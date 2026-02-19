Comisia Europeană: Ucraina trebuie să adopte o lege privind recunoașterea juridică a cuplurilor de același sex

17:20

Organizatorii unor call-centre implicate în fraude financiare, care au prejudiciat cetățeni români cu peste un milion de lei, au fost reținuți într-o operațiune comună Republica Moldova - România, desfășurată sub egida Eurojust.În urma perchezițiilor, doi dintre cei trei principali bănuiți au fost reținuți, iar al treilea cooperează cu ancheta, fiind la libertate. În total, 26 de persoane sunt învinuite, iar bunuri și conturi în valoare de peste nouă milioane de lei urmează să fie puse sub sechestru.Gruparea, activă din iulie 2025, folosea aplicații de acces la distanță pentru a controla telefoanele victimelor și a le determina să facă transferuri pe platforme de criptomonede, inclusiv prin credite de la companii de microfinanțare.Potrivit poliției, membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promiteau profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.În urma măsurilor speciale de investigație, a fost identificat un call-center care activa la Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale.Din grup făceau parte cetățeni din R. Moldova, Ucraina, Turcia și România.În lunile septembrie - decembrie 2025, au fost efectuate mai multe percheziții în call-center-uri suspectate de implicare în fraude informatice de tip „investment scam”, precum și la domiciliile unor persoane responsabile de evidența contabilă și administrarea entităților comerciale, fiind ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune pentru spații comerciale, carduri bancare, dispozitive de stocare a criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante pentru cauză.Ancheta a stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și îngreunării identificării traseului banilor.Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.În acest context, a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații sub egida Eurojust, între R. Moldova și România.Agenția pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste nouă milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.Pe 17 februarie, au fost efectuate percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai call-centrelor documentate. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.Oamenii legii de la Chișinău urmează să facă schimb de probe cu omologii din România, să identifice toate victimele grupării și să întreprindă măsuri pentru recuperarea prejudiciilor materiale.