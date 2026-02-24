Livrări fictive de 40 de milioane de lei într-o schemă de evaziune fiscală în domeniul termopanelor
24 februarie 2026
O companie a intrat în atenția anchetatorilor, fiind suspectată de livrări fictive de materii prime și accesorii necesare fabricării geamurilor termopan. Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au descins la sediul firmei pentru efectuarea verificărilor.
Volodimir Zelenski, cu o zi înainte de începerea războiului: „În cazul unui atac, veți vedea fețele noastre, nu spinările noastre"
În dimineața zilei de 24 februarie 2022, Ucraina a fost trezită de zgomotul rachetelor. Era 4:50 dimineața, Volodimir Zelenski se afla acasă, în Kiev, alături de soție și copii, când primele explozii puternice au zguduit orașul.
Reykjavík accelerează apropierea de UE pe fondul tensiunilor geopolitice și al presiunilor din partea SUA
Islanda analizează posibilitatea de a organiza mai devreme decât era planificat referendumul privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit publicației Politico, votul, estimat inițial pentru 2027, ar putea avea loc deja în august 2026, iar Parlamentul islandez ar urma să anunțe data oficială în următoarele săptămâni.
Livrări fictive de 40 de milioane de lei într-o schemă de evaziune fiscală în domeniul termopanelor
Avansuri de doar zeci de metri pe zi și sute de mii de victime: Linia de front după patru ani de lupte
La patru ani de la invazia la scară largă declanșată în februarie 2022, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Totuși, după cuceririle rapide din primele luni ale războiului, când forțele ruse au ocupat zone extinse din est și sud și au creat un coridor terestru către Crimeea, anexată ilegal în 2014, ofensiva Moscovei a încetinit considerabil.
Maia Sandu, mesaj de solidaritate la patru ani de la invazia rusă: „Ucraina a ales să reziste"
Astăzi, 24 februarie 2026, când se împlinesc exact patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și de apreciere pentru curajul și determinarea de care acesta dă dovadă în lupta pentru libertate și independență.
Burse, Erasmus și integrare europeană – tinerii discută deschis cu ambasadoarea Iwona Piórko
O inițiativă a Tinerilor Ambasadori Europeni din Republica Moldova își propune să crească vizibilitatea Uniunii Europene și a sprijinului acordat țării noastre, să încurajeze implicarea activă a tinerilor în procesul de integrare europeană și să promoveze oportunitățile finanțate de blocul comunitar. Este vorba despre campania „Mai multă UE în Moldova”, lansată la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”.
Lumini în culorile Ucrainei și prezență la Kiev: gesturi de solidaritate cu poporul ucrainean
În semn de susținere a poporului ucrainean, care de patru ani face față agresiunii ruse într-un război devastator ce a distrus vieți, locuințe și localități întregi din țara vecină, clădirea Parlamentului a fost iluminată, în seara de luni, 23 februarie, în culorile drapelului Ucrainei. Gestul a simbolizat solidaritatea și sprijinul față de cetățenii statului vecin.
Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită în trafic, fie că efectuează manevre, fie că traversează strada. Carosabilul este umed, pe alocuri s-a format polei, iar pe unele drumuri naționale vizibilitatea este redusă din cauza ceții.
De la Donbas la Chișinău: Viața unei ucrainence care a fugit de două ori din calea războiului
A fugit de război de două ori. Prima dată din Donbas, apoi din Herson, unde credea că și-a regăsit liniștea. În februarie 2022, a auzit din nou exploziile și a înțeles că viața ei se rupe încă o dată. Vitalia Klimova trăiește astăzi în Republica Moldova și vorbește despre momentul în care a realizat că „se întâmplă din nou”.
Ucraina își apără de patru ani țara atacată militar de Rusia: Aproape 90.000 de ucraineni beneficiază de protecție în R. Moldova
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei în dimineața zilei de 24 februarie 2022 a schimbat brutal cursul firesc al vieții pentru milioane de ucraineni. Peste un milion dintre ei au tranzitat teritoriul R. Moldova în căutarea unui adăpost, peste 100.000 dintre aceștia se mai află și astăzi în țara noastră, iar câteva mii dintre ei au devenit, între timp, cetățeni ai R. Moldova.
Corespondență Dan Alexe | Patru ani de la invazia rusă a Ucrainei: Cum a modificat asta profund Europa
În ciuda unei idei care s-a generalizat, Uniunea Europeană a contribuit mai mult financiar pentru Ucraina, de la începutul invaziei ruse încoace, decât Statele Unite. În același timp, UE s-a văzut zdruncinată și transformată, poate definitiv, de efectele acestui conflict, atât sub presiunea valului de refugiați, cât și în urma fluctuațiilor recente ale lui Donald Trump.
