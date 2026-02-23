Suma uriașă a reconstrucției Ucrainei: aproape 600 de miliarde de dolari

10:10

Peste 4.060 de șoferi au încălcat Regulamentul circulației rutiere în acest weekend. Potrivit datelor publicate de Poliția Națională, 49 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați în stare de ebrietate, 1.570 au depășit limita de viteză, iar 811 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de […] Articolul Băuți și grăbiți: Zeci de șoferi, prinși în weekend încălcând regulile de circulație apare prima dată în Realitatea.md.