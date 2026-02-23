PG, după reacția Președinției în cazul grațierii lui Șepeli: „Informația din 2021 a vizat exclusiv protecția victimelor traficului de ființe umane”
UNIMEDIA, 23 februarie 2026 19:10
Procuratura Generală a venit cu noi precizări în cazul grațierii și revocării grațierii lui Nicolai Șepeli, după declarațiile apărute recent în spațiul public. Instituția susține că poziția sa oficială a fost deja expusă într-un comunicat anterior și că informațiile furnizate în 2021 au vizat exclusiv protecția drepturilor persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane.
• • •
(video) Percheziții la Costești: Un Bărbat de 33 de ani, suspectat de trafic de droguri. Ce au găsit oamenii legii la domiciliul său # UNIMEDIA
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului din Ialoveni au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 33 de ani din Costești, suspectat de consumul, deținerea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul raionului.
PG, după reacția Președinției în cazul grațierii lui Șepeli: „Informația din 2021 a vizat exclusiv protecția victimelor traficului de ființe umane” # UNIMEDIA
Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mircea Snegur, în reclama unor escroci: Ademenesc moldovenii să investească în platforme frauduloase # UNIMEDIA
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii cu privire la răspândirea, în mediul online și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare, care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (ex. Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.), pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”.
Christine Lagarde are venituri de la două mari bănci, în ciuda interdicției BCE: „Propovăduieşte apa, dar bea vin”, a scris un subordonat # UNIMEDIA
Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, primeşte aproximativ 140.000 euro pe an, fiind membru al Comitetului executiv de la Banca Reglementelor Internaţionale (BRI), în pofida interdicţiei BCE privind plăţile de la terţi către angajaţi, scrie adevarul.ro.
(video) BMW la „super preț”: Trei străini au închiriat bolidul de 100 mii euro, apoi au vrut să-l vândă. Suspecții, puși la pământ de mascați în flagrant # UNIMEDIA
Trei cetățeni străini au fost reținuți în flagrant de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, în timp ce încercau să comercializeze fraudulos un automobil de lux în Chișinău.
Bolea, după perchezițiile din dosarul delapidării fondurilor din „Satul European”: Orice suspiciune va fi urmată de acțiune, am spus-o deschis primarilor # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a venit cu o reacție, după ce ofițerii CNA și procurorii au desfășurat acțiuni de urmărire penală - percheziții și ridicări de acte - în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare.
(video/foto) Alertă falsă pe viaduct: Un capac de protecție nesudat a speriat un trecător # UNIMEDIA
Un capac de protecție a cablurilor de pe viaduct a stârnit panică printre trecători și internauți, după ce un trecător a observat că nu era sudat bine și a crezut că gaura duce în gol. Filmulețul a provocat atât îngrijorare, cât și ironie pe rețelele sociale.
Protest la Luvru: O fotografie virală cu fostul prinț Andrew, afișată de activiști britanici cu mesajul „Acum transpiră – 2026” # UNIMEDIA
Un grup de activiști britanici a afișat duminică, în Muzeul Luvru din Paris, o fotografie cu fostul prinț Andrew, făcută după arestarea sa. Imaginea, surprinsă de un fotograf Reuters și devenită virală, îl arată aplecat pe bancheta din spate a unei mașini, în timp ce este transportat de la o secție de poliție, scrie digi24.ro.
(video) Mândrie peste ocean: O violonistă moldoveancă, aplaudată la Cina Guvernatorilor de la Casa Albă. Mesajul lui Donald Trump pentru Rusanda Panfil # UNIMEDIA
Violonista din Republica Moldova, Rusanda Panfili, a cântat în acest weekend la Cina Guvernatorilor organizată la Casa Albă. Evenimentul a fost găzduit de președintele SUA, Donald Trump, care a felicitat-o personal pentru prestația sa.
(doc) „Perdele, un covor și 100 kg de chiloți.” Moldoveni din diasporă, indignați de lista bunurilor scutite de plata importurilor, în caz că revin în țară: Idiotisme # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni din diasporă s-au arătat indignați de lista bunurilor personale introduse pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, pentru persoanele care vor să revină cu traiul în țară. „Guvernare! Voi serios ? Mergeți cu asemenea idiotisme ca motivare pentru diaspora să revină acasă?”, a comentat fosta candidată la funcția de prim-ministru și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu.
