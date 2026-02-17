BREAKING NEWS: Circulație restricționată spre mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, inclusiv Palanca și Tudora, din cauza condițiilor meteo

Liber TV, 17 februarie 2026 21:10

Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță restricții majore de circulație pe traseul Odesa–Reni din Ucraina, din cauza condițiilor meteorologice dificile.Potrivit autorităților, începând cu ora 05:00, 18 februarie 2026, va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000. Măsura a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.În aceste condiții, va fi suspendată deplasarea spre și dinspre următoarele puncte de trecere a frontierei pentru categoriile de vehicule menționate: Palanca–Maiaki–Udobnoe Tudora–Starokazacie Basarabeasca–Serpniovo Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveţ-1 Săiţi-Lesnoe Giurgiuleşti–Reni Cişmichioi–Dolinskoe Vulcăneşti–Vinogradovka Mirnoe–Tabaki Ceadîr-Lunga–Novîe TroianîSeparat, Poliția Națională informează că, începând cu ora 03:00, va fi sistată circulația spre punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora pentru toate categoriile de participanți la trafic.Măsura este luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și are drept scop prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței cetățenilor.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite deplasările pe drumurile naționale, iar în lipsa unei necesități stringente, să amâne călătoriile până la îmbunătățirea condițiilor de circulație. În funcție de evoluția situației, circulația pe anumite sectoare de drum ar putea fi sistată temporar.Transportatorii și cetățenii sunt îndemnați să se informeze doar din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților. Informații suplimentare vor fi oferite imediat ce restricțiile vor fi ridicate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum 30 minute
21:10
BREAKING NEWS: Circulație restricționată spre mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, inclusiv Palanca și Tudora, din cauza condițiilor meteo Liber TV
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță restricții majore de circulație pe traseul Odesa–Reni din Ucraina, din cauza condițiilor meteorologice dificile.Potrivit autorităților, începând cu ora 05:00, 18 februarie 2026, va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000. Măsura a fost instituită de autoritățile ucrainene pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.În aceste condiții, va fi suspendată deplasarea spre și dinspre următoarele puncte de trecere a frontierei pentru categoriile de vehicule menționate: Palanca–Maiaki–Udobnoe Tudora–Starokazacie Basarabeasca–Serpniovo Ceadîr-Lunga–Maloiaroslaveţ-1 Săiţi-Lesnoe Giurgiuleşti–Reni Cişmichioi–Dolinskoe Vulcăneşti–Vinogradovka Mirnoe–Tabaki Ceadîr-Lunga–Novîe TroianîSeparat, Poliția Națională informează că, începând cu ora 03:00, va fi sistată circulația spre punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora pentru toate categoriile de participanți la trafic.Măsura este luată în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și are drept scop prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței cetățenilor.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite deplasările pe drumurile naționale, iar în lipsa unei necesități stringente, să amâne călătoriile până la îmbunătățirea condițiilor de circulație. În funcție de evoluția situației, circulația pe anumite sectoare de drum ar putea fi sistată temporar.Transportatorii și cetățenii sunt îndemnați să se informeze doar din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților. Informații suplimentare vor fi oferite imediat ce restricțiile vor fi ridicate.
Acum 2 ore
19:50
Partidul Nostru a solicitat Procuraturii informații despre existența cauzelor penale privind achizițiile de gaze, păcură și energie electrică Liber TV
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025.Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat la briefingul de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor la gaze.„Tarifele la gaze au crescut dramatic. Oamenii au suportat scumpiri peste scumpiri. Li s-a spus că așa este piața, că nu există alternativă și cel mai important, că acesta ar fi prețul libertății și independenței. Dar astăzi oamenii vor un răspuns mult mai simplu și mult mai direct: a cumpărat statul gaz la un preț corect sau l-a cumpărat intenționat mai scump? A existat incompetență sau rea-credință?”, a declarat Elena Grițco.Ea a subliniat că Partidul Nostru nu cere probe sau secrete din dosare, ci doar adevărul și asumarea responsabilității. Ea menționat că „fiecare contract are o semnătură și, dacă au existat greșeli sau abuzuri, ele trebuie investigate și sancționate. Cu nume și prenume”.„Oamenii nu mai vor explicații generale. Ei vor să știe dacă cineva va răspunde pentru sărăcirea lor. Statul nu poate cere sacrificii la infinit. Fracțiunea Partidul Nostru va insista pe transparență și pe răspunsuri clare. Și vom continua să apărăm dreptul oamenilor de a cunoaște cum sunt gestionate resursele energetice ale țării”, a conchis Elena Grițco.Anterior procurorii au recunoscut că investighează sub aspect penal legalitatea achiziției gazelor naturale. De asemenea, au existat și dosare penale în raport cu unele contracte la Termoelectrica, inclusiv care se referă la îngroparea păcurii, acțiune dezvăluită în 2023 de către președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.
19:40
Ion Ceban propune lecții online și muncă la distanță, în contextul codului portocaliu de ninsori Liber TV
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, anunță măsuri preventive în contextul prognozei meteo care indică cod portocaliu de ninsori abundente pentru ziua de mâine.Edilul s-a adresat părinților, profesorilor și elevilor, precizând că, potrivit meteorologilor, sunt așteptate ninsori semnificative, chiar dacă situația ar putea suferi modificări.În acest context, primarul propune ca elevii să desfășoare lecțiile în regim online. „Spunem asta de acum, seara, ca să cunoaștem și ca fiecare să-și programeze timpul”, a menționat acesta.Totodată, Ion Ceban a dispus ca angajații și persoanele care pot munci de la distanță să rămână în regim de telemuncă. De asemenea, edilul a venit cu un apel către toate instituțiile să adopte aceeași măsură, acolo unde este posibil.Potrivit primarului, reducerea traficului ar permite serviciilor specializate să intervină mai rapid pe străzile capitalei și în condiții de siguranță.În același timp, acesta a îndemnat cetățenii să nu pornească la drum dacă nu este strict necesar și să acorde o atenție sporită copiilor și persoanelor vârstnice.Autoritățile municipale dau asigurări că serviciile de profil sunt pregătite să intervină pentru a gestiona situația creată de condițiile meteo nefavorabile.
Acum 12 ore
12:30
(FOTO) Autoturism prăbușit sub gheață pe lacul Ghidighici. Scafandrii IGSU au intervenit de urgență Liber TV
Un autoturism a fost depistat scufundat sub stratul de gheață al lacului Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Descoperirea a fost făcută de un cameraman amator care filma cu drona deasupra lacului și a alertat serviciile de urgență.Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), alerta a fost recepționată în data de 16 februarie 2026, la ora 17:21.În dimineața zilei următoare, la fața locului au intervenit scafandrierii din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare nr. 1, care au efectuat cercetări subacvatice pentru a verifica dacă în interiorul mașinii s-ar putea afla persoane.În urma investigațiilor, salvatorii au stabilit că în autoturism nu se afla nicio persoană.Deocamdată, recuperarea vehiculului nu este posibilă din cauza condițiilor dificile și a instabilității stratului de gheață, care prezintă un risc major pentru intervenție.IGSU reiterează apelul către populație să evite deplasarea pe suprafața bazinelor acvatice înghețate. Oscilațiile de temperatură din ultimele zile reduc considerabil rezistența gheții și pot provoca incidente grave.În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul unic de urgență 112.
11:00
Ambasadorul României la Washington: Nicușor Dan nu va avea, cel mai probabil, o întrevedere bilaterală cu Donald Trump Liber TV
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că președintele Nicușor Dan nu va avea, cel mai probabil, o întâlnire bilaterală cu fostul președinte american Donald Trump, în cadrul vizitei sale în Statele Unite.Potrivit diplomatului, deplasarea la Washington este dedicată participării la prima ședință a Consiliului Păcii, unde Nicușor Dan are statut de observator, iar o întrevedere bilaterală nu a fost solicitată.„Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington este consacrată participării la prima ședință a Consiliului Păcii, iar o vizită bilaterală nu a fost solicitată. Evident, discutăm aproape săptămânal cu Casa Albă despre viitoarea vizită a președintelui. Pot spune că există perspective pentru o întrevedere, deoarece fiecare președinte al României din ultimii 30 de ani a avut posibilitatea să viziteze cel puțin o dată Casa Albă. Această dinamică a dialogului este determinată de însăși esența agendei parteneriatului. Vizita va avea loc atunci când va fi concretizată și va fi anunțată oficial”, a declarat Andrei Muraru.Ambasadorul a subliniat că partea română continuă să lucreze la organizarea unei eventuale întrevederi oficiale a lui Nicușor Dan la Washington într-o altă perioadă, menționând că aceasta depinde de mai mulți factori. 
10:20
Plahotniuc a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok”. A fost escortat înapoi la penitenciar Liber TV
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon. Acesta a evitat, din nou, să răspundă întrebărilor presei, în timp ce era escortat din sala de judecată.Avocatul său, Lucian Rogac, a declarat că Plahotniuc a făcut uz de dreptul de a nu da declarații, precizând că acest lucru nu înseamnă că va fi citat în mod repetat.„D-lui a făcut uz de dreptul de a nu da declarații. Acest lucru nu înseamnă că va fi chemat a doua, a treia oară”, a declarat Rogac.Apărătorul a mai spus că starea de sănătate a lui Plahotniuc nu ar fi permis escortarea silită la ședința de astăzi. Totodată, acesta a explicat că refuzul de a depune declarații este motivat de faptul că Plahotniuc are calitatea de parte într-o cauză conexă aflată la etapa de urmărire penală, iar eventualele declarații i-ar putea afecta dreptul la apărare.La scurt timp după plecarea lui Plahotniuc din instanță, la judecată a venit Igor Dodon. Pentru astăzi este programată și audierea martorului Petru Burduja, deputat PSRM.Examinarea dosarului „Kuliok”, în care este vizat Igor Dodon, a fost reluată de la zero la sfârșitul anului 2025, după înlocuirea unui judecător din complet. Cauza a fost trimisă în instanță în octombrie 2022.Potrivit acuzării, lui Dodon i se incriminează că, în 2019, ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov sume cuprinse între 600 de mii și un milion de dolari. Banii ar fi fost destinați acoperirii cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv salariilor angajaților partidului.Procurorii susțin că suma ar fi fost oferită pentru a negocia, în calitate de președinte al Republicii Moldova, cu factori de decizie din Federația Rusă condiții favorabile Partidului Democrat din Moldova și, personal, lui Plahotniuc, în vederea formării unei coaliții de guvernare între PDM și PSRM.„Interesul acestei coaliții ar fi fost modul de distribuire a funcțiilor de miniștri în cadrul noului Guvern și a funcțiilor de conducere a instituțiilor publice, precum și eliberarea lui Vladimir Plahotniuc de răspunderea penală pe dosarele pendinte în privința acestuia, care sunt în gestiunea organelor de drept din Federaația Rusă”, potrivit Procuraturii Generale.Dosarul a fost disjuns pe două capete de acuzare în privința lui Igor Dodon și transmis Curții Supreme de Justiție pentru examinare în fond. Igor Dodon pledează nevinovat.