Când vor avea loc noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia. Precizările lui Budanov
O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, a declarat luni pentru presa ucraineană șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
De la bucătar la comandant de tanc: mărturia unui militar ucrainean despre războiul dronelor
În tranșeele Ucrainei, un fost bucătar, astăzi comandant de tanc, spune că viața lui s-a schimbat pentru totdeauna odată cu invazia rusă. Zilele liniștite au fost înlocuite de zgomotul șenilelor și de amenințarea constantă a dronelor care transformă câmpurile deschise în ținte ușoare. În ciuda fricii și a pierderilor, Valentin Bogdanov și camarazii săi spun că rămân hotărâți să apere fiecare metru de pământ.
ÎN CONTEXT | „Fără UE la negocierile de pace, este foarte riscant pentru Ucraina și R. Moldova", avertizează experții
Într-un context în care viitorul negocierilor de pace este condiționat de implicarea directă a actorilor europeni în procesul decizional, solicitarea României privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, formulată la Consiliul Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, readuce Republica Moldova în centrul dezbaterilor europene de securitate. Expertul în securitate susține că menținerea acestui contingent reprezintă o amenințare cu implicații geopolitice.
Slovacia oprește livrările de urgență de energie electrică către Ucraina din cauza blocării tranzitului prin „Drujba"
Slovacia va înceta, începând cu 23 februarie, livrările de urgență de energie electrică către Ucraina, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Decizia a fost dispusă de premierul Robert Fico, care a legat măsura de oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta „Drujba”.
Victor Chirilă: Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană, un obiectiv realizabil
Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană reprezintă un pas realizabil și crucial pentru stabilitatea regiunii, a declarat ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Scandalul Epstein se adâncește: Peter Mandelson, plasat în custodia poliției la Londra
Fostul ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost reținut la 23 februarie la Londra, în cadrul unei anchete legate de dosarul finanțatorului american Jeffrey Epstein, relatează CNN.
Republica Moldova și Ucraina trebuie să avanseze împreună spre UE, susține ambasadorul țării noastre la Kiev
Republica Moldova și Ucraina ar trebui să avanseze împreună pe calea integrării europene și să înceapă simultan negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană, susține ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă, potrivit căruia parcursul european comun reprezintă o etapă esențială pentru consolidarea securității și stabilității în regiune.
Fără rezistența Ucrainei, securitatea Republicii Moldova ar fi în pericol, avertizează ambasadorul Victor Chirilă
Ucraina luptă zilnic nu doar pentru independența sa, ci și pentru pacea Republicii Moldova și a întregii Europe, susține ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă, care avertizează că războiul declanșat de Rusia reprezintă o încercare de a reface influența fostei Uniuni Sovietice și de a impune din nou control asupra statelor din regiune.
Mai multe lucrări semnate de artistul plastic Mihai Șerbu pot fi admirate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în cadrul expoziției „Picturi din inima Orheiului Vechi”. Majoritatea tablourilor au fost realizate recent, în natură, iar compozițiile surprind farmecul autentic al uneia dintre cele mai pitorești zone ale Republicii Moldova.
Reconstrucția Ucrainei, estimată la peste 500 miliarde de euro în următorii zece ani. Locuințele, transporturile și energia, cele mai afectate
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari - peste 500 de miliarde de euro - în următorii zece ani, arată un raport comun al Kievului, Băncii Mondiale (BM), Uniunii Europene (UE) și ONU, publicat luni, relatează AFP, ciată de news.ro.
Poliția Ucrainei, din nou ținta atacurilor: drone, explozii și polițiști mutilați în Herson și Nikolaev
Două atacuri aproape simultane au vizat polițiști ucraineni la Herson, iar o explozie produsă ulterior la Nikolaev a rănit alți șapte angajați ai Poliției Naționale, potrivit informațiilor oficiale comunicate de autoritățile ucrainene.
Parlamentul Republicii Moldova, iluminat în culorile Ucrainei la patru ani de la începutul invaziei ruse
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu poporul vecin. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale.
O alternativă la pensia de stat: Cum vor funcționa pensiile facultative și cât de pregătiți sunt moldovenii?
În Republica Moldova, pentru prima dată, a fost avizată constituirea primului fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia permite, în sfârșit, lansarea mecanismului, după mai multe tentative nereușite.
