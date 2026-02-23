Parlamentul European a stabilit succesorul Laurei Kovesi la șefia Parchetului European. Cine este Andres Ritter

11:20

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții într-o cauză penală privind traficul ilicit de droguri. Una dintre acestea a avut loc într-un hotel din Chișinău, unde era cazat un cetățean ucrainean de 21 de ani. La acesta au fost depistate și ridicate zeci de pachețele cu PVP (sare). Suspectul a declarat că activa ca curier […] Articolul VIDEO Percheziții la un hotel din Chișinău! Trei persoane reținute pentru distribuirea drogurilor apare prima dată în Realitatea.md.