Ieri
20:50
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cere dezvoltarea armelor nucleare pentru a proteja țara de Rusia Liber TV
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea armelor nucleare pentru a-și consolida securitatea în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.Într-un interviu acordat postului Polsat, liderul de la Varșovia a afirmat că este „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear”, subliniind că acest demers ar putea deveni un pilon central al strategiei naționale de securitate.„Aceasta este calea pe care ar trebui să mergem, cu respectarea tuturor reglementărilor internaționale. Suntem o țară aflată chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută”, a declarat Nawrocki.Declarațiile vin într-un context tensionat în Europa, unde mai multe state discută despre consolidarea propriei descurajări nucleare, pe fondul deteriorării relațiilor transatlantice și al temerilor legate de Moscova.La recentul eveniment de securitate de la München, premierul Letoniei, Evika Silina, a afirmat că „descurajarea nucleară poate oferi noi oportunități”. Totodată, cancelarul german Friedrich Merz a confirmat începerea unor discuții la nivel înalt cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind dezvoltarea unei umbrele nucleare europene care să protejeze continentul fără sprijin direct din partea Washingtonului.Merz a precizat că eventualele inițiative vor rămâne integrate în mecanismul de „nuclear sharing” din cadrul NATO și nu vor înlocui Alianța.Polonia a criticat în repetate rânduri Tratatul privind interzicerea armelor nucleare, intrat în vigoare în 2021, și a votat constant împotriva rezoluțiilor ONU care susțin acest document.Printre opțiunile analizate pentru Varșovia se numără dezvoltarea propriului arsenal nuclear sau aderarea la programul de partajare nucleară al NATO, ori protecția sub umbrela nucleară franceză sau britanică.Fostul președinte al Poloniei, Andrzej Duda, a discutat anterior despre posibilitatea ca țara să devină stat nuclear, inclusiv în dialoguri cu Statele Unite. De asemenea, premierul polonez Donald Tusk a declarat că a purtat discuții „serioase” cu Emmanuel Macron privind protecția Poloniei sub umbrela nucleară a Franței.Dezbaterile europene privind securitatea nucleară s-au intensificat după avertismente că președintele rus Vladimir Putin ar fi mutat rachete nucleare în apropierea graniței Uniunii Europene și pe fondul relațiilor tensionate cu administrația americană condusă de Donald Trump.
19:50
Ambulanță blocată în zăpadă în drum spre un pacient din Orhei: bărbatul a fost găsit decedat Liber TV
O ambulanță a rămas blocată în zăpadă, în noaptea de 16 februarie 2026, în timp ce se deplasa la un caz grav în raionul Orhei. Pacientul, un bărbat născut în 1967, care suferea de o patologie cardiovasculară decompensată și prezenta dispnee, a fost găsit decedat la sosirea echipei medicale.Potrivit Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Dispeceratul comun de urgență a recepționat apelul de la Serviciul 112 la ora 00:30, pentru acordarea asistenței medicale urgente în satul Jora de Sus, raionul Orhei.Solicitarea a fost transmisă la ora 00:32 echipei SAMU Orhei, iar ambulanța a pornit la ora 00:33. Deplasarea s-a desfășurat în condiții meteorologice extrem de nefavorabile — ninsoare puternică, vizibilitate redusă și drumuri acoperite cu un strat consistent de zăpadă.La ora 00:53, la ieșirea din localitatea Susleni, autosanitara a rămas blocată în zăpadă. Membrii echipei au încercat să deblocheze ambulanța prin forțe proprii, însă fără rezultat. La ora 01:09 a fost solicitat sprijinul salvatorilor.Echipa de intervenție a ajuns la fața locului și, la ora 01:48, ambulanța a fost deblocată. Însoțiți de salvatori, medicii și-au continuat deplasarea și au ajuns la pacient la ora 02:00. În urma evaluării medicale, a fost constatat decesul persoanei, produs până la sosirea echipei AMU.La întoarcere, ambulanța a fost din nou deblocată de salvatori în localitatea Susleni.
19:30
Scandal la Spitalul din Nisporeni: Directoarea demisionează după ce au apărut imagini cu gândaci în secția de copii Liber TV
Directoarea Spitalul Raional Nisporeni și-a dat demisia, în urma controalelor care au scos la iveală mai multe abateri privind respectarea normelor sanitaro-igienice și organizarea internă a instituției.Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a precizat că verificările au fost efectuate la solicitarea Ministerului Sănătății de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate.Potrivit ministrului, controlul a confirmat existența unor nereguli privind respectarea normelor sanitaro-igienice, dar și deficiențe în organizarea proceselor interne. Secția vizată în imaginile apărute recent în spațiul public a fost sistată temporar, până la înlăturarea completă a problemelor și asigurarea unor condiții conforme pentru pacienți.Printre măsurile dispuse se numără remedierea urgentă a problemelor ce țin de infrastructură, instalații, gestionarea deșeurilor medicale, respectarea regimului sanitaro-antiepidemic și organizarea corectă a documentației obligatorii.Ministrul a subliniat că interimatul funcției de director va fi asigurat până la desemnarea unui nou manager.Totodată, Emil Ceban a anunțat că în 2026 sunt planificate investiții de aproape 9 milioane de lei din bugetul de stat pentru această instituție. Oficialul a accentuat însă că investițiile sunt indispensabile, dar nu pot substitui responsabilitatea managerială.„Siguranța pacienților și a personalului medical trebuie să fie prioritatea de bază a fiecărui manager”, a declarat ministrul, menționând că își propune să ajungă în cât mai multe instituții medicale din țară pentru a evalua direct condițiile, iar acolo unde vor fi identificate probleme similare, deciziile vor fi ferme.Potrivit acestuia, sistemul de sănătate are nevoie atât de investiții, cât și de disciplină managerială pentru a putea vorbi despre standarde europene și încrederea pacienților.
17:30
Mașină prăbușită într-o groapă săpată la rețelele termice, pe strada Milescu Spătaru. Primăria: Intervențiile țin de „Termoelectrica” Liber TV
O mașină a căzut într-o groapă săpată la rețelele termice în curtea unui bloc de pe strada Milescu Spătaru 7/1 din capitală. Incidentul s-a produs astăzi, iar imaginile au apărut pe rețelele de socializare.Într-un comunicat, Primăria Chișinău precizează că lucrările din zonă sunt efectuate de către S.A. Termoelectrica, instituție gestionată de Guvern, responsabilă de întreținerea și reparația rețelelor termice magistrale.Reprezentanții municipalității susțin că au solicitat urgentarea intervențiilor, precum și amenajarea corespunzătoare și securizarea zonei în care au loc lucrările, pentru a preveni astfel de situații. „Am solicitat urgentarea lucrărilor, precum și amenajarea corespunzătoare a zonei de intervenție”, se arată în reacția Primăriei.
14:30
Peste 100.000 de moldoveni afectați de anularea buletinelor în România. Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cu dublă cetățenie Liber TV
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate pentru peste 160.000 de persoane. Aproximativ 66% dintre acestea – adică peste 100.000 de oameni – sunt născuți în Republica Moldova.Schimbarea a fost introdusă prin limitarea la maximum zece persoane care pot fi luate în spațiu de un proprietar, în afara familiei extinse. În practică, măsura a afectat în special cetățenii moldoveni care și-au stabilit domiciliul în România pentru a obține acte românești. Există riscul pierderii alocației pentru copiii cu dublă cetățenie?În spațiul public au apărut temeri că, odată cu anularea buletinului părintelui, copiii cu dublă cetățenie – română și moldovenească – ar putea pierde alocația de stat.Într-un răspuns oficial pentru Gândul, Ministerul Muncii din România a precizat clar că alocația copilului nu poate fi sistată din cauza problemelor legate de actele de identitate ale părintelui.Autoritățile explică faptul că anularea cărții de identitate românești nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea temporară a părintelui de a încasa banii. Cine poate primi banii în această situație?Potrivit Ministerului Muncii, dacă buletinul părintelui a fost anulat sau retras, plata alocației poate fi făcută: celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal, unei persoane împuternicite prin procură specială.Persoana împuternicită trebuie să depună la agenția teritorială cererea de acordare a drepturilor restante, împreună cu copia procurii speciale. Ce se întâmplă dacă părintele obține un nou buletin?Dacă ulterior părintele obține un nou act de identitate românesc, plata alocației nu se reia automat. Este necesară depunerea unei noi cereri la primăria din localitatea de domiciliu sau reședință.În cazul în care noul domiciliu este într-un alt județ, agenția care a făcut plățile până atunci va înceta plata și va transmite dosarul către agenția competentă din noul județ, pentru reluarea plății. Vor fi comunicate inclusiv ultima lună achitată și eventualele sume restante.
13:50
Renato Usatîi: Maturitatea politică va fi atunci când atât majoritatea, cât și opoziția se vor învăța să susțină inițiativele bune, indiferent de cine le propune Liber TV
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, critică faptul că majoritatea parlamentară respinge 99 la sută din inițiativele opoziției, existând consens doar în cazuri rare. El susține că maturitatea politică în Republica Moldova va fi atinsă atunci când atât majoritatea, cât și opoziția vor susține inițiative legislative corecte și bune, indiferent de cine le propune. „Majoritatea parlamentară respinge aproape toate inițiativele legislative ale opoziției. Doar în câteva cazuri există consens. De exemplu, colegul nostru, Constantin Cuiumju, a înregistrat inițiativa Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA până la 3,2 mln de lei. Peste ceva timp, PAS vine cu același proiect de lege, doar că cu o altă sumă, mai mică, 1,5 mln de lei”, a declarat Usatîi la postul TV „Cinema 1”.Liderul Partidului Nostru a mai oferit un exemplu. După scandalul cu tânărul care a devenit apatrid, Alexandr Berlinschii, a identificat greșeli în lege care afectează mii de tineri și a venit cu un proiect de modificare a legii. Însă abia săptămâna aceasta, la Biroul Permanent, urmează să fie discutată includerea proiectului în ordinea de zi. „De ce abia acum? Pentru că PAS, după proiectul nostru, a înregistrat și el un proiect cu aceeași inițiativă. Maturitatea politică va fi atunci când atât majoritatea, cât și opoziția se vor învăța să susțină inițiative sănătoase, care nu sunt populiste, indiferent de unde vin”, a subliniat în context Renato Usatîi.El a subliniat că Partidul Nostru a înregistrat mai multe inițiative legislative, care nu necesită cheltuieli bugetare. „De exemplu, proiectul pentru majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate, de la șase luni la un an. Este o problemă cu care se confruntă zeci de mii de concetățeni. Așteptăm să vedem cum va proceda majoritatea parlamentară în acest caz”, a conchis Renato Usatîi.
