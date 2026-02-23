(video) Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban, întreruptă de consilierul PAS Melnic: Nu e neapărat să dați buzna așa. Ați venit să faceți show?
UNIMEDIA, 23 februarie 2026 13:30
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 23 februarie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. La un moment dat, aceasta a fost întreruptă de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale. „Nu e neapărat să dați buzna așa, sunt la serviciu, dar dacă ați venit să faceți show...”, a comentat edilul.
• • •
Acum 30 minute
13:30
13:30
Ion Ceban, după grațierea scandaloasă a unui traficant, semnată de Maia Sandu: E foarte grav. Să nu arate cu degetul la comisie, e șefă și pe Guvern, și pe Parlament # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat grațierea scandaloasă a traficantului de droguri Șepeli Nicolai Andrei, care a provocat numeroase nedumeriri în societate. „Este foarte grav când președintele țării grațiază persoane care coordonează scheme de amploare legate de droguri și pasează vina pe comisia din componența instituției prezidențiale. Așa s-a obișnuit cineva să arate cu degetul la Guvern când nu merge ceva sau la comisii, sau la Parlament. În acest stat există o verticală a puterii, care nu a existat niciodată. Președintele țării e și formal, și neformal, șef și pe Parlament, și pe Guvern, pe instituțiille din subordine, organele de drept, și poartă răspundere directă pentru cele întâmplate”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
13:20
Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, și-a depus demisia vineri, 20 februarie. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA chiar de acesta.
13:20
(video) Un pui de maimuță, abandonat de mamă la o grădină zoologică, a cucerit internetul: Punch și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș # UNIMEDIA
Un pui de maimuță din Japonia, botezat Punch, în vârstă de șapte luni, a cucerit internetul, după ce a fost abandonat de mamă și și-a găsit alinare într-o jucărie de pluș, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
13:10
Ultima oră! Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, prins beat la volan, a fost eliberat din funcție # UNIMEDIA
Adjunctul Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, care a fost depistat în stare de ebrietate la volan, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată de Colegiul de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.
13:10
(foto/video) Primele imagini reale cu Samsung Galaxy S26 Ultra apar pe net înainte de lansare: Ce ascunde ecranul privirilor din lateral # UNIMEDIA
Cu doar câteva zile înainte de evenimentul Samsung Unpacked, pe internet au apărut imagini „din viața reală” cu ceea ce ar fi Galaxy S26 Ultra, surprins într-o variantă albă cu finisaj foarte curat. Scăparea e interesantă nu doar prin design, ci mai ales printr-o funcție care ar putea deveni una dintre semnăturile seriei: un „Privacy Display” capabil să facă ecranul greu sau chiar imposibil de citit din unghiuri laterale, ca să te ferească de privirile indiscrete din metrou, avion sau birou, scrie Playtech.ro.
13:00
(audio) „Au calculat 10 cm de asfalt, dar au pus 6-8, как обычно”: CNA publică discuții din dosarul delapidării fondurilor în cadrul programului „Satul European” # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție a făcut publice discuții din dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură în cadrul programului „Satul European”.
12:50
(foto) Kate Middleton și Prințul William, apariție bulversantă la Premiile Bafta: „Unde i-a dispărut părul? Îmbătrânește urât” # UNIMEDIA
Apariția Prințului William însoțit de Kate Middleton la Premiile BAFTA 2026 a stârnit un val de reacții neașteptate în mediul online, deși momentul ar fi trebuit să fie unul pur festiv, scrie Can Can.
Acum 2 ore
12:40
Asfalt „subțiat” și lucrări fictive: CNA, cu detalii despre perchezițiile din mai multe primării din țară: 5 persoane au fost reținute # UNIMEDIA
Cinci persoane au fost reținute astăzi, 23 februarie, după perchezițiile efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) în mai multe primării din țară și la un operator economic
12:30
Islanda pregătește un referendum de aderare la UE: Un „Da” ar însemna că va intra înaintea tuturor celorlalte țări candidate # UNIMEDIA
Islanda ia în calcul organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE chiar din luna august, au declarat pentru Politico două surse implicate în procesul de aderare, scrie presa română.
