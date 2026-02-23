(video) Olesea Stamate îi răspunde Doinei Gherman: Era de așteptat să fiu luată în seamă. Subiectul grațierii unei persoane cu legături criminale deranjează. SIS unde era?!

13:10

Cu doar câteva zile înainte de evenimentul Samsung Unpacked, pe internet au apărut imagini „din viața reală” cu ceea ce ar fi Galaxy S26 Ultra, surprins într-o variantă albă cu finisaj foarte curat. Scăparea e interesantă nu doar prin design, ci mai ales printr-o funcție care ar putea deveni una dintre semnăturile seriei: un „Privacy Display” capabil să facă ecranul greu sau chiar imposibil de citit din unghiuri laterale, ca să te ferească de privirile indiscrete din metrou, avion sau birou, scrie Playtech.ro.