Companiile din subordinea Moldovagaz își caută noi directori: Când vor începe concursurile # UNIMEDIA
Până la 06 martie 2026 vor demara procedurile de selectare a candidaților pentru desemnarea în calitate de directori ai întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz” în bază de concurs. Deciziile necesare în acest sens au fost adoptate pe parcursul lunii februarie 2026 de către Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz”.
Zelenski propune o armată contractuală în Ucraina: În ce condiții ar putea fi creată și cine ar urma să o finanțeze # UNIMEDIA
Ucraina ar putea avea o armată contractuală, așa cum a făcut Rusia, dacă ar primi asistență financiară din partea partenerilor europeni, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat BBC, preluat de Kyiv Independent. De la începutul invaziei rusești pe scară largă, Ucraina a impus legea marțială și mobilizarea obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, precum și pentru bărbații cu vârste de peste 18 ani, cu experiență militară. În ciuda acestui fapt, armata ucraineană continuă să se confrunte cu o penurie de personal, scrie digi24.ro.
Vadim Ceban: Gazprom a cerut active în RM, în schimbul datoriilor MoldovaGaz, dar Guvernul din 2020 a refuzat # UNIMEDIA
Gazprom și-a dorit să obțină anumite active/proprietăți din Republica Moldova, în schimbul datoriilor pe care Moldovagaz le-a avut față de compania rusească. Declarația a fost făcută la emisiunea Realitatea te privește, de președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban, care a precizat că au fost mai multe solicitări de acest fel, în trecut, dar și în 2020, dar Guvernul de la Chișinău a refuzat.
Un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, în Nepal: 19 oameni au murit pe loc și 25 au fost răniți # UNIMEDIA
Nouăsprezece oameni au murit și alți 25 au fost răniți când un autocar a părăsit șoseaua și s-a prăbușit într-un râu, luni în zori, în vestul Nepalului, au anunțat autoritățile, transmite Reuters, citat de presa română.
(video) Teribilism în trafic: Momentul în care conducătorul unui ATV face o depășire pe contrasens, lovește bordura și se răstoarnă # UNIMEDIA
Un conducător de ATV a fost surprins în timp ce efectua o depășire pe contrasens, în capitală. După ce a revenit pe banda sa de mers, acesta a lovit bordura, a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale.
Și-a bătut concubina, apoi a sfidat ordinul de protecție: Un bărbat, condamnat la pușcărie. Ce sentință a primit # UNIMEDIA
Un bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție, anunță Procuratura Generală.
Cine e tânărul ucis de Secret Service la Mar-a-Lago: Austin Tucker Martin nu avea experiență cu armele de foc și îi plăcea golful # UNIMEDIA
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de securitate al complexului Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida, au declarat oficialii forţelor de ordine. Trump, care se află în prezent la Washington, nu era la faţa locului în acel moment. Bărbatul implicat în incidentul de duminică a fost identificat ca fiind Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, din Carolina de Nord. El fusese dat dispărut, potrivit Reuters, preluată de digi24.ro.
„Să se ocupe de violuri și droguri.” Ceban, după ce șeful IGP a spus că trotinetele sunt un pericol în trafic: A interzice e cel mai ușor # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, i-a răspuns șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, care a declarat că trotinetele electrice reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră și nu ar trebui admise în traficul rutier. „În primul rând MAI trebuie să se preocupe de criminalitatea sporită - crime grave și extrem de grave, tâlhării, escrocherii, violuri, droguri”, a menționat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
Plahotniuc susține că, deși procurorii îl acuză că este beneficiarul principal al miliardului, îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți: „Nu au nicio probă pertinentă” # UNIMEDIA
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc s-a prezentat luni, 23 februarie, în fața instanței de judecată, unde a făcut declarații în dosarul cunoscut drept „Furtul miliardului”. Plahotniuc a acuzat un șir de erori grave bancare, inexactități și calcule dubioase comise de procurori în dosarul în care este vizat. Potrivit lui, acuzatorii, „în multe situații ar fi dublat în mod artificial sumele din dosar” și, deși îl acuză că este beneficiarul final al miliardului furat, „îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți”, potrivit ziua.md.
