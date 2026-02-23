O adolescentă din Bender este căutată de poliție după ce a plecat de acasă

10:40

Deși salvatorii au avertizat că din cauza creșterii temperaturilor gheața începe să se topească, se pare că pe mulți dintre moldoveni nu îi sperie atenționările. Zeci de oameni s-au plimbat și s-au distrat în weekend pe lacul înghețat de la Valea Morilor. Adulții și petrecut au petrecut timpul împreună, au încercat să patineze sau pur […] Articolul Nu îi sperie avertizările salvatorilor?! VIDEO cu zeci de oameni care se plimbă pe gheața de la Valea Morilor apare prima dată în Realitatea.md.