12:50
Ion Ceban: 15 echipe vor interveni pe drumurile deteriorate din Chișinău. „Planul este finalizat, intervenim în două etape” Liber TV
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat, în cadrul ședinței serviciilor municipale, că planul de intervenții pe străzile afectate de condițiile meteo din ultimele aproape două luni a fost finalizat, iar graficul lucrărilor va fi publicat pe site-ul oficial al Primăriei.Declarațiile vin în contextul în care, în ultimele săptămâni, Chișinăul a fost afectat de diferențe bruște de temperatură, înghețuri, polei, lapoviță și ninsori, iar pe multe artere au apărut gropi și degradări ale carosabilului.„Vom interveni imediat ce ne va permite timpul, în două etape: mai întâi cu asfalt rece, iar ulterior cu asfalt cald, conform tehnologiilor specifice. Totodată, la intervenții vor lucra concomitent 15 echipe”, a precizat edilul.Ion Ceban a menționat că cele mai grave deteriorări se înregistrează pe drumurile reabilitate acum 10–15 sau chiar 20 de ani.„Cel mai grav este, de exemplu, că pe traseul important spre aeroport a fost așternut asfalt direct pe pământ”, a declarat primarul, sugerând că unele lucrări executate în trecut nu au respectat standardele tehnice.Potrivit edilului, străzile modernizate în ultimii ani nu prezintă degradări semnificative. De asemenea, acolo unde a fost aplicată metoda „Slurry-seal”, învelișul asfaltic a fost menținut, iar durata de viață a carosabilului a fost prelungită.Primarul a anunțat că astfel de tehnologii vor fi utilizate și pe alte străzi în cursul acestui an, iar mai multe artere urmează să fie supuse reabilitării capitale.
12:40
Ședința în dosarul „Frauda bancară”, amânată: Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță invocând motive de sănătate Liber TV
Ședința de judecată din 16 februarie în dosarul „Frauda bancară”, în care este inculpat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost amânată după ce acesta nu s-a prezentat în fața instanței. Plahotniuc urma să fie audiat și să facă declarații pe unul dintre episoadele dosarului privind „furtul miliardului”.Potrivit magistraților, absența inculpatului a fost motivată printr-un proces-verbal eliberat de administrația penitenciarului, care ar confirma că starea sa de sănătate nu îi permite participarea la ședință.Procurorul Alexandru Cernei a declarat că absența a fost motivată verbal, însă acuzarea a solicitat prezentarea unui certificat medical.„Noi nu suntem medici și nu putem stabili dacă, într-adevăr, persoana are posibilitate să se prezinte sau nu”, a afirmat procurorul, sugerând că astfel de situații pot fi interpretate drept tentative de tergiversare a procesului.La rândul său, avocatul Lucian Rogac a respins acuzațiile și a declarat că l-a vizitat pe clientul său în penitenciar în dimineața zilei de 16 februarie.„Starea sănătății nu-i permite deplasarea, fapt confirmat printr-un act al penitenciarului, prezentat instanței. Am solicitat eliberarea unui certificat medical, însă ni s-a comunicat că va dura ceva timp”, a explicat apărătorul.La ședința din 16 februarie nu s-a prezentat niciun martor. Avocații au susținut că nu au reușit să obțină datele de contact ale acestora și au cerut sprijinul instanței pentru a le asigura prezența la următoarele audieri.Lucian Rogac a declarat că apărarea nu intenționează să tergiverseze examinarea cauzei și că solicită audierea unui număr cât mai apropiat de martori față de cei prezentați de acuzare.La ședința precedentă, din 12 februarie, Plahotniuc s-a prezentat în instanță, însă nu a fost audiat după ce a invocat o stare de rău. Atunci, magistrații au obligat apărarea să prezinte documente medicale care să confirme problemele de sănătate.
12:10
Nicușor Dan va participa la Washington la reuniunea „Consiliului Păcii”, inițiat de Donald Trump: „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace” Liber TV
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a „Consiliului Păcii”, organizată la Washington, la invitația președintelui SUA, Donald Trump.„România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis șeful statului.Potrivit lui Nicușor Dan, decizia de a participa la reuniune are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite. El a subliniat că România a sprijinit constant identificarea unei soluții pentru încheierea conflictului și a acordat asistență populației civile din Gaza, inclusiv prin operațiuni de evacuare medicală de urgență.„Consiliul de Pace” a fost lansat oficial luna trecută de Donald Trump în cadrul Forumul Economic Mondial de la Davos. Liderul american a declarat atunci că noua structură are drept scop rezolvarea conflictelor globale, începând cu cel din Fâșia Gaza, iar ulterior și a altor crize, inclusiv războiul din Ucraina.Inițiativa a stârnit însă rezerve în rândul mai multor state membre ale Uniunii Europene. Țări precum Franța și Germania consideră că noul format ar putea submina rolul Organizația Națiunilor Unite, motiv pentru care majoritatea aliaților occidentali tradiționali ai SUA nu s-au implicat până în prezent.Cel puțin 20 de state au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace, printre acestea Israel, Vietnam, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Uzbekistan, Arabia Saudită, Qatar, Paraguay, Pakistan, Maroc, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Egipt și Belarus.Ucraina a anunțat că va aștepta o decizie din partea Rusiei, care a fost, de asemenea, invitată, precizând că este dificil de imaginat participarea la un consiliu de pace alături de un stat cu care se află în război.Potrivit planului anunțat anterior de administrația americană, statele participante ar urma să primească mandate de trei ani, cu posibilitatea de a deveni membre permanente în schimbul unei contribuții de un miliard de dolari.
11:50
RISE Moldova: Marina Tauber ar deține peste 500.000 de dolari într-o bancă de stat rusească sancționată. Banii nu apar în declarația de avere Liber TV
O scurgere de date din Rusia arată că fosta deputată Marina Tauber ar deține peste jumătate de milion de dolari într-o bancă rusească de stat aflată sub controlul Kremlinului, potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova. Suma nu ar fi fost indicată în ultima sa declarație de avere și interese personale.Conform analizei realizate de RISE Moldova, este vorba despre un depozit deschis la PromsvyazBank, redenumită ulterior PSB – instituție financiară sancționată internațional după invazia Rusiei în Ucraina și considerată apropiată de regimul lui Vladimir Putin. Depozit de 47,3 milioane de rubleDatele consultate de RISE Moldova indică faptul că, în aprilie 2025, depozitul deschis pe numele Marinei Tauber avea o valoare de 47,3 milioane de ruble – echivalentul a aproximativ 566.000 de dolari, potrivit cursului mediu al anului 2025. La o rată a dobânzii de 21%, suma ar fi generat venituri de aproape 9,8 milioane de ruble (circa 117.000 de dolari).Depozitul ar fi fost deschis în baza unui pașaport moldovenesc eliberat în noiembrie 2023, iar documentul apare ca fiind valid în registrele oficiale, mai scrie RISE Moldova.Investigația arată că și oligarhul fugar Ilan Șor deține cel puțin un cont la PSB, cu un depozit de aproximativ 7,3 milioane de ruble (circa 87.000 de dolari), deschis în baza unui pașaport rusesc emis în ianuarie 2024.Marina Tauber și Ilan Șor nu au oferit răspunsuri la întrebările transmise de RISE Moldova până la publicarea investigației. Condamnare în primă instanță și căutare internaționalăMarina Tauber a fost condamnată anul trecut, în primă instanță, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. În același dosar au fost confiscate peste 200 de milioane de lei, bani care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost utilizați în activități electorale.Dosarul se află în prezent pe rol la Curtea de Apel Centru.Potrivit Inspectoratul General al Poliției, fosta deputată a fost dată în căutare națională și interstatală. De asemenea, autoritățile au transmis o solicitare către Interpol pentru anunțarea în căutare internațională în vederea arestării și extrădării, cererea fiind în examinare. PSB, în centrul schemelor de finanțare și corupere electoralăInvestigația RISE Moldova evidențiază că banca PSB ar fi fost utilizată în ultimii ani pentru finanțarea ilegală a formațiunilor afiliate grupului Șor și pentru coruperea alegătorilor din Republica Moldova.Potrivit Procuraturii Anticorupție, milioane de dolari proveniți din Federația Rusă ar fi ajuns în țară prin transport organizat de numerar, dar și prin transferuri bancare efectuate prin conturi deschise la PSB. În perioada aprilie–octombrie 2024, ar fi fost expediate peste 1,4 milioane de SMS-uri către utilizatori ai sistemului PSB, cu sume transferate inclusiv în scop electoral. Doar în septembrie ar fi fost transferat echivalentul a peste 15 milioane de dolari, iar în octombrie – peste 24 de milioane de dolari. Legături directe cu KremlinulRISE Moldova mai arată că PSB a creat holdingul A7 împreună cu Ilan Șor, în scopul ocolirii sancțiunilor occidentale impuse Rusiei. În septembrie 2025, Șor a apărut la o conferință alături de directorul PSB, Petr Fradkov, unde i-a raportat lui Vladimir Putin despre lansarea unui hub financiar în Asia pentru decontări internaționale.În același timp, Marina Tauber a fost decorată în 2024 cu „Ordinul prieteniei” de către președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Viaceslav Volodin, în numele lui Vladimir Putin.În ultima declarație de avere depusă la finalul anului trecut, fosta deputată nu a indicat existența vreunui cont bancar în țară sau în străinătate.Investigația integrală poate fi consultată pe site-ul RISE Moldova.
11:00
Politico: Relațiile Europa–SUA, „în stare deplorabilă” la Conferința de Securitate de la München. Vechiul ordin transatlantic s-a prăbușit Liber TV
Relațiile dintre Europa și Statele Unite au ajuns într-un punct critic, iar vechiul echilibru transatlantic construit timp de decenii pare să se fi prăbușit. Concluzia a fost recunoscută deschis de liderii europeni în marja Conferința de Securitate de la München.Potrivit Politico, deși alianța continuă să funcționeze formal, „vechiul ordin” care a stat la baza relațiilor SUA–Europa a colapsat, iar nu există un consens clar privind direcția în care acestea vor evolua, pe fondul atacurilor repetate lansate de administrația condusă de Donald Trump.Un director general european, citat de publicație, a declarat că va fi nevoie de „o întreagă generație” pentru a reconstrui încrederea pierdută doar în ultimul an. Tentative de calmare, fără efect decisivÎncercările oficialilor americani de rang înalt de a calma spiritele și de a asigura Europa de continuitatea angajamentului SUA în cadrul NATO nu au schimbat semnificativ atmosfera de neîncredere.Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că „Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună”, însă mesajul său a fost formulat mai degrabă în termeni de interese comune, în special economice, și mai puțin în jurul valorilor democratice care au cimentat alianța în trecut.Deși reacțiile oficiale ale liderilor europeni au fost prudente, surse citate de Politico susțin că, în discuțiile informale, unii oficiali au comparat actuala relație cu SUA cu „o relație abuzivă”, în care presiunea este alternată cu declarații conciliatorii. Europa caută soluții de securitate pe cont propriuÎn contextul temerilor privind fiabilitatea „umbrelei nucleare” americane, Franța, Germania și Suedia au început discuții preliminare despre rolul arsenalului nuclear francez în securitatea continentului.Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că dezvoltarea unui arsenal nuclear propriu reprezintă „un drum pe care Varșovia trebuie să îl urmeze” pentru a face față „agresiunii imperiale a Federației Ruse”. Groenlanda, ruptura cea mai profundăUna dintre cele mai grave fisuri în relația transatlantică a fost provocată de apelurile repetate ale președintelui Trump privind anexarea Groenlandei, teritoriu aparținând Danemarcei.Premierul danez Mette Frederiksen a calificat presiunile SUA drept „inacceptabile”, avertizând că „dacă o țară NATO atacă o altă țară NATO, atunci NATO încetează să mai existe”.Deși discursul lui Marco Rubio la München a fost perceput drept o încercare de a liniști aliații europeni, neîncrederea rămâne profundă. Potrivit CNN, mesajul transmis a fost clar: „schimbă-te sau vei fi abandonat”.În lipsa unui consens clar asupra viitorului relațiilor cu Washingtonul, liderii europeni par să accepte o realitate dură: alianța postbelică, în forma sa tradițională, nu mai funcționează.