(video) „N-am nicio legătură cu dosarul penal ”. O ex-jurnalistă de la Tiraspol, reținută în Ucraina pe schema asasinatelor, anunță că e la libertate. Ce mesaj a publicat pe rețele # UNIMEDIA
Alina Bondarenco, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina, a publicat un filmuleț pe rețele în care anunță că este în libertate. „Nu sunt în arest și nu am nicio legătură cu dosarul penal deschis în acest moment”, a spus aceasta.
Fundașul moldovean, Leo Saca, debut la echipa secundă a Barcelonei: Cu ce scor s-a încheiat partida # UNIMEDIA
Fundașul moldovean Leonard Saca a debutat sâmbătă, 21 februarie, pentru Barcelona Atlètic în meciul din etapa a 24-a contra formației CD Alcoyano. Jucătorul de 19 ani a intrat pe teren în minutul 57, înlocuindu-l pe Jofre Torrents. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
Regizorul serialului „Plaha” a lucrat la un proiect media finanțat de Plahotniuc. Cobileanski, dezvăluiri despre banii primiți: „Discuta cu toți tete-a-tete” # UNIMEDIA
Regizorul Igor Cobileanski, cunoscut în mod special pentru serialul „Plaha”, a explicat cum a ajuns să-l cunoască pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestuia, întâlnirile au avut loc în perioada în care lucra la Prime TV, când a interacționat de mai multe ori cu ex-parlamentarul. „Modalitatea lui de a convinge era de nota 10”, a declarat regizorul într-un interviu acordat Natei Albot.
Vlad Plahotniuc, primele declarații de la audieri: „Un dosar politic comandat de guvernare, care, prin declarații publice, a încălcat prezumția nevinovăției în această cauză” # UNIMEDIA
Vlad Plahotniuc a venit, azi-dimineață, în fața instanței, acolo unde face primele declarații în dosarul în care este vizat. Fostul președinte al PDM acuză repetat guvernarea de ingerințe grave în cauza sa, în special prin presiuni asupra procurorilor și judecătorilor și prin inducerea în societate a unor narațiuni false privind așa-zisa implicare a politicianului în frauda bancară. Plahotniuc precizează că, în lipsa unei sentințe definitive, exponenții guvernării au făcut în repetate rânduri declarații publice „de învinovățire anticipată”, lucru prin care s-a încălcat prezumția nevinovăției.
„Această dată a devenit un simbol al curajului, onoarei și eroismului”: Igor Dodon, mesaj de felicitare de 23 februarie # UNIMEDIA
Igor Dodon a transmis felicitări cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei, 23 februarie, adresându-se veteranilor, părinților, bunicilor și tuturor celor care au servit sau servesc în rândurile forțelor armate. Fostul șef de stat a subliniat curajul, onoarea și sacrificiul celor care și-au protejat țara și a urat sănătate, putere sufletească și prosperitate.
„Nu fac eu lucrările.” Ion Ceban, întrebat de ce strada Testemițanu, reparată în 2020, e plină de gropi: O va repara agentul economic, dacă e valabil termenul de garanție # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un comentariu privind starea străzii Nicolae Testemițanu din capitală, care deși a fost reparată în anul 2020, este plină de gropi la moment. „Este vorba despre 6 ani, sunt unele porțiuni care au ajuns să aibă anumite defecte. Este o zonă despre care cunoaștem, va intra în reparații în acest context”, a precizat edilul.
Irina Vlah: Adevărata cauză a drumurilor distruse nu este iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea domeniului cu 800 mil. lei # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „adevărata cauză a drumurilor distruse nu este deloc iarna aspră. În 2026, autoritățile au redus finanțarea pentru drumuri cu 800 de milioane de lei. Pentru această decizie nechibzuită plătesc acum oamenii – cu mașini avariate, accidente și riscuri zilnice pentru viață”. În context, ea lansat un apel către Guvern și Parlament să își corecteze greșeala prin adoptarea de decizii concrete.