12:20
Ceban anunță startul lucrărilor de reparație pe drumurile din capitală: Vom interveni masiv în toate sectoarele, începând cu străzile principale # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban a anunțat că săptămâna curentă încep lucrările de reparație a drumurilor din Chișinău, pe care s-au format numeroase gropi, după ninsoarea și poleiul din această iarnă. „Vom interveni masiv în toate sectoarele, după un grafic determinat, vom începe cu străzile principale, după care ne vom deplasa pe străzile adiacente. Ne vom strădui ca lucrările să se efectueze în regim sporit”, a precizat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.
12:10
Ministrul Educației, Dan Perciun, a comparat-o pe președinta Maia Sandu cu „o regină” de pe tabla de șah în politica moldovenească. „Este o persoană care reușește să facă în așa fel încât Republica Moldova să fie o țară respectată mult dincolo de dimensiunile și importanța geopolitică”, a spus ministrul la „Interviu cu sens”.
12:00
Scumpiri fără oprire la carburanți: Prețul benzinei crește cu încă 8 bani, mâine. Cât va costa motorina # UNIMEDIA
„Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 24 februarie. Astfel, prețul benzinei și al motorinei va crește cu 8 bani.
11:50
(video) „Nu îmi imaginez așa ceva la Președinție.”. Melnic și Crețu au întrerupt ședința Primăriei. Ceban: Ați venit să faceți show? # UNIMEDIA
Ședința de astăzi a Primăriei Chișinău a fost întreruptă, pentru puțin timp, de consilierul PAS din CMC Ion Melnic, care i-a înmânat primarului un demers cu privire la verificările ANSA la unele instituții educaționale din capitală. „Nu îmi închipui cum ar putea avea loc asemenea intervenție la Guvern, la ședința Parlamentului, dar mai ales la Președinție”, a comentat edilul.
Acum 4 ore
11:40
(video) Deputat PAS, despre facturile mari: „A fost un ianuarie geros, nu putem să ne uităm doar pe prețuri, dar și pe pașii făcuți. Doi ani la rând suntem lăudați, la Viena” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Sergiu Lazărencu spune că facturile mari la energie nu trebuie privite doar prin prisma prețurilor, ci și a consumului crescut în urma unei luni ianuarie geroase. „În ultimii 4 ani, Guvernul a ajutat cu miliarde de lei familiile vulnerabile, iar în acest an, doar prin măsuri de îndurare, sprijinim peste 600 de familii și vom continua să o facem”, a declarat parlamentarul, adăugând că Republica Moldova ocupă locul 1 timp de doi ani consecutiv în Comunitatea Energetică.
11:30
11:20
11:10
Doina Gherman, cu justificări după grațierea scandaloasă a traficantului de droguri: Sunt membră a comisiei care a luat decizia, dar nu eram la ședință # UNIMEDIA
Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS în Parlament, a venit cu precizări, după scandalul legat de grațierea lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat anterior în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. „Văd că o fostă colegă caută spioni ruși în cadrul comisiei de grațiere. Și, pentru a-i ușura efortul, amintesc că, în calitate de deputată, a votat, pe ascuns, amendamente pentru a elibera de la pușcărie criminali periculoși”, a scris Doina Gherman, referindu-se la Olesea Stamate.
11:00
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi, 23 ianuarie, în instanța de judecată pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”.
10:50
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 23 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:50
„O cresc să-mi fie femeie”. Un individ de 77 de ani, condamnat la închisoare după ce a violat copila vecinilor, de 7 ani # UNIMEDIA
Un bărbat de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de violul unei copile de doar 7 ani, într-un sat din centrul țării. Cazul a ieșit la iveală după ce micuța le-a povestit părinților prin ce a trecut, iar o martoră a relatat comportamentul suspect al inculpatului. Bărbatul își neagă vinovăția, iar sentința nu este definitivă, anunță Procuratura.