08:50
Ninsorile au lăsat peste 40 de mii de consumatori fără energie electrică. Intervenții în mai multe raioane din țară Liber TV
Peste 40.000 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma ninsorii și lapoviței din noaptea trecută. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei al Republicii Moldova, situația operativă la ora 07:00, 16 februarie 2026, indică un total de 40.066 de deconectări neprogramate.Compania Premier Energy Distribution a raportat 5.136 de deconectări neprogramate în patru raioane: Criuleni, Strășeni, Orhei și Hâncești.La rândul său, RED-Nord a anunțat 34.930 de deconectări în perioada 15–16 februarie 2026. Dintre acestea, 1.609 locuri de consum din raioanele Rezina și Dondușeni rămân, la această oră, nereconectate.Operatorii sistemelor de distribuție monitorizează permanent situația din teritoriu și intervin pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil.Consumatorii sunt îndemnați să semnaleze orice incident la dispeceratele operatorilor de distribuție:– 022 43 11 11 – Premier Energy Distribution– +373 231 24 201 – RED Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Risc de ghețuș în Chișinău după precipitații. Primăria: Echipele sunt în alertă, cetățenii îndemnați la prudență Liber TV
Primăria Chișinău atenționează populația cu privire la riscul formării ghețușului în această noapte, în contextul precipitațiilor căzute pe parcursul zilei de duminică, care continuă și la această oră, precum și al avertizării Cod Galben de schimbare bruscă a vremii emisă de meteorologi.Potrivit autorităților municipale, condițiile meteo actuale favorizează formarea poleiului pe carosabil și trotuare, ceea ce poate crea dificultăți în trafic și riscuri pentru pietoni.Reprezentanții municipalității precizează că, pe durata celor aproape două luni de vreme instabilă, serviciile municipale desfășoară ședințe de coordonare la fiecare trei ore. În cadrul acestora este evaluată permanent situația operativă și sunt ajustate intervențiile în teren.Ședințele sunt prezidate de primarul general, Ion Ceban, care monitorizează în timp real activitatea echipelor antrenate la deszăpezire și prevenirea formării ghețușului.Autoritățile dau asigurări că toate eforturile sunt orientate spre menținerea circulației în condiții de siguranță în municipiu, iar serviciile speciale sunt pregătite să intervină prompt în caz de necesitate.În cazul apariției unor situații problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal la numerele (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau să sune la numărul unic de urgență 112.
13:30
Taximetrist din Chișinău amenințat cu arma de un pasager. Un cetățean străin a fost reținut Liber TV
Un taximetrist din capitală a alertat Poliția în dimineața zilei de 14 februarie, după un conflict verbal izbucnit cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru al municipiului Chișinău.Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta, amenințându-l cu moartea.Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Centru al Poliția Republicii Moldova, care, cu suportul angajaților BPDS „Fulger”, au reușit identificarea și reținerea suspectului.Este vorba despre un bărbat în vârstă de 34 de ani, cetățean străin. În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat arma folosită în incident.Pe acest caz a fost pornit un dosar penal pentru amenințare cu omor, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.Acțiunile procesuale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
13:20
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Herman Halușcenko, reținut la frontieră într-un dosar de corupție în sectorul energetic Liber TV
Fostul ministru al Energiei al Ucrainei, Herman Halușcenko, a fost reținut în noaptea de 15 februarie în timp ce încerca să părăsească teritoriul țării. Informația a fost publicată de Ukrainska Pravda, cu referire la surse.Potrivit acestora, fostul demnitar a fost dat jos din tren în timpul unei tentative de traversare a frontierei de stat. Serviciul de Frontieră ar fi acționat în baza unei orientări oficiale primite din partea organelor anticorupție.Conform procedurii, grănicerii aveau obligația să informeze imediat detectivii în cazul în care o persoană vizată într-un dosar penal încearcă să părăsească Ucraina. În cazul lui Halușcenko, ar fi existat o solicitare oficială din partea Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și a Procuratura Specializată Anticorupție (SAP).NABU a confirmat oficial reținerea fostului ministru în cadrul dosarului denumit „Midas”.„Sunt în desfășurare acțiuni procesual-penale primare, efectuate în conformitate cu cerințele legislației și cu sancțiunea instanței. Detalii ulterior”, se arată într-un mesaj publicat pe Telegram.Cauza penală în care este vizat Halușcenko vizează presupuse fapte de corupție în sectorul energetic. Anterior, anchetatorii NABU au anunțat că îl suspectează pe omul de afaceri Timur Mindich de crearea unei organizații criminale și de spălare de bani obținuți ilegal.Potrivit informațiilor apărute în presă, în cursul anului 2025 ar fi fost documentate acțiuni ilegale în domeniul energetic, inclusiv prin exercitarea unei presupuse influențe asupra ministrului de atunci, Herman Halușcenko.De asemenea, pe 11 noiembrie, NABU și SAP au făcut publice înregistrări audio ale unor discuții între participanții la o schemă de delapidare de proporții la compania de stat Energoatom. În materialele difuzate ar figura, potrivit anchetatorilor, și conversații atribuite fostului ministru al Energiei.Parlamentul ucrainean l-a revocat anterior din funcție pe Halușcenko. Ancheta este în desfășurare.
14 februarie 2026
17:50
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München: SUA vor o alianță „revigorată” și mai puternică cu Europa Liber TV
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut un discurs ferm la Conferința de Securitate de la München, în care a vorbit despre viitorul relației dintre America și Europa, migrație, suveranitate și rolul Occidentului în lume.Rubio a amintit că, după cel de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite și Europa „au reconstruit continentul” și că „o civilizație a fost din nou întreagă”. Totuși, el a criticat ideea unei lumi fără granițe.„Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală […] Că vom trăi acum într-o lume fără frontiere”, a spus oficialul american, calificând această viziune drept „o idee prostească care a ignorat natura umană”.Rubio a acuzat politicile europene privind migrația, afirmând că „ne-am deschis porțile către un val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre”.„Trebuie să controlăm cine și câți oameni intră în țările noastre. Aceasta nu este o expresie a xenofobiei. […] Este un act fundamental de suveranitate națională”, a declarat el.În același timp, a subliniat că SUA și Europa „fac parte dintr-o singură civilizație”, legate prin „istorie comună, credință creștină și sacrificii făcute împreună”.Referindu-se la securitate, Rubio a spus că discuția nu trebuie redusă doar la bugete militare.„Întrebarea fundamentală este: Ce anume apărăm? Armatele nu luptă pentru abstracțiuni. Armatele luptă pentru un popor, pentru o națiune, pentru un mod de viață.”El a pledat pentru reformarea instituțiilor internaționale, menționând că „Națiunile Unite au încă un potențial enorm”, dar că în unele crize recente „nu au avut răspunsuri”.Rubio a transmis că administrația Trump dorește „o alianță revigorată” și aliați „care se pot apăra singuri”.„Nu căutăm să separăm, ci să revitalizăm o veche prietenie și să reînnoim cea mai mare civilizație din istoria omenirii”, a spus el.În final, oficialul american a reafirmat legătura istorică dintre cele două maluri ale Atlanticului: „Casa noastră poate că e în emisfera vestică. Dar vom fi întotdeauna copii ai Europei.”În sesiunea de întrebări, Rubio a declarat că obiectivul SUA în ceea ce privește războiul din Ucraina rămâne „un acord negociat echitabil și durabil”. Washingtonul va continua să testeze dacă Moscova este serioasă în privința negocierilor, menținând sancțiunile și sprijinul pentru Kiev.Despre China, secretarul de stat a recunoscut că interesele Washingtonului și ale Beijingului „adesea nu se vor alinia”, dar a subliniat necesitatea gestionării diferențelor pentru a evita conflictele.
17:40
România preia operatorul Portului Giurgiulești: investiții majore anunțate pentru dezvoltarea terminalului strategic Liber TV
Guvernul României salută tranzacția prin care operatorul Portului Internațional Giurgiulești, compania ICS Danube Logistics, va fi preluat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.Potrivit comunicatului oficial, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile deținute la ICS Danube Logistics către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.Prin această achiziție, România își asumă angajamente clare pentru dezvoltarea pe termen lung a Portul Internațional Giurgiulești. Autoritățile române anunță investiții importante pentru creșterea capacității portului, modernizarea infrastructurii și consolidarea rolului său strategic în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării.Guvernul de la București subliniază că investiția va întări și poziția Portul Constanța în regiunea Mării Negre, cu obiectivul de a transforma Constanța într-un hub regional care să asigure conexiunea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate, în actualul context geopolitic.Totodată, tranzacția este văzută ca un pas important pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Moldova, prin stimularea relațiilor economice și comerciale dintre cele două state. Portul Giurgiulești este principalul port al Republicii Moldova și gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, fiind esențial pentru lanțurile de aprovizionare ale țării.Autoritățile române mai arată că această preluare oferă oportunități suplimentare pentru operatorii din România și Republica Moldova în vederea sprijinirii procesului de reconstrucție a Ucrainei.Portul Internațional Giurgiulești este situat la gurile Dunării, aproape de granița cu România și în vecinătatea Ucrainei. Acesta poate primi atât nave fluviale, cât și maritime și dispune de un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus prima ofertă pentru preluarea operatorului portuar la 24 aprilie 2025, în cadrul licitației organizate de BERD, acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.
