spital după un accident în Praga. Informația a fost comunicată de portalul de știri Idnes.„Ministrul Klempiř a fost implicat într-un accident de mașină. El se află intr-o stare deloc bună, informează portalul, citînd-o pe purtătoarea de cuvînt a ministerului, Barboora Šťastná. {{866207}}A fost chemată ambulanța, care l-a transportat pe
Nisporeni, Capitala Sportului 2026: evenimente pentru toate vîrstele și competiții naționale # Noi.md
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, centrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat cîștigător al Programului „Capitala Sportului”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării.Pentru implementarea proiectului, Ministerul va aloca aproximativ 2 milioane de lei, resurse care vor fi folosite pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și
Începînd din luna viitoare, Egiptul va crește costul vizei de intrare.Despre aceasta a anunțat publicația Cairo 24, citînd Camera Companiilor și Agențiilor de Turism.„Camera Companiilor și Agențiilor de Turism a anunțat creșterea costului vizei de intrare în punctele de intrare egiptene”, se arată în materialul publicat, transmite Noi.md, citînd 1news.az.{{859249}}Este vorba despre viz
Pînă la 06 martie 2026 vor demara procedurile de selectare a candidaților pentru desemnarea în calitate de directori ai întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz” în bază de concurs.După cum se menționează în comunicatul companiei, deciziile necesare în acest sens au fost adoptate pe parcursul lunii februarie 2026 de către Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz”.Informația despre moda
Marea Britanie se pregătește pentru una dintre cele mai dure schimbări de politică migratorie din ultimele decenii. Reform UK, partidul aflat pe primul loc în sondaje, propune înființarea unei agenții inspirate de modelul american ICE, care ar urma să expulzeze anual cel puțin 300.000 de persoane și să reconfigureze radical statutul imigranților.Planul include centre de detenție în foste baze
Astăzi viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, E.S. Marko Șevcenko, reprezentant al Kievului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, însoțit de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei.În cadrul întrevederii a fost discutată situația actuală
Au fost numiți doi înalți funcționari care sînt pregătiți pentru funcția de președinte al SUA # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a început să discute mai intens cu consilierii săi despre un posibil succesor pentru alegerile prezidențiale din 2028.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Axios.Potrivit publicației, Trump abordează din ce în ce mai des subiectul celui care ar trebui să conducă lista candidaților Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028.El consi
Complexul Arena Chișinău nu își poate acoperi cheltuielile de bază și a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei, în pofida unui capital social de aproape 966 de milioane de lei.Constatările se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, prezentat în urma auditului privind gestionarea patrimoniului public de către SRL „Arena Națională”.{{864498}}Raportul mai relevă că partenerul
Forțele americane și-au început luni retragerea de la baza militară Qasrak din provincia Hasakah din nord-estul Siriei, a constatat AFP.O echipă a agenției a observat o coloană de zeci de camioane mari încărcate cu blindate și prefabricate, pe ruta dintre bază și frontiera cu Irakul. Trei surse ale AFP au armat că toți militarii de care dispun Statele Unite în Siria vor pleca din această țară
Echipa de militari a Brigăzii Infanterie Motorizată „Dacia” s-a clasat pe primul loc la probele ștafetei în cadrul competiției „Roza Cercetașilor”, organizată recent.Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, la concurs au participat opt echipe, iar performanța obținută de militarii moldoveni reflectă nivelul înalt de pregătire, coeziunea și capacitatea acestora de a face față provo
Chiar dacă par inofensivi, detergenții și produsele de curățare folosite zilnic în casă pot conține substanțe chimice care afectează sănătatea.Potrivit Dr. Tarang Krishna, specialist oncolog cu peste 22 de ani de experiență, ingrediente precum ftalații, formaldehida sau benzenul pot perturba echilibrul hormonal, irita sistemul respirator și crește riscul de boli grave atunci când sunt folosi