10:40
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 23 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:30
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 23 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:30
Crimă din gelozie la Fălești: Un bărbat, reținut după ce și-a snopit soția în bătaie, iar pe vecin l-a bătut până la moarte # UNIMEDIA
Un bărbat din Fălești a fost reținut după ce și-a ucis vecinul în urma unui conflict din gelozie și și-a agresat soția, care a ajuns la spital. Potrivit informațiilor, crima a avut loc pe data de 21 februarie, iar suspectul a fost reținut.
10:20
(video) New Yorkul, paralizat de viscolul deceniului: Autoritățile au interzis circulația mașinilor, școlile au fost închise, iar mii de zboruri, anulate # UNIMEDIA
Lovit de o violentă furtună de zăpadă, New Yorkul este paralizat: autoritățile au interzis circulația în cel mai populat oraș din Statele Unite și au mobilizat resurse importante pentru a face față perturbărilor majore, transmite France Presse, potrivit hotnews.ro.
10:10
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 23 februarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:50
Marea schimbare anunțată de Putin, după expirarea ultimului tratat cu SUA: Promisiunea făcută pentru Armata rusă # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ruse după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu SUA şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, scrie presa română.
Acum 6 ore
09:40
Ultima oră! Percheziții la 8 primării din țară: CNA a descins într-un dosar de delapidare a fondurilor # UNIMEDIA
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală - percheziții și ridicări de acte - în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare.
09:30
Președinția dă vina pe PG în scandalul cu grațierea traficantului de droguri, care ar fi vizat în dosarul asasinatelor din Ucraina: Solicitarea a venit de la PG # UNIMEDIA
Președinția Republicii Moldova a venit cu explicații detaliate în cazul grațierii lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat anterior în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari, și al revocării ulterioare a decretului de grațiere.
09:20
Președinția Republicii Moldova a venit cu explicații detaliate în cazul grațierii lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat anterior în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari, și al revocării ulterioare a decretului de grațiere.
09:20
Zelenski: „Moscova a declanșat al treilea război mondial. Putin nu se va opri la Ucraina” # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat BBC că liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja cel de-al treilea război mondial și că trebuie oprit cât mai rapid, scrie adevarul.ro.
09:10
Președinția Republicii Moldova a venit cu explicații detaliate în cazul grațierii lui Șepeli Nicolai Andrei, condamnat anterior în Federația Rusă pentru tentativă de circulație ilegală a substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari, și al revocării ulterioare a decretului de grațiere.
09:00
Pe 23 februarie, istoria a fost marcată de prima mențiune a Brașovului în 1271 și de încheierea Conferinței de la Rambouillet în 1999.
08:50
(video) Destin întrerupt în ajunul nunții, regăsit după o viață: Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe de soție la Aeroportul Chișinău, după 45 de ani de despărțire # UNIMEDIA
Scene desprinse parcă dintr-un film au avut loc la zona „Sosiri” din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău. Un bărbat a îngenuncheat în fața femeii pe care a iubit-o în tinerețe și, cu un inel și un buchet de flori, a cerut-o de soție, după 45 de ani de despărțire.
08:40
Creștinii ortodocși au intrat de astăzi, 23 februarie, în Postul Mare, cel mai aspru dintre toate cele patru posturi ale anului și care îi pregătește pe oameni de Sfintele Paști, sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie.
08:30
Nativii Berbec vor fi înconjurați de bucurie și entuziasm, iar Leii se confruntă cu decizii dificile: Vezi cum să navighezi prin incertitudini # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce schimbări și revelații pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în moduri diferite, horoscopul zilnic poate dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste influențe cosmice.
08:10
La Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru începutul acestei săptămâni un curs de schimb care indică o ușoară depreciere a leului moldovenesc în raport cu euro și dolarul american.
08:00
(video) Olga Verbițchi demontează declarațiile Iulianei Beregoi. Ce legătură ar avea cu hackerul care ar fi șantajat-o pe Daniela Costețchi: „De mine îi este frică” # UNIMEDIA
Olga Verbițchi a reacționat, după ultimele declarații ale Iulianei Beregoi. Cele două au fost în copilărie bune prietene, însă acum nu își mai vorbesc. Cântăreața crede că Iuliana Beregoi nu va spune nimic la adresa ei, tocmai pentru că o cunoaște foarte bine. Olga Verbițchi a vorbit și despre legătura Iulianei Beregoi cu hackerul acuzat că a terorizat-o pe influencerița Daniela, scrie spynews.ro, citat de SHOK.md.