16:30
91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru – poetul care a transformat dragostea de mamă și de limbă în simbol național Liber TV
Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, una dintre cele mai reprezentative voci ale literaturii române din secolul al XX-lea și un simbol al rezistenței prin cultură. Poetul a rămas în memoria colectivă prin versurile dedicate mamei, limbii române și iubirii, devenind un reper al identității românești dintre Prut și Nistru.Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererâta, pe malul Prutului, astăzi în raionul Briceni. A debutat editorial în 1957, încă student, cu o plachetă de versuri pentru copii, iar în 1968 a publicat volumul liric „Numele tău”, prefațat de scriitorul Ion Druță.Un loc aparte în creația sa îl ocupă celebrul abecedar „Albinuța”, realizat în colaborare cu Spiridon Vangheli și pictorul Igor Vieru, lucrare care a marcat generații întregi de copii. De asemenea, textele sale au stat la baza filmului muzical pentru copii Maria Mirabela, regizat de Ion Popescu-Gopo. În 1988, poetul a fost distins cu Diploma de Onoare Andersen, una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale în literatura pentru copii.La sfârșitul anilor ’80, Grigore Vieru s-a aflat în avangarda Mișcării de Eliberare Națională, fiind unul dintre fondatorii Frontul Popular din Moldova și printre organizatorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989, moment istoric în care limba română a fost votată drept limbă oficială și s-a revenit la grafia latină. În același an, a devenit membru de onoare al Academia Română.De-a lungul vieții, poetul a fost decorat cu numeroase distincții, inclusiv Ordinul Republicii și Ordinul Național „Steaua României”, acordat post-mortem.Grigore Vieru s-a stins din viață la 18 ianuarie 2009, în urma unui grav accident rutier, după ce revenea de la un eveniment dedicat lui Mihai Eminescu. A fost înmormântat la Chișinău, iar ziua de 20 ianuarie 2009 a fost declarată zi de doliu național.Cu prilejul aniversării, Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor și a anunțat că municipalitatea va planifica, împreună cu fiul scriitorului, mai multe proiecte dedicate memoriei lui Grigore Vieru, inclusiv amenajarea unui scuar care să-i poarte numele.
11:40
Deputat din Adunarea Populară a Găgăuziei, prins la volan fără permis. Mașina de serviciu, ridicată la parcarea specială Liber TV
Un deputat din cadrul Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost depistat la volan fără permis de conducere, după ce anterior fusese privat de acest drept pentru conducere în stare de ebrietate.Potrivit comunicatului emis de Poliția Republicii Moldova, angajații Direcției de Poliție din UTA Găgăuzia au stopat pentru verificări un automobil de marca Skoda. În urma controlului, oamenii legii au constatat că bărbatul aflat la volan fusese privat de dreptul de a conduce mijloace de transport în luna decembrie, după ce a fost depistat anterior în stare de ebrietate.Mai mult, acesta se afla la volanul mașinii de serviciu în momentul opririi.Pe numele conducătorului auto au fost inițiate procedurile legale corespunzătoare, iar automobilul a fost transportat la parcarea specială.Cazul este documentat în baza art. 231 alin. (2) din Codul contravențional – „Conducerea vehiculului fără permis de conducere”.Poliția subliniază că legea este egală pentru toți, iar respectarea restricțiilor impuse este obligatorie, indiferent de funcția deținută.
13 februarie 2026
22:00
Maia Sandu, întrevederi cu Marco Rubio, Mark Rutte și lideri europeni la Conferința de Securitate de la München: Reziliența Republicii Moldova și aderarea la UE, pe agenda discuțiilor Liber TV
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova,  precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent. În prima zi a conferinței, șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și  cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.Tot astăzi, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.Totodată, șefa statului va participa la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.Mâine, 14 februarie, sunt prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova.
17:40
Provocare inedită de Ziua Îndrăgostiților la Grădina Zoologică din Chișinău: Dă numele fostului unui gândac… și vezi ce urmează Liber TV
De Ziua Îndrăgostiților, Grădina Zoologică din Chișinău vine cu o provocare neobișnuită pentru cei cu inima frântă – sau cu simțul umorului bine dezvoltat.Instituția a lansat un „challenge” special de 14 februarie, invitând internauții să participe la o campanie care îmbină distracția cu… spiritul de revanșă simbolică.Ce trebuie să faci?Potrivit postării publicate pe rețelele sociale, pașii sunt simpli: Filmează un video amuzant; Menționează Grădina Zoologică; Publică-l pe rețelele tale de socializare; Indică numele fostului sau fostei.Primii 30 de participanți vor avea ocazia să ofere numele fostei iubiri unui gândac din cadrul grădinii zoologice.Și partea cea mai interesantă…Ulterior, reprezentanții instituției vor publica în „stories” un video în care gândacul „personalizat” va apărea în meniul unuia dintre animalele grădinii zoologice.Mesajul este clar: dacă tot nu a mers relația, măcar să rămână o amintire… digerabilă.Reprezentanții grădinii zoologice îi îndeamnă pe doritori să se grăbească, întrucât locurile sunt limitate, iar inițiativa se adresează doar primilor 30 de participanți.Campania a stârnit deja reacții diverse în mediul online, de la amuzament la surprindere, fiind una dintre cele mai originale inițiative locale de Valentine’s Day din acest an.
17:20
Tragedie în București: femeie de 51 de ani, moartă într-o mașină electrică cuprinsă de flăcări. Soțul s-a salvat Liber TV
O femeie în vârstă de 51 de ani a murit vineri, 13 februarie 2026, după ce a rămas blocată într-un autoturism electric cuprins de flăcări pe Bulevardul Constructorilor, în cartierul Crângași din București. Soțul acesteia, aflat în același vehicul, a reușit să se autoevacueze și a primit îngrijiri medicale la fața locului.Incendiul a izbucnit în jurul orei 13:00, iar polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 au fost alertați prin apel la Serviciul de urgență 112 cu privire la un autoturism în flăcări în Sectorul 6.„Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6”, a transmis Poliția Capitalei.La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD. Echipajele Brigăzii Rutiere au asigurat zona și au restricționat traficul pentru a permite intervenția în condiții de siguranță.Potrivit primelor verificări, incendiul ar fi izbucnit la un autoturism electric marca Arora, flăcările extinzându-se rapid și la alte mașini parcate în apropiere. În interiorul vehiculului de la care a pornit focul a fost găsită femeia de 51 de ani. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.„Din primele verificări a reieşit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate. În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia. Totodată, o altă persoană, aflată în acelaşi autoturism, a reuşit să se autoevacueze şi este evaluată medical la faţa locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate”, se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.Soțul victimei a fost evaluat medical la fața locului și a primit îngrijiri de specialitate, fără a fi transportat la spital, potrivit informațiilor preliminare.Polițiștii, sub coordonarea unității de parchet competente, au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii incendiului. Printre ipotezele analizate se numără un posibil scurtcircuit sau o defecțiune tehnică la sistemul electric al mașinii.
15:30
Alexandru Harea, numit director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat Liber TV
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu.Potrivit documentului, Harea își va începe oficial mandatul la data de 18 februarie 2026. Anterior, acesta a activat timp de peste 20 de ani în cadrul Ministerul Apărării al Republicii Moldova, unde a deținut funcții de conducere în domeniul planificării apărării, elaborării politicilor de apărare și coordonării unităților de menținere a păcii.Conform informațiilor publicate de instituție, noul director al SPPS a participat la misiuni internaționale și naționale de menținere a păcii, inclusiv în cadrul operațiunilor ONU desfășurate în Coasta de Fildeș și Siria.Alexandru Harea este absolvent al Colegiului Militar „Alexandru cel Bun” și al Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, deține titlul de master în studii strategice, obținut la Colegiul de Război al Armatei SUA.La 11 noiembrie 2025, șefa statului a semnat decretele privind eliberarea din funcție a fostului director al SPPS, Vasile Popa, precum și a adjunctului acestuia, Vitalie Lupașcu. Ambele eliberări au fost făcute în baza cererilor de demisie.
15:10
Ucraina, SUA și Rusia vor organiza o nouă rundă de negocieri de pace: unde și când vor avea loc discuțiile Liber TV
Următoarea rundă de negocieri privind Ucraina se va desfășura în perioada 17–18 februarie, la Geneva, în format trilateral – Rusia, SUA și Ucraina. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru presa rusă.Potrivit acestuia, delegația Federației Ruse va fi condusă de asistentul președintelui rus, Vladimir Medinski. Deocamdată, alte detalii privind agenda discuțiilor și componența delegațiilor din partea Statelor Unite și Ucrainei nu au fost făcute publice.La rândul său, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și reprezentant al delegației ucrainene, Rustem Umerov, a confirmat desfășurarea negocierilor în aceleași date. El a anunțat că partea ucraineană a început deja pregătirile pentru întrevedere.Potrivit lui Umerov, președintele Ucrainei a stabilit componența preliminară a echipei de negociatori. Din delegație vor face parte Kirilo Budanov, Andrii Hnatov, Davîd Arahamia, Serghei Kislița și Vadim Skibițki.„Echipa este formată ținând cont de componentele militară, politică și de securitate ale procesului. Vom lucra la soluții concrete în cadrul capitolelor stabilite. Ne pregătim pentru o muncă serioasă și responsabilă”, a declarat acesta.Potrivit unor relatări din presa internațională, Rusia ar putea utiliza negocierile de pace ca instrument de repoziționare diplomatică în relația cu SUA, în contextul în care Moscova pregătește operațiuni pe termen lung în războiul împotriva Ucrainei.Postul american Fox News a relatat că atacurile asupra logisticii și lanțurilor de aprovizionare ale aliaților Rusiei ar slăbi capacitatea acesteia de a continua războiul, aceasta fiind una dintre pârghiile de presiune utilizate de președintele american Donald Trump.Totodată, presa occidentală scrie că Statele Unite ar dori încheierea războiului din Ucraina până în luna martie a acestui an, însă aceste termene ar putea fi amânate din cauza lipsei unui consens asupra chestiunii teritoriale.
13:50
Trenul internațional Kiev–Chișinău–București a deraiat în Gara de Nord din București. Circulația, reluată după intervenție Liber TV
Trenul internațional Kiev–Chișinău–București a deraiat vineri dimineață în stația Gara de Nord din București, în timpul unei manevre tehnice de împingere a garniturii către Grupa AT.Potrivit Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, incidentul s-a produs la ora 08:20, când locomotiva aparținând SNTFC CFR Călători efectua manevra de împingere a trenului IRN 401, operat de CFR Călători, din stația Gara de Nord București către Grupa AT, în incinta Depoului București Călători, la linia 7.În timpul manevrei, prima osie a primului vagon, în sensul de împingere, a deraiat.Evenimentul a avut loc în regim de circulație restricționată. Nu au fost înregistrate victime, iar instalațiile de siguranță și infrastructura feroviară nu au fost afectate, au precizat reprezentanții companiei.Ca urmare a incidentului, toate trenurile care intră sau ies din Grupa AT au fost temporar blocate până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei.UPDATE: La ora 09:45, vagonul deraiat a fost ridicat și repus pe șină de personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate București. După efectuarea verificărilor tehnice necesare, circulația trenurilor care intră și ies din Grupa AT a fost reluată în condiții de siguranță.Trenul IRN 401 Kiev–Chișinău–București a ajuns în Gara de Nord cu o întârziere de 58 de minute.
