Ungaria amenință cu veto: Budapesta blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina din cauza conductei Drujba
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat că Budapesta va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, dacă tranzitul de petrol prin conducta Drujba către Ungaria nu va fi reluat.„Atât timp cât Ucraina blochează conducta de petrol Drujba, Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru războiul din Ucraina. Pe noi nu ne poate șantaja nimeni!”, a declarat Orbán.Și ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a confirmat poziția guvernului de la Budapesta, potrivit Reuters. Acesta a acuzat Kievul că încalcă Acordul de asociere UE–Ucraina prin blocarea tranzitului de petrol.„Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conductele Druzhba, Ucraina încalcă Acordul de asociere UE-Ucraina, încălcând angajamentele asumate faţă de Uniunea Europeană. Nu vom ceda la acest şantaj”, a scris Szijjártó pe rețeaua X. Obstacol major pentru KievPotrivit Politico, amenințarea Ungariei reprezintă un obstacol major pentru Ucraina, în contextul în care rezervele financiare ale Kievului ar putea începe să se epuizeze din luna aprilie. Fără fonduri noi, Ucraina ar putea întâmpina dificultăți în susținerea efortului de război, ceea ce ar slăbi poziția sa în eventualele negocieri de pace cu Rusia.Primele semne de blocaj au apărut vineri, când ambasadorul Ungariei la UE a solicitat ca parlamentul ungar să beneficieze de perioada standard de opt săptămâni pentru examinarea legislației europene, în cadrul unei reuniuni a reprezentanților diplomatici la Bruxelles.Ambasadorii UE urmau să ofere aprobarea finală pentru împrumut înainte de marți, dată care marchează patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Dispută energetică și reacția Comisiei EuropeneÎntr-o nouă confruntare cu Kievul, Orbán acuză Ucraina că a oprit livrările de gaz rusesc către Ungaria din motive politice. La rândul său, Ucraina respinge acuzațiile, susținând că infrastructura energetică a fost grav afectată de atacurile rusești.În contextul tensiunilor, Comisia Europeană a convocat o reuniune de urgență pentru a soluționa disputa privind conducta Drujba. Ungaria și Slovacia au reacționat anterior prin oprirea furnizării de carburant către Ucraina.Liderii UE, inclusiv Orbán, au convenit asupra împrumutului în decembrie, după luni de negocieri tensionate. Într-o concesie importantă, Ungaria, Slovacia și Cehia au fost scutite de la rambursarea costurilor aferente împrumutului.Cu toate acestea, vineri, Budapesta a refuzat să aprobe un proiect legislativ care necesită unanimitate pentru extinderea rezervei de lichidități („headroom”) din bugetul pe termen lung al UE, măsură esențială pentru acordarea împrumutului. Celelalte două acte normative, care necesitau doar majoritate simplă, au fost susținute de ambasadorii statelor membre.
