Bolea, după perchezițiile din dosarul delapidării fondurilor din „Satul European”: Orice suspiciune va fi urmată de acțiune, am spus-o deschis primarilor

13:30

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat grațierea scandaloasă a traficantului de droguri Șepeli Nicolai Andrei, care a provocat numeroase nedumeriri în societate. „Este foarte grav când președintele țării grațiază persoane care coordonează scheme de amploare legate de droguri și pasează vina pe comisia din componența instituției prezidențiale. Așa s-a obișnuit cineva să arate cu degetul la Guvern când nu merge ceva sau la comisii, sau la Parlament. În acest stat există o verticală a puterii, care nu a existat niciodată. Președintele țării e și formal, și neformal, șef și pe Parlament, și pe Guvern, pe instituțiille din subordine, organele de drept, și poartă răspundere directă pentru cele întâmplate”, a declarat edilul, la ședința de astăzi a Primăriei.