10:30
Alternativa Clinic, în centrul unui litigiu: un asociat reclamă că a fost exclus din Fertil Med fără consimțământ și fără plata cotei Liber TV
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale patrimoniale, transmite Telegraph.md. Din documentele depuse la dosar reiese că acesta a devenit asociat cu 10% din capitalul social în baza unui contract de donație, iar ulterior a fost lipsit de această cotă fără consimțământ, fără informare reală și fără a primi valoarea care i se cuvenea potrivit legii.De la asociat la exclus: cronologia faptelorPotrivit cererii de chemare în judecată, în anul 2022 au fost operate modificări în structura SRL „Fertil Med” prin donații succesive, în urma cărora:– Moșin Veaceslav a deținut 30%, fiul, născut în 1991;– Moșin Cristina, fiica – 30%;– Chira Constantin – 10%;– restul cotei a revenit lui Moșin Veaceslav, tatăl, născut în 1959.La 29 aprilie 2025, Chira Constantin a depus oficial notificarea de retragere din societate, în temeiul art. 47 din Legea privind societățile cu răspundere limitată, și a solicitat eliberarea certificatului privind valoarea de retragere.În document se precizează: „Reclamantul a depus notificarea de retragere și a solicitat eliberarea certificatului privind valoarea de retragere, cu anexarea calculelor respective”.Legea obligă administratorul să elibereze acest certificat în termen de 15 zile. Potrivit actelor din dosar, acest lucru nu a fost făcut nici până la momentul depunerii cererii în instanță.„Până în prezent nu a fost eliberat certificatul privind valoarea de retragere”, se menționează în acțiune, următoarea ședință de judecată fiind stabilită pentru data de 17 februarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Georgeta Grozav, cauza fiind intitulată ”Litigiile dintre asociați şi societăţile comerciale”.Revocarea donației, fără consimțământ și fără notificareLa 10 aprilie 2025, anterior notificării de retragere, Moșin Veaceslav a semnat o declarație de revocare a donației prin care Chira Constantin primise cota de 10%. Reclamantul afirmă că nu și-a exprimat niciodată acordul pentru această revocare și nu a fost informat despre ea.„Revocarea donației din 10.04.2025 a fost efectuată fără consimțământul reclamantului și fără ca acesta să fie notificat”, scrie în cererea de chemare în judecată.Totodată, se menționează că revocarea a fost înregistrată la Agenția Servicii Publice abia la 12 mai 2025, adică după ce Chira Constantin notificase retragerea sa din societate. „Revocarea donației a fost înregistrată la ASP după depunerea notificării de retragere”, se precizează în document.În aceste condiții, reclamantul susține că actul este ineficient și neopozabil.Adunări generale fără participarea asociatuluiDupă notificarea de retragere, au fost convocate adunări generale ale asociaților, în urma cărora a fost decisă excluderea lui Chira Constantin și modificarea structurii firmei. „Adunarea generală a fost desfășurată în lipsa reclamantului și fără notificare în modul prevăzut de lege”, este scris în documentul consultat de redacția telegraph.mdConvocarea a fost publicată în Monitorul Oficial, însă reclamantul susține că aceasta a fost o procedură formală, folosită în locul notificării reale: „Publicarea în Monitorul Oficial nu suplinește notificarea efectivă, atâta timp cât pârâții cunoșteau adresa reală, telefonul și e-mailul reclamantului.”În dosar sunt invocate datele de contact utilizate anterior între asociați, inclusiv cele menționate chiar în notificarea de retragere din 30.04.2025.Modificări rapide la registrul de statLa 12 mai 2025, asociații companiei care deține Alternativa Clinic au solicitat Agenției Servicii Publice operarea modificărilor în Registrul de stat, prin care Chira Constantin a fost exclus din componența firmei. Ulterior, la 15 mai 2025, Moșin Veaceslav a donat cota de 40% către ceilalți doi asociați, care au devenit fiecare deținători a câte 50%.„Au fost operate modificări succesive în registrul de stat, fără ca acestea să fie opozabile reclamantului”, scrie în acțiune.Chira Constantin afirmă că toate aceste operațiuni au avut loc în timp ce cererea sa de retragere era deja depusă și înregistrată.Blocarea accesului la baniPotrivit legii, asociatul retras are dreptul la valoarea cotei sale, calculată în funcție de activele nete ale societății. Pentru aceasta, este necesar certificatul eliberat de administrator: ”Administratorul este obligat să elibereze certificatul privind valoarea de retragere.”În lipsa acestui document, Chira Constantin susține că este lipsit de orice posibilitate reală de a-și recupera partea.„Neeliberarea certificatului echivalează cu refuzul de executare a obligației legale”, se menționează în acțiune.Acuzații de rea-credință și abuz proceduralReclamantul susține că excluderea sa nu a fost rezultatul unui conflict comercial obișnuit, ci al unei acțiuni coordonate. În document se precizează: „Pârâtul și intervenienții au acționat cu intenția de a-l exclude pe reclamant prin mijloace indirecte și artificiale.”Totodată, se invocă folosirea deliberată a unor adrese despre care se știa că nu sunt utilizate: „Folosirea notificării fictive la o adresă despre care se știa că nu este valabilă demonstrează reaua-credință”.De asemenea, se menționează că reclamantul nu a avut posibilitatea să se apere și să-și exprime poziția înainte de excludere. „Excluderea a fost realizată fără respectarea dreptului la apărare”, se arată în dosar.Argumentele juridice invocateÎn cererea de chemare în judecată sunt invocate numeroase prevederi din Codul civil, Legea SRL și jurisprudența CEDO.Prin acțiunea depusă, Chira Constantin solicită constatarea nulității revocării donației, anularea deciziilor adunărilor generale, suspendarea modificărilor până la soluționarea cauzei, obligarea administratorului să elibereze certificatul;, recunoașterea dreptului la valoarea cotei și încasarea cheltuielilor de judecată.„În cazul refuzului administratorului, hotărârea instanței va ține loc de certificat privind valoarea de retragere”, scrie în cererea depusă la instanță.Un dosar despre control și baniAnaliza documentelor arată că miza reală a conflictului nu este doar statutul formal de asociat, ci accesul la valoarea economică a participației. Pe de o parte, există o notificare de retragere legală, înregistrată. Pe de altă parte, există o revocare de donație făcută fără consimțământ și înregistrată ulterior.Între aceste două momente, au fost operate modificări rapide în registrul de stat și au fost organizate adunări fără participarea asociatului vizat.În lipsa certificatului de retragere, Chira Constantin a rămas, potrivit propriilor susțineri, fără calitate de asociat și fără bani.Cazul, judecat parțial la Curtea de Apel Centru și CSJPrin încheierea din 17 iunie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins ca neîntemeiată cererea lui Constantin Chira privind aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii. La 1 iulie 2025, acesta a depus recurs împotriva deciziei.La 29 septembrie 2025, administratorul SRL „Fertil Med”, Cristina Moșin, a solicitat strămutarea cauzei la o altă instanță de același grad, invocând suspiciuni privind lipsa de imparțialitate a judecătorilor Curții de Apel Centru. Cererea a fost declarată inadmisibilă prin încheierea din 2 octombrie 2025.Prin decizia din 17 noiembrie 2025, instanța de apel a menținut încheierea din 17 iunie 2025, hotărârile instanțelor fiind publice.Astfel, instanța de fond urmează să stabilească dacă acțiunile care vizează familia Moșin și compania acesteia au fost legale sau dacă a fost vorba despre o schemă de excludere prin proceduri formale, menite să ocolească drepturile patrimoniale ale unui partener de afaceri.”Pe rolul instanței de judecată se află o cerere depusă de un fondator al ”Fertil Med” SRL, care susține că nu și-ar fi primit cota-parte și că ar fi fost dezmoștenit fără să cunoască acest lucru. În acest context, Vă rugăm să ne comunicați care au fost motivele dezmoștenirii, motivele neacordării cotei-părți sub formă de bunuri sau mijloace financiare, precum și alte detalii relevante. Dacă este posibil, Vă rugăm să ne expediați referința depusă în instanță, unde pot fi prezentate mai multe argumente în fapt și în drept. Vă rugăm ca răspunsul să fie oferit în termen scurt, până joi, 12 februarie 2026. Un răspuns transmis după acest termen va fi publicat ulterior”, a fost solicitarea expediată către conducerea Alternativa Clinic, însă a rămas fără răspuns până la publicarea acestei știri.Ce este Alternativa Clinic?Potrivit descrierii de pe site-ul companiei, Alternativa Clinic este un centru de excelență și inovație în domeniul sănătății reproductive, diagnosticului și tratării infertilității, inclusiv Fertilizarea In Vitro (FIV), din Republica Moldova.
12 februarie 2026
22:00
Ajutor fără precedent pentru Ucraina: 35 de miliarde de dolari, convenite la reuniunea „Ramstein” Liber TV
Partenerii internaționali ai Ucrainei au convenit acordarea unui nou pachet de sprijin militar în valoare totală de 35 de miliarde de dolari, în cadrul reuniunii în format „Ramstein”, desfășurată la Bruxelles.Anunțul a fost făcut de ministrul britanic al Apărării, John Healey, la finalul ședinței. Potrivit acestuia, sprijinul convenit reprezintă unul dintre cele mai consistente angajamente de până acum pentru susținerea Ucrainei în contextul războiului.Marea Britanie va contribui suplimentar cu 500 de milioane de lire sterline (aproximativ 680 de milioane de dolari) pentru consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei.Totodată, Londra s-a alăturat programului PURL, care prevede achiziționarea de armament american pentru Ucraina, costurile urmând să fie acoperite de statele aliate.În același timp, Germania a anunțat că va furniza Ucrainei cinci rachete interceptoare PAC-3 destinate sistemelor Patriot. Transferul este însă condiționat de faptul ca alte țări partenere să ofere, cumulativ, încă 30 de astfel de rachete.
19:20
ULTIMA ORĂ // Militar în termen, decedat după ce s-a rănit mortal cu arma din dotare, în timpul serviciului la post Liber TV
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, în seara zilei de 12 februarie, în timp ce îndeplinea serviciul la post.Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Apărării, incidentul s-a produs în jurul orei 18:15. La fața locului au intervenit medicii, însă aceștia au constatat decesul soldatului.Cazul este investigat de poliție, care urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.Totodată, ministrul Apărării a dispus inițierea unei anchete de serviciu pentru elucidarea completă a situației.
19:20
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament  până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi.El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport în fața deputaților, însă solicitarea Partidului Nostru este „mult mai democratică”. „Noi propunem  ca dl prim-ministru să fie invitat în orice zi până la data de 22 mai. De ce până atunci?  Deoarece, după Hramul orașului Fălești, după 22 mai, pentru cei care nu cunosc – el pleacă. Astfel, măcar să avem ocazia să-i spunem rămas-bun, dacă nu vom avea o altă posibilitate de a discuta cu el”, a declarat Usatîi.El a reamintit că, înainte de investirea Guvernului, Munteanu a promis Partidului Nostru că o dată pe lună va organiza întâlniri cu președinții fracțiunilor pentru a discuta deschis propuneri și soluții. „Aceste lucruri nu s-au întâmplat”, a precizat Usatîi, adăugând că „Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet”.