Acum 8 ore
07:40
Naționala masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite a câștigat Jocurile Olimpice după o pauză de 46 de ani # UNIMEDIA
Naționala masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite a câștigat Jocurile Olimpice după o pauză de 46 de ani. SUA a dispus în prelungiri cu 2-1 de Canada, de la care a pierdut în finalele din 2002 și 2010.
07:30
Puternicul baron al drogurilor Nemesio Oseguera, cunoscut ca „El Mencho” și lider al cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG), a fost ucis duminică, 22 februarie, de armata mexicană, scrie adevarul.ro.
07:20
Cer înnorat și ploi ușoare astăzi: Meteorologii ne avertizează să ne îmbrăcăm corespunzător # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu șanse de precipitații pe parcursul zilei, fără surprize majore, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Alertă pe Otopeni: Un avion cu 180 de pasageri la bord, aterizare de urgență, la scurt timp de la decolarea spre Hurghada. Care este motivul # UNIMEDIA
Momente tensionate duminică seară pentru pasagerii unui zbor operat de compania HiSky, pe ruta București - Hurghada (Egipt). Aeronava a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei, iar comandantul a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. După aproximativ o oră, aeronava a aterizat în siguranţă. Toţi pasagerii sunt în afara oricărui pericol, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
20:10
(stop cadru) „În cât timp am putea vedea drumurile din Moldova așa cum trebuie să fie?”. Bolea: „În zeci de ani” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că modernizarea drumurilor din Republica Moldova va necesita „zeci de ani”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la N4.
19:40
Trump vrea să trimită o navă-spital în Groenlanda. Danemarca se opune: „Populația primește îngrijiri medicale” # UNIMEDIA
Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunţul preşedintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda. El spune că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de iniţiativă, scrie digi24.ro.
19:10
Dorin Junghietu pleacă în SUA pentru a participa la Transatlantic Gas Security Summit. Cu cine va avea întrevederi ministrul Energiei # UNIMEDIA
La invitația Secretarului pentru Energie, Chris Wright, și a lui Doug Burgum, Secretar al Internelor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 23 – 25 februarie, pentru a participa la Transatlantic Gas Security Summit pe data de 24 februarie.
18:20
Sute de șoferi vor primii înapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia # UNIMEDIA
Un consiliu local din Australia a recunoscut că ar fi perceput timp de 17 ani amenzi de parcare peste plafonul legal, iar acum intenționează să returneze banii către 765 de șoferi, scrie protv.ro.
18:10
Aur pentru Moldova: Echipa feminină a țării a urcat pe podium la Campionatul European de tir cu arcul # UNIMEDIA
Echipa feminină de tir cu arcul a Moldovei a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală. În finală, echipa formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan a dispus de Georgia cu 5-4 la shoot-off.
17:50
Incident la Mar-a-Lago: un bărbat a fost împușcat mortal după ce a a pătruns ilegal pe proprietatea lui Trump # UNIMEDIA
Secret Service a anunțat, duminică, 22 februarie, că un bărbat a fost împușcat mortal după ce a încercat să intre ilegal într-un perimetru de securitate pe domeniul Mar-a-Lago al președintelui Donald Trump în Florida, scrie adevărul.ro.
17:20
(video) O Toyota și un taxi, implicate într-un accident la Buiucani: Poliția și ambulanța, la fața locului # UNIMEDIA
Un accident s-a produs la intersecția străzilor Alba Iulia și Sucevița din capitală. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, în incident sunt implicate un taxi și o Toyota.
17:10
Plahotniuc vine mâine să depună mărturii în dosarul furtul miliardului: Vrea foi A1 la tribună # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este așteptat mâine, 23 februarie, pentru a depune declarații în dosarul furtul miliardului. Judecătorul Sergiu Stratan a precizat că, în cazul în care ex-deputatul nu va veni fără un motiv justificat, absența sa va fi considerată drept refuz de a face declarații.