(video) Îmbrăcat în hanorac și blugi, Ilia Malinin și-a luat adio de la Jocurile Olimpice de iarnă: Patinatorul a făcut show la „Gala Laureaților” # UNIMEDIA
Ilia Malinin a închis capitolul olimpic de la Milano cu o reprezentație memorabilă la „Gala Laureaților”. Patinatorul, care a ratat podiumul la programul liber, dar a luat aur la proba de patinaj artistic pe echipe, a ales să transforme dezamăgirea într-un mesaj sincer despre sănătatea mintală, puterea de a merge mai departe și reziliență, scrie protv.ro.
Hoți prinși în flagrant într-un apartament din Italia. „Am greșit locuința”, s-au scuzat înainte să plece # UNIMEDIA
O femeie din orașul italian Viterbo, în apropiere de Roma, și-a găsit locuința răvășită și trei bărbați mascați în interior. În loc să fugă, suspecții i-au spus că au „greșit locuința”, și-au cerut scuze și au părăsit apartamentul pe ușa din față. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea celor implicați, analizând declarațiile și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, potrivit presei italiene, scrie digi24.ro.
Cazuri șocante la Nisporeni și Chișinău: Medici de pe ambulanță, loviți cu picioarele și amenințați cu toporul de pacienții cărora le acordau ajutor # UNIMEDIA
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească anunță că la data de 21 februarie au fost înregistrate două cazuri grave de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, unul într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău.
(video) Pericol pe viaduct: Un bărbat, la un pas de a cadea în gol de pe pod din cauza unui capac nesecurizat # UNIMEDIA
Un bărbat a fost la un pas de a cădea de pe un viaduct după ce un capac de siguranță nu era securizat. Incidentul a creat panică în rândul unor internauților, iar alții au ironizat pe seama incidentului.
(video) Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban, întreruptă de consilierul PAS Melnic: Nu e neapărat să dați buzna așa. Ați venit să faceți show? # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 23 februarie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. La un moment dat, aceasta a fost întreruptă de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale. „Nu e neapărat să dați buzna așa, sunt la serviciu, dar dacă ați venit să faceți show...”, a comentat edilul.
Ion Ceban, după grațierea scandaloasă a unui traficant, semnată de Maia Sandu: E foarte grav. Să nu arate cu degetul la comisie, e șefă și pe Guvern, și pe Parlament # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat grațierea scandaloasă a traficantului de droguri Șepeli Nicolai Andrei, care a provocat numeroase nedumeriri în societate. „Este foarte grav când președintele țării grațiază persoane care coordonează scheme de amploare legate de droguri și pasează vina pe comisia din componența instituției prezidențiale. Așa s-a obișnuit cineva să arate cu degetul la Guvern când nu merge ceva sau la comisii, sau la Parlament. În acest stat există o verticală a puterii, care nu a existat niciodată. Președintele țării e și formal, și neformal, șef și pe Parlament, și pe Guvern, pe instituțiille din subordine, organele de drept, și poartă răspundere directă pentru cele întâmplate”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
(video) Un pui de maimuță, abandonat de mamă la o grădină zoologică, a cucerit internetul: Punch și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș # UNIMEDIA
Un pui de maimuță din Japonia, botezat Punch, în vârstă de șapte luni, a cucerit internetul, după ce a fost abandonat de mamă și și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș, scrie adevarul.ro.
Ultima oră! Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan, a fost eliberat din funcție # UNIMEDIA
Adjunctul Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, care a fost depistat în stare de ebrietate la volan, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată de Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.
(foto/video) Primele imagini reale cu Samsung Galaxy S26 Ultra apar pe net înainte de lansare: Ce ascunde ecranul privirilor din lateral # UNIMEDIA
Cu doar câteva zile înainte de evenimentul Samsung Unpacked, pe internet au apărut imagini „din viața reală” cu ceea ce ar fi Galaxy S26 Ultra, surprins într-o variantă albă cu finisaj foarte curat. Scăparea e interesantă nu doar prin design, ci mai ales printr-o funcție care ar putea deveni una dintre semnăturile seriei: un „Privacy Display” capabil să facă ecranul greu sau chiar imposibil de citit din unghiuri laterale, ca să te ferească de privirile indiscrete din metrou, avion sau birou, scrie Playtech.ro.