Corespondență Dan Alexe | Ungaria blochează noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și împrumutul UE pentru Ucraina
Viktor Orbán, prin intermediul ministrului său de Externe, Péter Szijjártó, a blocat, ]n cele din urmă, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și (temporar, cel puțin) noul pachet de ajutoare financiare ale UE pentru Ucraina.
Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, blocat de Ungaria în ajunul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului împotriva Ucrainei
Adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Federației Ruse a fost blocată luni, 23 februarie, la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la declanșarea agresiunii militare la scară largă. Ungaria și-a condiționat explicit votul de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta „Drujba”, o cerință pe care Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a calificat-o drept lipsită de legătură cu conținutul pachetului.
Stoianoglo ar fi solicitat grațierea lui Șepeli, susține Carp. Răspunsul Procuraturi Generale
Nicolae Andrei Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă pentru trafic de droguri și reținut recent într-un dosar ce vizează pregătirea unor asasinate în Ucraina, a fost grațiat în 2022 la solicitarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.
Liderii UE, la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la declanșarea războiului
La patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei și în prima zi în care conflictul intră oficial în al cincilea an, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor deplasa marți, 24 februarie, la Kiev.
Soluții pentru alegerile din Găgăuzia „în cel mai scurt timp": Se caută variante pentru deblocarea scrutinului
Deputații Adunării Populare (AP) din Găgăuzia, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), vor identifica „în cel mai scurt timp” soluții pentru a garanta „pe deplin și în conformitate cu standardele naționale și internaționale” dreptul locuitorilor regiunii autonome de a-și alege reprezentanții în Legislativul local.
Dick Advocaat și-a prezentat demisia din funcția de selecționer al reprezentativei Curaçao
Echipa reprezentativă a Insulei Curaçao va avea un nou selecționer la turneul final al Campionatul Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Olandezul Dick Advocaat și-a dat demisia din funcția pe care a deținut-o ceva mai mult de 2 ani. Fiica sa are probleme de sănătate, iar tehnicianul nu are liniștea necesară pentru a pregăti turneul final din această vară.
Cazul Șepeli: Grațierea ar trebui să implice mai multe structuri și să fie reglementată mai amplu, susțin experții
Revocarea decretului de grațiere emis pe numele lui Nicolae Andrei Șepeli, bănuit de apartenență la o grupare criminală implicată în acțiuni subversive la comanda Rusiei, readuce în atenție vulnerabilitățile mecanismului de acordare a clemenței prezidențiale. Expertul în justiție Alexandru Bot pledează pentru un control instituțional mai strict și sugerează o revizuire a legislației privind grațierea, pentru a preveni riscuri la adresa securității naționale.
Film documentar despre propaganda din școlile rusești, filmat în secret, premiat cu BAFTA
Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, realizat de Pavel Talankin, pedagog-organizator la Școala nr. 1 din Karabaș, regiunea rusă Celeabinsk, a primit premiul BAFTA al Academiei Britanice de Film. Această distincție reprezintă unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale de film, alături de Oscarurile americane.
Startul Programului „Bridge Export": primul apel de granturi deschis până pe 15 martie
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună cu Agenția de Investiții, dau startul Programul „Bridge Export”, destinat susținerii asociațiilor de business în promovarea exporturilor. Granturile acordate variază între 100.000 și 2 milioane de lei, acoperind până la 60% din valoarea proiectelor. Ofertele în cadrul primului apel pot fi depuse până pe 15 martie.
Două rezervoare de zeci de mii de metri cubi, în flăcări la un punct-cheie al infrastructurii petroliere ruse
Două rezervoare de mari dimensiuni au fost cuprinse de flăcări la stația de pompare a petrolului Kaleykino, cunoscută și ca NPS „Drujba-1”, un nod important al sistemului magistral de conducte din Federația Rusă. Primele informații au apărut pe canale de Telegram, printre care IstrebinUA, care afirmă că stația ar fi fost atacată cu drone în timpul nopții.
Militarii din R. Moldova s-au clasat pe primul lor la competiția „Roza Cercetașilor" din România
Militarii moldoveni din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” s-au clasat pe primul loc la competiția „Roza Cercetașilor”, desfășurată în perioada 9 - 20 februarie curent, la o tabără de instrucție în localitatea Brădeț din România.
Film documentar despre propaganda din școlile rusești, filmat în secret, a fost premiat cu BAFTA
Arsenal a câștigat derby-ul nordului Londrei. În capul de afiș al etapei a 27-a a primei divizii engleze de fotbal, „tunarii" au surclasat în deplasare cu 4:1 pe concitadina Tottenham Hotspur. Primă repriză a fost una echilibrată și s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 32 prin Eberechi Eze, iar peste alte două minute, francezul Randal Kolo Muani a restabilit egalitatea.
Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare", motiv de noi dispute între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii
Primăria Chișinău și Ministerul Culturii au poziții divergente referitoare la reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, situate în centrul capitalei. În timp ce primarul Ion Ceban acuză instituțiile statului că ar bloca proiectul municipalității, solicitând pavarea parcului „cu granit”, reprezentanții Guvernului susțin că intervențiile propuse de autoritățile locale - dale din beton, similare celor folosite la trotuare - nu respectă statutul de monument istoric de categorie națională al grădinii publice.
Analiză comparativă 2021–2025: Mai multe femei în administrarea alegerilor, mai puține în oferta electorală
Deși femeile sunt tot mai prezente în administrarea alegerilor, ele continuă să fie subreprezentate în competiția electorală, arată o analiză comparativă a scrutinelor parlamentare din 2021 și 2025, prezentată de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 23 februarie.
FC Real Sireți a devenit câștigătoarea ediției a treia a turneului Cupa de Iarnă la fotbal, competiție rezervată echipelor din primele două divizii valorice ale fotbalului moldovenesc. În finală, echipa pregitită de Alexandru Bezimov a învins pe FC Stăuceni, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Finala celei de-a treia ediții a Cupei de Iarnă la fotbal s-a disputat între două echipe din Liga 1, a doua divizie valorică a fotbalului moldovenesc.
Notele în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici: „Majoritatea declarațiilor sunt de ordin politic și eronate"
Reorganizarea școlilor, reintroducerea notelor în clasa a IV-a și posibilitatea acordării unui al treilea mandat pentru rectori sunt printre cele mai discutate modificări la Codul Educației, care au generat reacții împărțite în societate.
Expert: „Identitatea digitală valorează cât buletinul. Nu dați nimănui parole sau date bancare"
Fraudele digitale capătă amploare în Republica Moldova, iar escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține acces la conturile bancare și la datele personale ale oamenilor. De la apeluri telefonice în care este imitată vocea unei persoane apropiate, până la link-uri false care promit câștiguri rapide sau cer „voturi urgente”, atacatorii mizează pe grabă, emoție și neatenție.
Escrocherie de 100 de mii de euro cu mașini de lux: Trei tineri riscă până la 15 ani de închisoare
Trei cetățeni străini au încercat să vândă fraudulos în R. Moldova un automobil de lux, care ar costa aproximativ 100 de mii de euro. Făptașii au luat vehiculul în chirie, cu intenția de a-l vinde sub prețul de piață, inducând în eroare potențialul cumpărător și urmărind obținerea unui profit ilicit.
Autoritățile municipale anunță că vor demara, în săptămâna curentă, „intervenții masive” pentru repararea drumurilor deteriorate din Chișinău. Cea mai complicată situație este înregistrată pe șoseaua Muncești, pe strada Gheorghe Asachi, Șoseaua Hâncești, pe bulevardul Dacia spre aeroport și alte artere „construite necorespunzător, unde asfaltul a fost aplicat direct pe pământ sau moloz”.
CS Universitatea Craiova a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și și-a consolidat primul loc în clasament. În etapa a 28-a, echipa portughezului Felipe Coelho a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Unirea Slobozia. La ialomițeni, moldovenii Denis Rusu și Teodor Lungu au fost integraliști. CSU Craiova a condus cu 1:0 la pauză. Vladimir Screciu a marcat în minutul 29 cu un șut de la circa 20 de metri.
Procuror din Bălți, eliberat din funcție după un scandal legat de refuzul testării alcoolscopice
Procurorul Ion Crișciuc, din cadrul Procuraturii Bălți, Oficiul Glodeni, a fost eliberat din funcție în urma unei decizii a Colegiului de Disciplină și Etică al Consiliului Superior al Procurorilor, aprobate la finele săptămânii trecute.
Corespondență Dan Alexe | 23 februarie 1944 - 86 de ani de la deportarea de către Stalin a cecenilor și a altor caucazieni
Una din ironiile sumbre, trecute neobservate, a fost coincidența - concatenarea, mai degrabă - a invadării Ucrainei de către armata lui Putin, pe 24 ianuarie 2022, la o zi numai după marea sărbătoare moștenită din URSS: aniversarea Armatei ruse, anterior a Armatei Roșii, pe 23 februarie, mare sărbătoare menținută până azi - „Ziua apărătorului Patriei” (День защитника Отечества).