18:10
Interpol a anulat darea în căutare internațională pe numele lui Vlad Filat. Fostul premier afirmă că se află în R. Moldova Liber TV
Fostul premier și lider al PLDM, Vlad Filat, anunță că Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său. Potrivit acestuia, decizia a fost luată la 15 ianuarie 2026, la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective.„Informez opinia publică că, la data de 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele meu. Decizia a fost luată la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective”, a scris Filat într-o postare publică.El a adăugat că „dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul” și a făcut apel la responsabilitate în reflectarea informațiilor de interes public. „Celor care s-au grăbit să speculeze (…) le reamintesc că responsabilitatea publică presupune echilibru și răbdare. Aștept aceeași promptitudine în informarea corectă a cetățenilor cu privire la această clarificare”, a menționat fostul premier.Vlad Filat susține că se află în Republica Moldova și că nu s-a eschivat de la cooperarea cu instituțiile statului. „Reiterez cu deplină responsabilitate: mă aflu în Republica Moldova. Nu m-am eschivat și nu m-am ascuns niciodată. Am informat instituțiile competente despre locul aflării mele și am manifestat întreaga deschidere necesară pentru cooperare”, a precizat acesta.Totodată, liderul PLDM a afirmat că este „regretabil când instrumente sau mecanisme internaționale ajung să fie percepute ca parte a unor confruntări politice interne”, subliniind că instituțiile trebuie să rămână independente și credibile.La începutul lunii decembrie, Vlad Filat a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Potrivit agenției AFP, acesta ar fi utilizat bani obținuți ilegal dintr-un contract privind Loteria Națională a Moldovei pentru a achiziționa bunuri imobiliare în Franța.Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța franceză i-a aplicat o amendă de 100.000 de euro. Filat a calificat sentința drept „motivată politic” și a contestat-o.În același dosar, fosta sa soție, Sanda Diviricean, a fost condamnată la 18 luni de închisoare cu suspendare și la o amendă de 150.000 de euro. De asemenea, ambii au fost obligați să achite câte 10.000 de euro statului Republica Moldova, cu titlu de prejudiciu moral.
16:30
Apple ar fi restricționat conturile unor utilizatori de iPhone din Rusia, pe fondul verificărilor legate de listele de sancțiuni Liber TV
Compania Apple a limitat funcționalitatea conturilor unor utilizatori de iPhone din Rusia, ale căror date personale coincid, total sau parțial, cu cele ale persoanelor incluse pe lista de sancțiuni a guvernului SUA. Informația a fost relatată de Deutsche Welle (DW), care a solicitat un comentariu oficial din partea companiei.Potrivit sursei citate, utilizatori ruși de iPhone s-au plâns în masă că nu mai pot accesa o serie de servicii asociate conturilor lor Apple. Printre restricții se numără imposibilitatea de a face achiziții în App Store, de a activa abonamente, de a utiliza spațiul de stocare iCloud și alte opțiuni ale ecosistemului Apple.Canalul de Telegram Shot susține că unii proprietari de dispozitive au raportat nu doar restricționarea serviciilor, ci și blocarea sau chiar ștergerea profilurilor.Conform mesajelor publicate de utilizatori ruși, restricțiile ar fi fost motivate de o „potențială” coincidență totală sau parțială a datelor personale cu cele ale unor persoane incluse în lista de sancțiuni a guvernului Statelor Unite.Utilizatorii sunt rugați să își confirme identitateaUnul dintre utilizatori a publicat pe site-ul iPhones.ru o notificare primită din partea Apple, în care compania solicită confirmarea identității. Cei vizați de măsurile preventive sunt rugați să încarce „o copie a unui act de identitate cu fotografie, emis de o autoritate guvernamentală”.Până la momentul publicării informației, redacția DW nu primise un răspuns oficial din partea Apple la solicitarea de comentarii.Control mai strict asupra livrărilor de iPhone în RusiaÎn același timp, publicația online The Moscow Times scrie că Apple ar fi înăsprit controlul asupra livrărilor de iPhone către Rusia prin intermediul altor țări în care compania nu activează oficial.Cu referire la publicația indiană MoneyControl, sursa menționează că distribuitorii oficiali au avertizat retailerii locali cu privire la amenzi ridicate în cazul activării iPhone-urilor cu cartele SIM străine în termen de 90 de zile de la achiziție.O atenție deosebită ar fi acordată noii serii 17 de smartphone-uri. Într-o notificare adresată vânzătorilor se precizează că, dacă se constată utilizarea dispozitivelor cu SIM-uri din alte țări, „punctul de vânzare va fi sancționat cu o amendă semnificativă, iar codul magazinului poate fi blocat în conformitate cu politica companiei”.În noiembrie 2026, președintele Comisiei pentru politică informațională din Duma de Stat, Andrei Svînțov, declara pentru agenția TASS că „producătorii străini, inclusiv Apple, au posibilitatea de a dezactiva dispozitivele lor pe teritoriul Rusiei, însă este puțin probabil să recurgă la un asemenea pas”.
14:20
Dosarul „Kuliok”: Vladimir Plahotniuc a cerut amânarea audierii invocând probleme de sănătate Liber TV
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost adus astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să depună mărturii în instanță. Ședința de judecată a fost însă amânată, după ce Plahotniuc a invocat probleme de sănătate, menționând că a răcit. Acesta a solicitat ca declarațiile sale să fie făcute la următoarea ședință, iar instanța a admis cererea. Totodată, judecătorii au acceptat audierea a încă trei martori solicitați de apărare. Dosarul în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie audiat este examinat de Curtea Supremă de Justiție, care a reluat toamna trecută judecarea cauzei în care fostul președinte Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor. Cauza penală a fost inițiată în baza unor înregistrări video apărute în spațiul public, în care Plahotniuc apare în timp ce încearcă să-i ofere lui Igor Dodon o sacoșă neagră. Fostul șef al statului a respins acuzațiile, susținând că imaginile ar fi trucate și că, în perioada respectivă, purta discuții cu Plahotniuc pentru a-i distrage atenția de la formarea coaliției dintre Partidul Socialiștilor și Blocul „ACUM”. O nouă ședință în acest dosar urmează să fie programată.
14:10
Președinta Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența.  Totodată, Maia Sandu va participa la un panel de discuții dedicat prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Regatului Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Republicii Federale Germania, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone. În acest an, Conferința va reuni aproape 50 de șefi de stat și de guvern, precum și lideri ai principalelor organizații internaționale. Printre înalții oficiali care și-au confirmat prezența se numără președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, președintele Ucrainei Volodymyr Zelenskyy, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño. Agenda reuniunii include discuții privind instabilitatea globală, provocările cu care se confruntă ordinea internațională bazată pe reguli, securitatea și apărarea europeană, viitorul relației transatlantice, revitalizarea multilateralismului, conflictele regionale și implicațiile de securitate ale progreselor tehnologice.
12:20
ANRE a aprobat noi tarife la energia termică: mai ieftin la Chișinău, mai scump la Bălți Liber TV
Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica, în timp ce consumatorii din Bălți vor scoate mai mulți bani din buzunar. Noile tarife au fost aprobate cu vot unanim de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în ședința din 12 februarie.Astfel, la Chișinău, tariful pentru o gigacalorie va fi de 2020 de lei (fără TVA), cu 490 de lei mai puțin decât cel actual, care este de 2510 lei/Gcal (fără TVA). Reducerea vine în contextul ajustărilor operate după micșorarea prețului la gazele naturale.În schimb, la Bălți, energia termică se va scumpi. Consumatorii vor achita 2201 lei pentru o gigacalorie (fără TVA), cu 75 de lei mai mult față de tariful actual de 2126 lei/Gcal (fără TVA).Decizia ANRE vine la doar câteva zile după ce, pe 3 februarie, instituția a aprobat reducerea tarifului la gazele naturale pentru consumatori cu 2,15 lei pentru un metru cub. Noul preț la gaz este de 13,35 lei/m³ (fără TVA).Autoritățile urmează să publice hotărârea în Monitorul Oficial, iar noile tarife vor intra în vigoare conform procedurilor legale.
10:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 300.000 de oameni fără curent și apă la Odesa. Kievul, lovit cu rachete balistice. Trei morți la Harkov Liber TV
Aproape 300.000 de persoane au rămas fără energie electrică și apă în orașul Odesa, din sudul Ucrainei, în urma unui atac rusesc masiv lansat în noaptea de 12 februarie, a anunțat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba.Potrivit oficialului ucrainean, aproape 200 de clădiri din Odesa au rămas fără încălzire, iar o persoană a fost rănită grav. Situația este critică și în alte regiuni ale țării.În orașul Dnipro, aproximativ 10.000 de consumatori au rămas fără căldură, iar în capitala Kiev, atacată în cursul nopții cu rachete balistice, aproape 2.600 de clădiri au fost deconectate de la sistemul de termoficare.Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat 24 de rachete balistice de tip „Iskander”-M/S-300 și 219 drone de luptă. Apărarea antiaeriană ar fi reușit să distrugă 15 rachete balistice, o aeronavă și 197 de drone inamice. Militarii avertizează că atacul continuă, mai multe drone fiind încă detectate în spațiul aerian ucrainean.În urma loviturilor asupra infrastructurii energetice, autoritățile au introdus întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în mai multe regiuni, inclusiv Harkov, Dnipropetrovsk și Sumî. În alte zone, au fost intensificate programele de întreruperi programate ale energiei electrice.Situația este gravă și în regiunea Harkov. Două persoane au murit și alte șase au fost rănite în orașul Lozova, după un atac combinat cu rachete balistice și drone de tip Gheran-2, potrivit procuraturii. „În urma atacului armat, un bărbat și o femeie au murit. Alte șase persoane au fost rănite și se află în stare de șoc acut”, au transmis autoritățile.În total, în ultimele 24 de ore, trei persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești, iar alte 20 au fost rănite, printre care și copii, relatează presa ucraineană.
10:30
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. În această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu  persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție.Potrivit datelor preliminare ale anchetei, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare în perioada electorală din septembrie 2025 către multiple persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare. În urma perchezițiilor efectuate, au fost depistate și ridicate documente, dispozitive de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru procesul penal. Persoana reținută urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA.Centrul Național Anticorupție menționează că toate acțiunile sunt desfășurate sub conducerea procesuală a procurorilor mun. Chișinău, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.CNA reamintește cetățenilor despre funcționarea a două linii telefonice destinate recepționării sesizărilor privind cazurile de corupție și faptele conexe:• Linia Fierbinte a CNA: (+373) 78 710 116 – disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp;• Linia Națională Anticorupție: 0800 55555 – apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova.
11 februarie 2026
20:00
Accident mortal la Telenești: O femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a murit pe loc Liber TV
Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. O femeie în vârstă de 62 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil chiar pe trecerea de pietoni.Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, victima traversa regulamentar carosabilul în momentul în care a fost tamponată de un Volkswagen, condus de un bărbat de 43 de ani.În urma impactului, femeia a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
17:20
Scandal la Cahul: doi deputați ar fi intrat neautorizat într-o parcare specială și ar fi restituit un automobil reținut de poliție Liber TV
Un incident cu tentă politică a avut loc la Cahul, după ce doi deputați din cadrul unui partid parlamentar ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi restituit proprietarului un automobil reținut anterior de poliție.Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Poliție, la data de 7 februarie curent, oamenii legii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare.Ulterior, astăzi, doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova ar fi intrat fără autorizare pe teritoriul parcării speciale. Conform informațiilor prezentate de poliție, unul dintre aceștia ar fi urcat la volanul mașinii reținute și ar fi restituit-o proprietarului.Pe marginea acestor acțiuni, polițiștii au întocmit un raport de autosesizare privind presupusele fapte ilegale ale deputaților. Materialele urmează să fie expediate Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația în vigoare.„Respectarea strictă a cadrului normativ este obligatorie pentru toate persoanele, indiferent de funcția publică sau statutul deținut”, au reiterat reprezentanții poliției.Deocamdată, identitatea deputaților vizați nu a fost făcută publică.