(audio) „Au calculat 10 cm de asfalt, dar au pus 6-8, как обычно”: CNA publică discuții din dosarul delapidării fondurilor în cadrul programului „Satul European” # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a făcut publice discuții din dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură în cadrul programului „Satul European”.
(foto) Kate Middleton și Prințul William, apariție bulversantă la Premiile Bafta: „Unde i-a dispărut părul? Îmbătrânește urât” # UNIMEDIA
Apariția Prințului William însoțit de Kate Middleton la Premiile BAFTA 2026 a stârnit un val de reacții neașteptate în mediul online, deși momentul ar fi trebuit să fie unul pur festiv, scrie Can Can.
Asfalt „subțiat” și lucrări fictive: CNA, cu detalii despre perchezițiile din mai multe primării din țară: 5 persoane au fost reținute # UNIMEDIA
Cinci persoane au fost reținute astăzi, 23 februarie, după perchezițiile efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) în mai multe primării din țară și la un operator economic
Islanda pregătește un referendum de aderare la UE: Un „Da” ar însemna că va intra înaintea tuturor celorlalte țări candidate # UNIMEDIA
Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE chiar din luna august, au declarat pentru Politico două surse implicate în procesul de aderare, scrie presa română.
Ceban anunță startul lucrărilor de reparație pe drumurile din capitală: Vom interveni masiv în toate sectoarele, începând cu străzile principale # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban a anunțat că săptămâna curentă încep lucrările de reparație a drumurilor din Chișinău, pe care s-au format numeroase gropi, după ninsoarea și poleiul din această iarnă. „Vom interveni masiv în toate sectoarele, după un grafic determinat, vom începe cu străzile principale, după care ne vom deplasa pe străzile adiacente. Ne vom strădui ca lucrările să se efectueze în regim sporit”, a precizat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comparat-o pe președinta Maia Sandu cu „o regină” de pe tabla de șah în politica moldovenească. „Este o persoană care reușește să facă în așa fel încât Republica Moldova să fie o țară respectată mult dincolo de dimensiunile și importanța geopolitică”, a spus ministrul la „Interviu cu sens”.
Scumpiri fără oprire la carburanți: Prețul benzinei crește cu încă 8 bani, mâine. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
„Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 24 februarie. Astfel, prețul benzinei și al motorinei va crește cu 8 bani.
(video) „Nu îmi imaginez așa ceva la Președinție.”. Melnic și Crețu au întrerupt ședința Primăriei. Ceban: Ați venit să faceți show? # UNIMEDIA
Ședința de astăzi a Primăriei Chișinău a fost întreruptă, pentru puțin timp, de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care i-a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale din capitală. „Nu îmi închipui cum ar putea avea loc asemenea intervenție la Guvern, la ședința Parlamentului, dar mai ales la Președinție”, a comentat edilul.
(video) Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban, întreruptă de consilierul PAS Melnic: Ați venit să faceți show? Vă imaginați așa ceva la Președinție? # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 23 februarie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. La un moment dat, aceasta a fost întreruptă de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale. „Nu e neapărat să dați buzna așa, sunt la serviciu, dar dacă ați venit să faceți show...”, a comentat edilul.
Doina Gherman, cu justificări după grațierea scandaloasă a traficantului de droguri: Sunt membră a comisiei care a luat decizia, dar nu eram la ședință # UNIMEDIA
Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS în Parlament, a venit cu precizări, după scandalul legat de grațierea lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat anterior în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. „Văd că o fostă colegă caută spioni ruși în cadrul comisiei de grațiere. Și, pentru a-i ușura efortul, amintesc că, în calitate de deputată, a votat, pe ascuns, amendamente pentru a elibera de la pușcărie criminali periculoși”, a scris Doina Gherman, referindu-se la Olesea Stamate.