17:00
Aviz pozitiv condiționat, votat unanim, pentru proiectul Partidului Nostru privind prelungirea până la un an a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate peste hotare Liber TV
Proiectul de lege înaintat de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, care prevede majorarea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate până la un an, a obținut aviz pozitiv condiționat, votat unanim în Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa se bazează pe modelul UE și al majorității țărilor din lume, urmând ulterior să fie examinată și în alte comisii parlamentare, pentru ca în final să fie prezentat în plen. „Astăzi, orice cetățean al Republicii Moldova sau al altui stat care vine cu o mașină personală într-un stat european, de exemplu România, trebuie să achite vinieta, valabilă pentru un an – termen maxim – iar automobilul poate circula liber pe teritoriul UE pe această perioadă. După un an, îl scoți temporar din țară și îl poți reintroduce pentru încă un an. În Moldova, însă, există un blocaj: un automobil poate fi ținut în țară doar până la jumătate de an, iar după aceasta proprietarul nu are dreptul să-l reintroducă timp de șase luni. Este o situație neplăcută pe care am resimțit-o și eu, și o resimt sute de mii de cetățeni moldoveni”, a argumentat Renato Usatîi în cadrul comisei.Un alt exemplu este cel al mașinilor închiriate. La vamă, li se refuză intrarea celor care vin cu astfel de automobile înmatriculate în UE, dacă anterior au fost utilizate de alte persoane. Această regulă absurdă se aplică practic doar în Republica Moldova. În alte țări, inclusiv în fostul CSI, asemenea restricții au fost eliminate cu mai mulți ani în urmă. „Toate țările se conformează standardelor UE, inclusiv cele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Noi tot vorbim despre integrarea europeană, dar mergem pe alte căi”, a declarat Renato Usatîi.Votul de astăzi al deputaților în Comisia mediu a fost condiționat de prezența avizului Cabinetului de Miniștri. Guvernul încă nu s-a pronunțat pe marginea proiectului, însă, potrivit autorului, efectul bugetar va fi pozitiv: „Nu vom avea pierderi la buget și nu va fi nevoie să căutăm surse suplimentare de finanțare pentru acest proiect de lege. Pur și simplu, persoana care în prezent achită pentru jumătate de an va plăti vinieta pentru un an întreg.”Usatîi și-a exprimat convingerea că cetățenii vor aprecia această inițiativă.De remarcat că proiectul este mult așteptat, mai ales de cei din diasporă care au familii acasă. Reglementările actuale creează dificultăți pentru cetățenii moldoveni care revin periodic acasă cu automobilele înmatriculate peste hotare. În multe cazuri, aceste mașini sunt lăsate pentru a fi folosite de membrii familiei rămași în țară, însă cadrul legal existent nu permite acest lucru fără riscul sancțiunilor.
14:00
Fost adjunct al SIS, acuzat de spionaj în favoarea Belarusului, cere eliberarea din arest. Proces la Curtea Supremă din București Liber TV
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, solicită să fie cercetat în stare de libertate. Acesta a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă de la București, unde a început procesul privind cererea sa de aplicare a unei măsuri preventive mai blânde, notează Digi24.Fostul adjunct al SIS își dorește să fie eliberat din arest preventiv, însă anchetatorii susțin că el ar reprezenta un pericol public în cazul în care ar fi cercetat în libertate, precum și un risc pentru siguranța națională a României.Amintim că, în septembrie 2025, Alexandru Bălan a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).Potrivit unui comunicat al DIICOT, „din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.Conform procurorilor, Bălan s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu ofițeri de informații din cadrul KGB-ului belarus. Anchetatorii au subliniat că există „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.
13:10
Pericol pe acoperișurile din Chișinău: Primăria avertizează asupra formării țurțurilor de gheață Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău atenționează asupra riscului formării țurțurilor de gheață pe marginea acoperișurilor clădirilor din capitală, în urma precipitațiilor din ultimele zile și a temperaturilor scăzute.Potrivit autorităților municipale, acumulările de zăpadă și înghețul favorizează apariția țurțurilor, care pot pune în pericol siguranța pietonilor și pot provoca avarii automobilelor parcate în apropierea imobilelor.În acest context, municipalitatea face apel către proprietarii de edificii să curețe acoperișurile de zăpadă pentru a preveni formarea țurțurilor de gheață. Solicitarea este adresată în special gestionarilor fondului locativ, administratorilor instituțiilor de menire socială – grădinițe, școli, spitale, instituții culturale și de agrement – precum și altor clădiri unde se înregistrează aglomerări de persoane, indiferent de forma de proprietate.Autoritățile îndeamnă și cetățenii să ia măsurile necesare pentru a îndepărta, în condiții de siguranță, țurțurii formați la nivelul balcoanelor și acoperișurilor. De asemenea, oamenii sunt chemați să manifeste prudență atunci când circulă pe lângă clădiri și să nu permită copiilor să se joace în zonele unde există risc de cădere a gheții.În cazul apariției unor situații problematice generate de condițiile meteo, cetățenii pot apela Dispeceratul Central Municipal la numerele de telefon (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau la 112.
12:10
Procuratura Anticorupție cere 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu și confiscarea a peste 3,5 milioane lei Liber TV
Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată în cazul fostului deputat Constantin Țuțu și cere o pedeapsă mult mai dură. La 10 februarie, procurorii au depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 27 ianuarie 2026.Acuzarea consideră că hotărârea instanței este parțial neîntemeiată, în special în partea în care Constantin Țuțu a fost achitat pentru îmbogățire ilicită. Potrivit procurorilor, judecătorii ar fi analizat probele „unilateral”, bazându-se în principal pe declarațiile unui singur martor, fără a le corela cu restul probelor din dosar.De asemenea, Procuratura Anticorupție susține că pedepsele aplicate pentru escrocherie și trafic de influență sunt prea blânde și nu reflectă gravitatea faptelor. În opinia acuzării, sancțiunile stabilite nu contribuie la restabilirea echității sociale și nu descurajează comiterea unor infracțiuni similare.Ce pedeapsă cer procuroriiProcurorii solicită Curții de Apel: recunoașterea lui Constantin Țuțu ca vinovat pentru îmbogățire ilicită și aplicarea unei pedepse de 10 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, plus interdicția de a ocupa funcții publice timp de 10 ani; 9 ani de închisoare pentru escrocherie, în penitenciar de tip semiînchis, cu interdicția de a ocupa funcții publice timp de 5 ani; 5 ani de închisoare pentru trafic de influență, în penitenciar de tip semiînchis.Pentru concurs de infracțiuni, procurorii cer stabilirea unei pedepse definitive de 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, și interdicția de a deține funcții publice sau de demnitate publică timp de 15 ani.Totodată, acuzatorul de stat solicită confiscarea specială, în beneficiul statului, a sumei de 3 556 857,22 lei, considerată ca provenind din infracțiuni, precum și a 20 000 de euro sau echivalentul în lei la data executării. Banii ar urma să fie trecuți forțat și gratuit în proprietatea statului.
10:50
Administrația Trump va finanța inițiative pentru promovarea libertății de exprimare în Europa: „Apărăm valorile democratice” Liber TV
Administrația președintelui american Donald Trump va direcționa fonduri pentru susținerea libertății de exprimare în statele occidentale aliate ale Washingtonului, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în cadrul unei vizite în Europa. Anunțul a fost făcut de subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, care conduce o inițiativă axată pe conceptul american de „free speech” și pe drepturile digitale. Oficialul american a precizat că programul va include granturi destinate susținerii libertății de exprimare, în contextul adoptării unor reglementări precum Digital Services Act (DSA) al Uniunii Europene și Online Safety Act din Marea Britanie. Washingtonul consideră că aceste acte normative pot limita libertatea de exprimare și pot impune poveri excesive companiilor americane de tehnologie, în special în ceea ce privește conținutul legat de imigrație și dezbaterile publice sensibile. În schimb, autoritățile europene susțin că legislația este necesară pentru combaterea discursului instigator la ură, a dezinformării și a manipulării online. În cadrul unei dezbateri organizate la Budapesta, Sarah Rogers a subliniat că administrația Trump vede promovarea libertății de exprimare ca pe o componentă esențială a relațiilor transatlantice. Potrivit acesteia, finanțarea va fi realizată prin mecanisme „transparente și legale”, pentru a sprijini inițiative, organizații și think-tank-uri care promovează valorile democratice și pluralismul de opinii. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că este vorba despre „o utilizare transparentă și legală a resurselor pentru a avansa interesele și valorile Statelor Unite în străinătate”. Strategia de Securitate Națională a SUA, publicată în decembrie, a exprimat îngrijorări privind tendințele unor lideri europeni de a restricționa opiniile critice față de politicile migraționiste. Administrația Trump susține că anumite reglementări online pot duce la suprimarea unor puncte de vedere legitime, în special în dezbaterile privind imigrația. În acest context, oficialii americani au avut discuții cu reprezentanți ai unor partide și organizații europene care susțin o abordare mai strictă în materie de migrație și care afirmă că sunt dezavantajate de actualele reguli privind moderarea conținutului online. Totodată, Sarah Rogers a indicat că administrația Trump va acorda o atenție sporită subiectului migrației, susținând că pozițiile Washingtonului în această privință reflectă preocupări larg răspândite în rândul cetățenilor europeni. Demersul administrației americane vine într-un moment în care relațiile transatlantice sunt marcate de dezbateri intense privind echilibrul dintre combaterea dezinformării și protejarea libertății de exprimare – o temă care rămâne centrală în agenda politică atât la Washington, cât și în capitalele europene.
10:40
Tragedie în Chișinău: o femeie de 67 de ani a murit într-un incendiu provocat, cel mai probabil, de o țigară nestinsă Liber TV
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din interiorul locuinței. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori.În timpul intervenției, pompierii au depistat în interiorul apartamentului cadavrul carbonizat al proprietarei. Incendiul a fost localizat la ora 21:57 și lichidat complet la ora 22:16.În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a constatat că focul ar fi izbucnit, cel mai probabil, din cauza imprudenței în timpul fumatului. La fața locului au fost găsite chibrituri și mucuri de țigări aruncate.Toate circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de organele de drept.În acest context, IGSU atenționează cetățenii că nerespectarea regulilor de securitate în timpul fumatului poate avea consecințe fatale. Salvatorii îndeamnă oamenii să evite fumatul în interiorul locuințelor, în special în apropierea materialelor combustibile sau ușor inflamabile, și să nu lase țigările aprinse fără supraveghere. De asemenea, pentru prevenirea incendiilor, țigările trebuie stinse în scrumieră cu puțină apă, după care aruncate în coșul de gunoi.Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 312 incendii, în urma cărora 45 de persoane și-au pierdut viața.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.